 Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоров'я, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Королівстві Норвегія Вячеслав Яцюк.
"Уряд України вітає рішення Уряду Норвегії щодо реалізації трирічного проєкту співпраці між Україною та Норвегією у сфері охорони здоров’я. Це рішення відкриває шлях до започаткування нового важливого напряму змістовного та взаємовигідного співробітництва між нашими двома державами", – сказав він.
Ключова увага у рамках проєкту буде зосереджена на підтримці реформування системи охорони здоров’я в Україні.
"Особливо важливе значення для України має те, що одна з головних цілей проєкту спрямована на поліпшення послуг української медицини у сфері фізичної та психологічної реабілітації, що надаються пораненим українським військовослужбовцям та іншим постраждалим громадянам", – зазначив посол.
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Проєкт також передбачає співпрацю у захисті від інфекційних захворювань та профілактиці і лікуванні окремих видів хвороб.
До втілення проєкту, яке розпочнеться вже в поточному році, будуть залучені низка лікувальних та науково-дослідницьких закладів України та Норвегії. Від української сторони реалізація проєкту координуватиметься Міністерством охорони здоров’я України, від норвезької сторони – Міністерством охорони здоров’я та соціальних служб Норвегії.
Витрати, пов’язані з реалізацією проєкту, будуть розподілені між Україною та Норвегією.
"Уряд України високо цінує рішення Уряду Норвегії виділити на цілі фінансування проєкту 37 мільйонів норвезьких крон (близько 4 мільйонів доларів США)", – підкреслив Яцюк.
Український дипломат висловив окрему вдячність відповідальним представникам норвезьких та українських державних установ та організацій, зусилля яких сприяли започаткуванню нового надзвичайно важливого виміру взаємодії в українсько-норвезькому партнерстві.
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