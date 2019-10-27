 Передумов для повернення української делегації в ПАРЄ поки немає, - Разумков

Про це він повідомив в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У Страсбурзі у мене було багато і двосторонніх, і багатосторонніх зустрічей. Наприклад, із так званою групою "Балтік+", представники якої протестують проти повернення російської делегації (в ПАРЄ. - Ред.). Адже сьогодні це дуже небезпечний прецедент. Повернули російську делегацію фактично без виконання умов, резолюцій, які були застосовані щодо неї. Тому якщо і далі будуть такі прецеденти, то це призведе до серйозного дисбалансу в Раді Європи і взагалі в європейській спільноті", - сказав Разумков.
За словами спікера Ради, деякі країни-члени ПАРЄ пропонують українській делегації повернутися до організації.
"Багато хто з цим не погоджується. Є і ті представники різних країн, які однаково пропонують повернутися українській делегації. Я казав, що це рішення буде ухвалюватися в стінах парламенту. Але я вважаю, що позиція української делегації була в той час абсолютно коректною і правильною... Наразі я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було", - заявив Разумков.
Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, яка дозволила делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти - 62, утрималися - 15) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень.
Українські депутати заявили, що на знак протесту залишають сесію асамблеї. 23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії. У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, однак вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту.
30 вересня в Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально були присутні деякі члени української делегації.
Рішення - правильне - Разумкову - підтримка.
должен был решать проблему, и вроде как и нормально ?!
Пиндец
При ***********-клоуне в ПАСЕ нет Украины.....
Кремль, очевидно, готовит старую псевдонационалистическую и псевдопатриотическую агентуру в лидеры протестов, в движущую силу будущего гражданского конфликта. А из этого становится очевидным, что именно гражданский конфликт Кремль уже готовит в Украине.
Костюк пишет, то, что Зеленский в результате этой «постановки» потерял часть рейтинга, Кремль, очевидно, беспокоит мало. Президентом в очередной раз сманипулировали, убедив, что он будет выглядеть «круто», если смело и жестко поговорит с «воинами с Азова», без риска для него, конечно же. То есть, Зеленского просто подставили. Собственно, для того Кремль и лоббировал приход к власти эстрадного комика, чтобы рано или поздно ничтожность этой фигуры стала очевидной для украинцев и спровоцировала гражданский конфликт.
По словам журналиста, Кремль получил дополнительные бонусы от вчерашнего инцидента: определенное противопоставление ЗСУ-добровольцы, а также отвлечение внимания от ползучей «штайнмаризации» Украины. А именно на ползучую «штайнмаризацию» делает сейчас ставку Кремль, убедившись, что «в лоб» протащить капитуляцию не удастся. Ползучая «штайнмаризация» - это и возобновление поставок электроэнергии из РФ. Это также попытки восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО. Это разговоры об упрощении выплат пенсий в ОРДЛО. Это уменьшение финансирования ВСУ и оборонных заказов. Это агитация в ВСУ. "