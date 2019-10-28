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Все про:гепатит (24) Чернігів (155) школа (722) ДСНС (2115)

 Спалах гепатиту в Чернігові: кількість хворих школярів збільшилася до 15, - ДСНС

Кількість школярів зі школи м. Чернігів, які перебувають у лікарні з підозрою на гепатит "А", збільшилася до 15.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7 годину ранку 28 жовтня в лікувальному закладі з підозрою на гепатит "А" перебуває на лікуванні 15 учнів ЗОШ № 7 м. Чернігів", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шістьох студентів Дрогобицького педуніверситету, які проходили практику в Одесі, госпіталізували з гепатитом "А", - ДСНС

Нагадаємо, раніше в одній із чернігівських шкіл виявлено спалах вірусного гепатиту "А". Через поширення захворювання було госпіталізовано 13 осіб: учні та працівниця харчоблоку.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156225
 
 
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президент с окружением улетели из страны и они такого "туману" напустили...вспышки гепатита, дифтерия - это только цветочки...дали буде
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Корь ,Гепати,т Дифтерия,вши.Украина Очень плохая ассоциация.
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Вспомнил мультик про бегемота, который боялся прививок
Спалах гепатиту в Чернігові: кількість хворих школярів збільшилася до 15, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4532
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А кто нибудь интересовался тем фактом, что в обычных школах, в обычных классах во вторую или нулевую смену проходит обучение детей разных беженцев из афгана и прочих гондурасов?
Я каждый день наблюдаю, как выводки в паранжах около 5 утра следуют в направлении школ, а после 8 - из школы
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У меня внучка учится недалеко от Барабашово.Школа -полный интернационал.Лучше всех учатся вьетнамцы.ТЬребования ко всем такиеже ,как и нашим.Родители с середины августа и до середины мая вечно с детьми проходят все возможные обследования.Супруга, доглядая доглядая внуков ,пока родители работают тока этим и занимается ,по всевозможным врачам водит.Корью ,кроме бабушки, переболели все.
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Я очень сомневаюсь, что те дети, о которых я говорю, вообще проходят какие-либо обследования.
Им сняли несколько квартир в нескольких домах, отдельно для девочек, отдельно для мальчиков, а из взрослых их курирует единственный на всех пожилой душман.
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Радостно. Туберкулёз, СПИД, корь, дифтерия, гепатит, ботулизм, сальмонелёз. Что дальше? Чума и холера? Докерувались.
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