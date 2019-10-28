 Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.
Користувач Twitter під ніком Himikus написав про те, що такої школи в Золотому вже немає, а самі вчителі в 2014 звали Путіна та агітували за Росію. "Як вже цей бл ... цирк задовбав! Актор, який грає роль президента, вирішує нашу долю, долю країни з акторами, які грають роль вчителів", - написав він і опублікував яскраве фото, яке говорить сама за себе.
Інший користувач Faberum навів витяг з Єдиного держреєстру реєстрації підприємств і підприємців, припустивши, що ця школа, ймовірно, вже не працює.
Зазначимо, що в сервісі Opendatabot, який моніторить дані про реєстрації всіх українських компаній і установ, дійсно йдеться, що установа з такою назвою припинила своє існування.
В Офісі президента запевнили, що Золотівська школа № 7 існує, а інформацію про її закриття назвали фейком. Один з жителів Золотого розповів "ФАКТАМ", що в селищі є філія школи № 5, в якій навчається приблизно три десятки дітей.
Новий глава Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що школа працює і вчителі - справжні.
"Щойно прочитав на декількох інтернет ресурсах, що Президент України Володимир Зеленський зустрічався у Золотому не з вчителями загальноосвітньої школи 1-2 ступенів, а з акторами...... Як голова Луганської обласної державної адміністрації, хочу офіційно ЗАПРОСИТИ людину, на допис якої посилаються видання та всі колективи інтернет ресурсів, які опубліковали цю маячню, у м. Сєвєродонецьк для подальшої екскурсії в Золоте (ще його називають Родіна). Побачите неіснуючу школу, поспілкуєтесь з неіснуючими вчителями, які вчать неіснуючих дітей..... До речі іноді, вчителям доводилось під обстрілами йти до школи, тому що вони знали - діти чекають!! Для дітей ці уроки та школа вцілому ВАЖЛИВІ!! І це не порожні слова..... просто коли чути постріли та вибухи мін, то в школі, з вчителями та іншими однокласниками не так боязно..... Тож з середи по п’ятницю включно, чекаю "зрадофілов" щодня з 7:30 у себе в кабінеті. Довше чекати не зможу, бо треба передати вчителям принтер і комп’ютер", - заявив глава ОДА.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".
В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной. Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г
Золоте-3 - (раніше - Стахановець);
Золоте-4 - (раніше - Партизанське).
От тут може бути плутанина.
Золоте-3 дійсно безлюдне.
Тем более что многие его уже и доели)
порохоботы здесь не при чём, правильно?
уже сбежались
Но Моника Зебильски с учителями-сепарами смотрится просто замечательно!
И это очень точно отражает ее гнилую неукраинскую сущность...
Принтер и компьютер в школу может отвезти только глава ОГА самолично. Видимо, больше никому другому посылку не может доверить.
Может фотка и подделана.... Но зная как жители этих районов ложились под наши БТР ры в 14, и 15м и призывали путя прийди - быстрее всего правда.
Фууууу ватный тролль тупой!
Как всегда никакого фактажа...... То за петюню жопу рвали.... теперь за зеленского....
Шлю-хи продажные!
...Просто так бывает, что когда ты на камеры говоришь, что ты "не лох", через час вся страна начинает обсуждать, насколько именно ты не лох, и не лох ли ты случайно, и вообще лох ты или не лох.
А ещё через сутки, Гугл по запросу «Зеленский» начинает подсказывать «лох», а ещё через день, тебя никто иначе как лохом не называет.
А вся деятельность Зеленского до момента прихода к власти - монолог.
Мы выступаем - вы хлопаете. Мы шутим - вы смеётесь.
Аплодисменты сильные - хорошо. Слабые - плохо.
Но ведь это всё равно аплодисменты.
А тут, в этом злом пугающем мире, оказывается, может подойти журналист или там человек с оружием какой и что-то спросить.
И что ему отвечать? Этого ведь не было в сценарии.
Кто ему реплики писал?
Где сценарист?
Почему не предупредили?
Давайте новый дубль. Как это - дубль только один?..
Юрій Гудименко
Не на кого опереться, не на кого
Наступит мир.
Президент-миротворец руссо актеров привлек для фотосессии...…..
Мокшания актеров подкинула?
Клоунада во власти...…….