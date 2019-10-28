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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3359) Пєсков (597) добровольці (356) нормандська четвірка (639)

 У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков

У Кремлі стежили за поїздкою президента України Володимира Зеленського на Донбас, і якщо українському лідеру вдасться домогтися розведення сил на сході України, це створить передумови для проведення "нормандського саміту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми стежили з великою увагою (за поїздкою Зеленського, - ред.). Деякі діалоги (між українським лідером і представниками добровольчих батальйонів, - ред.), які мали місце, висвітили на повний зріст наявні проблеми і показали першоджерело цих проблем", - зазначив Пєсков.

"Ми сподіваємося, що в міру того, як президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливо складовою частиною підготовки до проведення саміту", - зазначив прессекретар президента РФ.

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Нагадаємо, 26 жовтня було оприлюднено фрагмент розмови Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області. Президент сказав їм, що, за його інформацією, місцеві жителі підтримують розведення військ. Добровольці стали його переконувати в зворотному. Зеленський сказав добровольцю на ім'я Денис, що він знає про те, що вони зберігають в будинку зброю, і попросив вивезти її з Золотого. У відповідь чоловік почав говорити президенту про акції "Ні капітуляції". "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я  тобі прийшов і сказав: зброю прибери. А ти мене не переводь на акції", - заявив президент.

27 жовтня Зеленський оприлюднив у Facebook відео своєї дводенної поїздки в Золоте Луганської області. Крім кадрів зустрічі з українськими військовими і місцевими жителями, на запису є розширена версія розмови президента з добровольцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156288
 
 
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Вот вот , уже агрессор учит Зеленского заставлять выполнять свои приказы, уже Письков и ***** дают ему указания и распоряжения. а он их из кожи лезет выполнять. Не кажется ли все это странным? Зеленский украинский президент или российский шпион?
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Это проститутка а не президент холуй ватный типа Лукашенки,только украинцы не терпилы в отличии от Белоруси,тут дело времени не сейчас так через несколько месяцев Зебил будет в Ростове или сам уйдёт,если не остановится и будет выдавать также уже явную антиукраинскую позицию,что кидается в глаза даже отдаленному от политики народу
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Пусть Письков лучше научит Кадырова - как правильно
превратить Московию в Кадыровский Гарем!

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россия получила еще одного "мини кадырова" в Украине на этот раз.
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Йому до "кадирова", як до сонця рачки. блаЗЄнскій може лише ізвіняЦЦа перед "кадировом".
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По ходу предложений от ***** - то он явно не в теме...

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В минских договоренностях нет никакого "разведения сил". Отвод тяжелого вооружения есть, отвода армии нет. Это если зебилы опять врать надумают начнут.
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Вову ведуть, по визначеним Кремлем прапорцям.
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Не проще вынести в Ростов эту зеленую марионетку бени,хочеш в мордор езжай нахрен только без Украины
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Его одного выносить?Это ничего не изменит.А вот если и беню-рейдера упрятать куда нибудь-то это будут совсем другие расклады.
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Вже машка захерова похвалила моніку за те, що поставив в стойло "нациків" в Золотому. Зрадник Зєля на підтанцьовкє у крємля
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Кремлю нравится когда Зеленский расправляется с добробатами и патриотами Украины...
Он для них свой парень.
Так нахрена он нам здесь нужен ? Скоро годовщина Майдана .
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та какой там свой парень -свинособаки просто издеваются над зебобой... И да, украинцам это зеопудало точно не нужно, и скоро годовщина Майдана.
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Пока в стране идет полным ходом САБОТАЖ и провокации с вставлением бревен в колеса со стороны "папередникив" пЭцекантропов и мертвечучки,НИ о каком порядке нет и речи.
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свинособаки открыто ржут над янеЛохом, не ненавидят, не опасаются, а ржут... тут, наконец, они в унисон со всем Миром
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"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", - отметил Песков. Источник: https://censor.net.ua/n3156288»

Для підарашки і Зєлі, проблеми однакові :«українські добровольці»...
Як свого часу і Порошенко...
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Это фуфловая киношка, производства беняаваков, нормальным людям не интересна -янелох с билецким хреновыми актерами оказались. И да, проплаченные нацжоны были таки проблемой Порошенко, а не настоящие добробаты
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"Нормандский саммит" сделали фетишем для лохов. Зеля шестерит перед паРашкой и из красных трусов выпрыгивает, чтобы он состоялся, но никакого чуда для Украины эта встреча не принесет.
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Другими словами...денежный перевод на офшорный счет пассажара пока перечислять не будут...подождут...
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хло с самого начала понимало что отвод ВСУ на своей земле вызовет негатив вот и подсунуло нелоху формулу штанмаера как путь к норманскому формату а этот клоун и ухватился.
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Виходить що «нелох» виконуватиме прямі вказівки *****!
ЗЄліки, ви здєлалі ето вмєстє!
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Ну вот и стало предельно ясно откуда растут ноги и все что между ними за ширмой,.благородного стремления,, зеленой массы закруглить войну
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А кто контролирует отвод войск со стороны ДНР и ЛНР.
Там,что, всё по плану?
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И заставит, и Европа с США помогут и другого выбора у Украины нет. За все нужно платить.
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Ну прибьем мы сегодня пару свинособак, завтра десять, и так до бесконечности... -и вот что ты, свинорылое, нам сделать сможешь)
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Что этот террорист Песков шепчет? пусть Московия освободит нашу землю ,а потом погутарим. Я одного не пойму ,ведь во всё мире есть правило не вести переговоры с террористамиУ міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9186.
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Жэсть 73%-вы конченные совковые дрочеры
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У пети осталось два месяца так что не успеет он скинуть Зе - ну хоть парахоботики на рошенку заработают!)
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27 % петя - депилов лишить гражданства и выгнать в рашу - хотя большинство уже там работают!
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