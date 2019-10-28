 Найманці РФ за минулу добу 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:
- неподалік Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів:
- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів;
- тричі поблизу Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Травневого - зі стрілецької зброї та станкових і ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"Учора, 27 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.
Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Травневого - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.