EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  6524  4
Все про:Гідрометцентр (83) погода (498)

 Дощі, мокрий сніг і температура до -5°: в Україну йде похолодання. КАРТА

У понеділок в Україні невеликі опади можливі лише в західних областях, 14-19° тепла, у західних і північних областях 9-14°.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Без істотних опадів, лише у західних областях невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура 14-19°, у західних та північних областях 9-14°", - йдеться у повідомленні.

Дощі, мокрий сніг і температура до -5°: в Україну йде похолодання 01

У Києві та області у понеділок без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура 11-13°, на Київщині 9-14°.

Згідно з прогнозом, 29 жовтня в Україні, 30 жовтня у південній частині, східних областях, на Закарпатті й Прикарпатті місцями невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с.

Дощі, мокрий сніг і температура до -5°: в Україну йде похолодання 02

Зниження температури 29 жовтня вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10° (на півдні та сході вночі 4-9°, вдень 11-16°); 30 жовтня вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 2-7° тепла, на півдні країни вночі температура істотно не зміниться, вдень знизиться до 7-12°.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туман у Києві: патрульна поліція зафіксувала 289 ДТП в столиці за добу

У столичному регіоні 29 жовтня місцями невеликий дощ, 30 жовтня без опадів. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Зниження температури 29 жовтня вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10°; 30 жовтня вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 2-7° тепла.

Дощі, мокрий сніг і температура до -5°: в Україну йде похолодання 03

31 жовтня - 1 листопада істотні опади не прогнозуються. Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни, 1 листопада і в північних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 10° тепла.

Дощі, мокрий сніг і температура до -5°: в Україну йде похолодання 04

На Київщині температура вночі 31 жовтня 0-5° морозу, 1 листопада від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла. Без істотних опадів.

Дощі, мокрий сніг і температура до -5°: в Україну йде похолодання 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156247
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та це все лише черговий прикол від 95 сортиру. Погода буде зашибісь тепла і сонячна, як літом.

- Зуб даю 😁
 показати весь коментар
 
 
из диалога
---- ну и шо в Украине вчера шел дощь ...и шо
 показати весь коментар
 
 
Він збрехав - не було в Україні дощу, був туман, - Нелох ніс пургу.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору