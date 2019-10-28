 Заступник голови Мінінфраструктури Лавренюк йде у відставку

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня я офіційно завершую свою роботу у Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву Міністерства", - заявив Лавренюк.
Він зазначив, що його функція на перехідному етапі в МІУ виконана і "потрібно рухатися далі".
Экс-чиновник Мининфраструктуры Владимир Шульмейстер выступил против назначения Юрия Лавренюка первым заместителем министра. Этого назначения опасаются многие. Кто такой Лавренюк? Разбор НВ Бизнес