 Заступник голови Мінінфраструктури Лавренюк йде у відставку

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня я офіційно завершую свою роботу у Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву Міністерства", - заявив Лавренюк.

Він зазначив, що його функція на перехідному етапі в МІУ виконана і "потрібно рухатися далі".

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