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 Політика України, За кордоном
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Все про:Брюссель (183) газові переговори (107) Єврокомісія (292) Міллер (36) транзит (97) Коболєв (181) Шефчович Марош (71)

 Черговий раунд консультацій ЄС-Україна-РФ щодо транзиту газу відбудеться в Брюсселі

На тристоронніх консультаціях директор НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв зустрінеться 28 жовтня з директором "Газпрому" Олексієм Міллером.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У понеділок у Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між РФ і Україною стосовно довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перед тристоронньою зустріччю віцепрезидент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович зустрінеться з обома делегаціями України та РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Брюсселі відбулися тристоронні технічні консультації щодо транзиту газу

"Я хочу розвинути конструктивний дух, який з'явився під час наших останніх переговорів, коли ми прийшли до зближення позицій з деяких питань", - зазначив напередодні консультацій Марош Шефчович.

Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ стосовно транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156218
 
 
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Усі ці перемовини вже не мають перспективи.
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СДАЙТЕ ЕС ТРУБУ в аренду лет на 30 недорого ,а скацапами разговаривать шо со столбом. Недорого до такой степени что б северный поток был дороже
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Да, такую кормушку терять нельзя, главное потом рассказывать что у путина газа не берем Очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа пройдет в Брюсселе - Цензор.НЕТ 7460
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Не понял, где смеяться... смайлик - на месте, зубы скалит, значит где-то должно быть смешно... но где?????
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