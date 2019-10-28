 Спалах гепатиту в Чернігові: кількість хворих школярів збільшилася до 15, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7 годину ранку 28 жовтня в лікувальному закладі з підозрою на гепатит "А" перебуває на лікуванні 15 учнів ЗОШ № 7 м. Чернігів", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шістьох студентів Дрогобицького педуніверситету, які проходили практику в Одесі, госпіталізували з гепатитом "А", - ДСНС

Нагадаємо, раніше в одній із чернігівських шкіл виявлено спалах вірусного гепатиту "А". Через поширення захворювання було госпіталізовано 13 осіб: учні та працівниця харчоблоку.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.