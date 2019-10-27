 Зустріч Джуліані із Зеленським у Києві готувалася за посередництва Фрумана і Парнаса, - BuzzFeed

Про це повідомляє BuzzFeed.News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Повідомляється, що Джуліані є почесним мером Анатовки - соціально-адаптаційного проєкту у Київській області, призначеного для переселенців зі сходу України та побудованого в 2014 році на кошти єврейської громади.

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"За допомогою цього проєкту за посередництва Льва Парнаса та Ігоря Фрумана для Джуліані намагалися організувати зустріч із новообраним президентом України, якого він мав підштовхнути до розслідування щодо Байдена", - йдеться в повідомленні.

За словами Джуліані у коментарі New York Times, його візит в Україну планувався нібито для участі у заході в неназваній єврейській громаді, де колишній мер Нью-Йорка мав виступити з промовою.

За кілька днів у своєму пості у фейсбуці Моше Реувен Асман - головний рабин Києва та України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад, один з організаторів проєкту "Анатовка" - повідомив, що Джуліані запросили виступити від спільноти "Анатовка" і благодійної організації Фрумана з Нью-Йорка.

Однак візит Джуліані було скасовано, оскільки Зеленський відмовився зустрітися з ним.

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Замість України Джуліані і Парнас вирушили до Парижа, де вони зустрілися з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, який був одним із джерел кампанії Джуліані щодо України, пише видання.

У Парижі також був присутній Асман, де і подарував колишньому меру Нью-Йорка символічний ключ від Анатовки.

Серед спонсорів Анатовки - соратник Джуліані Ігор Фруман, проросійський політик, чинний нардеп Вадим Рабинович і казахський олігарх Олександр Машкевич, чия компанія Eurasian National Resources Corporation є фігурантом справи про корупцію у Великій Британії.

Фруман був публічним спонсором проєкту упродовж щонайменше двох років. Наприкінці 2017 року він заснував нью-йоркську благодійну організацію "Американські друзі Анатовки", яка, згідно з фінзвітами, зібрала трохи більше 1300 доларів. Дані за 2018 рік не опубліковано.

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Згідно з даними, щонайменше протягом двох років Парнас і Фруман робили пожертвування і запитували фінансову підтримку єврейських благодійних організацій у рамках міжнародних зусиль із налагодження зв’язків із впливовими політиками.

"Документи свідчать про те, що на додаток до внеску у проєкт "Анатовка" Фруман і Парнас зробили невідоме раніше пожертвування в розмірі 25 тис. доларів на адресу фонду "Молодий Ізраїль" - некомерційної організації в Нью-Йорку, керованої Джозефом Фрагером, який раніше займався збором грошей для міністра енергетики США Ріка Перрі".

Пожертвування мало місце у серпні 2018 року від імені компанії Global Energy Partners LLC, яка має аналогічну назву з Global Energy Producers - компанією Delaware LLC, яку було створено для укладення угоди з продажу американського скрапленого природного газу в Україну.

Пожертвування в розмірі 325 тис. доларів, зроблене у 2018 році від імені Global Energy Producers на адресу America First Action - кампанії на підтримку Трампа на виборах 2016 року, - стало одним із декількох внесків, які згадуються в справі про імпічмент Трампа, і походження коштів якого Фруман і Парнас приховували.

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"Фінансова підтримка соратниками Джуліані благодійних організацій дозволила їм отримати доступ до певних фігур у США та Ізраїлі, а також до бізнесменів в Україні, що дозволило зміцнити їхню кампанію щодо Джуліані з метою спробувати знайти компромат і висунути теорії змови про кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віцепрезидента Джо Байдена", - пише видання.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, серед іншого, заявив, що США мають припинити ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.