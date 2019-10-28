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Все про:війна (1794) дипломатія (398) Зеленський (3359) Золоте (72)

 Будь-яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-яка війна закінчується дипломатією, і конфлікт з РФ не є винятком.

Про це він сказав на зустрічі з добровольцями в Золотому, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо і не вирішити всю цю історію, може бути. Але ми хочемо і хоча б намагаємося це зробити. Питання не в швидкості, тому що Північна і Південна Корея досі різні країни різного рівня. Але [там] не вбивають людей. Будь-яка війна закінчується дипломатією. Так усюди було і буде у світі. І в нас так буде", - сказав Зеленський.

Він додав, що дипломатичний шлях передбачає спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним, "а розведення - умова Мінська, за якої в мене є можливість взагалі з ними говорити".

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Зауваження про те, що розмову з Росією потрібно вести з позиції сили, коли економіка стане сильнішою, Зеленський відкинув.

"Економіка будь-якої країни - дві речі: робочі місця та інвестиції. Країна, в якій війна, - інвестиції нуль. Країна, в якій війна, робочі місця ніколи не додаються, а тільки зменшуються. Знаєш, іноді краще заморозити якийсь рух, щоб вирости, як Південна Корея. Поки стріляють - економіки не буде", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156252
 
   
 Топ коментарі
 
Любая война заканчивается дипломатией и у нас так будет, - Зеленский

Некоторые капитуляцией.. Любая война заканчивается дипломатией и у нас так будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3252
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Кто-то плохо учил в школе историю Второй Мировой войны. Дипломатия с Гитлером привела к ужасной бойне в Европе с десятками млн жертв, а закончилась война взятием Рейхстага и капитуляцией Германии. Правда, если считать акт о капитуляции дипломатическим документом, то таки да Будь-яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1781
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Дипломатия с кем гопником убийцей насильником рашей ой Вовочка не смешите мои тапочки
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Оказывается, война заканчивается уже не победой или поражением одной из сторон, а дипломатией,которая может быть уже и не понадобиться."Экономика любой страны - две вещи: рабочие места и инвестиции.." почти как у Ленина-"Коммунизм есть--Советская власть+электрификация всей страны.."--оказывается,--ни НТП, ни преобладание экспорта над импортом, ни насыщение внутреннего рынка собственными товарами...может под рабочими местами он имел ввиду приобретение стульев,а под инвестициями Коломойского..))) --может,..и, это всё, о чём он говорит,выписка из сценария 95 квартала))))
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Вовіку перед тим, як щось робити, потрібна потужна інформаційна компанія. Бо люди не розуміють його дій. А копатись в інформаційному смітті, щоб знайти щось притомне, не у всіх є час. Люди стурбовані, бо вони вже опіклись на п'яти президентах-зрадниках, тому не довіряють вже нікому від початку.
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Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » Козлами, мешающими Донбассу жить в мире с Россией, похоже, будут украинские добровольцы
28.10.2019, 10:05 • 938 • 0

Посмотрел фильм о поездке Зеленского в Золотое.
Одно ясно.
Нас готовят забыть обиды, простить смерти, обнять последователей русского мира на оккупированных территориях и снова возлюбить брата своего старшего.
А несколько тысяч жителей Золотого призваны помочь Президенту Украины убедить оставшиеся 40 миллионов в необходимости мира с Россией.
Фильм снят круто.
Акценты расставлены так чтобы у избирателей точно не было сомнения в избранном пути.
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Очевидно.
Козлами мешающими Донбассу жить в мире с Россией решили делать нет не россиян и не ополченцев ДНР/ЛНР - крайними похоже будут украинские добровольцы.
В 2014.
Мои знакомые бросили работу врачей и всей семьей уехали из своей трёхкомнатной квартиры в Донецке, забрав с собой детей из Университета и глубоко пожилых родителей.
В свои 50 они искали заново любую работу, жили в лишениях и без привычных удобств.
До сих пор они ютятся все вместе в арендованной двушке на окраине Киева и одновременно пашут на нескольких работах только чтобы не жить в ДНР, в русском мире, в оккупации. А там вот уже 5 лет стоит их большая пустая квартира.
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А могли ведь переждать в оккупации развода войск. Получили бы российские паспорта, приспособились бы к оккупационной власти, а родители их могли бы смотреть русское ТВ и получать пенсию в двух местах одновременно.
Мои знакомые говорят.
После 5 лет лишений и войны, мы понимаем мир в интересах всей Украины, мы не понимаем мир в интересах России и добровольно оставшихся жить там - в оккупации.
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Алексей ДАВИДЕНКО
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Наполеон Бонопарт говорил-хочеш проиграть войну поручи это дипломатам.
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То у Зюзі ж не війна, а «канхвлікт з рф». Виявляється, що ми конфліктуємо, а наші хлопці та дівчата гинуть тому, що посварились з окупантом.
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Ви оптимістка,не може він вимовити "конфлікт з рф"
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Любая война заканчивается либо победой либо поражением (капитуляцией). Как видно, зелёный наркоман выбрал капитуляцию, но почему-то называет её "дипломатией".
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"Страна, в которой война, - инвестиции ноль."

Поэтому Порошенок и нехотел объявлять военное положение. И инвестиции были!
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******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

Щоб врятувати свою стару жирну дупу від американського правосуддя, Беня буде шукати захисту у хутіна. А розраховуватись буде українською незалежністю, землями та життям патріотів. Вони з хутіним вже давно поділили Україну на сфери впливу. Тому так поспішають з розведенням військ.Будь-яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6846
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Профукает страну. Ну как можно было это "мне 42 года и я не лох" в президенты..
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На десятій хвилині цього відіо - пояснення рішення відвести відвести укрвійська від Золотого
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Бене дали бабла - бененым шавкам надо бабло отрабатывать
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Дипломатія і Зеленський - це не сумісні поняття!
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Ну что ты)))
До импичмента Трампа почти додипломатил)))
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Он как то совсем без ума????? На Корейском полуострове втевали две супердержавы. Результат генерал ВВС США заявил Президенту США, что твм бомбить уже нечего. А у нас есть и силы и возможности защищать свою землю. И первый, кто это должен делать это Верховный главнокомандующий. Первый был торгаш и трус, второй просто трус.Результат подвела дипломатия в Минске....
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капітуляція це теж дипломатія..
Зеленський не декларує зрозумілу
і прогнозовану позицію України по
ордло..
(він взагалі не показує свою позицію по багатьох питаннях)
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в ютубе нашел, как Зеленский работал раньше на телеканале Россия
https://www.youtube.com/watch?v=DYPGKRrTrQE
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Я в ютубе нашел как пол западной Украины до сих пор в россии и на рассию работают а дети их тут порохоботят !
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Война заканчивается ПОБЕДОЙ,
Но у нетитульного Зебила, равно как и у его соплеменника Барыги - дыпломатией...
Впрочем, усе правильно - страна дебилов, дважды просравшая свой выбор, не может ошибаться.
п.с.
Специально для 73% зебилоидов - постарайтесь понять -
во время войны стоит выбирать Воинов-Патриотов
а не маланских клоунов-уклонистов, с непонятными доходами,
издевающихся в своих тупых шутках над страной проживания...
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зараз воювати за території сенсу мало..

воюють за людей, за їх думки..

головна б перемога на східному фронті,
було б відсунення коломойського від впливу на
владу, на держ.підприємства

політичне покарання депутатів групи коломойського
за збереження корупційних схем
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"Любая война заканчивается дипломатией" - философ самоучка.
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Так сначала ОКОНЧИ ВОЙНУ! И выиграй ее! А потом применяй дипломатию.
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Пусть Гнусавый расскажет это тому же Нетаниягу. Тот будет рад услышать от "коллеги" что-то веселое.
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Зелупу,простіше присипинити і прикопати, чим його лікувати і вчити!Воно безнадійно ватноцапське уйліще!
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"Глубокая мысль" однако.. даже как то неожиданно. Любая война заканчивается дипломатией. Но есть проигравшая ( побежденная) сторона, а есть победившая.. И это только раз. Во вторых при любом дипломатическом решении войны, ( во первых это нужно признавать войной, во вторых официально объявить с кем война и кто является агрессором, молчу о разрыве дип. отношений и перекрытие границ, депортации или аресте лиц с гражданством страны агрессора, арест всех активов представителей страны агрессора, прекращение экономических и прочих связей). Ну если война конечно. Во вторых с пособниками агрессора в случае войны разговор короткий, или где то в истории было по другому.. ( не припомню) Ну и последнее, Одна сторона выиграла войну, другая проиграла, победители в результате войны заняли определенные территории , но при заключении мира ( ну так было всегда и во все времена), выигравший войну берет только малую долю занятого. ( пример Франко прусская война, оккупирован весь север Франции а к Германии отошли небольшие по меркам оккупации Эльзас и немного Лотарингии и т.д.) А у нас отхватили Крым и Севастополь ( они почему то странно "за скобками") Захватили треть Донбасса. И каково пресловутое дипломатическое решение - Крым и Севастополь де факто остается за РФ, а Донбасс передается Украине только формально с сохранением там всей власти в том числе и военной той же РФ, с последующим распространением этого анклава на другие территории и проведение в высшую власть государства прямых представителей агрессора, плюс к этому негласный но конкретный запрет вступать будь в какие союзы и объединения ( типа ЕС и НАТО, если даже об этом в слух не говорить) Так это не дипломатическое решение войны, это и есть КАПИТУЛЯЦИЯ. ( но почему то власть не хочет этого понять, и вешает народу лапшу на уши)
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Согласен что война заканчивается дипломатией....но возникает вопрос-КАКОЙ?!!!!Вот например в сексе есть много поз...и традиционные ...и "во все дыры" ...и с кучей различных предметов....вот смотрел видио как одна дама одев ошейник мужику и усевшись на него-погоняла его плёткой....Поэтому хотелось что бы команда Зе,не просто говорила отвлекающее бла бла-а чётка излагала свои предпочтение в политическом "сексе",называемой ими дипломатией!!!
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"Президент Владимир Зеленский заявил, что любая война заканчивается дипломатией, и конфликт с РФ не исключение"
Ага, ага. генерал-полковник Йодль с одной стороны; генерал-майор Суслопаров и генерал-лейтенант Смит с другой стороны, подписавшие первый акт капитуляции германии 7 мая, а также: генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф и адмирал Фридебург - от Германии; и маршал Жуков, генерал Спаатс и генерал Тассиньи от союзников, подписавшие окончательный акт капитуляции германии в карлсхорсте были те еще дипломаты .
преЗедент историю-то знает?!Источник: https://censor.net.ua/n3156252
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8 мая 1945 года американско-английско-советская дипломатия закончила войну с Германией.
Как-то так.
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ага...предварительно разгромив фашистов...
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Війни закінчуються капітуляцієй однієї сторони ї цей московський шпигун робить все щоб цією стороною була Україна
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Оно просто маланец. И наша страна для него не родина, а просто гешефт.
Его фатерлянд несколько южнее.
И он надеется, по доброй национальной традиции, там спрятаться.
Если добежит...
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Маланец -еврей "цеховик",обманывающий соц.государство.
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Дипломатия помогает оформлять итоги войны. А пока одна из воюющих сторон считает, что может добиться большего с помощью силы, дипломатия до лампочки.
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Оказывается зелелох еще и дипломат !!!!!
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В Израиле война никогда не заканчивалась по сути, и не закончиться судя по всему.
И с экономикой там нормально, и инвестиции дай боже.
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Одного желания мало...Да и с таким уровнем дипломатии это проблематично...Это не Порошенко...Как бы он там не крал по словам народа, но он дипломат высшего сорта!
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