 Вибори в Раду: ЦВК перераховує голоси на 198 окрузі

Перерахунок голосів ЦВК здійснює в режимі безперервного засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив голова ЦВК Олег Діденко, перерахунок голосів виборців здійснюється на виконання судових рішень.

"Нам станом на зараз залишилося вчинити дії щодо повторного підрахунку голосів виборців на 21 виборчій дільниці", - розповів Діденко.

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Як відомо, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня. 28 серпня це рішення скасовано відповідними судовими рішеннями. Наразі результати виборів в 198-му окрузі не встановлені.