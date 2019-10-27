 Зустріч Джуліані із Зеленським у Києві готувалася за посередництва Фрумана і Парнаса, - BuzzFeed

Про це повідомляє BuzzFeed.News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Повідомляється, що Джуліані є почесним мером Анатовки - соціально-адаптаційного проєкту у Київській області, призначеного для переселенців зі сходу України та побудованого в 2014 році на кошти єврейської громади.
"За допомогою цього проєкту за посередництва Льва Парнаса та Ігоря Фрумана для Джуліані намагалися організувати зустріч із новообраним президентом України, якого він мав підштовхнути до розслідування щодо Байдена", - йдеться в повідомленні.
За словами Джуліані у коментарі New York Times, його візит в Україну планувався нібито для участі у заході в неназваній єврейській громаді, де колишній мер Нью-Йорка мав виступити з промовою.
За кілька днів у своєму пості у фейсбуці Моше Реувен Асман - головний рабин Києва та України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад, один з організаторів проєкту "Анатовка" - повідомив, що Джуліані запросили виступити від спільноти "Анатовка" і благодійної організації Фрумана з Нью-Йорка.
Однак візит Джуліані було скасовано, оскільки Зеленський відмовився зустрітися з ним.
Замість України Джуліані і Парнас вирушили до Парижа, де вони зустрілися з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, який був одним із джерел кампанії Джуліані щодо України, пише видання.
У Парижі також був присутній Асман, де і подарував колишньому меру Нью-Йорка символічний ключ від Анатовки.
Серед спонсорів Анатовки - соратник Джуліані Ігор Фруман, проросійський політик, чинний нардеп Вадим Рабинович і казахський олігарх Олександр Машкевич, чия компанія Eurasian National Resources Corporation є фігурантом справи про корупцію у Великій Британії.
Фруман був публічним спонсором проєкту упродовж щонайменше двох років. Наприкінці 2017 року він заснував нью-йоркську благодійну організацію "Американські друзі Анатовки", яка, згідно з фінзвітами, зібрала трохи більше 1300 доларів. Дані за 2018 рік не опубліковано.
Згідно з даними, щонайменше протягом двох років Парнас і Фруман робили пожертвування і запитували фінансову підтримку єврейських благодійних організацій у рамках міжнародних зусиль із налагодження зв’язків із впливовими політиками.
"Документи свідчать про те, що на додаток до внеску у проєкт "Анатовка" Фруман і Парнас зробили невідоме раніше пожертвування в розмірі 25 тис. доларів на адресу фонду "Молодий Ізраїль" - некомерційної організації в Нью-Йорку, керованої Джозефом Фрагером, який раніше займався збором грошей для міністра енергетики США Ріка Перрі".
Пожертвування мало місце у серпні 2018 року від імені компанії Global Energy Partners LLC, яка має аналогічну назву з Global Energy Producers - компанією Delaware LLC, яку було створено для укладення угоди з продажу американського скрапленого природного газу в Україну.
Пожертвування в розмірі 325 тис. доларів, зроблене у 2018 році від імені Global Energy Producers на адресу America First Action - кампанії на підтримку Трампа на виборах 2016 року, - стало одним із декількох внесків, які згадуються в справі про імпічмент Трампа, і походження коштів якого Фруман і Парнас приховували.
"Фінансова підтримка соратниками Джуліані благодійних організацій дозволила їм отримати доступ до певних фігур у США та Ізраїлі, а також до бізнесменів в Україні, що дозволило зміцнити їхню кампанію щодо Джуліані з метою спробувати знайти компромат і висунути теорії змови про кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віцепрезидента Джо Байдена", - пише видання.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, серед іншого, заявив, що США мають припинити ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.
Зе заберут в Гуантанамо?
перевод - рассея не уверена что убили лидера игил, это какое то палево, возможно они переговорили с лидером игил и тот пояснил что амери долбанули по другой персоне.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudy_Giuliani
родители - ит. иммигранты из Toscana.
А ты спроси об этом у "бивших наших людей" и может быть они тебе расскажут как финансировали выборы Джулиани в мэры Нью-Йорка. Как бывший директор Первого гастронома Одессы, ну тот через которого это финансирование шло, стал экономическим советником мэра Джулиани.... Так что там любовь давняя и взаимовыгодная.
чудно