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Все про:ВР (5947) офшор (195) кнопкодавство (33) Разумков Дмитро (249)

 Рада цього тижня розгляне законопроєкти про статус добровольців, кнопкодавство і деофшоризацію, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про порядок денний парламенту на цьому пленарному тижні.

Про це він розповів під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні в порядку денному розглядатимуться важливі законопроєкти. Це і законопроєкт про соціальні гарантії і статус воїнів добровольчих батальйонів, це закон про покарання за кнопкодавство", - сказав Разумков.

Читайте також: Розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу багато в чому залежатиме від переговорів у нормандському форматі, - Разумков

Спікер також повідомив, що цього тижня будуть розглядатися два законопроєкти про деофшоризацію - №1209 і №1210.

"Ці законопроєкти дають можливість фактично почати боротьбу з ухиленням від сплати податків і зробити можливим повернення, репатріацію тих доходів і ресурсів, які зараз за межами нашої держави", - зазначив Разумков.

Голова ВР також повідомив, що деякі народні депутати на цьому тижні братимуть участь в інвестиційному форумі в Маріуполі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156280
 
 
 Топ коментарі
 
неужели у зеленого барыги офшоры отберут? Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев, кнопкодавстве и деофшоризации, - Разумков - Цензор.НЕТ 7932
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а для меня вопрос актуальный- откуда начинается Украина и на каком основании Зе сократил ее от границы с рашкой и до Золотого?
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А мені здається, що ви були в комі і вчора з неї вийшли... ні, зараз добровольці вороги, які заважають Зеленському почути Донбасяо.
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неужели у зеленого барыги офшоры отберут? Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев, кнопкодавстве и деофшоризации, - Разумков - Цензор.НЕТ 7932
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Не прошло и года.Чтобы уже не принимали,авторитета зеленскому не вернуть.Команда сивох и украинофобов.Правильно Арестович сказал,что у зеленского отсутствует ген главнокомандующего.
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А вот афтаритет сывочолого гэтьмана растет!Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев, кнопкодавстве и деофшоризации, - Разумков - Цензор.НЕТ 6234
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Мне пофиг на петю и на его айфтаритет.Он не герой моего романа.
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да он и не высовывается со всякими реформами за посидеть за столом и за сдать Украину.
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Пять лет прошло, все пиарятся на добровольцах, но правового статуса "доброволец" как не было - так и нет.
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А Вова дал вам на это добро? У него ведь есть свои офшорные счета
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Ето чєстно заработанньіє оффшорьі (с).
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а для меня вопрос актуальный- откуда начинается Украина и на каком основании Зе сократил ее от границы с рашкой и до Золотого?
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по сути инструментарий Зеленского
шире, чем добровольцев,
я считаю, что им следует отойти и
заняться орг вопросами,
конечно шансов на парламентскую фракцию нет,
но движение нуждается в организации,
ситуация, когда президент лично приезжает
с просьбами/приказами не очень правильна,
дискуссии должны быть, но не в такой способ
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дискуссии, а не прихоти и экзамены от рашки на посещение виртуального стола
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мне кажется, что добровольцы имнют больше прав рассматривать статус рады,
депутаты , в среднем выбор граждан не первого сорта
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А мені здається, що ви були в комі і вчора з неї вийшли... ні, зараз добровольці вороги, які заважають Зеленському почути Донбасяо.
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Необходимо быть готовыми исправлять ошибки Зеленского,
нужен закон о добровольцах, чтобы они могли нормально вооружиться,
а так это политика, проиграют все
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