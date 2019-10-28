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 Політика України
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 Внаслідок блокади Україна купує донбаське вугілля через посередників, - Зеленський

Через торгову блокаду Україна купує вугілля з окупованих територій Донбасу не безпосередньо, а через посередників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час суперечки з ветеранами "Азова" в Золотому 26 жовтня.

Один з активістів сказав президенту, що зараз на непідконтрольну територію возять продукти контрабандою, на що Зеленський відповів: "Стільки, скільки ми за вугілля платимо, через те, що у нас блокада, - ці продукти, які кудись возяться, - просто нуль", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

За словами Зеленського, це вугілля раніше купувалося за допомогою формули "Роттердам +" і через Росію, а зараз - через Білорусь, РФ та інші країни. Президент, підкреслив, що "Роттердама +" вже не існує. "Але ми в підсумку купуємо українське вугілля. Тому що у нас блокада і ми звідти не беремо товар. У чому взагалі сенс, на фіга ми своє ж вугілля купуємо [через посередників]?" - додав Зеленський.

На репліку активіста, що якщо Україна буде купувати вугілля у терористів "ДНР" і "ЛНР", то буде спонсорувати терористів, президент сказав: "Тобто, я краще тоді купую через білорусів, віддаю гроші білорусам, віддаю гроші росіянам, а вони їм ["Л-ДНР"] платять? Пацани, що ви таке мелете? Ви [вже] купуєте це вугілля".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін. ФОТО (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156245
 
 
 Топ коментарі
 
Прально - фінансуймо сєпаров напряму!Зробили це разом!
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Зеля, ти підтверджуєшь, що при твоїй владі нічого не змінилося? Ти реально - дебіл!
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Диагноз у зели подтверждается. Имбецил.
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Айяйяй... Как же так... "ТОРГОВЛЯ НА КРОВІ/!!!" Мосійчук (@)
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электроэнергию можно, давай напрямую с сепарами торгуй дебил. Вот и пошла интеграция анклава, а всего то нужно было отгородить их проволокой и пусть выживают
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до чого тут США, коли в Україні повно вугля? Варто тільки трохи модернізувати подачу палива в топки. Витрати копійчані по грошах та часу.
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а нахрена - рыжий таракан и баба наташа притащат уголь подешевке - выдадут за штатовский - и они снова разбогатеют!!!!!
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посил його понятєн - лягати під *****...ось що значіть коли при владі єврей а не українець!
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В мире столько угля, но Зебил хочет покупать его только у паРаши...
Кажется, больше ничего про этот организм знать и не нужно.
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Рабский труд. Одно из приобретений украинских феодалов в ОРДЛО.
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Мы обязаны приобретать уголь у обезьян? Конечно! Ведь на планете угля больше нет! Был в Роттердаме, платили за +, но не судьба... А молодые республики хотят жрать... Тьфу, ***...
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Тпк это и без Зе все знали,порох с ахметкой это дело и крышевали.Украинцы поэтому и убрали жирдяя,и они не хотят приносить доход сепаоам.Привозите уголь из других стран,уена такая же
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Ну, тема- як завжди. Замість виконання закону, у нас розмови про узаконення- "Якщо не можна боротися то, потрібно дозволити". Так можна дуже далеко зайти.
Десятки шахт в Україні не можуть реалізувати вугілля, яке вже "дали на гора", а замість цього різними схемами купують вугілля у сєпарів і кацапів. Україні у збиток підтримують кацапню.
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На реплику активиста, что если Украина будет покупать уголь у террористов "ДНР" и "ЛНР", то будет спонсировать террористов, президент сказал: "То есть, я лучше тогда покупаю через белорусов, отдаю деньги белорусам, отдаю деньги русским, а они им ["Л-ДНР"] платят? Пацаны, что вы такое мелете? Вы [уже] покупаете этот уголь"

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Зеленський включив дурочку. А що варіантів не купляти вугілля у терористів не лише напряму а і через посередників немає? Потрібно купляти напряму, бо так вигідніше. Кому вигідніше? Терористам чи нам? А вигідніше Москві, яка таким маневром заставляє Україну визнати ОРДЛО. Все робиться малими кроками:спочатку купляємо через посередників, потім напряму, потім визнаємо деякі документи, видані в ОРДЛО і т.д. А потім в Кремлі скажуть: "Яка ж це неіснуюча республіка, коли Україна з нею встановила відношення різного типу". Так що це ваші внутрішні розборки, нас там нет, знімайте санкції. За спиною Зеленського чую шепіт Богдана, Портнова, Медведчука, Коломойского, Суслова (це той економіст, який гідність та суверенітет оцінює монетарно) та інших любителів "руцького мира"
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Та не "вмикав дурника" Зеленський, все набагато гірше - він такий і ї, саме з такими поглядами на державу, дипломатію, патріотизм, просто порядність.
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яка там нафіг "простота" при таких схемах? Ахмєтов просто сам у себе закупляє вугілля і має подвійний навар.
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Покупать уголь в РФ или в ордло - какая разница?
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"Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников, - Зеленский" - запрети покупать сепарский уголь, пусть они его жрут до ликвидации ДНР и ЛНР.
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Какое оно убогое и не далекое как попугай формула штаймаера торговля с ордо короче сдача страны проклинут Вас люди Владимир до 5 поколения за такую продажность
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Б..дь, немає слів. Ця ж зелена сопля зробила виборчу компанію на критиці "торгівлі на крові". Зараз хоче підтримувати ДиРи напряму, без посередників. Невже не ясно, що чим гірше буде в ДиРах - тим швидше території повернуться в Україну? і навпаки. Та воно ж просто тупе.
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Та хто небудь скажіть вже цьому йолопу,що в нас на Західній Україні теж є шахти,і вугілля там також добувають.От тільки зарплати шахтарям там не платять чомусь...
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Вопрос..... А почему тогда покупаете у террористов через посредников? Раз все равно их спонсируете!
Шо в др странах уголь закончился? Или никак не можете ахметку заставить перейти на украинский уголь.....
Ну так и скажите - ну не шмогла я...не шмогла..... как и петюня с насаликом....
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Интересно.... А че тогда США и др страны не покупают нефть у Ирана...... Там же точно дешевле.....
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Совок и вата и полное непонимание украинских интересов, интересов своей страны так и прут из него! И это президент Украины!
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Правильно Зеленский говорит. Вот когда до него окончательно дойдёт, что вещи надо называть своими именами, а СМИ будут оперировать верными терминами, а не пропагандистскими штампами, вот тогда у нас в стране настанет мир и будет лад.
Но многим это не по душе. Им комфортней лежать в тёплой ванной лжи и неведения.
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То млять орали шо Порох на крови торгует, торговые партнеры, теперь как говна в рот набрали, уже все норм, уже надо покупать?
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Зеленский хочет то бишь признать ЛДНР юредически???
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Муля Слобожанска

@MullyaMia

то есть вся Украина должна работать, платить налоги, урезать социалку и финансирование своих защитников, чтобы качать деньги в ОРДЛО? Потому что Зеленский и Сивохо хотят понравиться жителям оккупированных территорий?
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с каждым днем Зеленский больше и больше показывает, что он коллаборант!
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В экономике надо все считать,что я так понимаю не является сильной стороной нашего президента,как и дипломатия. Одно дело покупать уголь в Белоруси, откуда сепаратистам что-то и попадет,то копейки, другое дело покупать уголь напрямую у террористов,что вообще-то является преступлением по украинским законом. Неужели это Клоун не знает? А во-вторых тогда террористы получат гораздо больше денег,которые пойдут на войну, на убийства наших людей.
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Какие копейки? Сепары продают беларусам уголь по той же цене, что и продавали бы Украине напрямую, а комиссионные бульбашам оплачивает Украина, а не они .
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Во первых шахтами в основном распоряжаются "русские" и Курченко, уголь везут в Россию,а потом продают куда хотят. Естественно с них сепары ,если что-то и возьмут,то дулю с маком. А вот ,если в Украину, то денег они получат гораздо больше, здесь у них гораздо больше возможностей надавить на тех,кто уголь Украине будет поставлять. Распределение денег внутри террористического рая должно хорошо понимать украинское руководство перед тем,как делать такие заявления.
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Еще надо понимать,что курченко- это ФСБ,он полностью у них под колпаком с потрохами. А Курченко сейчас распоряжается большинством активов в Лугандоне., значит ими распоряжается ФСБ.
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му вообще-то на газовый переходили.

Все, уже не переходим?

Потому что Зеленский тупой?
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уголь продается и у других стран - это во первых, а во вторых Украина могла уже за время войны 3 раза модернизировать предприятия и отказаться от этого угля!
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Как говорил один знакомый чиновник, который имеет фирму и госзаказы на строительство дорог, если все делать по технологии и правилам тогда не будет чего украсть. Если завод или ТЕС потребляет в 3 раза больше угля то ето же есть возможность в 3 раза больше украисть. Не задумывались откуда у госчиновников замки, автопарк елитных автомобилей, заграничные виллы?
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Ну так что теперь!? На России покупать!? Логика 95го квартала, как и их юмор.
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Зеленский сказал, что если соберется Майдан против него, то он уйдет в отставку. С тем, что он чудит, то по ходу майдан уже не за горами!
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запомните: когда при Зеленском мы покупаем уголь по формуле Роттердам+ - это перемога и Роттердам+ якобы уже не работает, ага.

когда при Порошенко то же самое - это зрада.

не перепутайте.
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Внаслідок блокади Україна купує донбаське вугілля через посередників, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9023
Играть на пианино причиндалами у него лучше получалось, чем быть президентом!
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Обсуждать как лучше торговать с оккупированными территориями - напрямую или через посредников, - оставим Зе...
Остаётся собственно один вопрос - всю эту херню (лат.) он сам генерирует или повторяет кем-то вдолбленное?
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Какое ж оно тупое. Вместо того, чтобы обложить пошлиной уголь из беларуси, а пошлину тратить на нужды ВСУ, или вообще запретить импорт у подпуйловников, оно предлагает закупать у марионеток мордора напрямую. А налоги, падла, в казну "республики" пойдут? Или ты туда сладкую парочку Гончарука с Нефедовым пошлешь, уговаривать моторол налоги заплатить? Зебил, ***.
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Коломойський призначив у "Центренерго" власний менеджмент. За чотири місяці дії керівництва призвели до недоотримання виручки держкомпанією у розмірі майже 700 млн грн.
78% акцій "Центренерго" належить державі. Компанія оперує трьома тепловими електростанціями, які виробляють електроенергію, спалюючи вугілля. Серед них Трипільська ТЕС в Київській області, Зміївська - в Харківській та Вуглегірська - в Донецькій. Їх загальна встановлена потужність - 7690 МВт, або 14% від загальної потужності в країні.
ТЕС "Центренерго" бере вугілля з трьох основних джерел: з державних шахт по ціні 2500 грн/т без ПДВ, у компанії "Д.Трейдінг" по середній ціні 2300 грн/т, та у компанії "Нафта Форс" по середній ціні 2200 грн/т. "Нафта Форс" - компанія з групи Приват Ігоря Коломойського. Згідно з даними української митниці, "Нафта Форс" почала імпортувати російське вугілля із РФ та Білорусі в липні 2019 року. В серпні вона імпортувала 104 тис. вугілля із середньозваженою ціною 2,16 тис. грн за тону без ПДВ, а у вересні - 175 тис. тон із ціною 2,06 тис. грн за тону.

(Ціна за "Роттердам +"становить 1,74 тис грн за тону, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тону, з ПАР - 1,8 тис. грн за тону. Пр цьом собівартість вугілля держшахт України складає 3,9 тис. грн за тону. Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявляла, що формула "Роттердам+"дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримала зростання тарифів на електроенергію для населення. - Дані на кінець серпня 2019 р).
За якою ціною "Центренерго" продає електроенергію?
За інформацією джерел БЦ, всього в липні на *** були пропозиції на купівлю 2,86 млрд кВт*г із середньозваженою ціною 1,75 грн/кВт*г. А продано було 1,33 млрд кВт*г із середньозваженою ціною 1,36 грн/кВт*г.

Ціна була високою. Але "Центренерго" продавала свій ресурс компаніям з групи Приват за меншою ціною.
За три місяці, в липні-вересні 2019 року, "Центренерго" виробила 2,42 млрд кВт*г електроенергії. З цього обсягу 2,03 млрд кВт*г або 84% було продано компаніям, що пов'язані з групою Приват Ігоря Коломойського.
https://biz.censor.net.ua/resonance/3156007/yak_kolomoyiskiyi_vikoristovu_tsentrenergo
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Блестящая операция Бабломойского по медиамочилову "барыги на крови", который закупал уголь в Америке и по ценам, ниже мордорских. Теперь, когда бородатая бабушка втюхала 73% свою Буратину, это уже не будет называться "бизнес на крови", и повышение цены на электричество предприятиям не из группы бабломойского, что приведет к росту цен, правильно пояснит зебилам Буратина по Г+Г, и они будут счастливы. Учись, Порошенко.
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Вот кто убивает украинских солдат и кто оплачивает зарплаты боевикам. Уголь из ЮАР или из США уже стал плохим? Сволочи продажные. сепарье и убийцы
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Граница есть таможни нет. Вместе с углем черта лысого можно провести. Кто получатель
СБУ и жизнь удалась для своих и чужих за долю малую.
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При Порошенку это был "бизнес на крови".
При ЗЕ - это просто бизнес.
ПРОГРЕСС!
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Зеленский Гандон, это становиться с каждым днем все очевидней, запрети поставки угля из Белоруссии и России если тебе понятно что этот уголь с Донбасса и покупая его ты финансируешь террористов!!!
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