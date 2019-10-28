 Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі Золотого-4, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, на Луганському напрямку в нічний час противник з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Травневого. Крім того, позиції українських військ поблизу населеного пункту Золоте-4 найманці РФ обстріляли з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.
На донецькому напрямку після 10 ранку окупанти 15 хвилин з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Невельського.
"Втрат з нашого боку немає", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 27 жовтня найманці РФ 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі.
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1. Обстрелять участок
2. Потребовать от Зеленского разведения на участке.
3. На участке разведения не стрелять, только рядом.
4. Дождаться разведения.
5. Занять освобожденные территории.
6. Повторить пункт 1
28.10.2019, 13:36 • 284 • 0
На линии обороны встретились двое - рядовой воин, защищающий свою страну от внешнего агрессора и президент этой самой страны, по совместительству верховный главнокомандующий.
Столь эмоциональные результаты встречи показали, что президент возможно и сам пока еще того не осознавая, стал заложником плодов своего предшественника и отсутствия эффективной внешней политики Украины. И собственно отсутствие юридически определенного признания российской агрессии на законодательном уровне делает заложниками сотен добровольцев и тысяч военнослужащих длящейся политики безальтернативности минских договоренностей.
Чтобы разорвать этот замкнутый круг, просто стоит юридически назвать вещи своими именами. Российскую агрессию против Украины - отечественной войной. Формально ввести правовой режим военного положения на всех без исключения временно оккупированных территориях, являющимся единственным прямым и (правовым!) способом защиты территориальной целостности Украины и одновременно предусмотренным правовым механизмом преодоления агрессии. При этом на законодательном уровне следовало-бы избавиться от дефиниции: «Операция объединённых сил», а вдоль линии обороны создать надежную демилитаризированную зону безопасности.
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Увидеть в Париже питерского гопника по кличке "Окурок" и "умереть!". Так Путин обязательно навяжет Зеленскому дополнительные условия этой роковой для страны встречи, если уже не навязал, согласно которым Зеленский должен гарантированно сдать Путину определенную им же часть суверенитета Украины. Для чего так спешить на этот шабаш национального унижения Украины?
А все потому, что президенту пока явно не хватает осознания того, что все эти минско-нормандские договорняки-посиделки, вместе с формулой Штаймайера нужно потихоньку слить. Игры по правилам Путина, вместо внешней политики, основанной на нормах международного права, равно или поздно приведут к поражению Украины. Трагические примеры Молдовы и Грузии тому свидетельства.
Все это является одной из форм умиротворения агрессора. Президент наконец-то должен начать формулировать свою суверенную внешнюю политику, основанную на нормах международного права и защите национальных интересов страны. Давно следовало-бы инициировать формат решения вопросов прекращения российской военной агрессией и длящейся оккупации всех временно оккупированных территорий Украины на базе будапештского меморандума, которым Украине гарантируется безопасность, суверенитет и территориальная целостность в обмен на ядерное оружие со стороны США, Великобританией, Россией и странами, присоединившимися к Меморандуму позже: КНР и Францией.
Если Владимир Зеленский хочет войти в мировую историю как президент-строитель независимой Украины и победитель, он должен учиться побеждать врага на международных, геополитических фронтах. Благо то, что соответствующие инструменты и институты для этого имеются. Такие задачи должен ставить перед собой глава государства и их решать, а не тратить время на доказывание рядовым защитникам страны, что он не лох.
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Общеизвестно, что умиротворение агрессора, это непростительная непрофессиональная глупость, имеющая тяжкие последствия для страны. Россией правит банда убийц, террористов, военных и государственных преступников. Именно этот message команда президента Украины должна убедительно доносить до политического истеблишмента цивилизованных стран, напичканного путинской агентурой и наивными, полезными идиотами для Кремля. Сейчас Украина - главное препятствие на пути экспансии государственного терроризма РФ в Европу, и об этом нужно говорить на весь мир.
А тот рядовой воин, которой имел честь общаться с президентом, он просто честно выполнял 17-ю статью Конституции Украины. Он стоит на рубеже обороны для того, чтобы просто у нас на свободных от оккупации территориях не начали стрелять и убивать, как это было уже весной 2014 года. Он охраняет покой и безопасность каждого из нас. И в этом плане, поступок отдельного воина по защите своей страны, выше деятельности президента. Честь и хвала защитнику отечества!
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Юрий ШУЛИПА
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Вы что же, хотите объявить войну рф?С головой к вас всё в порядке
феерический бред.
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так як раз "попередники" це і робили, трубили на весь світ, що кацапією "...правит банда убийц, террористов, военных и государственных преступников... Именно этот message команда президента Украины должна убедительно доносить до....".
Так саме це якраз і робилося до епохи Зєлєнського. Клятий "барига" возив та демонстрував світові паспорти кацапських терористів та понівечену градами обшивку автобусу з Волновахи. І саме це зараз якраз і не робить Зєлємойській. То не треба писати про "заручника" чи то "последствия отсутствия внешней политики предшественников" і тут же писати про необхідність робити те, що взагалі то саме і робив попердник і цим був незручним для Європи і США. Сьогоднішній же презЄдєнт повністю влаштовує як Європу так і США в особі Трампа, бо надає можливість їм всім обійти гострі кути у відносинах з кацапщиною і не дошкуляє, не псує їм всю картину своїм "кацапія - країна агресор та терорист" тощо.
Добровольців немає на жаль зараз. Вони військові? Поліціянти? Нацгвардійці? Чі просто нацжёни на вимогу? Добровільні нацжёни самі пійдуть, як заказ відпрацюють) Робота така мармизами торгувати)
file:///D:/Users/Tolik/Downloads/123.jpg
Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий
І так зебіли мої. що ви зробили разом:
Об'єкти приватизації
1) абзац сорок третій викласти у такій редакції:
«об'єкти спортивної інфраструктури, державні спортивні споруди, що забезпечують проведення всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, тренувань спортсменів з олімпійських видів спорту;».
2) Доповнити новим абзацом такого змісту:
«підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, Служби безпеки України;».
Повним ходоом до капітуляції ать-два!