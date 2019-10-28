 Будь-яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде, - Зеленський

Про це він сказав на зустрічі з добровольцями в Золотому, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми можемо і не вирішити всю цю історію, може бути. Але ми хочемо і хоча б намагаємося це зробити. Питання не в швидкості, тому що Північна і Південна Корея досі різні країни різного рівня. Але [там] не вбивають людей. Будь-яка війна закінчується дипломатією. Так усюди було і буде у світі. І в нас так буде", - сказав Зеленський.
Він додав, що дипломатичний шлях передбачає спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним, "а розведення - умова Мінська, за якої в мене є можливість взагалі з ними говорити".
Зауваження про те, що розмову з Росією потрібно вести з позиції сили, коли економіка стане сильнішою, Зеленський відкинув.
"Економіка будь-якої країни - дві речі: робочі місця та інвестиції. Країна, в якій війна, - інвестиції нуль. Країна, в якій війна, робочі місця ніколи не додаються, а тільки зменшуються. Знаєш, іноді краще заморозити якийсь рух, щоб вирости, як Південна Корея. Поки стріляють - економіки не буде", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".
28.10.2019, 10:05 • 938 • 0
Посмотрел фильм о поездке Зеленского в Золотое.
Одно ясно.
Нас готовят забыть обиды, простить смерти, обнять последователей русского мира на оккупированных территориях и снова возлюбить брата своего старшего.
А несколько тысяч жителей Золотого призваны помочь Президенту Украины убедить оставшиеся 40 миллионов в необходимости мира с Россией.
Фильм снят круто.
Акценты расставлены так чтобы у избирателей точно не было сомнения в избранном пути.
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Очевидно.
Козлами мешающими Донбассу жить в мире с Россией решили делать нет не россиян и не ополченцев ДНР/ЛНР - крайними похоже будут украинские добровольцы.
В 2014.
Мои знакомые бросили работу врачей и всей семьей уехали из своей трёхкомнатной квартиры в Донецке, забрав с собой детей из Университета и глубоко пожилых родителей.
В свои 50 они искали заново любую работу, жили в лишениях и без привычных удобств.
До сих пор они ютятся все вместе в арендованной двушке на окраине Киева и одновременно пашут на нескольких работах только чтобы не жить в ДНР, в русском мире, в оккупации. А там вот уже 5 лет стоит их большая пустая квартира.
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А могли ведь переждать в оккупации развода войск. Получили бы российские паспорта, приспособились бы к оккупационной власти, а родители их могли бы смотреть русское ТВ и получать пенсию в двух местах одновременно.
Мои знакомые говорят.
После 5 лет лишений и войны, мы понимаем мир в интересах всей Украины, мы не понимаем мир в интересах России и добровольно оставшихся жить там - в оккупации.
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Алексей ДАВИДЕНКО
Поэтому Порошенок и нехотел объявлять военное положение. И инвестиции были!
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
Щоб врятувати свою стару жирну дупу від американського правосуддя, Беня буде шукати захисту у хутіна. А розраховуватись буде українською незалежністю, землями та життям патріотів. Вони з хутіним вже давно поділили Україну на сфери впливу. Тому так поспішають з розведенням військ.
До импичмента Трампа почти додипломатил)))
Зеленський не декларує зрозумілу
і прогнозовану позицію України по
ордло..
(він взагалі не показує свою позицію по багатьох питаннях)
https://www.youtube.com/watch?v=DYPGKRrTrQE
Но у нетитульного Зебила, равно как и у его соплеменника Барыги - дыпломатией...
Впрочем, усе правильно - страна дебилов, дважды просравшая свой выбор, не может ошибаться.
п.с.
Специально для 73% зебилоидов - постарайтесь понять -
во время войны стоит выбирать Воинов-Патриотов
а не маланских клоунов-уклонистов, с непонятными доходами,
издевающихся в своих тупых шутках над страной проживания...
воюють за людей, за їх думки..
головна б перемога на східному фронті,
було б відсунення коломойського від впливу на
владу, на держ.підприємства
політичне покарання депутатів групи коломойського
за збереження корупційних схем
Ага, ага. генерал-полковник Йодль с одной стороны; генерал-майор Суслопаров и генерал-лейтенант Смит с другой стороны, подписавшие первый акт капитуляции германии 7 мая, а также: генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф и адмирал Фридебург - от Германии; и маршал Жуков, генерал Спаатс и генерал Тассиньи от союзников, подписавшие окончательный акт капитуляции германии в карлсхорсте были те еще дипломаты .
преЗедент историю-то знает?!Источник: https://censor.net.ua/n3156252
Как-то так.
Его фатерлянд несколько южнее.
И он надеется, по доброй национальной традиции, там спрятаться.
Если добежит...
И с экономикой там нормально, и инвестиции дай боже.