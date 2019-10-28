 Поняття "пресслужби" має припинити своє існування, - Федоров

Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу кардинально змінити підхід до комунікації державних органів. Традиційне поняття "пресслужби" має припинити існувати. Формування "позитивного образу політика/органу" має припинити бути метою. Основне завдання комунікації в цей історичний період - пояснити максимальній кількості людей, куди ми рухаємося, на що спрямовані наші реформи, навчитися заміряти проміжні результати, отримувати зворотний зв'язок, чути "клієнтів" (для кого робиться реформа), покращувати процеси", - зазначив Федоров.

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За його словами, суть таких змін полягає в тому, щоб "залучати" споживача цієї інформації та отримувати якісний зворотний зв'язок, створити команду "послів" проєкту.

"Зараз ми перебуваємо на етапі формування команди комунікації", - додав чиновник

Він закликав фахівців з комунікації, маркетингу, PR, а також фахівців зі створення відеоконтенту долучатися до команди. Їм віцепрем'єр-міністр радить відійти від поняття традиційної пресслужби, коли "журналісти живуть своїм життям, сммщики своїм, а прессекретар своїм".

"Почати із чіткої стратегії. Конкретних KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту "цифрова грамотність" має зрости до 6000 на день, при цьому тональність має бути "позитивна" на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок у розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу", - додав Федоров.

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Усім охочим увійти до команди Федоров радить бути швидкими, вміти оперативно готувати якісний текст, блоги, якісні прямі трансляції. При цьому необхідно розуміти свою аудиторію, закликати її до дії, а не розповідати про "успішний успіх".