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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (166) США (5719) Трамп (2176)

 Байден заявив, що його син, працюючи в Україні, не зробив нічого поганого: У цьому можна переконатися з розслідування

Ексвіцепрезидент США Джо Байден розкритикував постійні заклики чинного глави держави Дональда Трампа розслідувати діяльність його сина в Україні та нагадав, що той так і не оприлюднив свої декларації про доходи.

Колишній віцепрезидент США і ймовірний суперник чинного глави держави Дональда Трампа на наступних виборах Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CBSNews заявив, що його син Гантер не робив нічого поганого, працюючи в раді директорів української газової компанії Burisma, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон .

Байден наголосив, що не впливав на рішення свого сина Гантера брати участь у роботі в Україні.

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Ексвіцепрезидент наголосив, що Гантер - "дорослий чоловік", який не зробив жодної неправильної дії, "у чому можна переконатися з розслідування".

Байден розкритикував постійні заклики Трампа розслідувати діяльність його сина в Україні та нагадав, що той так і не оприлюднив свої декларації про доходи.

"Покажи нам свої податкові декларації, приятелю. Що ти ховаєш? Ти хочеш боротися з корупцією? Почни в тому ж дусі. Покажи свої податкові декларації або замовкни", - сказав Байден.

Байден-молодший працював у раді директорів Burisma Group, яку пов'язують з ексміністром екології в уряді Миколи Азарова Миколою Злочевським.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156229
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко мог замазать грязью кого угодно.
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Работал исключительно на благо Украины. Золотой человек Байден заявил, что его сын, работая в Украине, не сделал ничего плохого: В этом можно убедиться из расследования - Цензор.НЕТ 3409
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Ну заработал на лохах млн 10, шо тут плохого?
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Он то может ничего не сделал плохого,но наши барыги точно в этом заинтересованы
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Делал или не делал сын Байдена что-то плохое должно решать расследование, а не уверения его отца, что Рафик не виноват

Запрет или препятствование расследованию называется коррупцией.
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Наши не будут заинтересованы в расследовании
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Байден! Тебе точно не в чем оправдываться! потому что лично за тобой ничего нет.НЕ ведись на усилия испачкать тебя
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- Рафик не выновник, савсэм! Он так и сказал,- папа, это нэ я
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Ну заработал на лохах млн 10, шо тут плохого?
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Так он сказал шо Янелох как же он на нем заработал то?
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Порошенко мог замазать грязью кого угодно.
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Работал исключительно на благо Украины. Золотой человек
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Да похрен что он здесь делал. Давай в президенты США да гноби кацапню. От Трампа толку нет.
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Трампушка ешшо не все сребреники отработал запоребриковым , вот и будет гадить на каждом углу...
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Про такого Президента як Трамп росіяни могли тільки мріяти.
Але вони не мріяли, а працювали.
А з Зеленським уже пішло як по маслу.
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