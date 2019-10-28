 Приватизація "Укрспирту" може принести понад 5 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів.

"За нашими оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе нам щонайменше 5 млрд грн", - сказала вона під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.

Держпідприємство "Укрспирт" - великий виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні. До теперішнього часу перебувало в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Загальна виробнича потужність підприємства - понад $36 млн на рік.

Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

"Зараз виробництво спирту здійснюється державним підприємством "Укрспирт", водночас в іншому законі у нас зазначено, що всі ліцензії на виробництво спирту можуть бути надані тільки держпідприємствам. Власне, в умовах нелібералізованого виробництва спирту в Україні продати "Укрспирт" можна тільки за ціною металобрухту. Ми сподіваємося, що наступного тижня цей закон про демонополізацію спиртової галузі буде ухвалено і в пакеті з цим буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту", - пояснила Ковалів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демонополізацію виробництва спирту в країні.

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