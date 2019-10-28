 "Це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - Разумков про висловлювання Федини

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив під час брифінгу після погоджувальної ради.
"Я думаю, що такі висловлювання стосовно будь-якої людини, я зараз не кажу про президента чи когось іншого, а загалом, неприпустимі. А особливо це для мене незрозуміло і неприпустимо, коли це звучить із вуст народного депутата України. Я думаю, що це не додає ні Верховній Раді, ні окремим політичним силам, ні особам і це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.
Зазначимо також, що 27 жовтня Зеленський оприлюднив у Facebook відео про свою дводенну поїздку в Золоте Луганської області. Крім кадрів зустрічі з українськими військовими і місцевими жителями, на записі є розширена версія розмови президента з добровольцями.
Чтобы думать, нужен мозг.
,
,
Хотя, можно отлично объединиться против Зеленского, как явного врага Украины.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как НЕЛОХ поддаеться кремлю сейчасс ,-
когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это наши донбасяцкие граждане - послушайте, кто забыл, что они нам желают
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
..
.
.
=============
Суки зелёные! Это не Федина говорила!
Э, не, хавайте, ЗекоМанда. Вам еще не то предстоит выслушать и не только выслушать.
Бить будут больно и по морде.
И я не понял, ЗЕбилы, над Гонтаревой можно шутить, а над клоуном нельзя?