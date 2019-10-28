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Все про:Зеленський (3359) Разумков Дмитро (249) Федина (2)

 "Це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - Разумков про висловлювання Федини

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що висловлювання народної депутатки від "Європейської Солідарності" Софії Федини неприпустимі.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив під час брифінгу після погоджувальної ради.

"Я думаю, що такі висловлювання стосовно будь-якої людини, я зараз не кажу про президента чи когось іншого, а загалом, неприпустимі. А особливо це для мене незрозуміло і неприпустимо, коли це звучить із вуст народного депутата України. Я думаю, що це не додає ні Верховній Раді, ні окремим політичним силам, ні особам і це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - зазначив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Зазначимо також, що 27 жовтня Зеленський оприлюднив у Facebook відео про свою дводенну поїздку в Золоте Луганської області. Крім кадрів зустрічі з українськими військовими і місцевими жителями, на записі є розширена версія розмови президента з добровольцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156284
 
   
 Топ коментарі
 
С кем он хочет объединяться на основе сдачи территории ?
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Зеля думает,что президентом его выбрало ордло,а не Украина.Ему плевать на мнение более 30 миллионов украинцев.Ему надо удовлетворить хотелки 300 000 сепаратюг.
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С кем он хочет объединяться на основе сдачи территории ?
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Зеля думает,что президентом его выбрало ордло,а не Украина.Ему плевать на мнение более 30 миллионов украинцев.Ему надо удовлетворить хотелки 300 000 сепаратюг.
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Ему думать нечем, думалка не выросла. Оно не понимает, что должен служить в Украине украинцам , а не кацапам - сепарам. Оно само на украинца не похоже, а скорее на сепара.
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а ты сама кто такая?
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ты, которая тыкает на Президента, недостойна вежливого обращения. И мне жалко, что такие горлопанки - украинки. больше на кацика похожа. да, на жЫрного бухого матюгальника.
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дрыщь, а ты думаешь, что зелену шмарклю выбрали пожизненно?
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здесь был такой шашка дрищ, но это не я. хотя он рядом на сайте.
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Должен заметить, что Зеленский будучи кандидатом, сам хамил действующему президенту. Вполне возможно, что и ему начнут хамить, уже в лицо.
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да они не могут ответить, а только нахамить, пример подражания ведь хороший появился...
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"Зеля думает"

Чтобы думать, нужен мозг.
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Тупая и безответственная пророссийская политика Зеленского, Слуг народа и Разумкова приближает Украину к третьему Майдану, к гражданской войне. Не может быть примирения с убийцами априори.

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Это все хорошо конечно, но к сожалению у Зели никогда не было другой риторики. И тем не менее за него проголосовало абсолютное большинство. Так что, как говорится: "Бачили очі, що купували"
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Зе него проголосовало тупое зомбированное быдло. Меня терзают смутные сомненья (с), что анал Г+Г мог применить 25 кадр, потому что человек с малейшими признаками ума не мог проголосовать за этого ЗЕдрыща.
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Да, все так... тупое и зомбированное быдло. Но другого большинства у нас нет. Вижу два выхода - настоящая гражданская война и настоящая хунта. Либо смириться с постепенной, плавной капитуляцией. Что хуже-лучше, лично я не знаю.
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У него не было никакой риторики.Он всю кампанию либо молчал,либо писал нам послания: то посадим,то будет зашибись.Правда,сказал,что он вырок петин.Но зеля слов держать не умеет.Он стал не выроком,а продолжением пети в худшей форме.За него проголосовало 30%,остальные-это против пети.Кстати,я тоже. Так что у зели все впереди,его Украина не примет.Уже отторгает.
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Та было у него... "конец войны, война выгодная пете, сойтись с ****** по середине" и прочий ватный бред. Лично мне хватило. Ну посмотрим... может люди поймут, кто он на самом деле.
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песя про пожар ждопустима это ДЕРЬМОКРАТИЯ а тут то в каком то роликие типа кого то похожего на шоумена вбвают или не вбывают трупа не показано а тут прям таки неприкосновенная шмаркляю.ля я балдею евреи а такие ссырливые засранцы...
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и какое отношение это имеет к окончанию войны, а то что он в Европе как Моника проходит как приближает а объединению и пр.
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вопрос задан четко и правильно что будт случись там обстрел из ГРАДОВ там даже от ЗЕ клоуна даже на генетику материала не найдут..а что скажите такое быть не может после Илловайска обстрела Мариуполя еще как может...а Путину в головку никто не заглянет как и Зеленскому и вот случилось то что случилось..и имеем на выходе-- И.О Прездента у нас Гончарук.... час от часу не легче...
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Тобто бикувати у країні можна лише 42 річному нелоху?
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да прекратите вы, а то кликухи в очередь выстаиваются. Его обидели, а то что всю Украину им наказали не нонсенс ли...
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валентина, ты в школе учила *знаки препинания*. Иначе вся твоя муть не воспринмается серьёзными персонами.
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а мы в школе или по теме ничего нет. Вы знаете, что такое интернетное общение? Хотя зеленым их тупость мешает понять смысл всего написанного....
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всё ясно... Грамотный человек всегда пишет без ошибок. А неграмотный, - он во всём недотягивает. Поэтому мнение профанов не оценивается.
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Ну тут вы правы. Ведь если откровенно - Зеленский, то, профан!
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....Когда заканчиваются аргументы, ботошлюхи пригожинских ботоферм начинают переходить на второстепенные признаки, унижать оппонента, высмеивать его грамматические ошибки или опечатки, потом переходят на личности.... . Чувак, ты 100% х@йлостанский бот
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и кто его обидел...там беспокойство выражено и замечание по поводу беспечности на передовой...опять без шлема...а эти голубенькие рубашечки - красиво, конечно
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Хахаха ! Российскую «Булаву» признали критически небоеспособной . Ракета может быть запущена через день-два после приказа верховного главнокомандующего РФ. https://charter97.org/ru/news/2019/10/28/353481/
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Мало того зебил делает мордор не ответственным мол нацысты не дают капитулитровать,гражданский конфликт по сути удается одна сторона патритов называет порохоботы вторая зебобики к тому же
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Естественно все примиренчество Зели ведет к тому, что Путин и Кацапстан - не агрессоры и не воевали в Украине и не должны ничего и никому за свои преступления и разрушенные города и сепары в том числе - невинные ягнята.
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Кто сказал, что украинцы должны объединяться вокруг ватного мудака Зеленского?

Хотя, можно отлично объединиться против Зеленского, как явного врага Украины.
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А шо случилось? Сыньоносый мародер взял к себе в список еще одну Вынеси-Козлихину? "Это не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны", - Разумков о высказываниях Федыны - Цензор.НЕТ 7489
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Какое еще единение? Скреп захотелось? Вали в кацапию.
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Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится.
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Это сюрреализм какой-то..украинофоб рассуждает о единстве в украинском обществе
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Какое завершение войны черт ты сепарский? Мы что уже освободили своих людей, землю и дома то можно ударить с врагом по рукам и подписать мировую капитуляцию?
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.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как НЕЛОХ поддаеться кремлю сейчасс ,-
когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Теперь будут неделю трындеть про чьи-то высказывания,чтобы замылить,как "нелоха" развели в Золотом "училки"- сепарши.
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Примерно за это же самое Надюха Савченко год в СИЗО отмотала. Но она хоть в отношении явных злодеев языком ляпала. А эти две порохоботки в отношении чела, который пока еще ничего ни плохого, ни хорошего не сделал.
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Все люди смертны. Но,некоторые становятся ВНЕЗАПНО СМЕРТНЫМИ Гопник уже получил такой статус ВНЕЗАПНО СМЕРТНЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ.
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Тобто коли зелепух задає тон спілкування гопника, зуб даю, я вам не лох, звертатися до добробатів ветеранів АТО, принижуючи їх в розмові це нормально. А коли в такій самій манері звертаються до гопника, то це вже неприйнятно...
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Зелелох насрал за 10 минут на всех воинов, защищавших Украину !!!!! И заслужил достойное наказание !!!!!! его место на па-раше !!!
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Печаль вся в том, что Зе полностью обосрался, хотя и не сомневался никто, и теперь как бы он уже не поступил будет плохо
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Хворі скоти. Кого і як може об'єднати капітуляція? Німеччина капітулювала у першій світовій, РІ теж, і що? До вкола чого ці народи об'єднались? Капітуляція це тільки перша сходинка колосальних проблем, а не остання як думають ці малороси.
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Я, ***, не всосал в натуре! Зебобики для кого абортируют (возвращают) территорию (Золотое)? Для РФ?
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"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина в прямом эфире.

=============
Суки зелёные! Это не Федина говорила!
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Тю и это все. Да могли бы и не заметить . пЕС нужно постоянный скандалез, иначе 5 лет забвения на галерке ВР .
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Т.е. хамить Президенту в перед камерами, в предвыборной гонке, врать про "торговлю на крови", и пр. - это Зе-шмаркле можно, а как о нем кто-то сказал что он не бессмертен - так сразу оскорбление которое можно смыть только кровью?
Э, не, хавайте, ЗекоМанда. Вам еще не то предстоит выслушать и не только выслушать.
Бить будут больно и по морде.
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А в чем проблема, быдло ЗЕбильное? Федина( она, к стати очень образованная женщина, не чета ЗЕленой шмаркле) так пошутила. Она так хохмит, это шутка юмора такая. Вот только хор Веревки, заразы, не пришел ей подпеть. И миллионы украинцев тоже посмеялись, а что, нормальная шутка. Она так видит ЗЕлену шмарклю. "Це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - Разумков про висловлювання Федини - Цензор.НЕТ 9254 "Це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - Разумков про висловлювання Федини - Цензор.НЕТ 9254 "Це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - Разумков про висловлювання Федини - Цензор.НЕТ 9254
И я не понял, ЗЕбилы, над Гонтаревой можно шутить, а над клоуном нельзя?
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Лишите її мандата, хай йде працює ротом, як до цього
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