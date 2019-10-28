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 Економіка, Суспільство
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Все про:субсидія (329) Гончарук_Олексій (200)

 Зменшення розміру субсидій цього року точно не буде, - Гончарук

Уряд не планує зменшення розміру субсидій цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, усі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і наступного року", - зазначив глава уряду.

Він пояснив, що ті сім'ї, які отримують менші доходи, а отже, потребують від держави більшого захисту, отримуватимуть більші субсидії.

Гончарук також підтвердив намір уряду досягти показника, щоб у середньому сім'я витрачала на комунальні послуги не більше 15% від сукупного доходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук

"У межах цього показника ми і будемо триматися", - запевнив глава Кабміну.

Нагадаємо, раніше Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій. Також Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156222
 
   
 Топ коментарі
 
Гончарук також підтвердив намір уряду досягти показника, щоб у середньому сім'я витрачала на комунальні послуги не більше 15% від сукупного доходу. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156222

15% вже було, він збив 20%, "покращив"😁
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И где вы только берётесь такие беспамятные?
Жилищные субсидии в Украине были введены в 1997 году
С тех пор порядок начисление многократно изменялся, при яценюке - очередной раз.
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Гройсман уже уменьшил до такой степени, что дальше - только полная отмена.
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Система субсидий существует уже больше 10 лет, тогда Гройсман ещё на горшке сидел.
Всегда компенсировали суммы, превышающие 15 процентов общего дохода
При гройсмане вместо этого стали бросать по паре соток с барского плеча.
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Не бреши, зебил Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8316 Субсидии как и армию с нуля и виру с мовой придумал Порошенко Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3801
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Молчи, если не знаешь. Субсидии существуют уже лет 25. Ещё при Кучме придумали, когда коммуналку резко стали поднимать. Люди в очередях на оформления с ночи стояли, списки составляли .. через пару лет подтянули доходы и субсидию стали оформлять меньше людей, при Юльке вообще единицы. Но давали всем нкждающимся, не так как сейчас, рассматривают под микроскопом, выискивая причины для отказа, уже вон по холодильникам стариков скоро полезут. Правила назначения вроде бы такие же как и тогда, но отказов в разы больше почему- то.
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Идея с субсидиями принадлежит Яценюку. А Гройсман их постоянно уменьшал.
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Не свисти. Субсидії були ще при Проффесорі.
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И где вы только берётесь такие беспамятные?
Жилищные субсидии в Украине были введены в 1997 году
С тех пор порядок начисление многократно изменялся, при яценюке - очередной раз.
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А ХОТЯ БЫ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ???!!!
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У гончарука у самого долги по ЖКХ. ТЫЦ)
он то супсидую получит точно Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4394
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вони там Усі мільйонерами стали, ще точно супсідії призначать... їм...
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Уменьшения не будет, вернее не все ее получат Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9392
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у меня знакомый держит 3 магазина ездит на лексусе и получает субсидию.а я ху...рю в польше и мне не положено так как я безработный
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Я тоже ФОП, в хорошие времена тоже заработки были хорошие, пока не пришел Порошенко, а сейчас еле выживаю. Может у него похожая ситуация, лексус и магазины - это не показатель.
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"сейчас еле вьіживаю" - так епоха бідності пів року як закінчилась, зараз президент не Порох, а неЛох-42))))
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Так и ленка янеЛох получала до этого года, а она то побогаче вашего знакомого будет)
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А что с тарифами на газ для бытовых потребителей, то будут повышать с следующего месяца, то не будут, скажите правду.
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Зменшення розміру субсидій цього року точно не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8933 Чудова новина! Але до Нового року скільки тут лишилося?
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А этого года осталось целый месяц!!!
Блазень на троне намного хуже чем блазень возле трона.
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Может ну их эти субсидии, лучше комуналку в разы снизте, толку больше будет.
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работай лучше, злыдень. Никто ничего снижать не будет.
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"... в разы снизте,.."
===
А потім його у двірники-сантехніки за 1000грн. на місяць
Адже в калькуляції тарифу складовою є платня персоналу.
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Уменьшать не будут. Нужно ж людям с квартирами-гигантами как-то их содержать. Они получать субсидии и будут отапливать свои хоромы по полной, а бабушка в однушке с минимальной пенсией будет тратить всю пенсию. Бабушке добавили до пенсии 5 гривен и теперь она миллионер, а тому козлу в гигантском жилье добавили 5 тысяч и он все равно не дотягивает до 15 процентов.
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следующий раз для побороть зубожиння зеленского изберешь через 5 лет
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Вот лишь бы что-то ляпнуть!?! Субсидию дают на определённую площадь и нормы потребления, которые они всё время снижают, а всё что сверх норм, и отапливаемая площадь, и газ, и свет, и вода, оплачивается по обычным тарифам, на это субсидию не дают!!!!!!
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Гончарук також підтвердив намір уряду досягти показника, щоб у середньому сім'я витрачала на комунальні послуги не більше 15% від сукупного доходу. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156222

15% вже було, він збив 20%, "покращив"😁
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Прочитав майже сторінку коментарів. Думаю, де скажуть про те, що Гончарук не знає, про що говорить. Аж ось воно! У мене враження, що є два Гончаруки - один пости у моумережах пише дебільні, а інший у Кабміні хитру роботу робить. І ці даане зустрічаються. Навіть в ліжку вночі., 😁
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Чувак хоче досягти показників Гройсман😁
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Говорит про 15% а есть уже официально принятая бумага про 20%! Если будет 15% зачем бумагу принимали? ДЛЯ МВФ?!
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нет! по факту т.е. по официальным бумагам пока что повысят на 20%-30%! в Киеве так точно пока что так!
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Потрібно читати не менше 15%,бо було 9,8%.Далі, норми урізали так що собаче кубло не натопиш!
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Ключові слова - "в етом году". А скільки там "етого года" залишилося? Всього нічого - два місяці. А потім починається наступний рік, за який "водитель самоката" скромно промовчав... Так що, зебіли, діставайте з-під подушок свої капітали які ви там назбирали за "епоху бідності" і готуйтеся нести ваші дєнюжкі Папє Бєнє. А він ваші дєнюжкі ох як любить 😕
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Оказывается, порохоботы ещё и специалисты в теме про субсидии. Найдите себе приличную работу и не будете такими зависимыми от государства.
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это гончарук спец по субсидиям...ему 2 месяца осталось таким оставаться
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Порохоботы пять лет радостно верещали от каждого повышения тарифов свыновластью и хвастались, что для них, припакованных, это как укус комара за жопу. Непонятно, чего они теперь дохнут?
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Вже гроши свої з під подушки дістала? Гончаруку потрібні внутрішні інвестиції.
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Я есть предприниматель, как и мой муж. У предпринимателей денег свободных нет никогда. Свободные деньги мы вкладывали всегда в недвижимость , в бизнес. Мы именно заботились всегда и продолжаем заботиться о том, чтобы зависеть материально от государства минимально. Создаём себе и детям запас прочности.
Мы пережили минимум три кризиса, обвалы гривны, аннексию Крыма, где у мужа был стабильный бизнес, пережили януковоща, порошенко и гонтареву. Никогда не были ни на каких субсидиях, всегда платим налоги и военный сбор.
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Если все станут "предпринимателями", то кто же будет детей этих предпринимателей учить, лечить, кто будет трамваи и автобусы водить, улицы убирать, хлеб печь, на кассах магазинов сидеть... ? А ведь все они живут на зарплату, которая едва больше коммуналки. Нашла чем хвастаться. И не верю я что налоги всё платите, если бы платили, то страна не была бы нищей. У нас предпринимателей как мусора, а толку от них ноль, ценами обдирают и всё себе в карманы, доходы скрывают, налоги не платят.
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Так мова не про залежність від держави. Мова про допомогу державі. Чому б замість нерухомості не інвестувати в економіку, як закликає Гончарук? Чи ти йому не віриш? Зменшення розміру субсидій цього року точно не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5281 Зменшення розміру субсидій цього року точно не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2660
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Оказывается зебилы такие специалисты,что залезли в карман пенсионеров и малоимущих,с каждого дополнительно по 100 грн,..
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В общем, существо, которое не платит за коммуналку, обьявило, что субсидиям еще два месяца... жри те, зебанутые)))
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почему Украиной правят не совсем умные люди... какие субсидии? субсидии - это коррупция... дайте людям нормальные зарплаты и пенсии... хотя если премьер имеет такое же системное образование как гнойсман, то все становится понятно...
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Пока Порошенко это чмо не пришло к власти, никто за субсидии не думал, тарифы на комуналку были небольшие, зарплаты и пенсии позволяли оплачивать их.
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Згадала баба, як дівкою колись була.... Та вже півроку , як немає Порошенка . Всіма тарифами і субсидіями давно керує твій приЗєдєнт Вофка Янелох. Так що тепер з усіма своїми претензіями можеш пензлювати до Вофкі-Монікі 😃
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При чем здесь Зеленский, если тарифы до небес звинтила власть пороха, и которая обесценила гривню в 3,5 раза. Что люди многие, особенно пенсионеры, еле выживают, эту свинопадаль надо давно на нары посадить за геноцид над украинским народом.
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може спочатку овоча на нари, путін-***** та його посіпак,вбивць Українського народу, а потім вже інших!!!!
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***** вообще расстрелять надо, ну за овоща еще вопросы есть, по чей тогда инициативе Небесную Сотню расстреляли, почему при порохе все улики уничтожили по расстрелу, может все таки не овощ дал приказ стрелять.
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>>обесценила гривню в 3,5 раза<<
Ти з окопу пишеш? Випадково побачив епізод з якогось нудного совкового філому. Війна, евакуація. Столична бабуська опинилася у глухому селі й дістає голову колгоспу: "У вас є філармонія? Я меломанка!". Ти явно не меломан, але чимось нагадуєш ту бабуську. Ганьба!
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Ну припуститимо "посадют" Порошенка, а далі що? - Тарифи відразу Вофка Янелох знизить, гривня стане в 4 рази міцнішою, пенсіонери полетять на Канари відпочивати, всіх олігархів на чолі з Бєнєю до цугундеру посадять, а ***** від заздрощів на березі повіситься... Чи щось не так буде? 😃
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Пусть уберут вообще субсидии и сделают все, как было раньше! Это чистой воды грабеж населения! И бедным многим не дают субсидий! Это аферисты у власти, как и прошлые! Будут до нитки обдирать всех и нищих будут обдирать больше всего!
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Ах, какие сладкие слова: "как было раньше"...
Раньше и мороженое было слаще и бабы сговорчивей...😁😁😁
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Ти же зупинив (або відмотав) лічильник, навіщо тоді повісився?
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Это оно говорит после того, как правительство подняло на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%).
Хоть прошел и небольшой срок, как это "правительство" заработало, но я этого выродка уже видеть не могу.
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"Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук" - это значит, что увеличения зарплат и пенсий в этом году точно не будет и тарифы не уменьшат.
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...ага ...треба ще тихцем ЗЕМЛЮ продати встигнути і залишки держвласності не забути ...тому люмпен буде мати свою "кісточку" ...
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В этом году ещё команда Гройсман-Порошенко платит по запланированному бюджету, а вот в следующем году слуги уродов кому то вообще не дадут, пусть идут арбайтен их мне никак не жалко, чего хотели то и получили
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Почему размер субсидий не увеличится, если при преЗЕденте не воруют и денег стало в казне немерянно, экономика растет и т.д?..... Зменшення розміру субсидій цього року точно не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6440
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Ну да. Вы ж не лохи какие нибудь 42х летние.
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