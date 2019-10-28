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Все про:звільнення (704) Мінінфраструктури (332) Лавренюк (14)

 Заступник голови Мінінфраструктури Лавренюк йде у відставку

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що подав керівництву заяву про відставку.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня я офіційно завершую свою роботу у Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву Міністерства", - заявив Лавренюк.

Він зазначив, що його функція на перехідному етапі в МІУ виконана і "потрібно рухатися далі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156312
 
   
 Топ коментарі
 
Все уходят со странной формулировкой « нужно двигаться дальше», мне кажется или я знаю « дальше, от кого».
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"Шо... еще один" ( как там говорил Богдан " До нового года и все" Оказывается не "ВСЕ" , а "ВСЕ")
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Все уходят со странной формулировкой « нужно двигаться дальше», мне кажется или я знаю « дальше, от кого».
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Для упоротых: он на этой должности с мая 2016. Даже в новости сказано: "что его функция на переходном этапе в МИУ выполнена"
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Его раздражал запах подгорающих волос на заднице гидранта.
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Двигаться ему надо дальше, а по мне всплывать дальше. Ведь оно не тонет. Но все равно новость оптимистическая.
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Уйдут последние профессионалы - и гаплык зеленым идиотам
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...ашотакое, зелепузые? Шото пошло не так? Заступник голови Мінінфраструктури Лавренюк йде у відставку - Цензор.НЕТ 6623
Заступник голови Мінінфраструктури Лавренюк йде у відставку - Цензор.НЕТ 8896
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Очень хорошее решение пан Лавренюк. Еще на одного псевдо государственного деятеля, псевдо патриота и псевдо участника АТО станет меньше.
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