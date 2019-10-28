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 Політика України
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Все про:Зеленський (3359) Золоте (72) Корнієнко (53) Федина (2)

 Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського

Фракція "Слуга народу" звернеться до правоохоронців через висловлювання нардепки від "ЄС" Софії Федини щодо інциденту президента Володимира Зеленського з ветераном у Золотому.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.

Корнієнко зазначив, що Федина висловлювала думку про те, "що може трапитися з президентом, якщо він так поводитиметься", повідомивши, що такі заяви нардепа неприпустимі і фракція буде звертатися до правоохоронних органів про надання оцінки цього.

"Скажу прямо, що нардепка від "Європейської солідарності", пані Федина Софія, сама висловлювала певні моменти, які можна ... ну, нехай правоохоронні органи розбираються, там є заклики або не заклики ... якісь її думку про те, що може трапитися з президентом, якщо він так буде себе вести ... Ми вважаємо, фракція "Слуга народу", що є неприпустимою з боку депутата така діяльність. тому що є інституції, а є просто люди, не знаю, заповіді божі, не можна ж бажати людині публічно таких речей. І наша фракція звернеться в правоохоронні органи з проханням визначити, чи є тут перспективи правоохоронні в цій ситуації", - заявив Корнієнко, попросивши прокоментувати це фракцію ЄС.

Разом з тим він підкреслив, що до блогерки питань немає, оскільки Україна вільна країна, і у нас свобода слова.

"Це політична позиція цієї блогерки, пані Звіробій. Що стосується народної депутатки, то ми дійсно висловлюємо своє обурення і закликаємо правоохоронні органи розбиратися", - додав заступник голови фракції СН

Дивіться також: Зеленський дав команду вибити добровольців із Золотого, але ми нікуди не підемо, - учасник акції "Ні - капітуляції" Янтар. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Так говорити собі з нашими захисниками навіть не всі сепари дозволяли ... Хтось думає, що він безсмертний ..." - написала вона.

Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від ЄС Федини про безсмертя Зеленського 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156266
 
 
 Топ коментарі
 
бубочку обидели Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федины о "бессмертии" Зеленского - Цензор.НЕТ 7457 серванты на старте Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федины о "бессмертии" Зеленского - Цензор.НЕТ 7457
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полстраны пересадить придётся
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ссыканул бубочка?
ну бывает...
раньше нужно было думать а не быковать.
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О боже! Обідили Монічку лохануту. О-па, щось мені Манька Облігація згадалася.
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Не має значення, М(О)нька все одно М(А)нька що дає всім із усіх сторін !
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Ціла фракція злякалась якоїсь Федини
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Пассажир...собирай манатки и на выход...ты уже приехал..
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Никакой перспективы нет. Зеленский, при всем своем паскудстве и моральном вырождении, не вечен. Это аксиома. Зебилы, вы знаете, что такое аксиома?
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На столбе написано: "Не влезай, убьёт !"
Но человек полез на столб. На этот раз слез живым.
Ему напомнили ещё раз: что было написано на столбе.
Это, типа, "преступление" ?
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янеЛох еще и в гробу, после гиляки, будет долго вертеться... нашутимся так нашутимся)))
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На мендель намордник видимо одели...не видно и и не слышло бедолашную...
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ырка - пенсионерка -тунеядка , днями на сайтах висит. и нифига в Украину не вкладывает. спецЫалистка по блошиным базарам в третьих странах мира. а до развитых ещё не доехала.
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О, а хтось тільки що писав, що на тебе намордник наділи.
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коллекционер сплетен или их расплодник?
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Скажена мавпа, хто тебе знов випустив з вольєра?
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Хлеб есть в наличии,теперь побольше зрелищ разных)) полиграф уже был))
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Ну это как баба бабе дулю дала.
Зебилы зебильные...
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Хватит нам одного "бессмертного" нашего Чахлика невмирущего Медведчука.
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Хвойды лолеботные возомнили себя бессмертными!
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Нужно бы докопаться, кто финансирует *добровольцев. Если они годами нигде не работают, а их надо кормить, обмундировать, поставлять оружие, платить за переезды итд.
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Бібісіська, ти чому не на роботі? Вже вигнали, шолі?
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врачи работают по графику. или тебе нужно работать по 36 часов? пойди хоть на час поработай, стариканище.
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Та ми знаємо, що тебе лікарі лікують по графіку.
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Зроби собі щеплення від сказу, ти ж небезпечна для оточуючих.
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Это слова из Евангелия. недалёкая дикарка!
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это уровень твоей культуры. так ничего нового. ты ограниченная ********, и другого в жизни не знаешь.
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ваще-та тексты Евангелия писались на арамейском...потом, в силу беспардонной утери оригиналов, были воспроизведены на древнегреческом... откуда взялся текст на...румынском?
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Особо одаренные зебобики о волонтерах не слышали...не？
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вот и говорится - кто проплачивает. недочитал чтоле.
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Узеленські намагаються лизнути неЛоху-42. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 8622
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по перше не федина, а маруся звіробій. по друге кишка тонка. по трєтя маруся солдат, інструктор, і в той час поки бубочка на карпаратівах скакав вона захищала країну, готувала солдат. ну і наостанок- спробуйте, і побачимо скільки і хто заступиться за бійця марусю, а скільки за уставшего ат вайни бубочку, каторий нє лох
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Та ні, то називається "не чіпай гавно - не буде воняти". Хай ліпше ***** спить, та й той лох, який думає, що він не лох, хай трохи відійде від свого позору.
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Вове надо было с этого начинать,а не бегать уговаривать попрошенковское кубло.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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..
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Як я і казав вчора, з феєричної курви "феді на" будуть знімати просиліковану шкурку)
Тяжка доля другої лярви марусі клімової взагалі не турбує, хай роблять з ціми двома лахудрами все те як того вимагає закон Стаття 129 КК України. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4203
І тепер доля ціх двох лярв цілком залежить від волі Зеленського. Якщо він вважає зі заяви загрозою для свого життя, то лярви прилетіли до 129 статті автоматично.
Критерії наступні:

Погроза визнається реальною, якщо винний:
вчинив такі дії, які давали потерпілому підстави вважати, що ця погроза буде здійснена; Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4007
своєю поведінкою, взаємовідносинами з потерпі лим переконував - погроза не марна, вона буде здійснена. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4007
Відповідальність за погрозу настає незалежно від її мотивів. Закінченою погроза визнається з моменту доведення її до потерпілого. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4007
Погроза вбивством за деякими ознаками нагадує замах на вбивство. Різниця між цими злочинами полягає в наступному:
при погрозі вбивством винний не має на меті не гайно заподіяти смерть. Він прагне налякати потерпіло го, позбавити спокою, змусити його весь час нервувати, страждати від страху за своє життя; Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4355
Я б на місці Вови таки зробив вигляд, що наляканий. І пєдоботам приємно і лярвам труба)
Та й з доказами повний ажур) Бажаю успіхів тупоголовим куркам)
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Ви на своєму місці зробіть вигляд, а як йому робити він знає, там є і люди з дуже високою зарплатою, знають що порекомендувати. ну , можливо, вам більше сплатять...
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Все правильно, не можна говорити, що лох безсмертний - тому не забудь нагадати Зебілові, що він смертний. І ти це, як пости пишеш, то трошки дальше від монітора сиди, бо твої ці галюни жовті геть текст засрали.
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Ти поради своїй жінці давай коли вона під сусідом стогне)
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ну вот почему все зелёные ******** из-под прокси пишут?
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Ты, наверное, после этого целый час хохотал под столом!
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отлично ..подготовка убийства ...наконец-то будет дело по которому барыгу посадят по быстрому
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Прикольные персонажи отлайкались, соотечественники хаердинова ))
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Це мабуть мундабаєв один за п`ятьох лайкає.
Самолайк для порохосранця, це гарантований для нього оргазм)
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мундабаєв швидче зеср..., він же ЗА Зе пише, лайкає та оргазмує.
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Поймите,они не любимую бубочку спасают,они пытаются застраховать себя.Их набирали от балды,они ни кто и звать их никак,за редким исключением.Зеля их единственный кормилец и защитник,они ему должны как земля колхозу.Если что их кто защитит,преславутые 73% уставших жлобов или трахнутые климаксом любители Голобородька?
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Назвати зелупу скотом ,- образити тварин,він просто ватний ушльопок!
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K04EGR IV

@K04EGR

Интересно.. Когда будут арестованы хабалки федина с марусей за публичные призывы к убийству, порохоботы начнут верещать об притеснении свободы слова, диктатуре и травле опАзиции? Напомню, за свой разорванный портрет порошенко запросил 7 лет лишения свободы.
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врать не надо.. )))) тем более так примитивно
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а может вам пора перестать вылизывать одно место или вошло в привычку
htЗа порванный портрет Порошенко хотят дать 7 лет 21 Марта 2016 1 5tps://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/za-porvannyi-portret-poroshenko-hotjat-dat-7-let.htm
https://www.segodnya.ua/criminal/aktivista-kotoryy-razorval-portret-poroshenko-posadili-na-4-goda-704682.html
Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года
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И действительно ЗЕлошара)) Уже соевые подстилки ***сосят
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а кто сказал что вот это зеленое человек?
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а кто сказал- что ты человек?
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ты вообще зелебот. тупая программа с набором случайных фраз.
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т.е оно таки думает... шо оно бессмертно? ну как бы совсем?
(тут ваще без пожеланий...только вопрос про анатомию))))
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По этому поводу у меня для них есть песенка

Горіла срака, палала
Горіла срака, палала

На банковій моніка плакала!
На банковій моніка плакала!

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Упс. Снова обосратушки. Камаз уже не вспоминаем.
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конечно, разговор этих двух присосавшихся перекликается с базаром соски черновол на прямоанальном канале... кто-то их сильно заводит... и это при том, что медицинский каннабис еще нельзя употреблять для расслабления... видать, у телок свои каналы для возбуждения...
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Вона тільки озвучила побажання мільонів українців і риторика гопосявого припіздента дійсно визиває ************.
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Если этих тварей порохатых не привлекут к ответственности, то власть везде таким образом даст свино-быдлу неприкосновенность.

Будут наглеть все больше и больше, чувствуя безнаказанность.
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если стоять под стрелой, сверху может упасть бетонная плита, подавайте на меня в суд
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окружной портновский засудит. ты полегше. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 7943
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хм.....вот если пЭцьку и его кубло посадят,эта федина ломанется в тюрьму вслед за шефом???
савченко за "намеки" привлекали и шмонали прямь в Раде,а эти две???????
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Почему номерньіе зебилята такие тупорьільіе?
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это трэнд. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 2484 сейчас модно быть тупым Лохом-42.
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Так а шо, Моня Бубочка таки бессмертная и говорить о том, шо она рано или поздно "крякнет"-уже нельзя?
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нізя. Ви йдете проти політики -зе-партії.
Вже там написали вище: блазень -вєчнА живой ....
Створення культу особи ще не помітили ? Прискореними темпами, до речі.

А взагалі: хто, блін, придумав споганити таке нормальне слово =бубочка= ?
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Да ви шо???? Обидели мышку -написали в норку !!!!! Зелечмо-реально лох !!!
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Зачем рашистским тролям придумывать оскорбления для Украины,украинцев и их президента? Вот выстроилась очередь из безумных пожелальщиков. Просто выбирай и копируй. Пошлые и безмозглые ,,патриоты,, над кем смеёмся? По вашей логике ,, украицы вообще не люди,если такого президента выбрали ,, ? Обсеральщики своей Родины...
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в мене є Батьківщина, що то за таке ваша "родіна"?
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Пока Зеленский в Киеве жизнью наслаждался добровольци землю которую президент сдает сепарам обильно поливали своей кровью А Федына умничка
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