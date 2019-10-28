 "Ми дійсно хочемо, щоб топкорупціонери відповіли перед законом", - Зеленський на зустрічі з детективами НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з детективами Національного антикорупційного бюро України в понеділок.
"Сьогодні є запит суспільства на перемогу справедливості, на те, щоб всі корупціонери були за ґратами. А це вже тільки ваш професіоналізм і ваші повноваження ... Ми на вас впливати не будемо і не хочемо, але ми дуже хочемо - як суспільство і я, як президент, щоб ви знали, що руки у вас не пов'язані. Ми дійсно хочемо, щоб топкорупціонери відповіли перед законом і заслужені вироки отримали", - сказав глава держави.
Зеленський вкотре запевнив, що представники влади не будуть чинити тиску на детективів.
"Ми на вас не тиснемо, але якщо хтось на вас тисне, ви нам говоріть - на них ми будемо (тиснути. - Ред.)", - додав президент.
сколько оправдательных приговоров суд вынес, все говорить больше не о чем.Вывод о проделаной работе независимые аудиторы.
хоча ні, кишка тонка! тут аби свинарчуків посадити,хоч би за щось
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Я хочу, що би корупція була подолана, точніше зведена до прийнятного рівня цивілізованих країн, а твої "посадки", на це ніяким чином не вплинуть!
По перше потрібно змінювати систему, а ми вже бачили як ви це робити на прикладі оціночних майданчиків, а по друге, після ганьби із підозрою Лукаш, звільнення Горбатюка і його команди, тобі і твоїм «фахівцям» типу Рябошапки і Чумака, краще запхати язика у дупу!