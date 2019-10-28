EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1630  0
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4556) ЦВК (851) перерахунок (10) Рудик (11) Діденко Олег (4)

 Вибори в Раду: ЦВК перераховує голоси на 198 окрузі

ЦВК почала процес перерахунку голосів виборців під час позачергових парламентських виборів 21 липня на 21 виборчій дільниці одномандатного виборчого округу №198.

Перерахунок голосів ЦВК здійснює в режимі безперервного засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив голова ЦВК Олег Діденко, перерахунок голосів виборців здійснюється на виконання судових рішень.

"Нам станом на зараз залишилося вчинити дії щодо повторного підрахунку голосів виборців на 21 виборчій дільниці", - розповів Діденко.

Читайте також: Суд скасував реєстрацію Рудика нардепом, - ЦВК

Як відомо, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня. 28 серпня це рішення скасовано відповідними судовими рішеннями. Наразі результати виборів в 198-му окрузі не встановлені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156248
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору