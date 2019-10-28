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 Політика України, Економіка
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Все про:заробітчани (256) Мінекономрозвитку (166) грошові перекази (6) Ніколайчук (3)

 У 2019 році очікуємо близько $12 млрд переказів заробітчан в Україну, - заступник міністра економіки Ніколайчук

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розраховують, що за підсумками 2019 року грошові перекази українських трудових мігрантів в Україну можуть досягти $ 12 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що перекази заробітчан є важливою частиною платіжного балансу України.

"Це понад 11 мільярдів доларів минулого року. І не виключено, що цього року може бути десь 12 мільярдів. Ці перекази від мігрантів є не тільки серйозним джерелом валютних надходжень у країну, а й істотно впливають на обмінний курс. Ці потоки стрімко зросли за останні п'ять років. У майбутньому вже не очікуємо такого стрімкого зростання переказів від мігрантів", - заявив Ніколайчук.

Заступник міністра економіки зазначив, що вже в цьому році темпи міграції істотно сповільнилися.

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"Тому в майбутньому очікуємо збільшення обсягу валюти з-за кордону не за рахунок додаткової міграції, а за рахунок зростання номінальних доходів "заробітчан", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156271
 
 
 Топ коментарі
 
Кошмар. Это теперь такая новая статья прихода в бюджете?
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План по заробитчанам? И как вы собираетесь увеличить из количество?
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Елементарно, Ватсон! Піднятя комуналки на 1% дає приріст заробітчан на 2%
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Болт вы получите, а не 12 миллиардов. Те, кто посылал, теперь переезжают на постоянное место жительства за границу и будут платить там, а не в Украину.
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Нічого дивного... в мене половина знайомих за кордоном працюють... приїджають в Україну і починають мене агітувати їхати... Кажуть: "Нахе....р тобі тут на цій роботі за копійки сидіти? Всеодно тобі зарплату нормальною ніколи не зроблять... Подивися як живуть звичайні українські пенсіонери? Ти хочеш так виживати? Їдь поки не пізно! В нас при владі в Україні одні бариги і клептомани. Утікай!" Ось таке я слухаю від них..."
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Теперь же задача, как эти 12 лярдов баксов выманить... НАдА срочнА пАвышать цены на продукты, аптеку, прАезд, Адежду, учобу ну и так далее... млятЬ...
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Тішить те , що все більше заробітчан , особливо молодь - легалізуються , знайомляться , одружуються , народжують дітей і осідають на новому місці . Кому вдається - перетягують братів ,сестер , рятують батьків . Це в рази краще , ніж слати гроші всяким чортам в Україну , або родині , щоб владні виродки мали з кого поживитись . Створюйте робочі місця з людськими зарплатами , мразоти злодійські .
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Eto primerno 2 miliarda evro vas biudzet poxoze kak za tranzit gaza s rosiji.Tranzit eto privilegija,a tut meloc.Smesno so storoni konecno
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А шо они будут делать, если заробитчане заберут родственников (или те по возрасту умрут) и перестанут переводить деньги? Такой сценарий они не рассматривают?
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не рассматривают! потому что этих министров к тому времени тут уже не будет они сами переедут куда подальше!!
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Двадцять років тому повернувся в Україну. Зараз малому товкмачу про необхідність вивчення мов і про те що, йому доведеться таки їхати хоча б на деякий час за кордон. А там, як вже Бог дасть. Особисто я вважаю за потрібне кожному українцю хоча б декілька років попрацювати за кордоном і познайомитися з життям в Європі.
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Колись Ірландія стала одним з головних постачальників емігрантів для США. Зараз там сильне ірландське лобі і тісні відносини з батьківщиною, безвіз з США. То ж, через 50-10 років подібне може бути і з Україною.
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