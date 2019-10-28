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Все про:США (5719) Клімкін (1510) Азов (179)

 Потрібно їхати до Вашингтона і робити все, щоб "Азов" не визнали терористичною організацією, - Клімкін

Україна мусить не допустити визнання Окремого загону особливого призначення Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією в Сполучених штатах Америки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Останні два дні кожне друге запитання - про "Азов". Питають, що ж робити, як захистити, розмірковують про нюанси внутрішньої політики. Друзі, всім же зрозуміло, що буде, якщо раптом "Азов" визнають терористичною організацією в США? Це буде майже нокаут добровольчому руху і нокдаун Україні. І так, це питання нашої національної безпеки. А в контексті емоційної розмови Президента Зеленського з бійцями "Азова" в Золотому, можемо добре уявити, як на цьому гратимуть з метою внутрішньої дестабілізації України? Я не Руді Джуліані і в теорію змов особливо не вірю, але тут якось воно все в часі надто вже збігається... Зараз потрібно захищати Україну та тих, хто її захищає. На повну: їхати у Вашингтон і робити все і навіть більше. А потім і в себе розберемося. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ", - заявив Клімкін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Потрібно їхати до Вашингтона і робити все, щоб Азов не визнали терористичною організацією, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156308
 
   
 Топ коментарі
 
Поедет порох. Вазелиновой власти оно никаким боком не вперлось...
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Когда президент сам назвал добровольцев незаконными вооруженными формированиями и прислал полицаев их разоружать то что об етом должен подумать мир?
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Не лох ПреЗЕдент только этого и ждет, что бы Азов признали террористической организацией.
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Зеленский! Будь президентом!! Мочи мафию порохоботов! Народ дал тебе в руки булаву..уже не микрофон..Так пользуйся ею по назначению-Мочи мародёров Свинарчуков! коррупционеров Порошенко! Азов-не Азов..Если они против народа и его президента-МОЧИ!!
Демократия только тогда -"власть народа", когда способна себя защищать!
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пока что он только ваши глаза замочил своей божьей росой.
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ой, до старшого брата побижали
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и что пусть всю Украину так назвают сколько там у нас реакторов АЭС во во... помирать будем все вместе и сразу... так что дебильные америкосы вы уху ели....
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Американцы дезинформированы Зеленским, "слугами" и кацапами что такое городят. Здесь Зеля со своей партией позорно вместе с агрессором,заодно с агрессором. Азовцы - герои и так считает народ, а Зеля не народ, а против народа.
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да противно, то до расеи бегали, теперь до америки, просто дебилы, ну никак без старшего брата
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Не лох ПреЗЕдент только этого и ждет, что бы Азов признали террористической организацией.
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Поедет порох. Вазелиновой власти оно никаким боком не вперлось...
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Моника с прошлого сеанса отойти не может. Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией, - Климкин - Цензор.НЕТ 7290
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...и во сне вскрикивает: я не лох, я не лох! пустите! уберите топор, только не по лицу!
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Когда президент сам назвал добровольцев незаконными вооруженными формированиями и прислал полицаев их разоружать то что об етом должен подумать мир?
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а вообще кто вооружил азов?как это добровольцы и с современным оружием? где его взяли?
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наградное,за освобождение Мариуполя от кацапских макак
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Порох вооружил и сделал элитным полком от имени народа

Бойцам Азова Слава!

Нацженам с Белой Вошью - ганьба !
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Факты есть, или очередная ваша выдумка?
Слышал про то, что Беня за свой счет вооружил Днепр-1, Днепр-2, а также помог оружием Донбасу и Айдару. Про то, что Порошок якобы вооружил Азов, а тем более -сделал чем-то элитным - ИМХО типичная ложь и манипуляция. Петя снайперские комплексы подогнал году эдак в 15-16м - это да, за это ему респект, но на этом все. А элитным полком Азов сделал отнюдь не Петя, а те, кто Азов организовывали, волонтеры, которые Азову помогали, то же руководство Атэка в Киеве, которое отдало Азову территорию под тренировочную базу и тд.
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по сути он прав,т.к они находятся незаконно на территории ООС
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Когда лидер спекулируя чувствами и эмоциями добровольцев ведет себя как поп гапон и еще заявляет что он выше закона и ложил на всех включая президента то ОН КТО? И САМОЕ ГЛАВНОЕ КОМУ все это играет на руку??? .Билецкий подыгрывает путену-а вот с умыслом или без пусть разберуться те кто обязан!
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Разрыв шаблона, США при Климкине запретили финансирование Азова, что же он тогда не ездил и не давил на Конгресс.
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А при Пристайке назвали террористической организацией. Это разрыв чего-то другого. Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией, - Климкин - Цензор.НЕТ 4797
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Тебе назвать причину запрета финансирования? В Конгрессе открыто говорили что это нацисты, и я что-то не припомню возмущений и протестов Пети а Климкина.
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лучше бы признали засрашку нацистким государством там все признаки налицо: культ вождя,отсутствие независимых сми...
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Климкин не ездил и не давил, потому что Порошенко ему ничего такого не поручал. Климкин не мог поступать как ему заблагорассудится. А наезды на Азов идут уже не первый год, да. Считаю, что это неправильно, независимо от того кто занимает президентское кресло. Это было неправильно при Порошенко, это неправильно при Зеленском. Можно сколько угодно спорить об Азове, на всех не угодишь, но они сделали очень много для того, чтобы враг остался там, где он сейчас, и не продвинулся дальше. Получается, что в самое сложное время Азов на передке был нужен, а теперь не нужен. А я считаю, что Азов на передке таки нужен.
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Ми вже почали забувати, під якими путінськими гаслами була виборна кампанія?
«Только не Порошенко !»
А якщо не Порошенко, то маріонетки Путіна.
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Порох был лучшим президентом Украини, но его оболгали евреи за то, что он первый из президентов Украины начал отодвигать еврейский капитал от власти.
Зашуганное зомбоящиком хомячье одурело настолько, что само ломанулось в мясорубку.
Тепер имеем вот эту мерзость.
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Ну правильно, поряд з ним всі інші - нікчеми, але ж вам "хатєлась нє паймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюциі, то і сєврюжини с хрєном"
Так, він "нє достаточно отлічний", згоден. Ви його вигнали а кого обрали? Невже нинішнє непорозуміння краще?
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свинарчук залишився свинарчуком не роби з нього Яроша (з гівна кулю).
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Як з'ясувалося, Свинарчуку нема чого пред'явити. 10млн. "збитків" на контракті у кілька мільярдів (МАЗів купили у бульбашів і добладнали кілька сот штук) це 0,1-0,2% суми, практично в межах точності обчислення.
Схоже йде до тогог, що і "свинарчуки" виявиться євреською боехнею.
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ще нічого не з`ясувалося,це лише початок,коли корупціонерів почнуть реально саджати а не випускати під фейкові застави почуємо дійсно цікаві речі.
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А може то не початок, а помста євреїв, яким Свинарчук дорогу перейшов? Ну це смішно, погуоли скільки коштує МАЗ тягач 6х6, це вартіть 3-4 машин, а їх було переобладнано кілька сот! Пів року шукали-шукали і нарешті гора народила мишу.
Посто висмоклтали з пальця цю суму, вона навіть не доведена, бо треба провести комплексну експертизу машин, а її не проводили.
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Так пусть берёт Пороха и едет!!!
там Порох может чего-то добиться, и заодно, пока его здесь не будет, немного зрады поубавится...
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При зебыілах Пороху не буде куди вертатись - зе-потуги просирання держави Україна мають геометричну прогресію.
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пока я только вижу "просирання держави" в речах порохоботов...
и на этом просырання закончилось...
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уроды таки эти подписанты, 40 упырьков. надо позвонить Нетанияху на счет этих чертей)
чмо пртирающие штаны будет решать кто "террорист". - "днр" и второе говно признайте лучше, а еще лучше - Рашку
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Нетанияху уже никто. Не сумел договориться в кнессете. Теперь будет на вторых ролях.
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ну и хорошо - это говно нас не раз обасрало, как и и презик их - как там его..
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В сфере международных отношений новые слуги народа явно проигрывают прошлой власти, то есть как бы порохоботам.
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Да, первым делом вывести татуировки свастики, это только в Вашингтоне хорошо делают.
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Никуда ехать не нужно, тофарищч курский солофей
Так и передай сфоему шефу на Лубянке
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Хто поїде? Зебіл??? У нього є час на Лігу сміху, на подорож до Японії... на усе, окрім України! Тай воно не дивно. Яка може бути Україна у малороса? Увімкнить "одного разу під Полтавою" і там побачите його світогляд та уявлення нашої країни...
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Так Зєлєнскому лише на руку. Тоді добровольців пресують, як терористів. І світ мовить. А кацапи аплодують.
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А вот я против!
После всех художеств Азов и связанные с ним организации распустить, а правильных бойцов зачислить в ВСУ !

Нечего гов.. Белую Вошь защищать!
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А Монике Зеленски это зачем?

Ей вполне подойдет, если все ВСУ будут считать террористами и заставят расформировать.
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Путінський пропагандон топчеться по могилі Бандери:

https://youtu.be/eYilLWseL_A
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Пусть Аваков едет и доказывает, это же его подчинные.
Правда, после его защиты Маркива тот получил 24 года тюрьмы...
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Хто поїде-то, портнов, дубнянський, чи отой слуга itdxtyrj з анала "рассея-1"?
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Т. е., оккупанты и их пособники, устроившие концлагерь на захваченной территории, сбившие МН-17 - это не они террористы, а "Азов"? Леваки-демократы совсем крышей поехали...
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Ні хто на поїде. Все це замутили євреї. Тутешні працюють спільно з кацапськими і американськими.
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Вова едет в Вашингтон,
что там будет делать он? -
опять доказывать конгрессу,
что не штопаный ган@он!
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А про те, що він не гандон, він нікому нічого ще не казав.
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А їхати то кому? З Монікою ВаЗелінською вряд лі хтось захоче там зустрічатися.
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моника, моника давай сыграем в слоника...
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а кто вооружил азов? кто их хозяин? навроде махновщины
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Хозяин є тільки у немитого кацапа. У людей козацього роду є честь та гідність.
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так чего, такой честный и гидный климкин бежит ябедничать трампу?
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особисто Аваков,за героїчну оборону Широкино від кацапсько-фашистських оккупантів.
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Климкин провоцирует чтобы народ бегал с нелегальным оружием, а Президент сидел в штатах и отбеливал провокаторов. Если США имеют основания назвать нелегально вооруженных людей неподчиняющихся власти террористами, значит никто не сможет это отменить.
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Полк "Азов" подчиняется министру, которого переназначил Зеленский.
Или "Азов" не нацисты, или министра нужно гнать взашей.

Окремий загін спеціального призначення «Азов», відомий також як полк «Азов» (ОЗСП «Азов», в/ч 3057) - формування Національної гвардії України.
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Нелох не поедет. Там его(Монику) могут и в овальный кабинет завести. Тогда придётся не только что Нелох доказывать.
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А Нелох что думает? Зебилы, может вы в курсе?
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1. Я искренне сочувствую Климкину, т.к. ввиду его высокого уровня как специалиста международника и возможного продолжения карьеры на этом поприще ему возбраняется материться комментирую работу новой власти.
2. Хотел бы уточнить "гарантийный срок" нового президента. Просто мне кажется, что новый президент бракованный и мне хочется его заменить.
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Я бы не назвал "Азов" террористоми, но то что ето бандиты, прекрывающиеся патриотическими лозунгами убедился однозначно. По факту в расспоряжении Билецкого есть несколько тысяч молдчиков, многие из которых - выходцы из детских домов, неоднократно судимы и т.д. Так вот ети молодчики тупа берут отбойные молотки и ночью выбивают двери в игровые заведения столицы "Национальная лотерея" , "Космолот" и т.д. - может дело правое я не спорю, с нелегальным игровым бизнесом государство долнжо бороться, напрягает другое - они четко говорят мол платите дань 30 000 гривен в месяц с каждой точки и никто Вас трогать не будет, а если не заплатите - то сожжем все нахрен. Вот Вам класический реальный пример обычного совкового бандитизма, скрывающиеся под патриотическими лозунгами.
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К сожалению не путаю уважаемый Константин. так как живу на Оболони в Киеве и неоднократно был в Оболонской администрации, где на певром етаже с левой стороны у депутата Андрея Билецкого была громадська приймальня. Потрібно їхати до Вашингтона і робити все, щоб "Азов" не визнали терористичною організацією, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2634
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зЕле пох!он тут бабки ворует.и сдает украинские инетересы!
этот упырь зеЛя уже одной ногой на ростове
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согласен ! азову надо ехать туда.
пусть там покажут кто они а не в золотом.
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Так їдь.тесть на дорогу дасть?А то в свій час мильну бульку наїздив за державний кошт, та фейс наїв...
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Речь идет о шантаже главы государства и самого государства в его лице. Что абсолютно недопустимо…
Интернет-сообщество до сих пор продолжает волновать эмоциональная сторона поездки президента Зеленского в Золотое. Вместо того, чтобы задуматься о вещах практичных и существенных.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В тему - После зашквара в Золотом у Зеленского есть три пути
Совершенно очевидно, что ветераны-добровольцы находятся там незаконно - начиная от прорыва в «серую зону» до наличия у них оружия. При этом они реально поднимают чрезвычайно важные общественные вопросы, та же безопасность местных жителей.
С другой стороны, почему РФ ( страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и даже США выступают против наших добровольческих подразделений? Да потому что они - вне закона!
Власть Владимира Зеленского ведь не так панически боится украинцев, как власть Петра Порошенко? Так что мешает хоть в турборежиме, хоть с толком и расстановкой принять долгожданный закон Украины «О территориальной обороне»?
И тогда ветераны того же «Азова» смогут на законных основания передавать свой опыт, заниматься боевой подготовкой.
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А как по мне, то власть Зеленского, боится народа не меньше чем власть Порошенко и точно так же ставят себе целью распродажу Украины, набить себе карманы и сбежать в Израиль.
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И главное. Если бы Зеленский не полез с телефонным разговором к Путину, то и не создалась бы эта идиотская ситуация. Собственно это похоже на план Порошенко (в 2014-м году) войсками выйти к границе и окружить кацапские войска, а это привело к Иловайской трагедии, потому что было преступно глупым. Но не Муженко, ни Гелетей, ни Порошенко не застрелились, хотя должны были бы после такого поражения.
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Нужно было не покрывать терроризм, а вовремя искоренять его проявления в добровольческих отрядах. А то кривлялись насмехаясь - "вывсёврёте", ну вот, докривлялись Поздно пить боржоми...
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Цікаво? А в штатах терористи ДНР, ЛНР признані терористичними організаціями чи ні? Якщо ні, то вже питання до цих сенаторів чому так?
АЗОВ став одною із основних сил яка зупинила агресора на Донбасі ціною неймовірних жертв. АЗОВ це патріотична сила яка при всіх її мінусах зможе відстояти незалежність України. А Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Вона дійшла і до США і скупляє цих запроданців з сенату пачками. Ласі на кремлівські гроші і ініціюють такі заклики. Ганьба.
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давай детальніше про "мінуси" "Азову" , бо я таких не знаю.
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Петушары уже забыли как 6 класники у вас штырились героином прям на уроках? Так это никто серьезно не занимался развалом США, так чисто на ящик коньяка поспорили. Можем повторить.
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А разве нельзя создать добровольческие движения без нацистской символики?
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