 Потрібно їхати до Вашингтона і робити все, щоб "Азов" не визнали терористичною організацією, - Клімкін

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.
"Останні два дні кожне друге запитання - про "Азов". Питають, що ж робити, як захистити, розмірковують про нюанси внутрішньої політики. Друзі, всім же зрозуміло, що буде, якщо раптом "Азов" визнають терористичною організацією в США? Це буде майже нокаут добровольчому руху і нокдаун Україні. І так, це питання нашої національної безпеки. А в контексті емоційної розмови Президента Зеленського з бійцями "Азова" в Золотому, можемо добре уявити, як на цьому гратимуть з метою внутрішньої дестабілізації України? Я не Руді Джуліані і в теорію змов особливо не вірю, але тут якось воно все в часі надто вже збігається... Зараз потрібно захищати Україну та тих, хто її захищає. На повну: їхати у Вашингтон і робити все і навіть більше. А потім і в себе розберемося. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ", - заявив Клімкін.
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Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.
Демократия только тогда -"власть народа", когда способна себя защищать!
Бойцам Азова Слава!
Нацженам с Белой Вошью - ганьба !
Слышал про то, что Беня за свой счет вооружил Днепр-1, Днепр-2, а также помог оружием Донбасу и Айдару. Про то, что Порошок якобы вооружил Азов, а тем более -сделал чем-то элитным - ИМХО типичная ложь и манипуляция. Петя снайперские комплексы подогнал году эдак в 15-16м - это да, за это ему респект, но на этом все. А элитным полком Азов сделал отнюдь не Петя, а те, кто Азов организовывали, волонтеры, которые Азову помогали, то же руководство Атэка в Киеве, которое отдало Азову территорию под тренировочную базу и тд.
«Только не Порошенко !»
А якщо не Порошенко, то маріонетки Путіна.
Зашуганное зомбоящиком хомячье одурело настолько, что само ломанулось в мясорубку.
Тепер имеем вот эту мерзость.
Президент України має осудити звернення конгресменів-демократів, які вимагають внести ОЗСП "Азов" до списку терористичних організацій
Так, він "нє достаточно отлічний", згоден. Ви його вигнали а кого обрали? Невже нинішнє непорозуміння краще?
Схоже йде до тогог, що і "свинарчуки" виявиться євреською боехнею.
Посто висмоклтали з пальця цю суму, вона навіть не доведена, бо треба провести комплексну експертизу машин, а її не проводили.
там Порох может чего-то добиться, и заодно, пока его здесь не будет, немного зрады поубавится...
и на этом просырання закончилось...
чмо пртирающие штаны будет решать кто "террорист". - "днр" и второе говно признайте лучше, а еще лучше - Рашку
Так и передай сфоему шефу на Лубянке
После всех художеств Азов и связанные с ним организации распустить, а правильных бойцов зачислить в ВСУ !
Нечего гов.. Белую Вошь защищать!
Ей вполне подойдет, если все ВСУ будут считать террористами и заставят расформировать.
https://youtu.be/eYilLWseL_A
Правда, после его защиты Маркива тот получил 24 года тюрьмы...
что там будет делать он? -
опять доказывать конгрессу,
что не штопаный ган@он!
Или "Азов" не нацисты, или министра нужно гнать взашей.
Окремий загін спеціального призначення «Азов», відомий також як полк «Азов» (ОЗСП «Азов», в/ч 3057) - формування Національної гвардії України.
2. Хотел бы уточнить "гарантийный срок" нового президента. Просто мне кажется, что новый президент бракованный и мне хочется его заменить.
этот упырь зеЛя уже одной ногой на ростове
пусть там покажут кто они а не в золотом.
Интернет-сообщество до сих пор продолжает волновать эмоциональная сторона поездки президента Зеленского в Золотое. Вместо того, чтобы задуматься о вещах практичных и существенных.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
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Совершенно очевидно, что ветераны-добровольцы находятся там незаконно - начиная от прорыва в «серую зону» до наличия у них оружия. При этом они реально поднимают чрезвычайно важные общественные вопросы, та же безопасность местных жителей.
С другой стороны, почему РФ ( страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и даже США выступают против наших добровольческих подразделений? Да потому что они - вне закона!
Власть Владимира Зеленского ведь не так панически боится украинцев, как власть Петра Порошенко? Так что мешает хоть в турборежиме, хоть с толком и расстановкой принять долгожданный закон Украины «О территориальной обороне»?
И тогда ветераны того же «Азова» смогут на законных основания передавать свой опыт, заниматься боевой подготовкой.
АЗОВ став одною із основних сил яка зупинила агресора на Донбасі ціною неймовірних жертв. АЗОВ це патріотична сила яка при всіх її мінусах зможе відстояти незалежність України. А Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Вона дійшла і до США і скупляє цих запроданців з сенату пачками. Ласі на кремлівські гроші і ініціюють такі заклики. Ганьба.