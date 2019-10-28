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 Політика України
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 Результати перевірки на поліграфі можуть мати політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи, - Разумков

Для боротьби з корупцією підходять усі методи, зокрема й поліграф.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно доцільності - я вважаю, що будь-якими шляхами, якими можна боротися з корупцією, - потрібно боротися", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про доцільність боротьби з корупцією за допомогою поліграфа.

Разумков також наголосив, що цей процес матиме політичні наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Відповідав чесно і не знає, хто із членів комітету причетний": Дубінський опублікував висновок за результатами дослідження на поліграфі. ДОКУМЕНТ

"Що стосується наслідків: усі колеги, які проходили поліграф, казали, що це насамперед політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи", - сказав спікер парламенту, висловивши сподівання, що результати відповідної діяльності правоохоронців будуть найближчим часом.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря в розмірі по 30 тисяч доларів чиннимим народними депутатами.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156310
 
 
 Топ коментарі
 
Этот цирк это полиграф? Ну что ещё от клоунов ждать... закон провалил - деньги поделили, концы в воду.
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весь этот цирк с полиграфом расчитан на зрителя г + г.
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лупатый задвинул очередное фуфло.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева.

Соответствующий указ, датированный 28 октября, появился в распоряжении OBOZREVATEL.
Новость обновляется.
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Этот цирк это полиграф? Ну что ещё от клоунов ждать... закон провалил - деньги поделили, концы в воду.
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Мене повеселило про політичні наслідки. А про юридичні чомусь мовчать? Я правильно розумі, що по-тихому можуть мандат забрати, але кримінальних справ не буде? Чи мандат теж залишать, лише зарплати позбавляють? Офіційної?
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любые методы? их есть у меня )))
связали руки-ноги и при толпе зрителей-прохожих-обычныхпассажиров)))) бросили в Днепр...
если всплыл - человек-говно, доверия нету...
а вот если утонул...отличный парень, подходит для офиса преЗЕдента...
(ну или наоборот)))) там разберемся...главное быстро и пачками проверять)))))
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Василий Вы это прямо пишете шо они все таки - ведьмы и бесы ? - а шо похоже шо так - надо бы проверить - камеры можно и под водой установить - реал шоу получиться шо надо - рейтинг зашкалит)))
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ну вот... можем сценарий (ну или идею) реалити-шоу... подарить... почти бесплатно (ну разве за билеты в первый ряд))))
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весь этот цирк с полиграфом расчитан на зрителя г + г.
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Ні, тільки на поціновувачів м'ятого аналу!
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Хлопці, раніше я думав, що ця клоунада з поліграфом - це просто від дилетантизму й ідіотизму ЗЕ і його дерев'яних солдатиків. Зараз я розумію: це цілеспрямоване окозамилювання. Поки комсомольці на кшталт Арахамії проходять поліграф, ВР в "турборежимі" приймає закони, які не обговорювалися на комітетах і писалися невідомо ким. От авторів цих законів треба на поліграф, а не Зепішаків.
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Дивлюсь я на увесь цей цирк, який нам влаштували зевиборці та згадую Стругацьких.
Хто пише ті закони, які приймають весільні фотографи, вантажники, повара та тамади, що зараз вдають з себе найвищий законадавчий орган країни? Мабуть, як у Стругацьких, якись "неизвестные отцы". Ну не можна ж повірити, що ці закони пишуть усі віщезгадані персонажі.
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