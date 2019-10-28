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Все про:Зеленський (3359) школа (724) вчитель (114) Золоте (72) Формула Штайнмаєра (155)

 Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський два дні провів на Донбасі. У Золотому на Луганщині глава держави поспілкувався з учителями школи, які попросили його відвести війська біля їхнього населеного пункту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.

Користувач Twitter під ніком Himikus написав про те, що такої школи в Золотому вже немає, а самі вчителі в 2014 звали Путіна та агітували за Росію. "Як вже цей бл ... цирк задовбав! Актор, який грає роль президента, вирішує нашу долю, долю країни з акторами, які грають роль вчителів", - написав він і опублікував яскраве фото, яке говорить сама за себе.

Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення 01

Інший користувач Faberum навів витяг з Єдиного держреєстру реєстрації підприємств і підприємців, припустивши, що ця школа, ймовірно, вже не працює.

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Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення 02

Зазначимо, що в сервісі Opendatabot, який моніторить дані про реєстрації всіх українських компаній і установ, дійсно йдеться, що установа з такою назвою припинила своє існування.

Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення 03

В Офісі президента запевнили, що Золотівська школа № 7 існує, а інформацію про її закриття назвали фейком. Один з жителів Золотого розповів "ФАКТАМ", що в селищі є філія школи № 5, в якій навчається приблизно три десятки дітей.

Новий глава Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що школа працює і вчителі - справжні.

"Щойно прочитав на декількох інтернет ресурсах, що Президент України Володимир Зеленський зустрічався у Золотому не з вчителями загальноосвітньої школи 1-2 ступенів, а з акторами...... Як голова Луганської обласної державної адміністрації, хочу офіційно ЗАПРОСИТИ людину, на допис якої посилаються видання та всі колективи інтернет ресурсів, які опубліковали цю маячню, у м. Сєвєродонецьк для подальшої екскурсії в Золоте (ще його називають Родіна). Побачите неіснуючу школу, поспілкуєтесь з неіснуючими вчителями, які вчать неіснуючих дітей..... До речі іноді, вчителям доводилось під обстрілами йти до школи, тому що вони знали - діти чекають!! Для дітей ці уроки та школа вцілому ВАЖЛИВІ!! І це не порожні слова..... просто коли чути постріли та вибухи мін, то в школі, з вчителями та іншими однокласниками не так боязно..... Тож з середи по п’ятницю включно, чекаю "зрадофілов" щодня з 7:30 у себе в кабінеті. Довше чекати не зможу, бо треба передати вчителям принтер і комп’ютер", - заявив глава ОДА.

Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення 04
Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення 05

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".

Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156294
 
   
 Топ коментарі
 
Сдача анализов - постановка, полиграф - постановка, встреча с учителями - постановка. Парни делают то что умеют. Только вот вопрос во что они превращают страну, в вечерний квартал или лигу смеха...
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Угу, классная школа в которой целых 10 учителей . Из них 7 либо с российскими либо ЛНР паспортами. У троих родные воюют на стороне террористов. Пусть СБУ лучше разберётся, как эти сепарские подстилки и коллаборационисты детей обучают и чему
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таки да, неудобно, школу с 30 учениками сбацали, а то, что училеля --сепары с паспортами РФ, так и не опровергли.
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Ну так то правда, що ж там опровергать)
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Зеленая шмаркля вреn - как дышит. Yо самое страшное то- что он сам в это все верит, в собственные враки. Он просто конченный! Работает полным ходом на *****, даже не скрывая особо этого. кстати неуважаемый господин макрон подключился к шантажу вместе в путлером нашего ***********! А ссыкун гидрант- храбрый только , когда рядом охрана, а тут ссыт и не успевает менять памперсы. Путя уже сделал нашего тупого и ссыкливого клована по полной!(Французские источники сообщают что в ходе 42-минутного телефонного разговора состоявшегося 21 октября, между президентом Франции Макроном и президентом РФ Путиным, Макрон пообещал добиться согласия Украины на разведение войск в Петровском и Золотым без предварительных условий. Так же он пообещал усилить давление на Киев для введения норм "формулы Штайнмаера" в украинское законодательство. Так же выразил уверенность что встреча Зеленского и Штайнмаера была бы очень полезна в этом направлении.)

В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной. Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г
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Это того что вчера Зеля назначил туда?
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Прикольно зебилы работают, вчера назначил этого непонятно кого, а сегодня он внезапно врет, защищая неЛоха Монику... мда
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Так це ж "актриса" з Севастополя, в неї окупанти квартиру, відібрали поки вона їздила по Україні і раші, з виставами.Ким вона тільки не було і матірью голих і босих добровольців, і мєсним насєлєнієм, яке боїться бандерівців-карателів, тепер стала вчителем в Золотому. НЕ розумію куди дивиться СБУ,мабудь, на баканова і кошевого?
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Там є ДВА селища з такими назвами:
Золоте-3 - (раніше - Стахановець);
Золоте-4 - (раніше - Партизанське).

От тут може бути плутанина.
Золоте-3 дійсно безлюдне.
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Это, как он пишет, поселок шахты Родина. Золотое-1, це Солнечный, Черёмушки, Золото-2 це ,,Завод".
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Сдача анализов - постановка, полиграф - постановка, встреча с учителями - постановка. Парни делают то что умеют. Только вот вопрос во что они превращают страну, в вечерний квартал или лигу смеха...
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Ты сам- Постановка, ботяра Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 6713
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Сказало существо которое в каждой теме на говно исходит за своего ЗЕ-кумира. Идёшь в спам, говноед.
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Вместо Овоща отлично было бы. Но в воюющей стране все это закончится печально - в любом случае.
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Так кто то сомневался что педоботы звиздят? Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 8590
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Буду водиться, они мне для опытов нужны, я без них докторскую не закончу.
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Смотри, а то потом без педоботов не сможешь...
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Ну 8% с хером во рту я постить не буду) Я культурный)
Тем более что многие его уже и доели) Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення - Цензор.НЕТ 4377
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ты, чмошное, можешь только из спама подгавкивать. Колбасой не подавись.
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Угу, классная школа в которой целых 10 учителей . Из них 7 либо с российскими либо ЛНР паспортами. У троих родные воюют на стороне террористов. Пусть СБУ лучше разберётся, как эти сепарские подстилки и коллаборационисты детей обучают и чему
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Но факт гражданства рф у некоторых учителей подтвердился..
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Зеленского киношники постанову сняли???
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Добре хоча б це, що ця подія з підставнтми вчителями змусила таки відновити школу. От лише чи надовго? А "вчителів", які закликають відводити наші війська, до виховання дітей на гарматний постріл підпускати не можна. Це вони і "виховують" таких "патріотів", як Зєлєнскій, які свою Батьківщину обзивають порноактрисою.
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"Учителям под обстрелами приходилось идти в школу, зная что дети ждут." Т.е. сомнений что дети не пришли из-за обстрелов или вообще школу разнесло не возникало. Какие героические там дети !
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Называется-"не верь глазам своим". Опровергай,опровергай гайдай. Да поэнергичнее. А то пойдешь вслед за предшественником и не успеешь "попилить". Зеля шутить не любит. Он "нелох".😊
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а кто у нас разгонял эту зраду?
порохоботы здесь не при чём, правильно? Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 1150
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В документе значится сегодняшнее число. Слабо верится. что так быстро документ уже напечатали. Терзают меня смутные сомонения...©
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Зрадофилов он ждет? Нет, падла, ты не зрадофилов ждешь, ты ждешь когда ты и твои "учителя" смогут спокойно поднять над поселком тряпку с двуглавой курицей, что из-за действий добробатов не удалось вам сделать в 2014м.
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порнохоботики шустрее сперматозоидов Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 3301
уже сбежались Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 3301
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Жалкое блеяние-оправдание не засчитано.
Но Моника Зебильски с учителями-сепарами смотрится просто замечательно!
И это очень точно отражает ее гнилую неукраинскую сущность...
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А то, что эти "учителя"- сепары с паспортами РФ он так и не опроверг.
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Те же морды в 2014 году звали путлера и ложились под украинские танки, чтобы помешать войскам Украины защитить наши территории. А теперь они снова проснулись, не нравится Украина - граница до раши очень близко.
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не попахивает, а просто смердит совком. помнится, как при советах, в Киеве 85-86м вели борьбу с бочками пива по-просьбе трудящихся, хотя эти же трудящиеся его и выжирали. у меня вопрос: а кроме нескольких штук учителей, жителей там больше и нет. рыльники приведшие войну в УКРАИНУ ( в этом вопросе у меня нет поддержки Зеленскому ).
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А чего гайдай стесняется? Ждет кого-то? Пусть возьмет камеру и проедется. Пообщается с "учителями" за жизнь в прямом эфире. Покажет "евроремонт".А мы поглядим.
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"Дольше ждать не смогу, потому что нужно передать учителям принтер и компьютер", - заявил глава ОГА."
Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення - Цензор.НЕТ 6955
Принтер и компьютер в школу может отвезти только глава ОГА самолично. Видимо, больше никому другому посылку не может доверить.
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Так я не понял, он встречался с этими русскими тётками-учителями или нет? Если да, то какая разница, что это там на какой-то табличке написано и как теперь этот бардель называется? Факт в том, что те русские подстилки, кторые "путин, введи" оказались (совпадение?) заодно и "Зеленский, выведи", и этот урод их называет "народом".
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Думаю, що таких "вчителів", які просять відвести українські війська, Зебіл знайде і в Харкові, і в Одесі, і в Дніпрі. Та я думаю, що якщо він стане перед дзеркалом і спитає: "Ти хочеш, лошара, відвести українські війська?", то той йому відповість: "По-перше, я не лох, по-друге - хочу".
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Фотографии куда убедительнее слов главы ОГА.
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А школу, я так понял, восстановили на бумаге за одни сутки и в штат кого надо записали.
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Надо отметить, что порохоскот со своими фейками (брехней) попал в яму которую копал Зеленскому. Все 'новости' о якобы провалах ЗЕ априори воспринимаются как ложь. Это аксиома. Теперь порохоскот не сможет даже неоспоримый факт ошибки Зеленского или его команды преподнести как правду и только правду. Это отчасти даже плохо...
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Вообще ненависть порохоскота к тому факту что в Золотом есть украинская школа говорит о многом. О патриотизме,о любви к родной земле, о желании бороться за умы и сердца молодых граждан Украины.
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Небось, из криворожской подворотни вещаешь? Хорошо, что хоть буквы знаешь.
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Порохоскоты не поймут одного, "уйдут" (как они называют) ЗЕдебила, придут другие, но... не мальдивская шлюха-мародер, а другие. Им тогда небо в овчинку покажется Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення - Цензор.НЕТ 1075
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Если вы тут разсерали фейк про несуществующую школу, то и всё остальное тоже фейк. Сосите свои рошенки 🍬
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Тупая логическая цепочка!
Может фотка и подделана.... Но зная как жители этих районов ложились под наши БТР ры в 14, и 15м и призывали путя прийди - быстрее всего правда.
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Ну вообще порохоскот сам себе заработал репутацию брехунов. Так что можешь плюнуть себе в лицо.
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Это твоя голимая отмазка?
Фууууу ватный тролль тупой!
Как всегда никакого фактажа...... То за петюню жопу рвали.... теперь за зеленского....
Шлю-хи продажные!
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Только после того как ты зубы почистишь любитель анилингуса!
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Ненависть порохоскота до фізичної присутності українського закладу освіту в Золоте є доведеним фактом. А чому так? Все йде від лютої ,москальскої зневаги порохоскота до України та Наріду України.
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Школа не яка будь, а елітна : на 36 учнів --- 10 вчителів!
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Є чудовий американський фільм з Де Ніро і Хофманом, "Плутовство" називається. Там теж вся політика на кінопостановках "реальних подій" засновано.
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Он станет чемпионом по количеству ЗАСЛУЖЕННЫХ обидных кличек)

...Просто так бывает, что когда ты на камеры говоришь, что ты "не лох", через час вся страна начинает обсуждать, насколько именно ты не лох, и не лох ли ты случайно, и вообще лох ты или не лох.
А ещё через сутки, Гугл по запросу «Зеленский» начинает подсказывать «лох», а ещё через день, тебя никто иначе как лохом не называет.

Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення - Цензор.НЕТ 4889

А вся деятельность Зеленского до момента прихода к власти - монолог.
Мы выступаем - вы хлопаете. Мы шутим - вы смеётесь.
Аплодисменты сильные - хорошо. Слабые - плохо.
Но ведь это всё равно аплодисменты.

А тут, в этом злом пугающем мире, оказывается, может подойти журналист или там человек с оружием какой и что-то спросить.
И что ему отвечать? Этого ведь не было в сценарии.
Кто ему реплики писал?
Где сценарист?
Почему не предупредили?
Давайте новый дубль. Как это - дубль только один?..

Юрій Гудименко
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Сівохо зайнявся проблемами раднова Донбасса...
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Я вчера тоже заметил как эти женщины играют.
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Не на кого опереться, некому нельзя довериться... Богдан, сволочь, подвел. Теперь Ермак не уследил. Хорошо хоть Юзек пока не подводит - не худеет...
Не на кого опереться, не на кого
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"Слепой Траст" продолжает флудить на всех ветках. Порохоботики, вы хоть позеленейте от своей ненависти к Украине, но все равно в Украине наступит мир. Украинский народ хочет мира, а "Слепой Траст" хочет войны. И кто победит? Победит народ Украины.
Наступит мир.
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В 2014 засРашка предлагала мир-забудьте про Крым, и газ бесплатно лет 15-20. Надо было соглашаться. Да?
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Та ну... Скоріше за усе, це і є ті "бідні місцеві" за яких так турбується Зебіл... Ті самі, що під траки наших танків кидались у 2014, чиї діти та чоловіки у ДНРах служать, а вони, у душі шкодують, що ***** до них так і не дійшло...
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Зеля- не мог посимпатичнее бл*дей на роль учительниц найти? Твой же кумир находит:

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Ой!.…………… Нехорошо получилось.....
Президент-миротворец руссо актеров привлек для фотосессии...…..
Мокшания актеров подкинула?

Клоунада во власти...…….
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И этот Гайдай тоже смешной сказочник, как и советский. Вот только от его рассказов смеяться почему то не хочется.
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ПОздно , Маша, пить Боржоми. Веры нет. Вся закончилась... ПРопаганда - дешёвая. Выякройки старые..."Весь народ просит.." - это фасончик газеты Правда сталинских времён... Весь народ, прям, и просит ? Весь до одного ? А кто не просит - тот кучка негодяев и отщепенцев, верно ? Кондовая брехня и образец диктатуры, а не демократии. Что и изобличает закулисных помощничков нового старого Дракона
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У ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПУТІНА ТЕПЕР Є СПІЛЬНИЙ ВОРОГ - ПАТРІОТИ УКРАЇНИ.
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