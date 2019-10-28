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 Політика України
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Все про:Зеленський (3359) приватизація (158) Ковалів Юлія (5)

 Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Президент України підписав закон про скасування списку об'єктів, заборонених до приватизації. Цей закон у нас діяв із 1999 року і протягом останніх років це був один з найбільших бар'єрів, який не дозволяв запустити по-справжньому велику приватизацію в Україні", - сказала Ковалів.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №1054-1, який пропонує скасувати перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок блокади Україна купує донбаське вугілля через посередників, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156265
 
 
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Нехай краще сидить на Банковій, ніж швентятиме по Золотому. Не так його дурість гопніцька на весь світ буде видна.
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Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий,

Та да, ато получается что некоторые зря с жарких стран в Украину прибыли...
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Нет! Ему только 42-й идёт! Полных ему 41.
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Який референдум? Шюток не розумієте? Референдум проведуть, після приєднання ордло, про вступ України в ЄС та НАТО. А зараз потрібно швиденько розпродати Україну. Рейдери
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Что же хотят прихватизировать эти малоросы зелёно-сопельные ???
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Жене ты тоже говоришь, дай покушать ****** гребаная? Что *** за привычка оскор***ть людей с другими политическими взглядами.
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УКРАИНЕЦ!!! И хочу этим отличаться от кацапов.
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щоб атлічатса ат кацапа спілкуйся українською.
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У рабов а приори не может быть полтических взглядов
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Вiйскоелектровiзаводи, газатранспорнi обьекти,атомнi електростанцii
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атомные электростанции приватизировать будут? это же очень серьезная вещь..
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Лысый прихватит и потом взорвет по приколу Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6473
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Южмаш, одесский порт, верфи в Николаеве и т.д., шито-крыто протянут 5 лет на продаже земли и прибыльных госпредприятий.
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Завод Заря в Николаеве- прощай. 5000 человек уже готовятся на улицу.
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Хороший мальчик. Спасибо тебе, мальчик, за наше счастье!
Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 1368 Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6976
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отмена мед справок, отмена запрета приватизации стратегических предприятий, отмена ветеранов, отмена...., отмена...., отмена.......

у меня в ушах стоит звон ОХРАНА ОТМЕНА !!!!!


насколько я разбираюсь в супермаркетах это сигнал ОШИБОЧНОЙ операции Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 9314
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схоже, що помилкова операція була майже 43 роки тому))
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Щкода що її не було десь 42 роки тому. Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3234
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С улыбкой умного лица
Володя вышел из отца. Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 9227
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Это не супермаркет, а диалоговый режим управления системой раннего оповещения.
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раз пошла такая пьянка - режь последний огурец ! )))))
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Прочитал первые комментарии... Такое ощущение, что комментирует новость фракция коммунистов Верховной Рады 1999 года.
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Такое ощущение, что комментирует новость фракция коммунистов Верховной Рады 1999 года.

Тогда список предприятий,для ясности...
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Черный понедельник - ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА УКРАИНЫ ЗАДЕШЕВО
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все что происходит в стране это в унисон с политикой кацапской партии опзж, они сидят в ожидании и потирают руки.
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Надеюсь этот список не включал объекты влияющие на нац безопасность.....
Вон уже електрогенерации приватизировали.....
Теперь выли что один олигарх если ему не дадут льгот или доить население может Украину отключить!
Давайте приватизируем АЭС и порты!!!!
И разрешим это сделать рашке через оффшоры!
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" Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий". Державних підприємств більше немає. Тепер нашу незалежність ми можемо захищати, якщо домовимось з власником виробництва, за дуже великі гроші, продати нам, наприклад, патрони
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Уявляєте до чого там доцарювалися , що буквально все треба розпродати , щоб ще хоч трошки було за що жити ?
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Ну так. "Гарні" хазяї до влади прийшли. Проср.али за 5 місяців все, що було "відкладене". А тепер майно з хати виносять, щоб хоч якаось вижити?
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Клеветники всех мастей ведут себя крайне разнузданно..Оборзели.
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Молчит Юлия Владимировна последние полгода. Воды в рот набрала.
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Юлія Тимошенко был(-а) в прямом эфире.
1 ч. ·

Мій виступ на Погоджувальній Раді керівників фракцій і комітетів.
4 вкрай загрозливі ініціативи і наші пропозиції з виправлення ситуації:
1️⃣Вперте намагання продати сільськогосподарську землю - а це 72% території України. Наша фракція вимагає припинити такі авантюри, продовжити мораторій ще на 5 років і почати розвивати наше фермерство.
2️⃣Закон про зняття заборони на приватизацію стратегічних обєктів державної власності. Під час війни дозволено продати 124 підприємстіва оборонно-промислового комплексу, Енергоатом, нафтопровід Дружба, газотранспортну систему, Укрпошту, Укрзалізницю, весь науково-дослідний комплекс… Це знищення України! Наполягаємо на ухваленні нашого законопроєкту про поновлення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.
3️⃣Те саме стосується закону про концесію - це, по суті, приватизація без грошей. Допускати такого не можна!
4️⃣Газотранспортна система. Ми наполягаємо: ніякої приватизації, ніякої передачі в управління. Треба прибрати руки від нашої ГТС і унікальної системи підземних сховищ газу. Це, по суті, наш суверенітет! «Батьківщина» подала великий перелік поправок до законопроєкту, і ми сподіваємося на їх ухвалення.
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Швондерами и паниковскими начато окончательное разграбление Украины. Украина вставай!
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Да мразота включила каток развала Украины на полную
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-- Если Беня скупит всю землю, переименуем Украину в Бенилюкс.
-- Ну, это в Киеве будет БениЛюкс. А в регионах -- *****.
ibigdan
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И как это все остановить, *****. Распродажа всего - турбоатом, анотонов, Южмаш.
Всю землю...
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Ви зробили це разом. Горохові хочу почути про шоколадну фабрику Карла Маркса😁 І те як Петро вкрав таке "стратегічне" підприємство.😁
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Тепепрь распродадут стратегические предприятия, убьют оборонку - и россия может нас захватывать.
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Если бы Порошенко издал такой указ то уже и дом его сожгли бы,а сейчас все ладно и чинно.
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Мрія ПреЗЕдента

Бомонд до мене не дрімав -
Тягнув, аж сонце застив.
"Укрзалізниця" та земля -
Усе, що можна вкрасти!

Та я не лох! Скерую я -
І буде із землі ЗЕмля.
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Ну что ж, очередной Black Friday нашей Украины не за горами. Вот за что навая власть собралась пополнять бюджет, а не за мифические инвестиции. После этого деньги просрут и разворуют, а мы останемся с очередной фигой в кармане.
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Руками этих мальчиков и девочек будет сделана грязная работа, а потом их отодвинут, причём они сами не поймут как это произошло, а потом появиться жестокий и алчный некто ради которого это все ( президент , монобольшинство)затеяно и думается, что это будут даже не укр.олигархи, а нынешний ПреЗЕдент скажет ну не смог и укатит на виллу куда-нибудь в Хайфу или Италию
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А если предприятия оборонки приватизирует Новинский???
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