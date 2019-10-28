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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:нерухомість (190) реєстр (84) ФДМ (81) Яценко (29) оцінка (23) Красносільська (3)

 Оціночні майданчики заробляють на людях по мільйону гривень в день, - Красносільська закликала винести на розгляд ВР законопроєкт, що ліквідує цю схему

Народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Красносільська заявила, що у ВР є на розгляді законопроєкт, який ліквідує "майданчики Яценка".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона повідомила під час Погоджувальної ради.

"Колеги, ми з вами повинні нарешті ліквідувати корупційну схему на оцінці нерухомості ... Один мільйон гривень в день - саме стільки заробляють так звані оціночні майданчики, не надаючи при цьому ніякої змістовної послуги, і саме стільки заробляють на людях, які продають нерухомість. На розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт, який ліквідує цю схему. Це законопроєкт 2047", - сказала нардепка.

Вона зазначила, що комітет антикорупційної політики розглядав цей законопроєкт і не побачив корупційних ризиків.

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Красносільська попросила головний комітет розглянути цей законопроєкт і винести на розгляд в ВР.

Як повідомлялося, 4 вересня група народних депутатів (Павло Фролов, Роксолана Підласий, Анастасія Красносільська, Ірина Верещук, Андрій Герус - "Слуга народу", Олександра Устинова - "Голос" та ін.) зареєструвала в парламенті законопроєкт №2047, який пропонує відключити авторизовані електронні майданчики від Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Таким чином, реєстрацію звітів зможуть проводити оцінювачі нерухомості і нотаріуси безпосередньо через Єдину базу. Також пропонується встановити плату за реєстрацію звітів у розмірі 0,5% від мінімальної зарплати за одну операцію.

Водночас 13 вересня 2019 року інша група депутатів (Олександр Качура, Максим Зуєв, Богдан Кіцак, Аліна Загоруйко, Євген Пивоваров - "Слуга народу" та ін.) зареєструвала законопроєкт №2047-1, який пропонує створити уніфіковану систему визначення податкової вартості нерухомості, а також розширити функціонал авторизованих електронних майданчиків.

Нагадаємо, Верховна Рада в грудні 2017 року схвалила створення Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості, мотивуючи це боротьбою з "чорними" ріелторами. Таким чином, парламент зобов'язав суб'єктів оціночної діяльності вносити в неї інформацію зі звітів про оцінку нерухомості через автоматизовані електронні майданчики.

Влітку 2018 року Фонд держмайна зобов'язав фахівців з оцінки майна здавати звіти за допомогою сайтів-посередників ("авторизовані електронні майданчики"), які виявилися пов'язані між собою і з оточенням одіозного нардепа Антона Яценка.

Як з'ясувалося, електронні майданчики виконують виключно посередницькі функції передачі інформації, схожі на електронну пошту. При цьому майданчики на свій розсуд встановлюють плату за свою послугу, яка протягом року вже зросла з 510 до 1356 гривень за кожне звернення до держреєстру. Оплату цих послуг реєстратори покладають на продавців квартир. При цьому майданчики позбавляють доступу до державної бази тих реєстраторів, які дозволяють собі публічну критику монополістів.

АМКУ розслідує антиконкурентні узгоджені дії майданчиків з листопада 2018 року. Ще до офіційного старту розслідування з'ясувалося, що вони не відповідають на інформаційні вимоги Комітету.

Після цього Верховна Рада внесла до Податкового Кодексу поправку, яка заборонила Антимонопольного Комітету займатися розслідуванням щодо будь-яких об'єктів, пов'язаних з правами інтелектуальної власності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156304
 
   
 Топ коментарі
 
Я не поклонник зелени, но отмена прокладки в оценке имущества нужна, я сам этим летом столкнулся трижды с этими крахаборами.
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Закопайте эти площадки вместе с их подателями. Следует отметить, что Фонд государственного имущества, который обязан защищать интересы Украины и ее жителей, все эти площадки породил и передал в частные руки. То есть необходимо начинать с ФГИУ. Именно ФГИУ породил массу различных писем, инструкций, положений, как эти площадки посадить на плечи украинцев.
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Слуги народа уже получили свои откаты. Хватит врать.
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Вони ще мають в своєму арсеналі для "яценка" "...я вам нічЄво нє абєщал...". Тупо взяти гроші, а голосувати за закон.
Утім, хто тут приймає ставки за те, що закон не буде ухвалено в редакції без жодних преференцій для "яценка"? Оценочные площадки зарабатывают на людях по миллиону гривен в день, - Красносельская призвала вынести на рассмотрение ВР законопроект, ликвидирующий эту схему - Цензор.НЕТ 9594
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"слуги нарріта"?? А развє єсть такіє? Я только знаю "слугі Урода"..
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Я не поклонник зелени, но отмена прокладки в оценке имущества нужна, я сам этим летом столкнулся трижды с этими крахаборами.
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Ну так выносите!!!.Или это должны делать уборщицы?
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...а сами спят и видят, как бы эту схему возглавить, уррроды...
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- Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой. (c)
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"Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ
Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию.
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За изменениями в Налоговый кодекс, которые предлагаются законопроектом №1210, просматривается пока только один выгодополучатель - Игорь Коломойский. №1210 оставляет неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают его ГОКи .
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Закопайте эти площадки вместе с их подателями. Следует отметить, что Фонд государственного имущества, который обязан защищать интересы Украины и ее жителей, все эти площадки породил и передал в частные руки. То есть необходимо начинать с ФГИУ. Именно ФГИУ породил массу различных писем, инструкций, положений, как эти площадки посадить на плечи украинцев.
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вы шо, в таких вопросах турборежим не нужен, в 20м году рассмотрят в 23м на второе чтение и в 25м примут))) 30 тыщ нужно отрабатывать
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у тебя претензии к соевым уродам или к своему доктору?
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вот те раз? скажи а каким вообще боком к зеленым коррупционерам соевые?))))) доктор по тебе плачет
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