 Не думаю, що можна говорити про розвал фракції "Слуги народу", - Разумков. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, що можна говорити про те, що фракція розвалюється", - сказав він.
За його словами, всередині "Слуги народу" тривають постійні дискусії.
"Фракція велика, такої фракції ніколи не було в українському парламенті. Станом на сьогодні вона - 252 особи. У такій великій фракції завжди буде дискусія", - зазначив глава ВРУ.
Відповідаючи на запитання про те, чи можливо, що найближчим часом Давид Арахамія залишить пост глави фракції, спікер запевнив, що причин для цього не бачить.
"Я думаю, що це вирішуватиме фракція, але якихось передумов для того, щоб змінювати Давида Георгійовича, я, якщо чесно, не бачу", - сказав Разумков.
Що стосується того, чи існує сьогодні у Верховній Раді монобільшість, Разумков запевнив, що вона є, але іноді "буває трохи менше голосів", а пов'язано це, за його словами, з відрядженнями і лікарняними народних депутатів.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".
Не подпишусь под каждым словом - не проверяла.
Но ведь беда в том, что по специальности ( няня, фотограф, БЕЗРАБОТНЫЙ) они реально получали меньше,т.е. становиться нормальными людьми и работать по специальности у них нет никакого стимула(((
Це - шлак.
разве у них есть враги?:
А як ЗеБіли закидали, що в попередній Раді не було коаліції...а ще за кумів...за схеми...за торгівлю на крові...
Зелега шмаркля зі своєю ******** вже за кілька місяців переплюнула у всьому цьому попередників.
Нехай розквітає та зміцнюється Україна, нехай здохнуть в корчах та муках обісРашка та кацапо-ординська рашистська сволота.
на законодательном уровне, пока есть коалиция
это мешает работать
Как по-мне то, было огромной ошибкой оставить Авакова на должности министра МВД. Эта ошибка им уже аукивается. )))
лепить следущего "всенароднообожаемого".........
Увольнение главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого - результат его обращения за "компенсацией Луганской области за блокады в размере 2 млрд гривен".