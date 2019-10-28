 "Відповідав чесно і не знає, хто із членів комітету причетний": Дубінський опублікував висновок за результатами дослідження на поліграфі. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Дубінський Олександр Анатолійович правдиво відповів на всі запитання щодо своєї непричетності до домовленості, очікування та отримання неправомірної грошової винагороди за голосування проти проєкту 2047 і не знає, хто із членів комітету причетний до цього. Додатково встановлено, що за час роботи у Верховній Раді опитуваний не отримував грошових винагород чи будь-яких інших за сприяння в просуванні законопроєктів на прохання яких-небудь осіб", - йдеться у висновку.
У розмові перед тестом Дубінський повідомив, що про нібито отримання грошової винагороди в сумі $30 тис. за голосування проти законопроєкту №2047 він не домовлявся, "ніколи не мав намірів отримати, не очікував жодної винагороди ні від кого і не отримував її". Крім того, нардеп зазначив, що йому невідомо, хто із членів очолюваного ним комітету отримував таку грошову винагороду.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".
СБУ задержало 6 человек причастных к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В руки СБУ попали свидетельства факта осведомленности первого заместителя депутатской фракции "Слуга народа" Александра Корниенко о многочисленных попытках подкупа депутатов.
Четыре (их четыре а не три, как сообщают СМИ) депутата от партии "Слуга народа", согласившиеся свидетельствовать в САП о фактах подкупа отказались от дачи показаний.
Эти бумаги, уже по этому недействительны.