 Упродовж тижня під час пожеж в Україні загинуло 28 людей, на водних об'єктах - 12, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, в результаті якої загинула 1 людина.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 691 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 43 людини.

Ліквідовано 1 тис. 206 пожеж, врятовано на пожежах 31 осіб і не допущено знищення вогнем 356 будинків і 48 од. техніки. Під час пожеж загинуло 28 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 627 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснені 335 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 961 вибухонебезпечний предмет.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 12 осіб.