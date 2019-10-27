 Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян

Про це повідомляє пресслужба МВС із посиланням на заступника голови Нацполіції Вадима Трояна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема у Золотому-4 та Катеринівці, перебуває лише група волонтерів без зброї.

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"У Золотому-4 і Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Згідно з рішенням керівництва ООС, для гарантування громадського порядку та безпеки туди буде направлено ​​Нацгвардію. Громадяни можуть почуватися в безпеці", - зазначив Вадим Троян.

Він додав, що поліція і гвардія виконуватимуть свої завдання за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійній роботу проти незаконних збройних формувань у зоні розведення військ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

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