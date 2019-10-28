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 Події, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:гральний бізнес (87) Медведєв (1148) Ялта (49)

 Медведєв розпорядився створити в окупованій РФ Ялті гральну зону. ДОКУМЕНТ

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв видав розпорядження створити в окупованій Ялті гральну зону "Золотой берег".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному порталі правової інформації РФ.

Так, 22 жовтня Медведєв підписав розпорядження №2487-р про створення в окупованій РФ Ялті гральної зони "Золотой берег".

Текст розпорядження опубліковано сьогодні, 28 жовтня.

Гральну зону пропонується відкрити на площі майже 147 тисяч квадратних метрів.

Медведєв розпорядився створити в окупованій РФ Ялті гральну зону 01

Раніше так званий глава адміністрації Ялти Олексій Челпанов розповів "Интерфаксу", що гральна зона розташовуватиметься неподалік сел. Кацивелі, що входить до складу міського округу. "Золотой берег" розташовуватиметься за межами населеного пункту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду"

Як пишуть російські ЗМІ, "влада" окупованого РФ Криму обрала ділянку під гральну зону ще минулого року. Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов у березні 2018 р. казав, що реалізовуватиме проєкт велика компанія. Її назву він не став уточнювати. Путін підписав закон про створення гральних зон у Криму і Сочі в липні 2014 р. Терміни їхнього будівництва переносилися вже кілька разів.

Перша в Росії гральна зона "Азов-сити" відкрилася влітку 2009 р. Пізніше запрацювали "Сибирская монета" на Алтаї, "Янтарный" у Калінінградській області, "Приморье" на Далекому Сході та "Красная Поляна" в Сочі. "Золотой берег" стане п'ятою гральної зоною в Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156295
 
 
 Топ коментарі
 
... три пластиковых стаканчика и шарик.... и 100 рублей на открытие казино!!! Скоро ЗОНА заработает на полную......)))
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Крымских лошар разведут еще раз - последние гроши выдурят наперсточники Медведєв розпорядився створити в окупованій РФ Ялті гральну зону - Цензор.НЕТ 1188
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... три пластиковых стаканчика и шарик.... и 100 рублей на открытие казино!!! Скоро ЗОНА заработает на полную......)))
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Вы прям опередили меня с темой наперстков)))))))
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Смеяться можно сколько угодно но реально ето существенно увеличит поток туристов именно с деньгами в том числе наворованными в Украине. В Украине же живут одни лохи, и рабы которые считают что економику можно поднять выращиванием картошки и буряка
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Это за пАребрикАм такие глубокие пАзнания пАрядка вЄШщей?
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Вы, товариШЧ, или тролль, или мудак. Или тролль-мудак, что, в принципе, то же самое. Комментирую, читай внимательно, дурик. Если у человека много денег и он любит ИГРАТЬ, он не поедет в в помойку, где ещё не ясно, что тебя ждёт. Он поедет в стабильные места (там ниже написали) - Монте-Карло и т.п. Так что высер - не засчитывается.
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... расскажете о **тысячах туристов*** в "Сибирская монета" на Алтае, "Янтарная" в Калининградской области, "Приморье" на Дальнем Востоке и "Красная Поляна" в Сочи... Там видимо тысячи самолётов из Европы и Америки..как в Лас Вегасе.... или хотя бы в захудалом ЮАРовском Голдриф Сити)))) Ну будьте посерьёзнее!!! если Ванюшка с 10000 рублей спьяну забредёт в это заведение... что само по себе... комично... то там нет и не будет ИГРОКОВ....
Или Вы так... прикольнулись????
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Конешно можно. Только ******* типа кучмы думают что если ********** колгоспы то сразу процент железяк возрастет и типа индастриалиазация *****.

Именно с/х локомотив любой экономики. и именно ней нужно от химии до машиностроения.
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Будете ржать, но поговаривают, что там уже со всей засрашки сезонные "крупье со стаканчиками в фаворе"
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Элитные игроки туда валят целыми кораблями...
Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону - Цензор.НЕТ 326
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Ну да...... Ялта и Симферополь в гов-не духовнее и скрапнее Монте Карло или Лас Вегаса!!!!
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Это ж сколько ваты и кацапни понаехавшей придётся из Крыма выселять после его возвращения... Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону - Цензор.НЕТ 576
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В выиграше будут те кто в свое время там продал все и съе**лся оттуда Медведєв розпорядився створити в окупованій РФ Ялті гральну зону - Цензор.НЕТ 1501
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а с кем играть будут?
во что вроде и так понятно))))
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Ну что противники легализации казино в Украине. Теперь пол Украины будет ездить просирать деньги в окупированном крыму. А вы будете стоять всю жизнь раком на полях Польши и зарабатывать деньги украинским олигофренам.Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону - Цензор.НЕТ 8617
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Если бы хоть одна власть в Украине за 25 лет не была проросийской. Да и чего можно требовать от власти если у нас народ тупой и завистливый.
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Народ у нас завжди поганий, жодну владу не влаштовував.
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Не гони. Власть очень благодарна украинскому самому толерантному и покорному народу в мире. Нет в мире более тупого и покорного народа чем украинцы.
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Если бы разеяне знали историю то ******* бы давно в ужасе. Ага, очень толерантный и покорный, но чот почти самая большая страна в европе. Как же так получилось.

Вон недавно толерантный народ вырезал 50% белоруссов чисто за стародуб.
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Самый главный критик легализации казино в Украине, это дружественный коломойше Авакян. Кто нелегальные игровые пункты крышует? Менты. А кто главмент, которому капают бариши? Вот почему у ЗеНеЛоха вышел конфликт с Азовом.
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Хха-ххааа, ну твои высеры сработают на идиота... но капли мозга достаточно, чтоб понять, что в Украине и так есть где играть, так же как и в эРэФиии... с чего ты, дурак, взял, что ялта - свет в игорном окне???
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... ну явно Вы не в себе!! так болезненно приняли всё всерьёз... даже почти катастрофу украинского игорного бизнеса предрекли!!!))))) В моём доме..в Киеве огромнеший зал типа Спортлото...Лоторея и многое многое....)))) Девочка ..соседка там за администратора. За МЕСЯЦ аж 26 человек подёргали и пожали руку однорукого бандита..естественно через компьютер. Столы ВООБЩЕ никогда не открывались.. Пара ..тройка... постояльцев с бюджетом до 1000 грн. Но зарплата стабильна.... штат достаточно большой.... Знаете..что такое **отмывание денег**????... Это и есть украинский...ну и кацапсинский **игровой бизнес**))))
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Це, говорить про проблеми з легалізацією вкраденої території. Для заманювання проклятих буржуінів кацапи вирішили піти на бесприцендентний крок. Хоча здається мені десь на окупованих територіях вони вже створювали "гральні зони"
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Среди клиентов Гранье были арабские принцы, английская знать, бизнесмены с Востока и главы африканских стран. По залу сновали скупо одетые девушки и принимали заказы на бесплатное шампанское и виски - Арман Гранье давно усвоил, что богатые больше, чем другие, любят получать все даром.
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И нам надо в Одессе создавать такую зону. Это было бы отлично!
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Ото й подивилися б, де було б більше гравців.
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Угу. Сепар с росийским паспортом Труханов настроит вам казино. Вы же не захотели Саакашвили, который за 5 лет вытащил Грузию из говна и сделал европейскую страну с цивилизованнными курортами.
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Кто "вы"?? Я всегда Саакашвили поддерживал. Труханов это кацапский бандит, с ним все понятно.
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*вы* я имел ввиду не конкретно вас, а большинство которые ходили на выборы и те которые на выборы не пошли.
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Тото все грузины торгую абрузам на рынке, о как поднял
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Первое правило бизнеса- все сливки собирает первый тот кто начал. Игорный бизнес ето не только казино, а и строительство инфраструктуры, дорог, гостинниц, ресторанов,баров и домов отдыха. Ето миллиардные инвестиции. Все олигофрены с чемоданами бабла попрут в крым и не будут ждать несколько лет или десятилетия пока украинцы розродятся, примут законы, выделят землю, поделят территорию и тд...
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Ага, пакую чумодан и лечу в Крэм, ох вейт. Туда нехера не летает.
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Крымских лошар разведут еще раз - последние гроши выдурят наперсточники Медведєв розпорядився створити в окупованій РФ Ялті гральну зону - Цензор.НЕТ 1188
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Деньги нашлись, но вы всё равно держитесь там, всего вам доброго и хорошего настроения🤪
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Последняя надежда загнать в "свободный" Крым не нищих, а всё-таки богатых кацапов
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Только Зона борделей привлечет инвестиции на Крым.
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ВЫ не в себе, сударь???? Там это дело никогда не угасало. По несчастью пришлось проживать в гостинице в Ялте (турнир по ЧГК был) - пришлось трижды открывать дверь вечером-ночью. И одна и вдвоём приходили. Так что.... но это мелочь, много не срубишь. Для большого бизнеса тут нужен массовый и БОГАТЫЙ клиент. И девочки не по 500 грн. в час. А те больше не стоят.
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