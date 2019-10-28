 Не думаю, що можна говорити про розвал фракції "Слуги народу", - Разумков. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Разумков про проходження нардепами поліграфа: "Це дещо надто публічно відбувається. Це все-таки не шоу"

"Я не думаю, що можна говорити про те, що фракція розвалюється", - сказав він.

За його словами, всередині "Слуги народу" тривають постійні дискусії.

"Фракція велика, такої фракції ніколи не було в українському парламенті. Станом на сьогодні вона - 252 особи. У такій великій фракції завжди буде дискусія", - зазначив глава ВРУ.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливо, що найближчим часом Давид Арахамія залишить пост глави фракції, спікер запевнив, що причин для цього не бачить.

Також читайте: "Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми. ВIДЕО

"Я думаю, що це вирішуватиме фракція, але якихось передумов для того, щоб змінювати Давида Георгійовича, я, якщо чесно, не бачу", - сказав Разумков.

Що стосується того, чи існує сьогодні у Верховній Раді монобільшість, Разумков запевнив, що вона є, але іноді "буває трохи менше голосів", а пов'язано це, за його словами, з відрядженнями і лікарняними народних депутатів.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".