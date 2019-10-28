EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3574  65
Все про:контрабанда (1026) митниця (591) Гончарук_Олексій (200)

 Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях

Глава уряду Олексій Гончарук заявив, що "контрабанда не припиняється", тому він обіцяє змінити керівництво митниць у всіх областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на своєму YouTube-каналі "Чашка прем'єра".

Прем'єр повідомив, що зустрічався з американською торговельною палатою, де представники бізнесу заявили, що одна з головних проблем, яку вони висвітлювали, - це контрабанда. Тому він поїхав на митний пункт у Чернівцях з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим.

"Звичайно, вони добре підготувалися до нашого візиту. Все чистенько, немає черг, задоволені водії, майже працює сканер і так далі і тому подібне. Звичайно, ця показуха нас не вразила. Ми розуміємо, що контрабанда не припиняється. Усі ті звіти з конфіскацією сотень пар капців і десятків пляшок шампанського як демонстрація шаленої боротьби з контрабандою, звісно, нас не вразили. Ми максимально швидко зробимо все, щоб керівництво митниць в областях змінилося", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що приміщення ДМС у Чернівцях орендують в особи, яку експерти пов'язують з одним із кланів, який займається контрабандою. У зв'язку з цим прем'єр доручив знайти нове приміщення для митниці області і звернувся до генпрокурора Рябошапки з проханням замінити керівника обласної прокуратури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гончарук дав місяць на ліквідацію контрабанди на митниці. ФОТО

"Не може за порядного прокурора протягом двох років тривати системна контрабанда", - сказав прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156228
 
   
 Топ коментарі
 
Продолжаем переставлять койки.
Не переключайтесь!
 показати весь коментар
 
Я не думаю, что он такой тупой и наивный)))
Просто нам в очередной раз разыгрывают шоу, под названием "Борьба с контрабандой")))
 показати весь коментар
 
а що ЗЕ не може от так приїхати, попити чаю і поговорити з контрабандистами..... заодно і вони взнають, що він не лох Контрабанда не припиняється, - Гончарук обіцяє якнайшвидше змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 8830
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Продолжаем переставлять койки.
Не переключайтесь!
 показати весь коментар
 
 
Їх (зелених) не "впєчатліла". А нормальні від нинішніх масштабів офуївають!Зате зебілів "впєчатляє" імітація роботи. І ріні шоу на найвищому державному рівні. Наприклад, шоу з поліграфом.
 показати весь коментар
 
 
С этого надо было начинать реформы. Любой селянин не перевоспитывает собаку один раз задавившую курицу.Не надо изобретать велосипед
 показати весь коментар
 
И не прекратится пока не посадите всех мафиози
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Якщо контрабас не припиняється, то він вигідний неЛоху-42.
 показати весь коментар
 
 
зеленский уже менял красиво, с выездом на места...проходит месяц, отпущенный гончаруком на прекращение контрабанды...
 показати весь коментар
 
 
Від перестановки додатків сума не міняється!
 показати весь коментар
 
 
Скажи еще шо ты не в доле!? Руководство сажать нужно, а не менять.
 показати весь коментар
 
 
Когда есть неоспоримые доказательства, то можно и сажать, а если есть подозрение, то надо менять.
 показати весь коментар
 
Так если доказательств нету тогда о чем вообще речь?
 показати весь коментар
 
 
Какое руководство???
Там надо таможню всю менять, там даже уборщицы банчат контрабанду)))
 показати весь коментар
 
 
Что значить МЕНЯТЬ? Если есть преступления то их сажать надо а не менять!
 показати весь коментар
 
 
Их посадить всех, просто нереально))) Проще поменять, что бы не парализовать работу.
 показати весь коментар
 
Ну не знаю это не мои проблемы, хай зебилоид им кино покажет шо ли?!
 показати весь коментар
 
А нельзя без фото этого человека новость подавать,правда,такое ощущение,что он из психушки сбежал.И так одни расстройства, а вы ещё усугубляете картинками сумасшедших Контрабанда не прекращается, - Гончарук обещает как можно быстрее сменить руководство таможен в областях - Цензор.НЕТ 4556
 показати весь коментар
 
 
з таким виглядом можна і "комуналку" не оплачувати Контрабанда не прекращается, - Гончарук обещает как можно быстрее сменить руководство таможен в областях - Цензор.НЕТ 5981
 показати весь коментар
 
 
и в этой жилетке прибацанной всё время,и взгляд бешеный такой,пенки со рта не хватает,но наверно уже скоро и она появится,лохторату расскажут,что бешенство это не плохо,а даже очень нормально
 показати весь коментар
 
 
Ну может вам больше это фото понравится
Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 4526

 показати весь коментар
 
 
ну да,так уже совсем понятно с кем мы имеем дело Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 708не понятно когда эта вакханалия закончится
 показати весь коментар
 
 
Я не думаю, что он такой тупой и наивный)))
Просто нам в очередной раз разыгрывают шоу, под названием "Борьба с контрабандой")))
 показати весь коментар
 
 
на коррупционеров-врачей, которых прогонят из больниц.

а коррупционеров-врачей заменят на уволенных из судов коррупционеров-судей.
 показати весь коментар
 
 
Ой типа вы удивлены? Вы зарание знали что так будет и ссали людям в глаза, а теперь снова этим занимаетесь.
 показати весь коментар
 
 
А чем там занимается нефьодов？ или уже в доле？
 показати весь коментар
 
 
Если там все, с рядового таможенника, начиная - цепочка одной связки коррупции, то сняв одного с должности ничего не изменится.
 показати весь коментар
 
 
Поставить робота,он деньги не берет😁
 показати весь коментар
 
 
Ха! За новый проц или видяху, и границу приватизирует
 показати весь коментар
 
у 95му останніх ...лядей "трудоустроили" ..."кадровый голод"...
 показати весь коментар
 
 
а що ЗЕ не може от так приїхати, попити чаю і поговорити з контрабандистами..... заодно і вони взнають, що він не лох
 показати весь коментар
 
 
Пока кто-то не будет реально посажен за факт коррупции на таможне - это не прекратится никогда!
 показати весь коментар
 
 
...визнає що під його "керівництвом" "працюють" злодії ...євнух ...лядь
 показати весь коментар
 
 
И в тех областях... в которых зебобик уже сменил...тоже будет менять？
Выходит что зеленый пассажир назначил коррупционеров？
 показати весь коментар
 
 
РuŦyƛA-С

@PrytSLU

· 17 ч

За даними ЗМІ з часу призначення нового керівника митної служби Максима Нефьодова держава недоотримала від митниці понад 15 мільярдів гривень, а скарги від підприємців зросли на половину.
 показати весь коментар
 
 
Поки існує кордон доти буде існувати контрабанда - не мої слова.
 показати весь коментар
 
 
а шо он думал ? скажет : контрабанда стой ! раз два ! и все
 показати весь коментар
 
 
Да он еще глупее чем выглядит. Не нашел нечего лучшего, как менять руководителей.
По стопам зели пошел. Кто следующий дебил? Хватит плагиатом заниматься. Пакуйте вещи и
геть с пляжа.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не знаю може і не в тему,але чуткі поширюються.

Алена Трофименко
13 ч.
Не можу стверджувати, що це правда, але у нас в МО ходять чутки, що один із хенералів МО влаштував свого сина в КМУ на високу посаду. Син в цьому році закінчив

університет Шевченка і йому щось близько 22 років. Через певний час син просто перестав ходити на роботу - батько хенерал застав його вдома в робочий час. Почалися погрози, розбірки чому син не відвідує роботу. Врешті решт син все таки розказав батькові, що прем'єр-міністр Гончарук "домагівался" молодого красеня. Не знаю, як було насправді, але думаю, що диму без вогню не буває
 показати весь коментар
 
 
А шо там начальник таможни и просто непотопляемый дядька Салагор? Наверное в отпуске или декрете прячется а потом опять вылезет?
 показати весь коментар
 
 
Борцуни. "Новий очільник митної служби
Максим Нефьодов - відверто про хіпстерство, косметологічні процедури та боротьбу з корупцією
Максим Нефьодов дав перше інтерв'ю на цій посаді. У ньому 35-річний посадовець говорив про боротьбу з контрабандою на митниці, власну бороду та модний термін ламберсексуал, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Крем від зморшок є, але я не гей "
 показати весь коментар
 
 
Vlad Winter

@WinterVlad

·10 год

А рос. вагонів все більше і більше стає... 21.10.19 ст.Підзамче 63776041,60740933,53468021,53429015,53553186,56928658,55849863,56026545,56151954,58431891,56598659,56893027,63537807,54108766 і це не все , далі буде!

А можливо ось цей бізнес на крові прикриває так звана "боротьба" з контрабандою а ля "гончарук"? Всі магазини мого Львова переповнені товарами з країни окупанта починаючи від отрави для мух і закінчуючи телевізорами!

Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 2772
 показати весь коментар
 
 
розкажіть хтось йому, що контрабанда товарів - адміністративне правопорушення, з яким мають боротися не прокуратура, сбу і поліція, а митниця і податкова). Проведіть йому спецкурс щодо основ роботи правоохоронних і державних органів, щоб людина хоч знала хто чим займається.
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ...

28.10.2019 г.

Оказывается визит премьер-министра Гончарука на таможенные посты в Закарпатье явился следствием встречи с представителями американской торговой палаты. которые предъявили ему документальные свидетельства Румынии, Венгрии, Словакии и Польши о чудовищном росте контрабандного потока через Украину.
 показати весь коментар
 
 
Намечается третья или четвертая победа над контрабандой за последние три месяца?.... Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 2140
 показати весь коментар
 
 
та да..надо своих на потоки ставить!, непорядок!)))
зы..посадки где??, или контрабас узаконили уже?
 показати весь коментар
 
ВСІХ керівників митниці було НЕОБХІДНО звільнити 2 місяці тому
 показати весь коментар
 








tZE inform

@tZEinform

Оказывается визит премьер-министра Гончарука на таможенные посты в Закарпатье явился следствием встречи с представителями американской торговой палаты. которые предъявили ему документальные свидетельства Румынии, Венгрии, Словакии и Польши о чудовищном росте контрабандного потока через Украину.

В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной. Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г.
 показати весь коментар
 
 
Вся контрабанда делается в Одессе, на малой Арнаутской улице…
Х/ф «Двенадцать стульев»
 показати весь коментар
 
 
Блін, я вже задовбали ці прафффєсіанали з 95 сортиру... 😕
 показати весь коментар
 
 
@Миха Чаплыга
ДРУГИ мои... а почему все так зациклились на лишь одном кейсе - площадках Яценко и Прозорро? Что, это самое серьезное? Я вас удивлю - там есть вещи ничем не лучше того, что привело к полиграф-гейту!
Проект 1049 (по единым счетам) - поправка №8 - маржа для торговли сигаретами (автор Холодов). Равна 16 млрд грн. гарантированной маржи, которую получат торговцы сигаретами.

Проект 2047 - тот самый, что стал причиной полиграф-гейта... 13 млрд. грн. посредникам от торговли недвигой.
Проект об азартных играх... И многое другое…
И как теперь верить иным "инициативам" из этого комитета? А может "турборежим" нужен для того, чтоб никто не успел вникнуть и можно было тихо протянуть свои схемы?
Мое предложение такое: все. ВСЕ законопроекты того комитета тормознуть и отправить на антикоррупционную экспертизу. Публичную.
А если уже устраивать полиграф-тест, то обязательно спрашивать о степени связей с Коломойским. Уже говорил об этом в эфире и повторю еще раз - это ключевой вопрос, который покажет кто есть кто и в чьих интересах протягивает проекты законов и поправок.
А знаете, что самое странное? Удивительное совпадение интересов ОПЗЖ и Слуг... к примеру в вопросах ренты. Почему странно? Потому, что известен бене-фициар и выгодополучатель - РФ (они просто избавятся от Украины на китайском рынке).
Жаль, что при этом закроются градообразующие предприятия и тысячи людей окажутся на улице - в первую очередь, в родном для Зеленского Кривом Роге - ... но разве это тревожит Гетьманцева и его коллег из СН?
Нравится нам тот или иной бизнес - это второй вопрос, а пока... бизнес уходит из страны: табачка ушла, а Арселор вывел дивиденды...
Останавливается и системный бизнес - аглофабрика ЮГОКа (2 тыс. рабочих - курят то, что осталось после ухода табачки), ДМЗ - минус полторы тысячи рабочих... Сухая балка - минус две тысячи...
Прям страшно предположить, что дальше. Можно конечно положить всю промышленность и всех сделать безработными... при этом уничтожить Трудовой Кодекс и убить Профсоюзы, но... Дальше коллапс и Майдан.
Кстати самозанятых почикал все тот же Гетьманцев и все тот же комитет. Протесты назначены на 28-е октября и на 4 ноября. Профсоюзы их поддержат.
Может, все же СТОП! Все, что в комитете на антикоррупционную экспертизу - так ИМХО будет правильно и это убережет от потрясений.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору