 Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому

Про це Разумков сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що в державі всі спілкуватимуться ввічливо. Але якщо ми з вами подивимося загальне відео, яке з'явилося, а не вичавлювання, або тизери, які комусь були комфортні і потрібні, то там зовсім з іншого боку можна подивитися на цю розмову", - сказав Разумков.

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На запитання про те, як він може прокоментувати тон, у якому спілкувався Зеленський, Разумков відповів: "Там був різний тон, різна форма спілкування. Іноді вона була емоційна, як ви про це сказали. Але це позиція президента, і я думаю, що він краще на це відповість".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".