 Двоє дітей випали з вікна лікарні на Одещині, лікарі залишили їх без нагляду, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Хлопчик і дівчинка 2017 і 2014 р.н., випали з вікна палати на другому поверсі. В результаті падіння дівчинка отримала важку черепно-мозкову травму, а її молодший брат - пошкодження хребта", - йдеться в повідомленні.

Напередодні діти були вилучені представниками служби у справах дітей з неблагополучної сім'ї.

Для обстеження вони були доставлені в районну лікарню і поміщені в палату на другому поверсі. Саме з її вікна діти, залишені без нагляду медперсоналу, і випали.

Зараз брат і сестра госпіталізовані в обласну дитячу лікарню.

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За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України. За подібне правопорушення законом передбачено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.