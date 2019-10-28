 Байден заявив, що його син, працюючи в Україні, не зробив нічого поганого: У цьому можна переконатися з розслідування

Колишній віцепрезидент США і ймовірний суперник чинного глави держави Дональда Трампа на наступних виборах Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CBSNews заявив, що його син Гантер не робив нічого поганого, працюючи в раді директорів української газової компанії Burisma, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон .

Байден наголосив, що не впливав на рішення свого сина Гантера брати участь у роботі в Україні.

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Ексвіцепрезидент наголосив, що Гантер - "дорослий чоловік", який не зробив жодної неправильної дії, "у чому можна переконатися з розслідування".

Байден розкритикував постійні заклики Трампа розслідувати діяльність його сина в Україні та нагадав, що той так і не оприлюднив свої декларації про доходи.

"Покажи нам свої податкові декларації, приятелю. Що ти ховаєш? Ти хочеш боротися з корупцією? Почни в тому ж дусі. Покажи свої податкові декларації або замовкни", - сказав Байден.

Байден-молодший працював у раді директорів Burisma Group, яку пов'язують з ексміністром екології в уряді Миколи Азарова Миколою Злочевським.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.