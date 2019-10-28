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 Політика України
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Все про:поліграф (63) Разумков Дмитро (249) Слуга народу (400)

 Разумков щодо проходження нардепами поліграфа: "Це дещо надто публічно відбувається. Це все-таки не шоу"

Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що процес проходження поліграфа нардепами відбувається "надто публічно і це все-таки не шоу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю програми Факти тижня на ICTV.

"Мені здається, що це дещо занадто публічно відбувається. Це все-таки не шоу. Це має бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж незалежно від того, яка політична сила".

Разумков наголосив, що сподівається - інформація про отримання хабарів депутатами фінансового комітету Ради не підтвердиться.

Відповідаючи на запитання, а якщо дані підтвердяться, Разумков сказав: "То має бути покарання, і на це не мають впливати Разумков, Смаглюк (Василевська-Смаглюк. - Ред.), Дубінський, Гетманцев, Арахамія, Корнієнко або хтось інший. Мають працювати правоохоронні органи, мають працювати антикорупційні органи. І якщо доведено, і матеріали будуть передані до суду, то суд має вирішити - винна людина чи не винна. Я сподіваюся, що сьогодні є можливість створити такі умови, щоб суд не озирався на те, від якої фракції і з ким пов'язана та чи інша особа".

Читайте також: Інформація про корупцію в комітеті Ради стосується не лише депутатів від "Слуги народу", - Разумков

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156221
 
 
 Топ коментарі
 
Как это спектакль стал не публичным? Или нарушили корпоративный сценарий? Юзик продал билеты на это шоу избранным, а смотреть оказывается, можно было всем и бесплотно Арахамия с Дубинским требуют компенсации и оплаты за каждого зрителя
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КОНЕЧНО НЕ НАДО ШАПИТО! Гнид надо вычислять и топить тихо.НО ОНИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЧТО ИХ ВЫЧИСЛЯТ!!!
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Цитаты великих людей:
1. Куля в лоб, так куля в лоб
2. Стадион, так стадион
3. Дефолт, так дефолт
4. Полиграф, так полиграф

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А мы всем селом проголосовали за Зе .!!! Разумков щодо проходження нардепами поліграфа: "Це дещо надто публічно відбувається. Це все-таки не шоу" - Цензор.НЕТ 1431 .

Разумков щодо проходження нардепами поліграфа: "Це дещо надто публічно відбувається. Це все-таки не шоу" - Цензор.НЕТ 1015 .
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Ох уж эти мародеры растлили молодых и честных слуг нариду на корупцию, что им приходится на полиграфе сидеть Разумков о прохождении нардепами полиграфа: "Это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу" - Цензор.НЕТ 7599
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Дык будут всеми способами отбиваться, чтобы не стало нормой .
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И как Вам угодно именоваться?
- Палиграф Палиграыч.
- А фамилию, позвольте узнать?
- Я согласен наследственную принять
- А именно?
- Шариков.
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Как это спектакль стал не публичным? Или нарушили корпоративный сценарий? Юзик продал билеты на это шоу избранным, а смотреть оказывается, можно было всем и бесплотно Арахамия с Дубинским требуют компенсации и оплаты за каждого зрителя
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Как это спектакль стал не публичным? Или нарушили корпоративный сценарий? Юзик продал билеты на это шоу избранным, а смотреть оказывается, можно было всем и бесплотно Арахамия с Дубинским требуют компенсации и оплаты за каждого зрителя
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Как уже озвучили, полиграфы есть в СБУ и НАБУ, т.е. аргумент о неправомерном использовании полиграфа уже отпал . Теперь бото-медиа-ресурсы используются , чтобы еще что то придумать, лишь бы все нардепы не проходили полиграф.
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Точнее это немножко по дебильному происходит, но гопотуликам с пивонтусом нравится, захавают.
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Из прочитанного понятно:
- полиграф - все таки шоу;
- только суды(!), при наличии(!!!) доказательной базы, будут решать(!) «взяточник/коррупционер» или нет..........
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Ну это как то понятно, но непонятно другое - все-таки немножко или чересчур ?
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улыбнула фраза "немножко чересчур" это как "немножко беременна"!
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Вот зачем лохматить бабушку, все тайное становиться явным, даже для любителей "сватов" и "последнего москаля", в конце концов эти отвлекушечьки с полиграф-полиграфычем не получают. А Флек пивонуса подорожал, субсидии с 15% подняли до 20%, фабрики табачные не смотря на изначальную прибыльность закрывают, инвестор уходит, гопотулики будут курить кизяки и начинают по типу прозревать.😆
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Історія з поліграфом для "слуг урода" це не шоу, а суцільний блуд і розвод для зє-лохів . Не важливо хто там що "намалює", а важливо хто як то все "прочитає"
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Науково недоведена достовірність результатів використовування поліграфу, пару седативних пігулок і любий тест на поліграфі нівельовано, навіть якщо твердити що Гітлер. Поліграф має суто психологічний вплив, людина нервує і т.д. В любому випадку недоведений зв'язок між показниками фітнес трекера з минулого століття і правдивими чи навпаки свідченнями. Наступним кроком пропоную цьому бродячому цирку сходити до ворожки чи ясновидиці.
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Разумков о прохождении нардепами полиграфа: "Это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу, можем спалиться"
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Это все-таки не шоу....як не крути , а зроблено в стилі шоу.
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"Большой брат, полиграф, Арахамия, Дубинский, Шабунин, Г+Г, диджитализация, шаурма, ещё парочку - в очередь, сукины дети…
Мой зеленофильский подъезд уже ни хрена не понимает, что происходит.
Раньше всё было ясно: лишь-бы-не-Порошенко-хуже-не-будет. Сейчас: кто кого, когда и как, а, главное, зачем? Ху из жаба, а кто гадюка? Какой полиграфыч свой, а какой купленный? И какого хирохита Володенька уже почти неделю торчит в Японии - не иначе, японские порохоботы чем-то опоили.
Жизнь - боль, а не то, что Мосейчук в перерывах между "Сватами" обещала. Разруха в головах? И это тоже, но больше - ночной водевиль перед рассветом."
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Краще впарюй,що Зеленській немає прерогативи звільнити бандерівця Геруса!!!
Всі психічно здорові розуміють,що все що відбувається в Україні на олігархічних каналах, це шоу...
****
Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що процес проходження поліграфа нардепами відбувається "надто публічно і це все-таки не шоу".

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Распорядок дня депутата от СН. Подъем, туалет, чистка зубов, душ, полиграф, завтрак, политинформация, 20 отжиманий на кнопке, обед, 20 отжиманий на кнопке, 3 часа свободного времени, письма избирателям, ужин, туалет, сон. Разумков щодо проходження нардепами поліграфа: "Це дещо надто публічно відбувається. Це все-таки не шоу" - Цензор.НЕТ 8457
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ВА в то время, пока туповатое быдло из числа ЛОХтората ЗЕ, смотрит шоу "ПОЛИГРАФ", зелёная шобла во главе с олигархами уже залезла им в карман.
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полиграф для "слуг" должны были провести их опоненты в ВРа не они сами..-это все равно,что ,после того,как волки из загона сожрали несколько овец и их самих направили доказывать ,или это не их работа...? квартальщики еще под полиграф и частушки народу с веревочниками споют,,,дабы " их" сделать еще много много раз...
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