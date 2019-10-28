 Внаслідок блокади Україна купує донбаське вугілля через посередників, - Зеленський

Один з активістів сказав президенту, що зараз на непідконтрольну територію возять продукти контрабандою, на що Зеленський відповів: "Стільки, скільки ми за вугілля платимо, через те, що у нас блокада, - ці продукти, які кудись возяться, - просто нуль", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
За словами Зеленського, це вугілля раніше купувалося за допомогою формули "Роттердам +" і через Росію, а зараз - через Білорусь, РФ та інші країни. Президент, підкреслив, що "Роттердама +" вже не існує. "Але ми в підсумку купуємо українське вугілля. Тому що у нас блокада і ми звідти не беремо товар. У чому взагалі сенс, на фіга ми своє ж вугілля купуємо [через посередників]?" - додав Зеленський.
На репліку активіста, що якщо Україна буде купувати вугілля у терористів "ДНР" і "ЛНР", то буде спонсорувати терористів, президент сказав: "Тобто, я краще тоді купую через білорусів, віддаю гроші білорусам, віддаю гроші росіянам, а вони їм ["Л-ДНР"] платять? Пацани, що ви таке мелете? Ви [вже] купуєте це вугілля".
Кажется, больше ничего про этот организм знать и не нужно.
Десятки шахт в Україні не можуть реалізувати вугілля, яке вже "дали на гора", а замість цього різними схемами купують вугілля у сєпарів і кацапів. Україні у збиток підтримують кацапню.
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Зеленський включив дурочку. А що варіантів не купляти вугілля у терористів не лише напряму а і через посередників немає? Потрібно купляти напряму, бо так вигідніше. Кому вигідніше? Терористам чи нам? А вигідніше Москві, яка таким маневром заставляє Україну визнати ОРДЛО. Все робиться малими кроками:спочатку купляємо через посередників, потім напряму, потім визнаємо деякі документи, видані в ОРДЛО і т.д. А потім в Кремлі скажуть: "Яка ж це неіснуюча республіка, коли Україна з нею встановила відношення різного типу". Так що це ваші внутрішні розборки, нас там нет, знімайте санкції. За спиною Зеленського чую шепіт Богдана, Портнова, Медведчука, Коломойского, Суслова (це той економіст, який гідність та суверенітет оцінює монетарно) та інших любителів "руцького мира"
Шо в др странах уголь закончился? Или никак не можете ахметку заставить перейти на украинский уголь.....
Ну так и скажите - ну не шмогла я...не шмогла..... как и петюня с насаликом....
Но многим это не по душе. Им комфортней лежать в тёплой ванной лжи и неведения.
Муля Слобожанска
@MullyaMia
то есть вся Украина должна работать, платить налоги, урезать социалку и финансирование своих защитников, чтобы качать деньги в ОРДЛО? Потому что Зеленский и Сивохо хотят понравиться жителям оккупированных территорий?
Все, уже не переходим?
Потому что Зеленский тупой?
когда при Порошенко то же самое - это зрада.
не перепутайте.
Играть на пианино причиндалами у него лучше получалось, чем быть президентом!
Остаётся собственно один вопрос - всю эту херню (лат.) он сам генерирует или повторяет кем-то вдолбленное?
78% акцій "Центренерго" належить державі. Компанія оперує трьома тепловими електростанціями, які виробляють електроенергію, спалюючи вугілля. Серед них Трипільська ТЕС в Київській області, Зміївська - в Харківській та Вуглегірська - в Донецькій. Їх загальна встановлена потужність - 7690 МВт, або 14% від загальної потужності в країні.
ТЕС "Центренерго" бере вугілля з трьох основних джерел: з державних шахт по ціні 2500 грн/т без ПДВ, у компанії "Д.Трейдінг" по середній ціні 2300 грн/т, та у компанії "Нафта Форс" по середній ціні 2200 грн/т. "Нафта Форс" - компанія з групи Приват Ігоря Коломойського. Згідно з даними української митниці, "Нафта Форс" почала імпортувати російське вугілля із РФ та Білорусі в липні 2019 року. В серпні вона імпортувала 104 тис. вугілля із середньозваженою ціною 2,16 тис. грн за тону без ПДВ, а у вересні - 175 тис. тон із ціною 2,06 тис. грн за тону.
(Ціна за "Роттердам +"становить 1,74 тис грн за тону, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тону, з ПАР - 1,8 тис. грн за тону. Пр цьом собівартість вугілля держшахт України складає 3,9 тис. грн за тону. Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявляла, що формула "Роттердам+"дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримала зростання тарифів на електроенергію для населення. - Дані на кінець серпня 2019 р).
За якою ціною "Центренерго" продає електроенергію?
За інформацією джерел БЦ, всього в липні на *** були пропозиції на купівлю 2,86 млрд кВт*г із середньозваженою ціною 1,75 грн/кВт*г. А продано було 1,33 млрд кВт*г із середньозваженою ціною 1,36 грн/кВт*г.
Ціна була високою. Але "Центренерго" продавала свій ресурс компаніям з групи Приват за меншою ціною.
За три місяці, в липні-вересні 2019 року, "Центренерго" виробила 2,42 млрд кВт*г електроенергії. З цього обсягу 2,03 млрд кВт*г або 84% було продано компаніям, що пов'язані з групою Приват Ігоря Коломойського.
https://biz.censor.net.ua/resonance/3156007/yak_kolomoyiskiyi_vikoristovu_tsentrenergo
СБУ и жизнь удалась для своих и чужих за долю малую.
При ЗЕ - это просто бизнес.
ПРОГРЕСС!