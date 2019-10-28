 Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.

Корнієнко зазначив, що Федина висловлювала думку про те, "що може трапитися з президентом, якщо він так поводитиметься", повідомивши, що такі заяви нардепа неприпустимі і фракція буде звертатися до правоохоронних органів про надання оцінки цього.

"Скажу прямо, що нардепка від "Європейської солідарності", пані Федина Софія, сама висловлювала певні моменти, які можна ... ну, нехай правоохоронні органи розбираються, там є заклики або не заклики ... якісь її думку про те, що може трапитися з президентом, якщо він так буде себе вести ... Ми вважаємо, фракція "Слуга народу", що є неприпустимою з боку депутата така діяльність. тому що є інституції, а є просто люди, не знаю, заповіді божі, не можна ж бажати людині публічно таких речей. І наша фракція звернеться в правоохоронні органи з проханням визначити, чи є тут перспективи правоохоронні в цій ситуації", - заявив Корнієнко, попросивши прокоментувати це фракцію ЄС.

Разом з тим він підкреслив, що до блогерки питань немає, оскільки Україна вільна країна, і у нас свобода слова.

"Це політична позиція цієї блогерки, пані Звіробій. Що стосується народної депутатки, то ми дійсно висловлюємо своє обурення і закликаємо правоохоронні органи розбиратися", - додав заступник голови фракції СН

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Так говорити собі з нашими захисниками навіть не всі сепари дозволяли ... Хтось думає, що він безсмертний ..." - написала вона.