 Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому

Про це Разумков сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я сподіваюся, що в державі всі спілкуватимуться ввічливо. Але якщо ми з вами подивимося загальне відео, яке з'явилося, а не вичавлювання, або тизери, які комусь були комфортні і потрібні, то там зовсім з іншого боку можна подивитися на цю розмову", - сказав Разумков.
На запитання про те, як він може прокоментувати тон, у якому спілкувався Зеленський, Разумков відповів: "Там був різний тон, різна форма спілкування. Іноді вона була емоційна, як ви про це сказали. Але це позиція президента, і я думаю, що він краще на це відповість".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".
потому что сверху не получится
Але, по-перше, він, здається, не дуже знає, ані як має виглядати президент, ані як має виглядати чоловік. Себто, знає, як він має виглядати в серіалі телеканалу 1+1, а як в житті - не дуже.
....
Це актор сіткомів, що грає першу в житті серйозну драму - і не витягує. Це переляканий хлопчик, що вдає з себе бика, щоб поставити себе на районі, поки не прохавали, що він насправді з себе уявляє.І якщо йому своєчасно не вказати на береги - наламати дров такий хлопчик може вдесятеро більше, ніж справжній вол."
Виктор Трегубов.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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И понять, что зебильная бубочка - просто вне Закона.
Как бешенная собака...
Він також знімав спілкування головнокомандувача з військовослужбовцями про розведення військ. Ексклюзивний ролик викладений на каналі "НикВести HD" у YouTube.За словами журналіста, на відео видно, як активісти "підставили Зеленського у Золотому". Так, спершу спілкування відбувається у спокійному тоні, а потім президент зривається і переходить на крик."Спочатку вони годину з ним ганяли чаї біля багаття, плавно перейшовши з "ви" на "ти", до того ж президент сам їм говорить: "Давайте на ти!" А потім уже в самому кінці, коли він ішов, підбігли й зняли відео, де попросили підписати з ними меморандум. Здивований Зеленський прямо відповідає: "З ким меморандум? З тобою?". Бо він цілу годину перед цим душевно з ними спілкувався", - прокоментував Деренюга.
Також на відзнятих фрагментах можна почути слова президента про те, що він добре пам'ятає висловлювання добровольців про нього, які лунали ще на марші проти капітуляції у Києві.
"А коли, хлопці, ви стояли на площі, куди ви вийшли не за гроші, а серед вас (я ж можу узагальнити) стояли з плакатами мене - геть або я х**ло. Я до чого, і це дивилися росіяни, і це теж ганьба. Ми всі робимо помилки", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що 27 жовтня, президент опублікував начебто повне відео своєї розмови з добровольцями у Золотому. Але, як виявилося, воно триває всього 23 хвилини 54 секунди, тоді як те, що зібрав журналіст Дерлюга, довше - 35 хвилин 20 секунд.
Не надо ссылаться на Патриотов Украины - там все знают о гопнике.
И аргументы ваты из Николаева - не интересны.
а по іншому виходить, що таки лох?
А в чому проблема? Покажіть «общєє відєо».
Туди ж привезли цілу команду відеооператорів
Посмотрела. Впечатление никак не изменилось .Хамло, неуверенное и закомплесованное, проявляющее раздражение и агрессию, если чувствует негативное отношение к себе.
С какой стороны не смотри, хоть полное, хоть неполное видео, всё одно и тоже впечатление.
Плохо Нелох играет роль президента.
добробатів ціною свого життя захищати Золоте / Назва населеного пункту це
як приклад . Мова йде про будь який подібний / - Приїхали з власною
зареєстрованою зброєю яку вони мають право носити але в зону де діють певні
обмежувальні правила і зупинились не зрозуміло де/ Я , чесно кажучи , так і не
зрозумів що то за споруда де вони перебували і хто її власник / Так
от . До , зареєстрованої на них , зброї питань немає . Ок. Питання , точніше
привід щоб придратись , у теперішньї влади в тому що вони не місцеві . Так от , купіть у тому насеному пункті / він же на контрольваній Україною території ! /
житловий будинок у когось із місцевих - і ви вже місцеві , і до вас
вже нема питань у влади , ви маєте повне право захищати себе і свою оселю
. Повернімося до того з чого я почав свій пост -
готовність ціною свого життя захищати Золоте є , а бажання потратити гроші на
купівлю будиночку в селі немає . Тобто гроші цінніші ніж життя . Тим паче
гроші - дріб"язкові , адже співласниками одного будинку може бути хоч
сотня людей . І знову ж таки коли ти стаєш місцевим жителем то і будь яка
розмова з теперішнью владою буде геть іншою
От тільки хамство і бидлізм залишиться хамством і бидлізмом, а блазень блазнем.
Такий блаЗЄнь.
А щодо скомороха, то СКОМОРОХИ - артисти-професіонали (Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 294.)
БЛА́ЗЕНЬ, зня, чол.
1. заст. Особа при дворі монарха або вельможного пана, що розважала господаря та його гостей різними витівками, жартами і т. ін. Султан обдаровує блазнів, німих, карлів, євнухів (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 342).
2. Комедійний персонаж у старовинних виставах. На думній гордій голові юнацькій Вбачаю я строкату шапку блазня (Леся Українка, IV 1954, 114); Образ Харка не має нічого спільного з розумними й дотепними блазнями-гострословами, яких чимало є у світовій драматургії (Тобілевич, Життя Саксаганського, 1957, 106).
3. перен., зневажл. Про людину, яка на потіху іншим удає з себе дурника, штукаря. - Хто лиш з блазнями зайде. Той сам блазнем буде! (Степан Руданський, Співомовки.., 1957, 22); * У порівняннях. З нудьги... Як блазень, чмокавсь та лизавсь [Юпітер] (Іван Котляревський, I, 1952, 261).
4. лайл. Дурень, телепень. Боже мій єдиний! І цей блазень забиває мені баки (Нечуй-Левицький, II, 1956, 21); [Коломийчиха:] Тебе ще, блазня, не вчили, так я поучу! (Михайло Старицький, Драм. тв., 1941, 227); - Вавілонський ти кухар.., самого гаспида внук і всього світу й підсвіту блазень! (Олесь Гончар, Таврія.., 1957, 343).
5. діал. Молокосос, малюк. Чи не сором такому блазневі горілку пить? (Словник Грінченка); Тату, я не вітер, я вже не хлопець, не блазень (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 584).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 196.
Твій Станчик - це тільки 1. а решта 4 (3 останніх, точно) саме про херанта.
Це той,що привіз на гору Карачун аркашу бабченка і той знімав позиції ВСУ та викладав в ефір. Після чого почалися прицільні обстріли наших позицій.Хлопці вкинули аркашу у яму,та хотіли розстріляти прямо на місці. Ці дві консерви кремлівські аркаша та мимосрав як не диво,порохоботи палкі,совпаденіє
Вот и Сенцов поспешил сделать словесные выводы ...
Полное видео производит еще более глубокое впечатление мразотной постановки. Такой себе отчет о проделанной работе. Перед ватой. Или таки сепарней?
Вот тут за мир, и вот тут за мир, и вот тут тоже за мир, и только эти, понимаешь, разжигатели войны. С ******, опять же, говорить надо!? Ну так и сказал бы о чем именно говорить и как - нам интересно послушать, парням из Азова, думаю тоже.