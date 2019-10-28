 Черговий раунд консультацій ЄС-Україна-РФ щодо транзиту газу відбудеться в Брюсселі

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У понеділок у Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між РФ і Україною стосовно довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перед тристоронньою зустріччю віцепрезидент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович зустрінеться з обома делегаціями України та РФ.

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"Я хочу розвинути конструктивний дух, який з'явився під час наших останніх переговорів, коли ми прийшли до зближення позицій з деяких питань", - зазначив напередодні консультацій Марош Шефчович.

Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ стосовно транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.