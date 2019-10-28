 Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів.
"Президент України підписав закон про скасування списку об'єктів, заборонених до приватизації. Цей закон у нас діяв із 1999 року і протягом останніх років це був один з найбільших бар'єрів, який не дозволяв запустити по-справжньому велику приватизацію в Україні", - сказала Ковалів.
Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №1054-1, який пропонує скасувати перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
Та да, ато получается что некоторые зря с жарких стран в Украину прибыли...
у меня в ушах стоит звон ОХРАНА ОТМЕНА !!!!!
насколько я разбираюсь в супермаркетах это сигнал ОШИБОЧНОЙ операции
Володя вышел из отца.
Тогда список предприятий,для ясности...
Вон уже електрогенерации приватизировали.....
Теперь выли что один олигарх если ему не дадут льгот или доить население может Украину отключить!
Давайте приватизируем АЭС и порты!!!!
И разрешим это сделать рашке через оффшоры!
Молчит Юлия Владимировна последние полгода. Воды в рот набрала.
1 ч. ·
Мій виступ на Погоджувальній Раді керівників фракцій і комітетів.
4 вкрай загрозливі ініціативи і наші пропозиції з виправлення ситуації:
1️⃣Вперте намагання продати сільськогосподарську землю - а це 72% території України. Наша фракція вимагає припинити такі авантюри, продовжити мораторій ще на 5 років і почати розвивати наше фермерство.
2️⃣Закон про зняття заборони на приватизацію стратегічних обєктів державної власності. Під час війни дозволено продати 124 підприємстіва оборонно-промислового комплексу, Енергоатом, нафтопровід Дружба, газотранспортну систему, Укрпошту, Укрзалізницю, весь науково-дослідний комплекс… Це знищення України! Наполягаємо на ухваленні нашого законопроєкту про поновлення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.
3️⃣Те саме стосується закону про концесію - це, по суті, приватизація без грошей. Допускати такого не можна!
4️⃣Газотранспортна система. Ми наполягаємо: ніякої приватизації, ніякої передачі в управління. Треба прибрати руки від нашої ГТС і унікальної системи підземних сховищ газу. Це, по суті, наш суверенітет! «Батьківщина» подала великий перелік поправок до законопроєкту, і ми сподіваємося на їх ухвалення.
-- Ну, это в Киеве будет БениЛюкс. А в регионах -- *****.
ibigdan
Всю землю...
Покупай живопись.
Бомонд до мене не дрімав -
Тягнув, аж сонце застив.
"Укрзалізниця" та земля -
Усе, що можна вкрасти!
Та я не лох! Скерую я -
І буде із землі ЗЕмля.