 Рада цього тижня розгляне законопроєкти про статус добровольців, кнопкодавство і деофшоризацію, - Разумков

Про це він розповів під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На цьому тижні в порядку денному розглядатимуться важливі законопроєкти. Це і законопроєкт про соціальні гарантії і статус воїнів добровольчих батальйонів, це закон про покарання за кнопкодавство", - сказав Разумков.
Спікер також повідомив, що цього тижня будуть розглядатися два законопроєкти про деофшоризацію - №1209 і №1210.
"Ці законопроєкти дають можливість фактично почати боротьбу з ухиленням від сплати податків і зробити можливим повернення, репатріацію тих доходів і ресурсів, які зараз за межами нашої держави", - зазначив Разумков.
Голова ВР також повідомив, що деякі народні депутати на цьому тижні братимуть участь в інвестиційному форумі в Маріуполі.
шире, чем добровольцев,
я считаю, что им следует отойти и
заняться орг вопросами,
конечно шансов на парламентскую фракцию нет,
но движение нуждается в организации,
ситуация, когда президент лично приезжает
с просьбами/приказами не очень правильна,
дискуссии должны быть, но не в такой способ
депутаты , в среднем выбор граждан не первого сорта
нужен закон о добровольцах, чтобы они могли нормально вооружиться,
а так это политика, проиграют все