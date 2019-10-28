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Все про:ветерани (414) Зеленський (3359) Золоте (72) Разумков Дмитро (249)

 Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому

Голова парламенту Дмитро Разумков вважає, що якщо подивитися повне відео розмови в Золотому президента Володимира Зеленського з ветераном війни, то можна поглянути на ситуацію під іншим кутом зору.

Про це Разумков сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що в державі всі спілкуватимуться ввічливо. Але якщо ми з вами подивимося загальне відео, яке з'явилося, а не вичавлювання, або тизери, які комусь були комфортні і потрібні, то там зовсім з іншого боку можна подивитися на цю розмову", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков

На запитання про те, як він може прокоментувати тон, у якому спілкувався Зеленський, Разумков відповів: "Там був різний тон, різна форма спілкування. Іноді вона була емоційна, як ви про це сказали. Але це позиція президента, і я думаю, що він краще на це відповість".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156289
 
   
 Топ коментарі
 
Разумков, идиот, президент должен общаться так, чтобы с любой стороны это выглядело прилично, никто его со всех сторон рассматривать не собирается. Да это и неприлично, может Разумков предложит ему и в штаны залезть и рассмотреть там что- нибудь.
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Ну врешті решт, припинить ображати бубочку мами Римми. Йому 42 і він не лох.
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"Він так часто повторює, що він президент, саме тому, що він сам в це не вірить. Він не вбачає в собі президента. А поряд з вояками він навіть не вбачає в собі чоловіка. Тому грає своє уявлення про те, як має виглядати президент та суровий мен, на максималках.
Але, по-перше, він, здається, не дуже знає, ані як має виглядати президент, ані як має виглядати чоловік. Себто, знає, як він має виглядати в серіалі телеканалу 1+1, а як в житті - не дуже.
....
Це актор сіткомів, що грає першу в житті серйозну драму - і не витягує. Це переляканий хлопчик, що вдає з себе бика, щоб поставити себе на районі, поки не прохавали, що він насправді з себе уявляє.І якщо йому своєчасно не вказати на береги - наламати дров такий хлопчик може вдесятеро більше, ніж справжній вол."
Виктор Трегубов.
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да как не смотрит проктолог.... а небо не видит... Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому - Цензор.НЕТ 6144 Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому - Цензор.НЕТ 8164
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Вы правы. А если посмотреть на петиков снизу... О!
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то это будет объективным отражением реальности.

потому что сверху не получится
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Разумков, идиот, президент должен общаться так, чтобы с любой стороны это выглядело прилично, никто его со всех сторон рассматривать не собирается. Да это и неприлично, может Разумков предложит ему и в штаны залезть и рассмотреть там что- нибудь.
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им надо было крутяк с Нелохом быринько воскресному Словью в его помете показать - так великий ПродюСЭР Ермак придумал...
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"Він так часто повторює, що він президент, саме тому, що він сам в це не вірить. Він не вбачає в собі президента. А поряд з вояками він навіть не вбачає в собі чоловіка. Тому грає своє уявлення про те, як має виглядати президент та суровий мен, на максималках.
Але, по-перше, він, здається, не дуже знає, ані як має виглядати президент, ані як має виглядати чоловік. Себто, знає, як він має виглядати в серіалі телеканалу 1+1, а як в житті - не дуже.
....
Це актор сіткомів, що грає першу в житті серйозну драму - і не витягує. Це переляканий хлопчик, що вдає з себе бика, щоб поставити себе на районі, поки не прохавали, що він насправді з себе уявляє.І якщо йому своєчасно не вказати на береги - наламати дров такий хлопчик може вдесятеро більше, ніж справжній вол."
Виктор Трегубов.
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ЗАЧЕМ ТАК МНОГО БУКФъ есть стишок ТАРАКАНИЩЕ МАРШАКА ТАМ ДАВНО ПРО ЗЕЛЮ НАПИСАНО...БЫЛО...
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Такие комментарии Вас не красят.
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Не заважай- він у люстерко милується!)
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***** для него очень ласково - оно штопанный гандон.
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Ну врешті решт, припинить ображати бубочку мами Римми. Йому 42 і він не лох.
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сколько сторон столько и позиций, а вот хамство не отображает позицию хама как президента.
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Ну кааанєчьна! Це ж не зєбобіку по сценарію на студії по сто дублів і триста склейок! Ми ж ще матюки і жестикуляцію не всю бачили, тому і не вкурили всю глибину його глибин!
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Как то странно его слова совпадают с выводами местных ботов за последний день. Совпадение?
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Не лох - приблатненный чмошник... позор украинского народа.
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С какой стороны не смотри, господин Разумков, а таже ж только с ручкой. НЕ должен так вести себя президент и главнокомандующий. У себя на квартале в Кривом-Роге- пожалуйста. На международных переговорах веселый Зе также себя ведет? Вопрос риторический...
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... скоро и на международных подобным образом заговорит. Жаждет ведь общения с вовкой ******.... А как встретятся два коротышки на каблуках...))))
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Нюанс в том, что можно вывезти девушку из деревни, а вот деревню из девушки... Лидером не назначают, лидером становятся. А какой из него главнокомандующий? Да никакой. Словами: "Я президент мира" уважения не добьешься! Надо быть президентом Украины! И именно быть, а не казаться.
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Зе не понял с кем говорит. Мог просто сказать что не в теме, и не строит из себя начальника всех вокруг себя ..
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Моника презедент на бумаге!,обложался 🤡
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Действительно, можно.
И понять, что зебильная бубочка - просто вне Закона.
Как бешенная собака...
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Миколаївський журналіст Олег Деренюга опублікував повне відео гучної розмови президента України Володимира Зеленського з українськими військовими у прифронтовому Золотому на Донбасі, під час якої відбулася перепалка з екс-бійцем полку "Азов" Денисом Янтарем і активістами "Нацкорпусу", передають Патріоти України.
Він також знімав спілкування головнокомандувача з військовослужбовцями про розведення військ. Ексклюзивний ролик викладений на каналі "НикВести HD" у YouTube.За словами журналіста, на відео видно, як активісти "підставили Зеленського у Золотому". Так, спершу спілкування відбувається у спокійному тоні, а потім президент зривається і переходить на крик."Спочатку вони годину з ним ганяли чаї біля багаття, плавно перейшовши з "ви" на "ти", до того ж президент сам їм говорить: "Давайте на ти!" А потім уже в самому кінці, коли він ішов, підбігли й зняли відео, де попросили підписати з ними меморандум. Здивований Зеленський прямо відповідає: "З ким меморандум? З тобою?". Бо він цілу годину перед цим душевно з ними спілкувався", - прокоментував Деренюга.
Також на відзнятих фрагментах можна почути слова президента про те, що він добре пам'ятає висловлювання добровольців про нього, які лунали ще на марші проти капітуляції у Києві.
"А коли, хлопці, ви стояли на площі, куди ви вийшли не за гроші, а серед вас (я ж можу узагальнити) стояли з плакатами мене - геть або я х**ло. Я до чого, і це дивилися росіяни, і це теж ганьба. Ми всі робимо помилки", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що 27 жовтня, президент опублікував начебто повне відео своєї розмови з добровольцями у Золотому. Але, як виявилося, воно триває всього 23 хвилини 54 секунди, тоді як те, що зібрав журналіст Дерлюга, довше - 35 хвилин 20 секунд.
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Я до чого, і це дивилися росіяни, Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом - Цензор.НЕТ 9645 воно таки лох
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Хитрый зебилоид.
Не надо ссылаться на Патриотов Украины - там все знают о гопнике.
И аргументы ваты из Николаева - не интересны.
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. т.е если смотреть на этот разговор с другой стороны...то гопник уже не говорит слов..**пофиг** **лох**..не обращается на ТЫ...Гопника уже можно считать преЗедентом.... ??? А реально..обыкновенное то Хамло и не больше!!!! Хоть и числится президентом!!!
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я зрозумів з цієї розмови, що зюзя не лох і йому - 42 рочки
а по іншому виходить, що таки лох?
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Все как в России , ложь во имя лжи , лицемерие во имя лицемерия . Деградация украинского общества уже ниже плинтуса. Это лживое и лицемерное быдло , никогда правду говорить не будет . Нет у быдла понятие такой как извините , я был не прав , будут лгать и лицемерить до последнего
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не, ну есть же ж мендель.Чего спорить, копья ломать шо да как... Надо бы заслушать мендель...вот как она скажет, так и будет. Может, клоун в роли президента не то имел в виду, а это. А, может, все не так поняли, ведь он же не лох, и ему 42, и он не бессмертный... Я бы заслушал мендель...
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А чего Мендель с собой не взяли ? Она бы всё на экран обьяснила.
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а я почем знаю...может, на передок слаба... Не, ну я ж не это имел в виду, не так поняли, я ж в натуральном смысле... ну шо вы, как маленькие сразу...может, на передний край ее тянет. Из Золотого убежала б на передний край...
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"Я надеюсь, что в государстве все будут общаться вежливо. Но если мы с вами посмотрим общее видео, которое появилось, а не выжимки, или тизеры, которые кому-то были комфортные и нужны, то там совершенно с другой стороны можно посмотреть на этот разговор", - сказал Разумков. Источник: https://censor.net.ua/n3156289»

А в чому проблема? Покажіть «общєє відєо».
Туди ж привезли цілу команду відеооператорів
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Уже показали, вчера по ТВ.
Посмотрела. Впечатление никак не изменилось .Хамло, неуверенное и закомплесованное, проявляющее раздражение и агрессию, если чувствует негативное отношение к себе.
С какой стороны не смотри, хоть полное, хоть неполное видео, всё одно и тоже впечатление.
Плохо Нелох играет роль президента.
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Да-да, такие промашки случаются... вот, например, если Чиччолину или ту же Памелу Андерсон поставить сыграть Офелию, тогда, конечно, из трагедии самым форменным образом выйдет комедия... хоть по 95 кварталу крути...
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От з приводу готовності
добробатів ціною свого життя захищати Золоте / Назва населеного пункту це
як приклад . Мова йде про будь який подібний / - Приїхали з власною
зареєстрованою зброєю яку вони мають право носити але в зону де діють певні
обмежувальні правила і зупинились не зрозуміло де/ Я , чесно кажучи , так і не
зрозумів що то за споруда де вони перебували і хто її власник / Так
от . До , зареєстрованої на них , зброї питань немає . Ок. Питання , точніше
привід щоб придратись , у теперішньї влади в тому що вони не місцеві . Так от , купіть у тому насеному пункті / він же на контрольваній Україною території ! /
житловий будинок у когось із місцевих - і ви вже місцеві , і до вас
вже нема питань у влади , ви маєте повне право захищати себе і свою оселю
. Повернімося до того з чого я почав свій пост -
готовність ціною свого життя захищати Золоте є , а бажання потратити гроші на
купівлю будиночку в селі немає . Тобто гроші цінніші ніж життя . Тим паче
гроші - дріб"язкові , адже співласниками одного будинку може бути хоч
сотня людей . І знову ж таки коли ти стаєш місцевим жителем то і будь яка
розмова з теперішнью владою буде геть іншою
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От ты говнюк, витя...ну какой же ты жалкий засранец... эти добробаты защитили Украину в самый критический для нас час... да фули тебе рассказывать... ты ж - зебил, мягкотелое, изнеженное, уставшее от войны...
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Що,що пробачте,тизери? Це був все таки фільм.Цікаво подивитися його касові збори. Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом - Цензор.НЕТ 2941
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У военных стальные нервы! Я дал бы этой зеленой вафле в @бало через 20 секунд.
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На жопу с какой стороны не смотри все равно жопа
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а хотели попиарать себя отдельным крутым сюжетом ЯНЕЛОХМНЕ 42? Что ни сделают - все демонстрирует полный тупизм... ВерьВовка -тупизм дубль один, Полиргаф челлендж тупизм дубль два. Бегом все к дружку Баканову "исправлять прокол" на его полиграфах- тупизм дубль три. И сюжет с Неплохом тупизм дубли четыре - И ЭТО ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ!!!!
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Мож пора гнать взашей неудачника кинопродюсера типа дипломата Ерамка? ведь не его заслугой было освобождение пленных - а договрняк в цепи освобождение- штанмайер-дубль раз , штайнмайер срывается Ермак зуб дал друзьям в Кремле что слово сдержит... И погнал с Вовкой на фронт картинку делать для Кремля ,,, Чихать , что там Кучма в последней заяве сделал. Ты дед Леня отвлеки своей заявой про расформирование ДЫР , а нам свое Робыть , обещанное Кремлю. Сюжет с Нелохом был для Кремля лично, а полный сюжет для 73 процентов зелебобиков Шариковых. И Рыжий Кремлевский пучеглазый МЭНДЕЛЬ уже оценил...
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Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом - Цензор.НЕТ 6441Зеленский величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
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С какой стороны говно не разглядывай воняет оно одинаково. Что Зельц сепар и ведет Украину к капитуляции уже все поняли.
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Все правильно, тільки наїдок не ображай
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Кто ещё из президентов столь долго и терпеливо общался в такой форме у нас с людьми? Вот вам и ответ на все вопросы. А тут, услышал каждого, ответил каждому, и ответил нормально. Молодец!
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Не поняв, що вже приняли закон про слабкі наркотики?
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Нахер иди с зелёной шмарой и да с какой стороны ты бы не читал это будет означать одно и тоже .
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В видео Зеленский сказал, что разведение - это условие Минских Соглашений. В МС есть про отведение тяжелых вооружений, про разведение войск нет ничего - президент или лжёт, или не читал текст МС...
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Помните , что говорил о Гитлере пьяный генерал в ночном поезде Штирлицу? "Нижний чин, выкравший генеральский мундир" . По моему, блестящая характеристика!
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Все можна, Розумков. Навіть на біле можна казати чорне.

От тільки хамство і бидлізм залишиться хамством і бидлізмом, а блазень блазнем.
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якй блазень воно скоморох модель залеская века так 17 го
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Який?
Такий блаЗЄнь.
А щодо скомороха, то СКОМОРОХИ - артисти-професіонали (Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 294.)
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І? Я тобі ще декілька прізвищ блазнів можу пригадати. Ти значення слова давай

БЛА́ЗЕНЬ, зня, чол.
1. заст. Особа при дворі монарха або вельможного пана, що розважала господаря та його гостей різними витівками, жартами і т. ін. Султан обдаровує блазнів, німих, карлів, євнухів (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 342).
2. Комедійний персонаж у старовинних виставах. На думній гордій голові юнацькій Вбачаю я строкату шапку блазня (Леся Українка, IV 1954, 114); Образ Харка не має нічого спільного з розумними й дотепними блазнями-гострословами, яких чимало є у світовій драматургії (Тобілевич, Життя Саксаганського, 1957, 106).
3. перен., зневажл. Про людину, яка на потіху іншим удає з себе дурника, штукаря. - Хто лиш з блазнями зайде. Той сам блазнем буде! (Степан Руданський, Співомовки.., 1957, 22); * У порівняннях. З нудьги... Як блазень, чмокавсь та лизавсь [Юпітер] (Іван Котляревський, I, 1952, 261).
4. лайл. Дурень, телепень. Боже мій єдиний! І цей блазень забиває мені баки (Нечуй-Левицький, II, 1956, 21); [Коломийчиха:] Тебе ще, блазня, не вчили, так я поучу! (Михайло Старицький, Драм. тв., 1941, 227); - Вавілонський ти кухар.., самого гаспида внук і всього світу й підсвіту блазень! (Олесь Гончар, Таврія.., 1957, 343).
5. діал. Молокосос, малюк. Чи не сором такому блазневі горілку пить? (Словник Грінченка); Тату, я не вітер, я вже не хлопець, не блазень (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 584).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 196.

Твій Станчик - це тільки 1. а решта 4 (3 останніх, точно) саме про херанта. Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому - Цензор.НЕТ 6934
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ты на капитуляцию с какой стороны не посмотри, то суть у нее не изменяется!
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В"бать треба монтажерів, щоб смуту у суспільстві не розводили!
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якщо дивитися повне відео то стане ясно що то все постанова! інформаційно грамотна, розрахована на зе лохів впершу чергу. і мої вітання анальним жонам та нацкорпусу білецького- те як ви відверто лизали говорить лише про те хто вам реально платить, і те що борзі ви можете бути лише з пєцєю, а не з своїми роботодавцями
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походу Слугу надо переименовать и уже не в полиграфистов, а в нелохов.
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Коротка скамейка запасных у Зебила...
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Відрізки відео для маніпулювання та брехні виклав Мирослав Гай.
Це той,що привіз на гору Карачун аркашу бабченка і той знімав позиції ВСУ та викладав в ефір. Після чого почалися прицільні обстріли наших позицій.Хлопці вкинули аркашу у яму,та хотіли розстріляти прямо на місці. Ці дві консерви кремлівські аркаша та мимосрав як не диво,порохоботи палкі,совпаденіє
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Чисто из любопытства. Ты мудило целыми днями строчишь тут фуфло. Ты инвалид, на пенсии, бомжара, у родителей на шее...За какие средства ты существуешь?
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Нам уже всё понятно. Не надо нам больше ни видео, ни кино.
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С другой стороны и любое убийство можно оправдать. У каждого своя правда, но в жизни и у государства есть константы,,истина и только от них мы можем отталкиваться! Надеюсь что истина народа и государства совпадает иначе,дежавю!
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Общественное мнение давит на сознание.
Вот и Сенцов поспешил сделать словесные выводы ...
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А як це,що петріли не доколупались і не розкрили тему носків Зеленського.Ти глянь, в полоску,як колорадка і не драні як в петра,ганьба

Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому - Цензор.НЕТ 2631
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З якого боку не дивитися на це відео, Зебіл показав свою бидляцьку суть.
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Полное?!опять лжет упырь.там нарезка для зебильни!
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Так-так, це вже міняє справу. Це вже зовсім інший бік. Він не сказав, що він не лох. Він сказав, що не якийсь лох, а лох-президент.
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Еще не хватало объяснять и оправдываться не понятно, за что и перед кем... Президент все делает правильно, а оппоненты пусть визжат и дальше.
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Угу, не все так плохо, кое-что намного хуже.
Полное видео производит еще более глубокое впечатление мразотной постановки. Такой себе отчет о проделанной работе. Перед ватой. Или таки сепарней?
Вот тут за мир, и вот тут за мир, и вот тут тоже за мир, и только эти, понимаешь, разжигатели войны. С ******, опять же, говорить надо!? Ну так и сказал бы о чем именно говорить и как - нам интересно послушать, парням из Азова, думаю тоже.
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В постановочном кино можно снять, что угодно! вон на цензоре новость, что учителя в ролике были постановочные и школа не работает уже давно. Киношники капитуляцию завернут в красивую обертку и поражение, как победу, только от того она победой не станет, а будет это просто обманом!
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Школа з вчителями якої говорив зелепух в Золотому 4 не функціонує з 2017 року.
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"Есть такие люди,к которым просто хочется подойти и поинтересоваться: - сложно ли без мозгов жить?" (с)
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А якщо подивитися Зеленському не в обличчя, а в сраку.... блін, нічого не змінилось.
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Подскажите этим слабоумным,что лучше иногда молчать,чем нести полную хню. Нет темы,где зевласть не может не обосра*ься
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Суть разговора не в его джентльментстве. А в том, что вопреки злонамеренной пропаганде большинство граждан против политики колонизации Украины рашкой, которую (сознательно - не сознательно - это его головняк) осуществляет Зеленский. Суть в том, что гражданское общество не желает игрпать в " ты начальник - я дурак" ..Ты не начальник - ты нанятый менеджер. И если менеджер выгоняет войска на неподготовленные позиции, не просчитывая варинта Б - граждане говорят ему, что они не бараны - играть в такой тупняк. Почему солдаты знают чем закончились такие игры с рапшкой в Осетии, в Абхазии , а президент не знает. Не знать не может. Значит делает вид, что не знает ? Зачем ? Делает вид - в проречье означает врёт. Но обижается, когда ему об этом говорят. Так... А не надо врать своему народу.
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Как просмотр полного видео может изменить тот факт, что в кресле президента Украины сидит бык?
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