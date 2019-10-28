 Спалах гепатиту в Чернігові: кількість хворих школярів збільшилася до 15, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
"Станом на 7 годину ранку 28 жовтня в лікувальному закладі з підозрою на гепатит "А" перебуває на лікуванні 15 учнів ЗОШ № 7 м. Чернігів", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, раніше в одній із чернігівських шкіл виявлено спалах вірусного гепатиту "А". Через поширення захворювання було госпіталізовано 13 осіб: учні та працівниця харчоблоку.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Я каждый день наблюдаю, как выводки в паранжах около 5 утра следуют в направлении школ, а после 8 - из школы
Им сняли несколько квартир в нескольких домах, отдельно для девочек, отдельно для мальчиков, а из взрослых их курирует единственный на всех пожилой душман.