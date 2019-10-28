 Зменшення розміру субсидій цього року точно не буде, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, усі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і наступного року", - зазначив глава уряду.
Він пояснив, що ті сім'ї, які отримують менші доходи, а отже, потребують від держави більшого захисту, отримуватимуть більші субсидії.
Гончарук також підтвердив намір уряду досягти показника, щоб у середньому сім'я витрачала на комунальні послуги не більше 15% від сукупного доходу.
"У межах цього показника ми і будемо триматися", - запевнив глава Кабміну.
Нагадаємо, раніше Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій. Також Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги.
Всегда компенсировали суммы, превышающие 15 процентов общего дохода
При гройсмане вместо этого стали бросать по паре соток с барского плеча.
Жилищные субсидии в Украине были введены в 1997 году
С тех пор порядок начисление многократно изменялся, при яценюке - очередной раз.
он то супсидую получит точно
Блазень на троне намного хуже чем блазень возле трона.
===
А потім його у двірники-сантехніки за 1000грн. на місяць
Адже в калькуляції тарифу складовою є платня персоналу.
15% вже було, він збив 20%, "покращив"😁
Мы пережили минимум три кризиса, обвалы гривны, аннексию Крыма, где у мужа был стабильный бизнес, пережили януковоща, порошенко и гонтареву. Никогда не были ни на каких субсидиях, всегда платим налоги и военный сбор.
Ти з окопу пишеш? Випадково побачив епізод з якогось нудного совкового філому. Війна, евакуація. Столична бабуська опинилася у глухому селі й дістає голову колгоспу: "У вас є філармонія? Я меломанка!". Ти явно не меломан, але чимось нагадуєш ту бабуську. Ганьба!
Раньше и мороженое было слаще и бабы сговорчивей...😁😁😁
И стоял.
Хоть прошел и небольшой срок, как это "правительство" заработало, но я этого выродка уже видеть не могу.
..
.