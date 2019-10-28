 Разумков щодо проходження нардепами поліграфа: "Це дещо надто публічно відбувається. Це все-таки не шоу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю програми Факти тижня на ICTV.
"Мені здається, що це дещо занадто публічно відбувається. Це все-таки не шоу. Це має бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж незалежно від того, яка політична сила".
Разумков наголосив, що сподівається - інформація про отримання хабарів депутатами фінансового комітету Ради не підтвердиться.
Відповідаючи на запитання, а якщо дані підтвердяться, Разумков сказав: "То має бути покарання, і на це не мають впливати Разумков, Смаглюк (Василевська-Смаглюк. - Ред.), Дубінський, Гетманцев, Арахамія, Корнієнко або хтось інший. Мають працювати правоохоронні органи, мають працювати антикорупційні органи. І якщо доведено, і матеріали будуть передані до суду, то суд має вирішити - винна людина чи не винна. Я сподіваюся, що сьогодні є можливість створити такі умови, щоб суд не озирався на те, від якої фракції і з ким пов'язана та чи інша особа".
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"
1. Куля в лоб, так куля в лоб
2. Стадион, так стадион
3. Дефолт, так дефолт
4. Полиграф, так полиграф
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- Палиграф Палиграыч.
- А фамилию, позвольте узнать?
- Я согласен наследственную принять
- А именно?
- Шариков.
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Чы жэ не ЛОХ,, ?!!
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- полиграф - все таки шоу;
- только суды(!), при наличии(!!!) доказательной базы, будут решать(!) «взяточник/коррупционер» или нет..........
Мой зеленофильский подъезд уже ни хрена не понимает, что происходит.
Раньше всё было ясно: лишь-бы-не-Порошенко-хуже-не-будет. Сейчас: кто кого, когда и как, а, главное, зачем? Ху из жаба, а кто гадюка? Какой полиграфыч свой, а какой купленный? И какого хирохита Володенька уже почти неделю торчит в Японии - не иначе, японские порохоботы чем-то опоили.
Жизнь - боль, а не то, что Мосейчук в перерывах между "Сватами" обещала. Разруха в головах? И это тоже, но больше - ночной водевиль перед рассветом."
Всі психічно здорові розуміють,що все що відбувається в Україні на олігархічних каналах, це шоу...
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Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що процес проходження поліграфа нардепами відбувається "надто публічно і це все-таки не шоу".