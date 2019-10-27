 Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян

Про це повідомляє пресслужба МВС із посиланням на заступника голови Нацполіції Вадима Трояна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема у Золотому-4 та Катеринівці, перебуває лише група волонтерів без зброї.
"У Золотому-4 і Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Згідно з рішенням керівництва ООС, для гарантування громадського порядку та безпеки туди буде направлено Нацгвардію. Громадяни можуть почуватися в безпеці", - зазначив Вадим Троян.
Він додав, що поліція і гвардія виконуватимуть свої завдання за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійній роботу проти незаконних збройних формувань у зоні розведення військ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.
Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV, - передает "УНН".
"Очень многое будет зависеть от Нормандских переговоров и от этого будем двигаться", - сказал Разумков.
Срок действия закона о временном особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337379-zakon_ob_osobom_statuse_donbassa_nachnut_razrabatyvatj_posle_normandskoj_vstrechi__razumkov
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Но есть и другая инфа:
Оружие, которое находилось у добровольцев в Золотом, вывезли из прифронтовой зоны сегодня, 27 октября. Об этом говорилось в видео, опубликованном в Telegram-канале команды президента Владимира Зеленского.
По данным Министерства внутренних дел, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения сил, вывезли из Золотого.
) запаздывает.
А Троян пусть докладывает
Чудес не бывает.
Куда их пошлют так это на цензор убеждать залохторат что жители Золотого звали путина поэтомк никто им не виноват.
Изначально услышав в этой движухе Белецкого, предположил про постанову.
Это тело даже к руху опиру капитуляции не имеет отношения.
Так лох он или не лох???
12 ч. ·
ОБА ХУЖЕ.
- Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завёл президента страны к группе вооружённых неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?..
1. Варианты:
а) Зеленский шёл туда под очень серьёзные, формально оговорённые гарантии безопасности, в противном случае УДО никогда бы его туда не допустило.
б) решение было спонтанным, на месте. В таком случае гарантией выступал сам Троян, заместитель министра внутренних дел.
В любом случае, организованная группа лиц с оружием была ранее пропущена в указанный район конкретными сотрудниками/военнослужащими МВД Украины, которые несли службу в конкретное время, на конкретном КПП, обеспечивая режим.
2. Это значит, что вчера реализовывался сценарий руководства МВД, простыми словами - «подстава».
Идея проста:
- в столкновении с добровольцами (ветеранами «Азова», функционерами «Национального корпуса»), Зеленский теряет лицо, в том или ином варианте: или проигрывая спор, снимаемый на камеру (повторение сценария визита Порошенко в штаб «Азова» в Новолуганском), или хамит в ответ, что тоже его не украшает.
Зеленский перебыковал «азовцев», действие пошлО по второму варианту.
Месседж, который оседает в мозгах неравнодушных граждан:
- «добровольцы «Нацкорпуса» - единственные, кто на деле противостоит быковатому хаму, сдающему страну».
Попутно подставляется армия, «...допустившая присутствие вооружённых лиц в зоне ответственности».
Словом, продолжает реализовываться сценарий руководства МВД на приватизацию протеста «Национальным корпусом», и перемещение Авакова в позицию, когда он выступает единственным гарантом разрешения непростой ситуации конфликта по линии «ОП - добровольцы».
Первое действие этого сценария мы увидели в день подписания формулы Штайнмайера на Майдане, под стеллой.
Тогда полностью перехватить протест Нацкорпусу не удалось, помешали иные ветераны.
Действие продолжается.
У меня в этой связи несколько вопросов:
1. Зачем вы все дружно работаете только на одну из сторон в борьбе жабы и гадюки?.. перепащивая, комментируя, разгоняя?.. я тоже не люблю Зеленского.
Значит ли это, что я должен работать на Авакова?..
Работайте на себя.
2. Отдаёт ли Зеленский и его окружение, себе отчёт, что его министр МВД завел его на чистую подставу и эта подстава удалась?..
3. Отдаёт ли себе отчёт Зеленский и его окружение, что была ненулевая вероятность перевода сцены в вооружённое столкновение с применением оружия, где его личная безопасность и последующие события в масштабах страны, были бы несколько проблематизированы?..
Что его подставили на стрелку, под стволы?
4. Отдаёт ли себе отчёт Зеленский и его окружение, какую игру играет руководство МВД против него лично и сколько он собирается это терпеть?..
5. Отдаёт ли себе отчёт руководство «Движения сопротивления капитуляции», какое место в протесте занимает Нацкорпус/руководство МВД и какие цели преследует, а том числе, за счёт остальных участников протеста?..
6. Отдаёт ли себе отчёт в планах/действия руководства МВД руководство СБУ/Вооружённых Сил?..
7. Понимают ли все участники этого действия, что голова дана человеку, чтобы думать, а жопа - чтобы сидеть, а не наоборот?..
З.Ы. Мелкого перепуганного хамства, которое составляет суть внутренней политики Зеленского, интриги Авакова не отменяют.
Жаба, гадюка.
пусть сидят чай сьорбают !
"Белый Вошь на аркане"
але, Белецкий, где десять тысяч китайских добровольцев ?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9LmHOSv7jKI
которого кинули в который раз
Я вчера говорил, что Дениска на своём говне в Киев прискользит?
Уже скользит))
т.е. Порох отдельно от нацженов