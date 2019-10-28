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 Політика України
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Все про:звання (60) КС (387) Янукович (7068)

 Завтра Велика палата КСУ продовжить розгляд справи про позбавлення Януковича звання президента

Завтра, 29 жовтня, Велика палата Конституційного суду України продовжить розгляд справи щодо конституційності позбавлення Віктора Януковича звання президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КСУ.

Так, у порядку денному засідань КСУ зазначено, що 29 жовтня заплановано "продовження розгляду справи за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про позбавлення Януковича звання Президента України".

Велика палата КСУ розглядатиме це питання під час закритої частини пленарного засідання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат. ВIДЕО

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156241
 
 
 Топ коментарі
 
Не забывай, порохобот, что подання про незаконность решения Рады о лишении Шапковора президентских регалий, внес в Конституционный суд липецкий Свын. Как только он обманом влез во власть, то тут же настрочил кляузу в КС чтоб тот вернул его бывшему шефу звание президента
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За Юлию Тимошенко. Что дальше, соя? Может будешь оспаривать тот факт, что Свыня подала подання в КС на отмену незаконного по его свынячему мнению решения ВР о лишении Шапкокрада звания президента?
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А вот, что несколько минут назад шкрябал один порохобот, у которого от употребения сои отбило память. Он, оправдывая хозяина, хрюкнув для чего тот подал жалобу - "чтобы нельзя было в последствии каким-либо стадом тупых овец поменять в последствии решение рады". Итого, чтобы нельзя было поменять решение Рады о лишении Хряка-1 звания президента, Хряк-2 просто предлагает его отменить как незаконное
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зек это уже история.А по Герусу ведется расследование.Или попытаетесь "забыть"
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Ну да вон на расее меньшинство имеет большинство.
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Херньой маються за сотні тисяч зарплати в місяць.
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Корупціонери жирують, а суди займаються, як ви кажете х............й,вже шість років! Кому це потрібно?! Шість років!!!! Зрадив дайте термін, ні відпустіть. Ціла армія цим займається. Неже немає другої роботи,чи бюджетні гроші нікуди дівати...
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якщо вже вся януківська козлота знову при владі, то повертайте вже Хвьодоровича взад, нафіг нам цей ерзац-янукович-нєлох?
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Не забывай, порохобот, что подання про незаконность решения Рады о лишении Шапковора президентских регалий, внес в Конституционный суд липецкий Свын. Как только он обманом влез во власть, то тут же настрочил кляузу в КС чтоб тот вернул его бывшему шефу звание президента
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"обманом влез во власть" - вспомните, за кого вы голосовали 2014 году?
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За Юлию Тимошенко. Что дальше, соя? Может будешь оспаривать тот факт, что Свыня подала подання в КС на отмену незаконного по его свынячему мнению решения ВР о лишении Шапкокрада звания президента?
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А дальше, шмакля, - Порох хотел вернуть "тот факт" в правовое поле, чтобы нельзя было в последствии каким-либо стадом тупых овец поменять в последствии решение рады. ЗЫ А я голосовал за Яроша - на тот момент это было актуально.
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Порохобот во всей красе "логики" и "интеллекта" Завтра Велика палата КСУ продовжить розгляд справи про позбавлення Януковича звання президента - Цензор.НЕТ 3364 Свыня подала жалобу в КС, чтоб тот ОТМЕНИЛ решение Рады о лишении Януковича звания президента для того, чтобы это решение Рады НЕВОЗМОЖНО было ПОМЕНЯТЬ Завтра Велика палата КСУ продовжить розгляд справи про позбавлення Януковича звання президента - Цензор.НЕТ 6873
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Правильно, потому что отменять решение рады и лишать звания может только суд. Это тяжело для понимания? Я вас розумію.
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А вот, что несколько минут назад шкрябал один порохобот, у которого от употребения сои отбило память. Он, оправдывая хозяина, хрюкнув для чего тот подал жалобу - "чтобы нельзя было в последствии каким-либо стадом тупых овец поменять в последствии решение рады". Итого, чтобы нельзя было поменять решение Рады о лишении Хряка-1 звания президента, Хряк-2 просто предлагает его отменить как незаконное
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Путину ничего вводить не надо, власти в Украине сами вводят пересичным по самое не балуй Завтра Большая палата КСУ продолжит рассмотрение дела о лишении Януковича звания президента - Цензор.НЕТ 9533
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А зачем??? Рыговатозебилы мало зашкварены на портновском кале ?
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Большея палата,маленькая палата,средняя палата,разогнать нужно этих коррупционеров
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Есть сомнения , кто такой 42-летний НЕ ЛОХ ??,
,
Смотрите ..--

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

.
.........
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Еще немного и это "решение" уже будет посмертным. Годы то идут...
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Слушайте, сейчас, сравнивая Монику и Овоща, прямо не знаю, что является меньшим злом.......... Завтра Велика палата КСУ продовжить розгляд справи про позбавлення Януковича звання президента - Цензор.НЕТ 6460
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Так может "дело" Овоща и Моники нужно объединить?
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По Конституции Украины высшая власть в Украине это народ Украины. Народ Украины на Майдане снёс овоща, а значит это априори ЗАКОН! Всё просто и ясно как Божий День! Разбирательство КСУ этого вопроса ни, что иное как распил народных денег на своё некчемное содержание и сомнение верховенства Конституции Украины перед этим шоблом дармоедов в мантиях называемых КСУ.
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При любом раскладе Януковича сейчас точно не было бы у власти, но уже не переиграешь ничего.
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Вспоминая про незаконное обогащение, я кажется знаю, что они решат. И главное влияние будет от барыги - не я, так пропади все пропадом.
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От барыга гад! Уже не президент а у некоторых в больном воображении все ещё президент... Завтра Велика палата КСУ продовжить розгляд справи про позбавлення Януковича звання президента - Цензор.НЕТ 1212 Завтра Велика палата КСУ продовжить розгляд справи про позбавлення Януковича звання президента - Цензор.НЕТ 6563 Завтра Велика палата КСУ продовжить розгляд справи про позбавлення Януковича звання президента - Цензор.НЕТ 7771 Завтра Велика палата КСУ продовжить розгляд справи про позбавлення Януковича звання президента - Цензор.НЕТ 137
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