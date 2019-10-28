 Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у держслужбовців під час прийому на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр і нарколог). Або славнозвісна довідка в басейн. Наскільки ці вимоги виправдані?" - зазначає Дубілет.
За словами міністра, з одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, витрат і навантаженні на лікарні, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, можливо, це робить позитивний вплив на здоров'я українців.
"У Західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог", - підкреслив Дубілет.
альо, РОДИТЕЛИ детсадовцев и школьников, вы за ЭТО ЗЕльоное безумие голосовали?
"Меня затянула
ЗЕльоная турбина
И жизнь теперь
Полная тоска...." 🙄
ны одной справки не получал ! в басейнах в спортцентрах врач продает по 150 грн.
в поликлиниках за шоколадку выдают, чтобы родители не столяи в очередях и не парились а работали, чтобы прокормить ребенка и заработать ему на бассейн !
так что да голосовали за то чтобы осмотры были ежегодными и профессиоальными.
и здоровьем нации заботились не издательства и барыги а профильные министерства и медучереждения.
надо также лечить ! прикладывать справку и будет норм
Не наговаривайте... У Парубия справка, у Гройсмана даже диплом!... А деякі диплом втратили,а справжні колишні депутати на човні випробовують себе в ролі Жанни дАрк!...
ну как сейчас, например
Правильно. И водительские удостоверения отменить. Они тоже продаются.
вся суть зе-реформ - вместо того, чтобы наладить "техпроцесс" медосмотров, - отменить, искоренить и убить. и так во всем.
а то напринимают идиотов и наркоманов...и майся с этим счастьем )))))
То навіщо вони?
Сокиру у руки і гайда "будити хиренну волю" і правду за одно.
Хоча й без довідки зрозуміло, що ти - дурний
Киву ведь даже с справкой в ВР взяли..... И авакяна она не смущала!