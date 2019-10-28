EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Економіка
  856  24
Все про:приватизація (158) Укрспирт (38) Ковалів Юлія (5)

 Приватизація "Укрспирту" може принести понад 5 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

Офіс Президента України розраховує на розгляд парламентом законопроєкту про демонополізацію спиртової галузі в Україні наступного тижня і початок підготовки держпідприємства "Укрспирт" до приватизації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів.

"За нашими оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе нам щонайменше 5 млрд грн", - сказала вона під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.

Держпідприємство "Укрспирт" - великий виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні. До теперішнього часу перебувало в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Загальна виробнича потужність підприємства - понад $36 млн на рік.

Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

"Зараз виробництво спирту здійснюється державним підприємством "Укрспирт", водночас в іншому законі у нас зазначено, що всі ліцензії на виробництво спирту можуть бути надані тільки держпідприємствам. Власне, в умовах нелібералізованого виробництва спирту в Україні продати "Укрспирт" можна тільки за ціною металобрухту. Ми сподіваємося, що наступного тижня цей закон про демонополізацію спиртової галузі буде ухвалено і в пакеті з цим буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту", - пояснила Ковалів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демонополізацію виробництва спирту в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посади керівників Укрспирту, Держпродспоживслужби й Аграрного фонду буде оголошено конкурс, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156275
 
 
 Топ коментарі
 
Є курка. Вона несе золоті яйця. Стабільно. Невідворотньо. Але прийшли голодні посони. Їсти хочуть Вже і багато. Вирішили курку продати бородатійбабусі. Один раз. Дорого. Тепер курка яйця буде нести бабці. Стабільно. Довго і багато. Посони гроші пробухають швидко. На різний непотріб і хавчик пустять. Дебіли.
 показати весь коментар
 
Что-то побыстрее продать да деньги от заробитчан посчитать-рецепты успеха зелёных "экономистов".
 показати весь коментар
 
а Укрспирт убыточен? сильно сомневаюсь..и тогда вопрос-зачем Государству продавать прибыльное предприятие? впрочем, я понимаю зачем
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так было 7 неделю назад. Теперь 5. Как быстро спирт улетучивается в этом бренном мире.
 показати весь коментар
 
 
Мокшани куплять і угроблять заводи-конкуренти.
 показати весь коментар
 
 
Ясное дело, а потом новый владелец будет возвращать свои вложения за счёт покупателей и не только при "новых лицах"...
 показати весь коментар
 
 
Что-то побыстрее продать да деньги от заробитчан посчитать-рецепты успеха зелёных "экономистов".
 показати весь коментар
 
 
Вернут Бене деньги за приватбанк и ищи свищи этих зеленых...
 показати весь коментар
 
Дебилы, ***! (с) Нет что бы оставить прибыльное предприятие в стране и дать разрешение на частное производство спирта, пусть строят новые заводы для производства спирта, так они решили просто продать. Хотите либерализации отрасли - делайте но только не через жопу.
 показати весь коментар
 
 
Столпы ЗЕкономики:
1) переводы заробитчан;
2) долги, кредиты, гос. облигации и проч.
3) распродажа всего, что еще не распродано.
Поэтому "не через жопу" - никак нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Є курка. Вона несе золоті яйця. Стабільно. Невідворотньо. Але прийшли голодні посони. Їсти хочуть Вже і багато. Вирішили курку продати бородатійбабусі. Один раз. Дорого. Тепер курка яйця буде нести бабці. Стабільно. Довго і багато. Посони гроші пробухають швидко. На різний непотріб і хавчик пустять. Дебіли.
 показати весь коментар
 
 
а Укрспирт убыточен? сильно сомневаюсь..и тогда вопрос-зачем Государству продавать прибыльное предприятие? впрочем, я понимаю зачем
 показати весь коментар
 
 
Що плануєте ПОТІМ продавати, коли розпродасте всі виробництва і землю? Розвивати, виробляти і будувати не плануєте, це вже зрозуміло. Чи ПОТІМ, вас не цікавить? Ви здриснете з того місця, що до вашого "керівництва" називалось Україною
 показати весь коментар
 
 
Зебілів у рабство продавать почнуть. Приватизація "Укрспирту" може принести понад 5 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 4552
 показати весь коментар
 
 
Ну на годик хватит...а что потом？ на следующий год где "укспирт" еще один брать？
 показати весь коментар
 
 
Это предприятие, которое способно выдавать в бюджет сверхприбыль. Для чего отдавать его в частные руки?
 показати весь коментар
 
 
Ні для чого, а для кого! Для Ігора Валеріча.
 показати весь коментар
 
 
та плюс к этому $12 млрд от заробитчан! хорошая прибавка к чиновьичьим пенсиям )).
 показати весь коментар
 
 
Вгадайте, структури якого олігарха приватизують Укрспирт?
 показати весь коментар
 
 
"Приватизация "Укрспирта" может принести 5 миллиардов, - Офис президента"- ці 5 млрд. підуть на вітер як млрд. від приватизації "Кривбасу",Мабуть у Зе президента та його " ЧОПиків" задумка за свою каденцію "просp@ти" не лише Укрспирт а всю державу.Чуваки так тримати!!!
 показати весь коментар
 
 
Приватизація укрспирта принесе 5 млрд. гр. до бюджету. \
__________________
А перед тим укрспирт приносив державу 50 млрд. гр.?
 показати весь коментар
 
 
одноразовые 5 млрд или стабильный 1 млрд в год.
============
Хотя зебобикам похер, главное успеть все разворовать.
 показати весь коментар
 
Общая производственная мощность предприятия - более $36 млн в год. Источник: https://censor.net.ua/n3156275

Допустим рентабельность этого убитого советского производства 15%, годовая прибыль $5 млн. С каких таких щедрот за него заплатят 5 млрд грн.($200)?
 показати весь коментар
 
Приватизація дає гроші однократно, далі вже пустота. Проїли, просрали і тупайте на цвинтар подихати з голоду.
 показати весь коментар
 
Для того, что бы что-то продать надо найти заинтересованных лиц. Если найти их не проблема - так дайте им разрешение на строительство заводов, дайте им кредит под это строительство и оборудование (не государственный, пусть возьмут в Привате), пусть строят и производят платят акцизы и налоги, в том числе с З/П. На такой бизнес всегда найдутся желающие. Для этого совсем не обязательно продавать гос предприятия. Наоборот, они выступят только в качестве гаранта, что не появится монополист на этот спирт, который превратится в ахметку, коломойского и прочих олигархов.
 показати весь коментар
 
Намаганння приватизувати абсолютно все чітко нагадує поведінку алкаша, що виносить на продаж все з хати, бо "труби горять".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору