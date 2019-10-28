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 Політика України
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Все про:Кабмін (3234) Федоров Михайло (16) діджиталізація (7)

 Поняття "пресслужби" має припинити своє існування, - Федоров

Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вирішив кардинально змінити підхід до комунікації державних органів.

Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу кардинально змінити підхід до комунікації державних органів. Традиційне поняття "пресслужби" має припинити існувати. Формування "позитивного образу політика/органу" має припинити бути метою. Основне завдання комунікації в цей історичний період - пояснити максимальній кількості людей, куди ми рухаємося, на що спрямовані наші реформи, навчитися заміряти проміжні результати, отримувати зворотний зв'язок, чути "клієнтів" (для кого робиться реформа), покращувати процеси", - зазначив Федоров.

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За його словами, суть таких змін полягає в тому, щоб "залучати" споживача цієї інформації та отримувати якісний зворотний зв'язок, створити команду "послів" проєкту.

"Зараз ми перебуваємо на етапі формування команди комунікації", - додав чиновник

Він закликав фахівців з комунікації, маркетингу, PR, а також фахівців зі створення відеоконтенту долучатися до команди. Їм віцепрем'єр-міністр радить відійти від поняття традиційної пресслужби, коли "журналісти живуть своїм життям, сммщики своїм, а прессекретар своїм".

"Почати із чіткої стратегії. Конкретних KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту "цифрова грамотність" має зрости до 6000 на день, при цьому тональність має бути "позитивна" на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок у розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу", - додав Федоров.

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Усім охочим увійти до команди Федоров радить бути швидкими, вміти оперативно готувати якісний текст, блоги, якісні прямі трансляції. При цьому необхідно розуміти свою аудиторію, закликати її до дії, а не розповідати про "успішний успіх".

Поняття пресслужби має припинити своє існування, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156269
 
 
 Топ коментарі
 
Нужный закон, теперь ни Мендель, ни пассажиру не удастся пургу нести, как бы они не старались
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Выделяют, еще как выделяют...

"Ботофермы отбивали негатив от Зеленского": политтехнолог раскрыл скандальные детали президентских выборов.

Во время предвыборной кампании штабу кандидата в президенты Владимира Зеленского помогали отбивать негатив от их лидера, используя "ферму" ботов в социальных сетях.
Об этом рассказал политтехнолог и бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов в интервью "TheБабель". Он был одним из тех, кто содействовал партии "Слуга народа" на выборах - занимался кризисными коммуникациями.

https://www.obozrevatel.com/politics/otbivali-negativ-ot-zelenskogo-politolog-rasskazal-o-botofermah.htm
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Мендель не зря хлеб кушает.От оборзевших неизменное хватание за пах ежовыми рукавицами.
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На то ж она и пресс-служба шоб неугодных прессовать...
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Нужный закон, теперь ни Мендель, ни пассажиру не удастся пургу нести, как бы они не старались
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Мир не изменился, кретин. Он такой же, как и был всегда. Изменились средства(технические, прежде всего) для достижения своих целей. Но, видимо, это очень сложно, не все поймут. Нет никакой разницы, как вы будете врать, через посты или видео: вранье остается враньем независимо от формы подачи. И такое же вранье вы будете наблюдать в фидбеке, который будете читать и анализировать. Вы просто утонете во всем этом многообразии вранья. Лучший(и единственный) вариант - показать положительные результаты своей работы, И тогда не будет потребности морочить мозги ни себе ни другим.
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"Лучший(и единственный) вариант - показать положительные результаты своей работы" - это ж какие такие надо показать положительные результаты, чтобы даже из самых упоротых и зомбированных петябобиков посыпались комментарии: "Ух ты ж! Ну, Зеля, молодеееец!".

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Не так вже й складно, хай повіситься на березі та й все, нам більше нічого не треба. Поняття "пресслужби" має припинити своє існування, - Федоров - Цензор.НЕТ 447
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А мені до сраки їврей він чи гуський, хоче мене чимось здивувати, то я йому рецепт написав.
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Скоморох не в состоянии дать те результаты, которые я называю "положительные". Но я сейчас не конкретно о нем, или этом министре траснпортации, или чего там. Плевать, это сейчас неважно. Я сейчас говорю о принципе как таковом. Любая власть сможет пользоваться доверием только тогда, когда показывает положительные результаты своей деятельности. И эти результаты нивелируют потребность в саморекламе. И наоборот: никакая самореклама не поможет, если у власти выродки и отребье, которые изначально не могут дать "положительный результат". Надеюсь, теперь ясно.
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Делаем вывод, пацан против руко-мамографии гражданки Мендель...
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Задачи пресс-секретаря хоть бы почитал. Его функция - отвечать на запросы журналистов. Хочешь другого - напиши требования и выдели на это ФИНАНСИРОВАНИЕ.

А на приар позитивного имиджа в интернете нужен совсем другой бюджет, чем тот что выделяют на содержание пресс-секретаря. Такие проекты (создание контента, реклама в Интернете, мониторинг эффективности, и т.д.) - это МИЛЛИОНЫ гривень. Причем на каждое министерство.
У госбюджета нет других задач сейчас, чем повышать за госсчет позитивное отношение к Кабмину? а вы не охерели, ребята?

Кстати, зп пресс-секретаря сейчас - это всего лишь 15-20, не больше, насколько я знаю.
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Выделяют, еще как выделяют...

"Ботофермы отбивали негатив от Зеленского": политтехнолог раскрыл скандальные детали президентских выборов.

Во время предвыборной кампании штабу кандидата в президенты Владимира Зеленского помогали отбивать негатив от их лидера, используя "ферму" ботов в социальных сетях.
Об этом рассказал политтехнолог и бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов в интервью "TheБабель". Он был одним из тех, кто содействовал партии "Слуга народа" на выборах - занимался кризисными коммуникациями.

https://www.obozrevatel.com/politics/otbivali-negativ-ot-zelenskogo-politolog-rasskazal-o-botofermah.htm
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> объяснить максимальному количеству людей - куда мы движемсяИсточник: https://censor.net.ua/n3156269

формулу шнанмахера сначала опубликуйте
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