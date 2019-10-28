 Рада цього тижня розгляне законопроєкти про статус добровольців, кнопкодавство і деофшоризацію, - Разумков

Про це він розповів під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні в порядку денному розглядатимуться важливі законопроєкти. Це і законопроєкт про соціальні гарантії і статус воїнів добровольчих батальйонів, це закон про покарання за кнопкодавство", - сказав Разумков.

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Спікер також повідомив, що цього тижня будуть розглядатися два законопроєкти про деофшоризацію - №1209 і №1210.

"Ці законопроєкти дають можливість фактично почати боротьбу з ухиленням від сплати податків і зробити можливим повернення, репатріацію тих доходів і ресурсів, які зараз за межами нашої держави", - зазначив Разумков.

Голова ВР також повідомив, що деякі народні депутати на цьому тижні братимуть участь в інвестиційному форумі в Маріуполі.