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 Політика України, Суспільство
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Все про:МВС (1364) зброя (1421) Правоохоронні органи (315) Троян (149) Золоте (66)

 Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян

За результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та бесіди з поліцією ветерани-добровольці, які перебували у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Про це повідомляє пресслужба МВС із посиланням на заступника голови Нацполіції Вадима Трояна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема у Золотому-4 та Катеринівці, перебуває лише група волонтерів без зброї.

Читайте також: "Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого. ВIДЕО

"У Золотому-4 і Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Згідно з рішенням керівництва ООС, для гарантування громадського порядку та безпеки туди буде направлено ​​Нацгвардію. Громадяни можуть почуватися в безпеці", - зазначив Вадим Троян.

Він додав, що поліція і гвардія виконуватимуть свої завдання за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійній роботу проти незаконних збройних формувань у зоні розведення військ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

Читайте також: Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156211
 
   
 Топ коментарі
 
Справа не лише у зброї.
Найнебезпечніша зброя це люди.
Президенту варто добирати слова та не шкодити країні.
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...Закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после Нормандской встречи, - РазумковТо, каким будет законопроект об особом статусе Донбасса, будет зависеть от результата переговоров в Нормандском формате.
Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV, - передает "УНН".
"Очень многое будет зависеть от Нормандских переговоров и от этого будем двигаться", - сказал Разумков.
Срок действия закона о временном особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337379-zakon_ob_osobom_statuse_donbassa_nachnut_razrabatyvatj_posle_normandskoj_vstrechi__razumkov
...
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Не, ну тоже гонят- с легальным оружием Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 4318. Они что, с ружьями охотничьими туда приехали? Людей за дебилов считают.
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есть еще легальные охотничьи карабины
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))))))) и этим фуфлом подстроенным авакянский билецкий с янеЛохом собирались нас развести? зебанутые, передай те моники, что у него сцать получается только на вас
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Троян пособник преступников сдающих Украину. Зелёная нечисть Янелоха.
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Все ватные российские СМИ и известные ватники стебутся над Зе, типа, лошара не может добиться своего. Но все как один выступают за развод войск по всей линии фронта. В общем, для россиян Зе все делает правильно, но некачественно и по срокам сдачи Украины пока (!!
) запаздывает.
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иї еще жаба давит, что През все-таки поговорил с добровальцами. Путя б такого никогда не сделал, сразу б зачистил как Беслан.
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Це все було схоже на на якусь постановку.Україна буде відводити свої війська і далі буде поступатися.
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кцукарача так то ты на коленках вояка отказник весеран бата бимбасс вомабата сменченко рота безтрусые под командой егорка земин Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 960
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Ти як завжди в синьку аватар, не повзай слідом ,лягай уже спати
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кто про что а ты про себя Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 4593 так поведай прго бат юзик где вовка зеленский воевал после травм нанесёных пианно в кромахе когда бабай их заставил играть на нём Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 3805
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Ти я бачу в голубана не тільки шнирьом був
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да ты шо какой полёт фантазий влажный у тебя убогого так что там с батом юзик выбранным вовкой для прохождения службы
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все оружие в схронах Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 3350
А Троян пусть докладывает
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это тот Троян- брателло Рюкзакяна? весь такой в наколках? и еще дружбан мусорского подполковника Билецкого?
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Ещё дружбан Чеботаря, который с Аваковым младшим, рюкзаками спекулировал.
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Эта страна заслуживает такого президента.
Чудес не бывает.
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главное люди на местах а все остальное дело наживное......
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Билецкий делает всё, чтобы Путин не ушел с Донбасса.
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украинцы только языком могут врага зарывать )) а как до дела доходит, так рюкзак за плечи и бегом в Польшу на заработки ))
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Що ти повторюєш цю мантру на кожній новині? Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 5176
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если 73% проголосовали за идиота янелоха, от этого он не перестанет быть идиотом.
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Если идиоты-адепты секты 8% истерят на "Цензоре", то они от того умнее не становятся, а лишь добавляют отвращение к особе их божества😂.
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В случае занятия Зотого сепарами, надо послать туда на штурм батальон таких как ты во главе с моникой.
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Прямо штурмовой батальон из ботов.
Куда их пошлют так это на цензор убеждать залохторат что жители Золотого звали путина поэтомк никто им не виноват.
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Добровольцы поступили смело, добровольно вывезли своё оружие. Так могут только настоящие добровольцы !
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Как, как ... Дружбаны с той стороны снабдили.
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нацжен и Белую Вошь поимела ЗЕльоная Жабка
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Ну если быть последовательным, то должны быть ердр за ст.263 ККУ.
Изначально услышав в этой движухе Белецкого, предположил про постанову.
Это тело даже к руху опиру капитуляции не имеет отношения.
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Под давлением других военных приближенных к Зе или Коломойскому.
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Надо пробовать устанавливать тишину - развести вооружение. Стоять на месте и иметь потери на протяжении нескольких лет не есть гут, а наступать нет материальных возможностей, пока.
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Совсем меня запутали.
Так лох он или не лох???
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лексей Арестович
12 ч. ·
ОБА ХУЖЕ.
- Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завёл президента страны к группе вооружённых неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?..
1. Варианты:
а) Зеленский шёл туда под очень серьёзные, формально оговорённые гарантии безопасности, в противном случае УДО никогда бы его туда не допустило.
б) решение было спонтанным, на месте. В таком случае гарантией выступал сам Троян, заместитель министра внутренних дел.
В любом случае, организованная группа лиц с оружием была ранее пропущена в указанный район конкретными сотрудниками/военнослужащими МВД Украины, которые несли службу в конкретное время, на конкретном КПП, обеспечивая режим.
2. Это значит, что вчера реализовывался сценарий руководства МВД, простыми словами - «подстава».
Идея проста:
- в столкновении с добровольцами (ветеранами «Азова», функционерами «Национального корпуса»), Зеленский теряет лицо, в том или ином варианте: или проигрывая спор, снимаемый на камеру (повторение сценария визита Порошенко в штаб «Азова» в Новолуганском), или хамит в ответ, что тоже его не украшает.
Зеленский перебыковал «азовцев», действие пошлО по второму варианту.
Месседж, который оседает в мозгах неравнодушных граждан:
- «добровольцы «Нацкорпуса» - единственные, кто на деле противостоит быковатому хаму, сдающему страну».
Попутно подставляется армия, «...допустившая присутствие вооружённых лиц в зоне ответственности».
Словом, продолжает реализовываться сценарий руководства МВД на приватизацию протеста «Национальным корпусом», и перемещение Авакова в позицию, когда он выступает единственным гарантом разрешения непростой ситуации конфликта по линии «ОП - добровольцы».
Первое действие этого сценария мы увидели в день подписания формулы Штайнмайера на Майдане, под стеллой.
Тогда полностью перехватить протест Нацкорпусу не удалось, помешали иные ветераны.
Действие продолжается.
У меня в этой связи несколько вопросов:
1. Зачем вы все дружно работаете только на одну из сторон в борьбе жабы и гадюки?.. перепащивая, комментируя, разгоняя?.. я тоже не люблю Зеленского.
Значит ли это, что я должен работать на Авакова?..
Работайте на себя.
2. Отдаёт ли Зеленский и его окружение, себе отчёт, что его министр МВД завел его на чистую подставу и эта подстава удалась?..
3. Отдаёт ли себе отчёт Зеленский и его окружение, что была ненулевая вероятность перевода сцены в вооружённое столкновение с применением оружия, где его личная безопасность и последующие события в масштабах страны, были бы несколько проблематизированы?..
Что его подставили на стрелку, под стволы?
4. Отдаёт ли себе отчёт Зеленский и его окружение, какую игру играет руководство МВД против него лично и сколько он собирается это терпеть?..
5. Отдаёт ли себе отчёт руководство «Движения сопротивления капитуляции», какое место в протесте занимает Нацкорпус/руководство МВД и какие цели преследует, а том числе, за счёт остальных участников протеста?..
6. Отдаёт ли себе отчёт в планах/действия руководства МВД руководство СБУ/Вооружённых Сил?..
7. Понимают ли все участники этого действия, что голова дана человеку, чтобы думать, а жопа - чтобы сидеть, а не наоборот?..
З.Ы. Мелкого перепуганного хамства, которое составляет суть внутренней политики Зеленского, интриги Авакова не отменяют.
Жаба, гадюка.
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Хватит эту лобуду печатать. Из Сабакова диктатор, как из говна пуля. Для тог, чтобы силой захватить власть, нужна смелость и желание власти, больше, чем жизни. У нас только один такой политик на горизонте. Это либо баба Юля, либо тетка Надя. А у Сабакова кишка тонка.....
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Приехали снять кино, как президент "разобрался с националистами", "поставил всех на место", а местные жители "хотят разведения". Снимали профессионально, с разных ракурсов, с "киношным" микрофоном.
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Это дело! Было бы чтобы ветераны не только оружие вывезли, но и сами ехали по домам, ведь улицы патрулирует полиция.
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так они теперь не ветераны, а бомжи край села!
пусть сидят чай сьорбают !
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Кино и немцы:
"Белый Вошь на аркане"

але, Белецкий, где десять тысяч китайских добровольцев ?
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Я так понимаю, когда сепары в атаку пойдут, наши ответят штыковой. 😀😁😀😂😀
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говнокомандующий читает свою повестку в 2014 и прикалывается
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9LmHOSv7jKI
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зеля видел повестку и не явился, а нам брехал
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"Азов", вас опустили ниже плинтуса !
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значит зелю застрелят из нелегального
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Неужели эти ушлепки, авакян с беней, думали что нас перехитрят... вы только своего билецкого зашкварили окончательно)))
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Чого Азов був такий злий на Порошенка? Бо він їх зніматись у своїх роликах не запрошував
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"Сдается мне джентльмены, это была комедия..."(с) Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 6047
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в главной роли Белый Вошь Белецкий,
которого кинули в который раз
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Спасибо что не повелись на провокации попа Гапона билецкого,а подумали своей головой
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Ну собственно что и требовалось доказать особо упоротым педоботам) Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 3345
Я вчера говорил, что Дениска на своём говне в Киев прискользит?
Уже скользит)) Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 7087
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давай как котлетка отдельно от мух,
т.е. Порох отдельно от нацженов
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А мне тупень понравился-подыграл поджигателям-те концовку видоса запустили,чтобы мозг засирить поросячим-те из страха наиспражняли тонны амиачной селитры,а Зеля тем временем оружие оттуда вывез,да и истинную рожу Дениски петродротам показал: "Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" от поступков Порошенко и его Ко". Денис Янтарь.
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