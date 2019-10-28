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 Двоє дітей випали з вікна лікарні на Одещині, лікарі залишили їх без нагляду, - Нацполіція

У Великомихайлівському районі Одещини з вікна лікарні випали двоє дітей, поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Хлопчик і дівчинка 2017 і 2014 р.н., випали з вікна палати на другому поверсі. В результаті падіння дівчинка отримала важку черепно-мозкову травму, а її молодший брат - пошкодження хребта", - йдеться в повідомленні.

Напередодні діти були вилучені представниками служби у справах дітей з неблагополучної сім'ї.

Для обстеження вони були доставлені в районну лікарню і поміщені в палату на другому поверсі. Саме з її вікна діти, залишені без нагляду медперсоналу, і випали.

Зараз брат і сестра госпіталізовані в обласну дитячу лікарню.

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За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України. За подібне правопорушення законом передбачено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156291
 
 
 Топ коментарі
 
Мало того что из неблагополучной семьи,теперь еще и инвалиды.
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Так что, до 29 августа Порох рулил? Или до сих пор он президент? Я помню, регионалы во главе с Овощем всю свою каденцию "папередников" звинувачувалы. Чем эта привычка закончилась, всем известно. Обвиняют "папередников" никчемы, ни на что не способные. Двоє дітей випали з вікна лікарні на Одещині, лікарі залишили їх без нагляду, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2707
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Поц, у власти наркоман. Уже полгода он в ответе ЗА ВСЕ. Хавай-ТЕ!
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за пять лет можно было создать всё самое лучшее в Украине...
но порох создал только бесшабашных порохоботов...
печально всё это...
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Поц, у власти наркоман. Уже полгода он в ответе ЗА ВСЕ. Хавай-ТЕ!
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Не ври. Зеленский 20 мая прошел инаугурацию, 21 июля начала работать ВР, 29 августа утвержден новый Кабмин.
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Так что, до 29 августа Порох рулил? Или до сих пор он президент? Я помню, регионалы во главе с Овощем всю свою каденцию "папередников" звинувачувалы. Чем эта привычка закончилась, всем известно. Обвиняют "папередников" никчемы, ни на что не способные.
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А если б они в сартире выпали?Давайте в школах решетки на окна,заодно электричество уберите а то кто то в розетку залезет и воду что б не захлебнулся кто.!ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ УЧИТЕЛЯ???!!
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щось слабенько для шоумена
сльозку ще видави
ну, будь ласочка!
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Мало того что из неблагополучной семьи,теперь еще и инвалиды.
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Берегите семью. Никто о детях те позаботиться кроме вас.
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