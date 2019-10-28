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 Політика України, Суспільство
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 Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоров'я, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк

Україна і Норвегія розпочинають поглиблене співробітництво у сфері охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Королівстві Норвегія Вячеслав Яцюк.

"Уряд України вітає рішення Уряду Норвегії щодо реалізації трирічного проєкту співпраці між Україною та Норвегією у сфері охорони здоров’я. Це рішення відкриває шлях до започаткування нового важливого напряму змістовного та взаємовигідного співробітництва між нашими двома державами", – сказав він.

Ключова увага у рамках проєкту буде зосереджена на підтримці реформування системи охорони здоров’я в Україні.

"Особливо важливе значення для України має те, що одна з головних цілей проєкту спрямована на поліпшення послуг української медицини у сфері фізичної та психологічної реабілітації, що надаються пораненим українським військовослужбовцям та іншим постраждалим громадянам", – зазначив посол.

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Проєкт також передбачає співпрацю у захисті від інфекційних захворювань та профілактиці і лікуванні окремих видів хвороб.

До втілення проєкту, яке розпочнеться вже в поточному році, будуть залучені низка лікувальних та науково-дослідницьких закладів України та Норвегії. Від української сторони реалізація проєкту координуватиметься Міністерством охорони здоров’я України, від норвезької сторони – Міністерством охорони здоров’я та соціальних служб Норвегії.

Витрати, пов’язані з реалізацією проєкту, будуть розподілені між Україною та Норвегією.

"Уряд України високо цінує рішення Уряду Норвегії виділити на цілі фінансування проєкту 37 мільйонів норвезьких крон (близько 4 мільйонів доларів США)", – підкреслив Яцюк.

Український дипломат висловив окрему вдячність відповідальним представникам норвезьких та українських державних установ та організацій, зусилля яких сприяли започаткуванню нового надзвичайно важливого виміру взаємодії в українсько-норвезькому партнерстві.

Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоровя, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156237
 
   
 Топ коментарі
 
Позор ,может пора сажать воров и тогда никакой помощи не понадобится ...
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я видел эту реабилитацию..этол позорище..выходит бригада с зоны..технику тянем за собой все ночь( ну вот такая техника) , а утречком команда-на реабилитацию..девочки рафинировые приехали с Киева нас реабилитировать..да отоспаться дайте. не, реабилитацию срочно надо пройти..и это не смешно. Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоров'я, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк - Цензор.НЕТ 4182
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Позор ,может пора сажать воров и тогда никакой помощи не понадобится ...
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Зачем , если зелёные шуты и так разворуют эту помочь
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Спасибо !что тут скажешь.еще на цензоре сильно смердит ссаньем от кацапья
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вот и посмотрим, сколько из этого бабла перепадет зебилам и полицаям....
"реабилитация военнослужащих"! Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоров'я, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк - Цензор.НЕТ 7717 Моника чё то ржет! Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоров'я, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк - Цензор.НЕТ 7717
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Уже понятно, что зё-команда слуг ***** эти 4 миллиона свиснут, не зря ж дубинский просочился в Раду писдить наши деньги.
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я видел эту реабилитацию..этол позорище..выходит бригада с зоны..технику тянем за собой все ночь( ну вот такая техника) , а утречком команда-на реабилитацию..девочки рафинировые приехали с Киева нас реабилитировать..да отоспаться дайте. не, реабилитацию срочно надо пройти..и это не смешно. Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоров'я, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк - Цензор.НЕТ 4182
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