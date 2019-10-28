 Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.
Корнієнко зазначив, що Федина висловлювала думку про те, "що може трапитися з президентом, якщо він так поводитиметься", повідомивши, що такі заяви нардепа неприпустимі і фракція буде звертатися до правоохоронних органів про надання оцінки цього.
"Скажу прямо, що нардепка від "Європейської солідарності", пані Федина Софія, сама висловлювала певні моменти, які можна ... ну, нехай правоохоронні органи розбираються, там є заклики або не заклики ... якісь її думку про те, що може трапитися з президентом, якщо він так буде себе вести ... Ми вважаємо, фракція "Слуга народу", що є неприпустимою з боку депутата така діяльність. тому що є інституції, а є просто люди, не знаю, заповіді божі, не можна ж бажати людині публічно таких речей. І наша фракція звернеться в правоохоронні органи з проханням визначити, чи є тут перспективи правоохоронні в цій ситуації", - заявив Корнієнко, попросивши прокоментувати це фракцію ЄС.
Разом з тим він підкреслив, що до блогерки питань немає, оскільки Україна вільна країна, і у нас свобода слова.
"Це політична позиція цієї блогерки, пані Звіробій. Що стосується народної депутатки, то ми дійсно висловлюємо своє обурення і закликаємо правоохоронні органи розбиратися", - додав заступник голови фракції СН
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
"Так говорити собі з нашими захисниками навіть не всі сепари дозволяли ... Хтось думає, що він безсмертний ..." - написала вона.
Но человек полез на столб. На этот раз слез живым.
Ему напомнили ещё раз: что было написано на столбе.
Это, типа, "преступление" ?
Зебилы зебильные...
неЛох-42.
это толстый )))
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Тяжка доля другої лярви марусі клімової взагалі не турбує, хай роблять з ціми двома лахудрами все те як того вимагає закон Стаття 129 КК України.
І тепер доля ціх двох лярв цілком залежить від волі Зеленського. Якщо він вважає зі заяви загрозою для свого життя, то лярви прилетіли до 129 статті автоматично.
Критерії наступні:
Погроза визнається реальною, якщо винний:
вчинив такі дії, які давали потерпілому підстави вважати, що ця погроза буде здійснена;
своєю поведінкою, взаємовідносинами з потерпі лим переконував - погроза не марна, вона буде здійснена.
Відповідальність за погрозу настає незалежно від її мотивів. Закінченою погроза визнається з моменту доведення її до потерпілого.
Погроза вбивством за деякими ознаками нагадує замах на вбивство. Різниця між цими злочинами полягає в наступному:
при погрозі вбивством винний не має на меті не гайно заподіяти смерть. Він прагне налякати потерпіло го, позбавити спокою, змусити його весь час нервувати, страждати від страху за своє життя;
Я б на місці Вови таки зробив вигляд, що наляканий. І пєдоботам приємно і лярвам труба)
Та й з доказами повний ажур) Бажаю успіхів тупоголовим куркам)
Самолайк для порохосранця, це гарантований для нього оргазм)
K04EGR IV
@K04EGR
Интересно.. Когда будут арестованы хабалки федина с марусей за публичные призывы к убийству, порохоботы начнут верещать об притеснении свободы слова, диктатуре и травле опАзиции? Напомню, за свой разорванный портрет порошенко запросил 7 лет лишения свободы.
htЗа порванный портрет Порошенко хотят дать 7 лет 21 Марта 2016 1 5tps://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/za-porvannyi-portret-poroshenko-hotjat-dat-7-let.htm
https://www.segodnya.ua/criminal/aktivista-kotoryy-razorval-portret-poroshenko-posadili-na-4-goda-704682.html
Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года
(тут ваще без пожеланий...только вопрос про анатомию))))
Горіла срака, палала
Горіла срака, палала
На банковій моніка плакала!
На банковій моніка плакала!
Будут наглеть все больше и больше, чувствуя безнаказанность.
савченко за "намеки" привлекали и шмонали прямь в Раде,а эти две???????
Вже там написали вище: блазень -вєчнА живой ....
Створення культу особи ще не помітили ? Прискореними темпами, до речі.
А взагалі: хто, блін, придумав споганити таке нормальне слово =бубочка= ?