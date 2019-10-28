 Результати перевірки на поліграфі можуть мати політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи, - Разумков

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Стосовно доцільності - я вважаю, що будь-якими шляхами, якими можна боротися з корупцією, - потрібно боротися", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про доцільність боротьби з корупцією за допомогою поліграфа.
Разумков також наголосив, що цей процес матиме політичні наслідки.
"Що стосується наслідків: усі колеги, які проходили поліграф, казали, що це насамперед політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи", - сказав спікер парламенту, висловивши сподівання, що результати відповідної діяльності правоохоронців будуть найближчим часом.
Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря в розмірі по 30 тисяч доларів чиннимим народними депутатами.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".
Соответствующий указ, датированный 28 октября, появился в распоряжении OBOZREVATEL.
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связали руки-ноги и при толпе зрителей-прохожих-обычныхпассажиров)))) бросили в Днепр...
если всплыл - человек-говно, доверия нету...
а вот если утонул...отличный парень, подходит для офиса преЗЕдента...
(ну или наоборот)))) там разберемся...главное быстро и пачками проверять)))))
Хто пише ті закони, які приймають весільні фотографи, вантажники, повара та тамади, що зараз вдають з себе найвищий законадавчий орган країни? Мабуть, як у Стругацьких, якись "неизвестные отцы". Ну не можна ж повірити, що ці закони пишуть усі віщезгадані персонажі.