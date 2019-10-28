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Все про:обстріл (5646) Донбас (13422) операція Об'єднаних сил (1688)

 Найманці РФ за минулу добу 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

27 жовтня збройні формування РФ та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:

- неподалік Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів:

- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів;
- тричі поблизу Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Травневого - зі стрілецької зброї та станкових і ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 27 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Травневого - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ за минулу добу 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб 01
Найманці РФ за минулу добу 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156220
 
 
 Топ коментарі
 
Наемники, повстанцы, ополченцы, но никак не террористы. Риторика меняется!!!
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Когда ДНРы отведут войска - обстрелы прекратятся да и вообще не долго им осталось !Зеленский ликвидирует ДНРы и восстановит границу скоро!
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А если отвести всу, да ещё и распустить их - война сразу прекратится.
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А если кацапская мразь улетит в спам,то на ветке чище станет.
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Наемники, повстанцы, ополченцы, но никак не террористы. Риторика меняется!!!
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Так, справді. Сам помітив. А вакханалія, яку влаштували останнім часом на Цензорі риги та кацапи?- Гадаю, за ;Слава Україні; скоро почнуть банити.
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От того что ты виляешь и пытаешься перевести разговор на другую тему наемники не перестанут быть террористами и хацапы оккупантами !
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В каком только ПТУ вас тупорылый зебилов набирают?
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Ты бы хоть смайлик поставил,идиот. Или ВСУ большими буквами написал. Шифровальщик,блеать.
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Повір- Денис Янтар і досі гаряче підтримує Зеленського. Аби кому не дозволили б знятися в тому шоу.
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Тупорилі піарщики ніяк не могли передбачити, що те ШОУ працює в мінуси?! Звідки ж їм, це ж не 95 кварт.
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В мінуси?- Тільки для 20% думаючих. Подивися, вата в захваті.
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Ну теперь Янтар после общения с зелей вдобавок к офигеванию еще и улыбается. Прогресс.
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бач.. а ще вчора був майже національним героєм ПЕСикової шобли
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Тут ти нагло брешеш. Думаючі українці відразу казали що то була тупо вистава.
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А це тут до чого? Подобається йому "не лох",чи вже подобавСЯ-його клопіт. Чоловік захищає свою Батьківщину.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! і знову побрихнньки від штабних про обстріли біля Золотого 4...
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