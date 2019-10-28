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 Розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу багато в чому залежатиме від переговорів у нормандському форматі, - Разумков

Розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу залежатиме від переговорів у нормандському форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю програми Факти тижня на ICTV.

"Червона лінія для будь-якої держави - це територіальна цілісність і захист прав громадян", - сказав він.

Разумков також нагадав, що наприкінці цього року завершується дія чинного закону про статус Донбасу - він закінчується 31 грудня 2019 року.

"Так, справді, закон закінчується наприкінці року і нам треба буде новий законопроєкт вносити, а після цього ухвалювати. Я думаю, дуже багато залежатиме від нормандських переговорів і від цього будемо рухатися", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, чинний закон було введено в дію в 2014 році і продовжено до 31 грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156223
 
 
 Топ коментарі
 
У ЗЕ и его команды очень большая надежда на личную встречу ЗЕ и ХУЙЛА! вот мне просто интересно что такого ЗЕ может сказать ХУЙЛУ нового, после чего ХУЙЛО уберет своих ополченцев отпускников!! Ну мне на ум приходит токо одно типа Украина сдается, но если ЗЕ такое скажет то на следующий день в раде будут добробаты и не факт что команда ЗЕ выйдет оттудова целой и без увечий!!
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Про який "особливий статус" окупованих рашистами територій взагалі може йти мова?! Окуповані території вони і є окуповані території. І нічого "слугам урода" тут блудословити .
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Вы уже полгода у власти.
Покажите что вы построили ? Хоть один километр железной дороги есть новый ?
Хоть один ФАП открыли ? Ах ну да, то не гетьманское дело: дороги ремонтировать и поликлиники открывать. То ж всё Порошенко делал, который оказался плохой гетьман.
А этот - хороший. Правда, борщевой набор подорожал. И 6% доходов из бюджета тю-тю.
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@Миха Чаплыга
ДРУГИ мои... а почему все так зациклились на лишь одном кейсе - площадках Яценко и Прозорро? Что, это самое серьезное? Я вас удивлю - там есть вещи ничем не лучше того, что привело к полиграф-гейту!
Проект 1049 (по единым счетам) - поправка №8 - маржа для торговли сигаретами (автор Холодов). Равна 16 млрд грн. гарантированной маржи, которую получат торговцы сигаретами.

Проект 2047 - тот самый, что стал причиной полиграф-гейта... 13 млрд. грн. посредникам от торговли недвигой.
Проект об азартных играх... И многое другое…
И как теперь верить иным "инициативам" из этого комитета? А может "турборежим" нужен для того, чтоб никто не успел вникнуть и можно было тихо протянуть свои схемы?
Мое предложение такое: все. ВСЕ законопроекты того комитета тормознуть и отправить на антикоррупционную экспертизу. Публичную.
А если уже устраивать полиграф-тест, то обязательно спрашивать о степени связей с Коломойским. Уже говорил об этом в эфире и повторю еще раз - это ключевой вопрос, который покажет кто есть кто и в чьих интересах протягивает проекты законов и поправок.
А знаете, что самое странное? Удивительное совпадение интересов ОПЗЖ и Слуг... к примеру в вопросах ренты. Почему странно? Потому, что известен бене-фициар и выгодополучатель - РФ (они просто избавятся от Украины на китайском рынке).
Жаль, что при этом закроются градообразующие предприятия и тысячи людей окажутся на улице - в первую очередь, в родном для Зеленского Кривом Роге - ... но разве это тревожит Гетьманцева и его коллег из СН?
Нравится нам тот или иной бизнес - это второй вопрос, а пока... бизнес уходит из страны: табачка ушла, а Арселор вывел дивиденды...
Останавливается и системный бизнес - аглофабрика ЮГОКа (2 тыс. рабочих - курят то, что осталось после ухода табачки), ДМЗ - минус полторы тысячи рабочих... Сухая балка - минус две тысячи...
Прям страшно предположить, что дальше. Можно конечно положить всю промышленность и всех сделать безработными... при этом уничтожить Трудовой Кодекс и убить Профсоюзы, но... Дальше коллапс и Майдан.
Кстати самозанятых почикал все тот же Гетьманцев и все тот же комитет. Протесты назначены на 28-е октября и на 4 ноября. Профсоюзы их поддержат.
Может, все же СТОП! Все, что в комитете на антикоррупционную экспертизу - так ИМХО будет правильно и это убережет от потрясений.Розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу багато в чому залежатиме від переговорів у нормандському форматі, - Разумков - Цензор.НЕТ 3083
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В тот же день с кацапов снимут санкции,так как Донбасс станет внутренней проблемой Украины,а не агрессией со стороны расеи...автоматически Украина переходит от унитарного строя к конфедерации,что и хотят кацапы... все украинские налогоплательщики будут содержать (платить дань) российскому анклаву.,.кацапские боевики смогут свободно перемещаться по территории Украины и создавать новые анклавы что в конце приведет к краху Украины......
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