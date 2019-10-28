 Розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу багато в чому залежатиме від переговорів у нормандському форматі, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю програми Факти тижня на ICTV.
"Червона лінія для будь-якої держави - це територіальна цілісність і захист прав громадян", - сказав він.
Разумков також нагадав, що наприкінці цього року завершується дія чинного закону про статус Донбасу - він закінчується 31 грудня 2019 року.
"Так, справді, закон закінчується наприкінці року і нам треба буде новий законопроєкт вносити, а після цього ухвалювати. Я думаю, дуже багато залежатиме від нормандських переговорів і від цього будемо рухатися", - сказав Разумков.
Нагадаємо, чинний закон було введено в дію в 2014 році і продовжено до 31 грудня 2019 року.
ДРУГИ мои... а почему все так зациклились на лишь одном кейсе - площадках Яценко и Прозорро? Что, это самое серьезное? Я вас удивлю - там есть вещи ничем не лучше того, что привело к полиграф-гейту!
Проект 1049 (по единым счетам) - поправка №8 - маржа для торговли сигаретами (автор Холодов). Равна 16 млрд грн. гарантированной маржи, которую получат торговцы сигаретами.
Проект 2047 - тот самый, что стал причиной полиграф-гейта... 13 млрд. грн. посредникам от торговли недвигой.
Проект об азартных играх... И многое другое…
И как теперь верить иным "инициативам" из этого комитета? А может "турборежим" нужен для того, чтоб никто не успел вникнуть и можно было тихо протянуть свои схемы?
Мое предложение такое: все. ВСЕ законопроекты того комитета тормознуть и отправить на антикоррупционную экспертизу. Публичную.
А если уже устраивать полиграф-тест, то обязательно спрашивать о степени связей с Коломойским. Уже говорил об этом в эфире и повторю еще раз - это ключевой вопрос, который покажет кто есть кто и в чьих интересах протягивает проекты законов и поправок.
А знаете, что самое странное? Удивительное совпадение интересов ОПЗЖ и Слуг... к примеру в вопросах ренты. Почему странно? Потому, что известен бене-фициар и выгодополучатель - РФ (они просто избавятся от Украины на китайском рынке).
Жаль, что при этом закроются градообразующие предприятия и тысячи людей окажутся на улице - в первую очередь, в родном для Зеленского Кривом Роге - ... но разве это тревожит Гетьманцева и его коллег из СН?
Нравится нам тот или иной бизнес - это второй вопрос, а пока... бизнес уходит из страны: табачка ушла, а Арселор вывел дивиденды...
Останавливается и системный бизнес - аглофабрика ЮГОКа (2 тыс. рабочих - курят то, что осталось после ухода табачки), ДМЗ - минус полторы тысячи рабочих... Сухая балка - минус две тысячи...
Прям страшно предположить, что дальше. Можно конечно положить всю промышленность и всех сделать безработными... при этом уничтожить Трудовой Кодекс и убить Профсоюзы, но... Дальше коллапс и Майдан.
Кстати самозанятых почикал все тот же Гетьманцев и все тот же комитет. Протесты назначены на 28-е октября и на 4 ноября. Профсоюзы их поддержат.
Может, все же СТОП! Все, что в комитете на антикоррупционную экспертизу - так ИМХО будет правильно и это убережет от потрясений.