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 Політика України
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Все про:хабар (2787) поліграф (63) Дубінський (25)

 "Відповідав чесно і не знає, хто із членів комітету причетний": Дубінський опублікував висновок за результатами дослідження на поліграфі. ДОКУМЕНТ

Нардеп від СН Олександр Дубінський опублікував звіт від поліграфолога щодо проходження детектора брехні, у якому зазначено, що він правдиво відповів на всі запитання щодо своєї непричетності до отримання хабаря за голосування законопроєкту №2047.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Дубінський Олександр Анатолійович правдиво відповів на всі запитання щодо своєї непричетності до домовленості, очікування та отримання неправомірної грошової винагороди за голосування проти проєкту 2047 і не знає, хто із членів комітету причетний до цього. Додатково встановлено, що за час роботи у Верховній Раді опитуваний не отримував грошових винагород чи будь-яких інших за сприяння в просуванні законопроєктів на прохання яких-небудь осіб", - йдеться у висновку.

У розмові перед тестом Дубінський повідомив, що про нібито отримання грошової винагороди в сумі $30 тис. за голосування проти законопроєкту №2047 він не домовлявся, "ніколи не мав намірів отримати, не очікував жодної винагороди ні від кого і не отримував її". Крім того, нардеп зазначив, що йому невідомо, хто із членів очолюваного ним комітету отримував таку грошову винагороду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков щодо проходження нардепами поліграфа: "Це дещо надто публічно відбувається. Це все-таки не шоу"

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я знаю людей, які точно не взяли ці гроші, - нардеп від СН Мотовиловець про спроби підкупу за "майданчики Яценка"

Відповідав чесно і не знає, хто із членів комітету причетний: Дубінський опублікував висновок за результатами дослідження на поліграфі 01
Відповідав чесно і не знає, хто із членів комітету причетний: Дубінський опублікував висновок за результатами дослідження на поліграфі 02
Відповідав чесно і не знає, хто із членів комітету причетний: Дубінський опублікував висновок за результатами дослідження на поліграфі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156279
 
 
 Топ коментарі
 
Может это потому что теперь за страну отвечают зеленые? Может всетаки с этим связано?
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"зеленгейт"??? Ну может кто то и предлагал взятки - а при чем тут Зеленский или депутаты "Слуги Народа"?
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Дубинский ничего не знает,но зато ролики с матюками постоянно выкладывает-чистый пистабол.
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Все он прекрасно знает. Ростислав его вранье регулярно разоблачает, одно из последних видео: https://www.youtube.com/watch?v=dWRJWo77L6M
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Кратко факты "зеленгейта"
СБУ задержало 6 человек причастных к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В руки СБУ попали свидетельства факта осведомленности первого заместителя депутатской фракции "Слуга народа" Александра Корниенко о многочисленных попытках подкупа депутатов.
Четыре (их четыре а не три, как сообщают СМИ) депутата от партии "Слуга народа", согласившиеся свидетельствовать в САП о фактах подкупа отказались от дачи показаний.
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Как легально присвоить 30тысяч баксов от дубинского😂
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Я смотрю на контент "Цензора" пару дней и немножко офигеваю - в новостях Зеленский, Разумков, Дубинский, появились внятные комменты, куда то пропали постоянные новости от Геращенко, Луценко, Гонтаревой, Пети, как и комменты Oksana ТП, Абу, 30 серебрянников.. Неужели Петю заставили избавиться от этого СМИ?
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Может это потому что теперь за страну отвечают зеленые? Может всетаки с этим связано?
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Кличко, Кернес и Труханов - "зеленые"? А депутаты райрад по всей Украине? "Відповідав чесно і не знає, хто із членів комітету причетний": Дубінський опублікував висновок за результатами дослідження на поліграфі - Цензор.НЕТ 3551
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Это не шоу... это самый настоящий грабеж, под прикрытием шоу. Монобольшинство в доле, вот и все. Это то что всплыло...
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Поліграф має бути пройдено у межах кримінального провадження, у експертеій установі яку визначит слідчий суддя, і питання він теж затвердить, а це - розвід зелохів. Хоча у Зебілів усе так і в усьому.
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Этот полиграфолог ОпанАсенко, а подпись другого полиграфолога -Опансенко.
Эти бумаги, уже по этому недействительны.
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До речі, своїми діями, зелені гниди дискредитують поліграф як інструмент перевірки показів...
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там он годами уже брешет за бабломойского, обмануть какой-то тонометр для него вообще не проблема! Скажите "спасибо", что прибор не сгорел, когда он открывал рот.
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Взагалі Зебіли здивували... я очікував на екстрасенсів.
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Такой цирк. Вот послушайте мнение полиграфолога по поводу этого представления: https://www.youtube.com/watch?v=dWRJWo77L6M
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До чего ж токсичные. Даже полиграф дескредитировали. )
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да, херня собача. Шоу для умственно отстальіх 73%. давайте сьіворотку правдьі.
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