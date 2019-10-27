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Все про:Зеленський (3359) США (5719) Джуліані (62) Парнас Лев (5) Фруман Ігор (4)

 Зустріч Джуліані із Зеленським у Києві готувалася за посередництва Фрумана і Парнаса, - BuzzFeed

Адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані в травні планував візит до України для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, на якій, ймовірно, мав підштовхнути того до розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Байдена.

Про це повідомляє BuzzFeed.News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Повідомляється, що Джуліані є почесним мером Анатовки - соціально-адаптаційного проєкту у Київській області, призначеного для переселенців зі сходу України та побудованого в 2014 році на кошти єврейської громади.

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"За допомогою цього проєкту за посередництва Льва Парнаса та Ігоря Фрумана для Джуліані намагалися організувати зустріч із новообраним президентом України, якого він мав підштовхнути до розслідування щодо Байдена", - йдеться в повідомленні.

За словами Джуліані у коментарі New York Times, його візит в Україну планувався нібито для участі у заході в неназваній єврейській громаді, де колишній мер Нью-Йорка мав виступити з промовою.

За кілька днів у своєму пості у фейсбуці Моше Реувен Асман - головний рабин Києва та України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад, один з організаторів проєкту "Анатовка" - повідомив, що Джуліані запросили виступити від спільноти "Анатовка" і благодійної організації Фрумана з Нью-Йорка.

Однак візит Джуліані було скасовано, оскільки Зеленський відмовився зустрітися з ним.

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Замість України Джуліані і Парнас вирушили до Парижа, де вони зустрілися з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, який був одним із джерел кампанії Джуліані щодо України, пише видання.

У Парижі також був присутній Асман, де і подарував колишньому меру Нью-Йорка символічний ключ від Анатовки.

Серед спонсорів Анатовки - соратник Джуліані Ігор Фруман, проросійський політик, чинний нардеп Вадим Рабинович і казахський олігарх Олександр Машкевич, чия компанія Eurasian National Resources Corporation є фігурантом справи про корупцію у Великій Британії.

Фруман був публічним спонсором проєкту упродовж щонайменше двох років. Наприкінці 2017 року він заснував нью-йоркську благодійну організацію "Американські друзі Анатовки", яка, згідно з фінзвітами, зібрала трохи більше 1300 доларів. Дані за 2018 рік не опубліковано.

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Згідно з даними, щонайменше протягом двох років Парнас і Фруман робили пожертвування і запитували фінансову підтримку єврейських благодійних організацій у рамках міжнародних зусиль із налагодження зв’язків із впливовими політиками.

"Документи свідчать про те, що на додаток до внеску у проєкт "Анатовка" Фруман і Парнас зробили невідоме раніше пожертвування в розмірі 25 тис. доларів на адресу фонду "Молодий Ізраїль" - некомерційної організації в Нью-Йорку, керованої Джозефом Фрагером, який раніше займався збором грошей для міністра енергетики США Ріка Перрі".

Пожертвування мало місце у серпні 2018 року від імені компанії Global Energy Partners LLC, яка має аналогічну назву з Global Energy Producers - компанією Delaware LLC, яку було створено для укладення угоди з продажу американського скрапленого природного газу в Україну.

Пожертвування в розмірі 325 тис. доларів, зроблене у 2018 році від імені Global Energy Producers на адресу America First Action - кампанії на підтримку Трампа на виборах 2016 року, - стало одним із декількох внесків, які згадуються в справі про імпічмент Трампа, і походження коштів якого Фруман і Парнас приховували.

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"Фінансова підтримка соратниками Джуліані благодійних організацій дозволила їм отримати доступ до певних фігур у США та Ізраїлі, а також до бізнесменів в Україні, що дозволило зміцнити їхню кампанію щодо Джуліані з метою спробувати знайти компромат і висунути теорії змови про кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віцепрезидента Джо Байдена", - пише видання.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, серед іншого, заявив, що США мають припинити ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156212
 
   
 Топ коментарі
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просто вспомнилось...Обама в своей предвыборной компании дал обещание закрыть сей позор. Воз и ныне там.
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Это фото троих , особенно тот что посредине, показался мне знаменитым гонщиком украинским, шмахелем-шумахелем-червоненко-червоным. Глазами борзыми и наглыми. Но не он оказалось. Пришлось сразу сменить комент на допустим такой про трёх мушкетёров---Отсос, Подсос и Дрочиньян!
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насправді фотка з розряду "дивлюсь в книгу - бачу фігу".
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так ограниченно. как раз по твоему уму...
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Для стёба. Это фото или кадр напомнило картину Репина *Запорожцы пишут письмо турецкому султану*. Но новой интриге чуть иначе можно назвать *Замадонцы пишут письмо карлику-чарлику что в Кремле*. Но забздит любой почтальон отнести.
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В посредничестве также участвовали Вася Пупкин и Соня Гребешкова))))
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..объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа...Байдена, его шестерок, обам всяких мастей и клинтоноидов посадят. Демократы облажались. А еще Пэдро пообещал своим подельникам, что маккейн их не кинет никогда!
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Маккейн и не кинул, это также как: киборги выстояли, бетон рухнул - а теперь руцская соска, пошла на хрен и на всегда.
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krievija ******* informāciju par 'Daesh' līdera nāvi

перевод - рассея не уверена что убили лидера игил, это какое то палево, возможно они переговорили с лидером игил и тот пояснил что амери долбанули по другой персоне.
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..прикольно...а еще знаете кто топит против демократов? Сенатор Линдси Грэм! Кореш маккейна.
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Можно бесконечно смотреть на борьбу Зеленского с коррупцией, успехи Гончарука в экономике и на то, как Билецкий ставит ультиматумы Зеленскому
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И как по щелчку пальцев Зеленского янтар отдал оружие
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Джулиани---этнический итальянец. Каким боком он почётным мэром по еврейской общине что под Киевом?. Ох и сложно тут заварено. Кстати Зе здесь чуть не причём. Тема затевалось ещё до весны. Сложно сыграть тут в свою игру. Тем более весь МИД у нас кони прямолинейные, либо в третьем поколении от совков громыковской эпохи. Бездари ушло-жопые по части тонко играть и на перспективу страны.
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Джулиани из Нью-Йорка. А это еврейский город
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Ну если взять за основу мост и Брайтон-бич---то да. Но есть у меня и другая мулька. Для смеха за прежние года. Попал в Нью-Йорк в конце 1974 года. Практикантом на пас-лайнер ЧМП флагман пас-флота *Максим Горький* (бывший Гамбург). Круизы от Нью-Йорка на Багамы, Карибы, Бермуды---правда на 2 месяца. Так покупали шубы *Анжелика* с капюшоном, двух-цветные, до колен, приталеные с белыми вставками на груди---цыганва в Одессе оптом брали по 800-850 рублей. По тем временам и шахтёры так не получали. А уже потом впарывали отдыхающим особенно с уральских мест на почти голое тело 46 размер и на 50 налазил по 1200 рубчиков. Но к вопросу. Покупали эти шубы на Яшкин-стрит (моряки так прозвали тот переулок) у еврея Яшы в маленькой лавке. Таких евреев там было тогда. И так негров валом.
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фамилия 100% итальянская.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudy_Giuliani

родители - ит. иммигранты из Toscana.
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"Джулиани---этнический итальянец. Каким боком он почётным мэром по еврейской общине..."

А ты спроси об этом у "бивших наших людей" и может быть они тебе расскажут как финансировали выборы Джулиани в мэры Нью-Йорка. Как бывший директор Первого гастронома Одессы, ну тот через которого это финансирование шло, стал экономическим советником мэра Джулиани.... Так что там любовь давняя и взаимовыгодная.
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Источник информации, как у моей тёти Клары с Привоза.
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До чего же жиды жадный народ,грабят миллиардами а собрали на благотворительность 1300 долларов
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Зеленский сливает Украину по указке русской мафии! Эти все черти связаны с русской мафией! И Трамп тоже связан с русской мафией и это известный факт, что ему русская мафия давала бабки, когда у него были большие проблемы. И Джулиани - это друг открытый Кислина из русской мафии. Зеленский в США в ресторане "русская чайная" встречался с этим Семеном Кислиным из русской мафии. После этого Зеленский сразу начал в турбо-режиме сливать Украину, пока люди не очухались от зомбации СМИ и влогов и ботов. Украина движется к большим поражениям! И Зеленского никто не сможет убрать потому что он получил всю власть! Только на майдан выходить разве что и решать, что делать.
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Хорошо что модератор замечает и отмечает как спам реплики, но при этом не видит источник "загрязнения" ветки который уж точно, является спамом в контексте тематики новости сайта...
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Есть мнение, что детократы ведут жесткий адвокатский бой.. Угроза импичмента Трампу в обмен на не расследования преступлений Хиллари во время президентства Обмы во главе госдепа. Тогда погибли в Ливии, в Бенгази американские дипломаты, включая посла и семьи других сотрудников дипкорпуса.
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кремляди заплатили корешам Джулиани
чудно
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