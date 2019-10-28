 Найманці РФ за минулу добу 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:

- неподалік Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;

- біля Лебединського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Водяного, що на Приазов'ї - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів:

- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів;

- тричі поблизу Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Травневого - зі стрілецької зброї та станкових і ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 27 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Травневого - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.



