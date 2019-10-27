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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (620) Разумков Дмитро (248)

 Передумов для повернення української делегації в ПАРЄ поки немає, - Разумков

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, деякі країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пропонують українській делегації повернуться в організацію.

Про це він повідомив в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У Страсбурзі у мене було багато і двосторонніх, і багатосторонніх зустрічей. Наприклад, із так званою групою "Балтік+", представники якої протестують проти повернення російської делегації (в ПАРЄ. - Ред.). Адже сьогодні це дуже небезпечний прецедент. Повернули російську делегацію фактично без виконання умов, резолюцій, які були застосовані щодо неї. Тому якщо і далі будуть такі прецеденти, то це призведе до серйозного дисбалансу в Раді Європи і взагалі в європейській спільноті", - сказав Разумков.

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За словами спікера Ради, деякі країни-члени ПАРЄ пропонують українській делегації повернутися до організації.

"Багато хто з цим не погоджується. Є і ті представники різних країн, які однаково пропонують повернутися українській делегації. Я казав, що це рішення буде ухвалюватися в стінах парламенту. Але я вважаю, що позиція української делегації була в той час абсолютно коректною і правильною... Наразі я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, яка дозволила делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти - 62, утрималися - 15) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень.

Українські депутати заявили, що на знак протесту залишають сесію асамблеї. 23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії. У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, однак вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту.

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30 вересня в Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально були присутні деякі члени української делегації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156209
 
 
 Топ коментарі
 
Так что унижаться перед ней Украине точно не надо.
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Чому не вертаются? Балтик+ не помогут. Вони в ПАРЕ сидят и получают возможность голосовать!
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Та хай сидят. Толку от этого пасе рашка не выполнила ни одного условия возвращения и ее всеравно вернули. Тут все правильно делают.
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"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - заявил Троян
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В принципе, правильно. Эта помойка европейская никакой реальной силы не имеет, а только производит попеременно то глубокую озабоченность, то серьёзную обеспокоенность, которыми ***** вытирает жопу.
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Так что унижаться перед ней Украине точно не надо.
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И это правильно, нечего там делать пока кацапстан будет в ПАСЕ.
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Не велика потеря, роися от горя порвала три баяна
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Пхахаха... Совсем недавно те же слова писали про российскую делегацию...
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Дурачков виліз із табакєрки. Скажи що небудь.
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Нах. то ПАСЕ нужно разогнать. Уверен что скоро еще несколько стран покинут ту бесполезную организацию.
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Вообще-то правильно. Но випьем же за то чтоб слова зебилов корелировали с делами.
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А предпосылки развести войска почему-то есть.... Или это там какая-то другая Россия, фиг его, нелохов, знает....
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ПАРЄ та ОБСЄ дві абсолютно ліві і не потрібні Україні контори
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Еще кацапов которые ездят типа они наблюдатели ОБСЕ выгнать из донбасса.
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ПАСЕ (парє) хотіли влаштувати собі веселе шоу, щоби дивитися, як російська та українська делегація там постійно скублися аж до крику. А вони би - ПАСЕнята з того сміялися та показували своїм країнам в телевізорі, як вони примиряють Росією з Україною та яка дикість відбувається - не можуть бути політкоректними.
Рішення - правильне - Разумкову - підтримка.
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да ты ему еще *уй пососи, или что там у него, а потом забацаешь что то вроде : - кто -то же
должен был решать проблему, и вроде как и нормально ?!
Пиндец
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шефу (малому-шибздику) показали кто в доме хозяин и барыга тут же прибежал с одеяльцем: слуги народа Коломойского- охрененные патриоты./ Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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надо в знак протеста из оон срочно выходить, вдруг тогда в нато прымут, а заодно в лигу африканских государств
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При Порошенко в ПАСЕ не было *********.
При ***********-клоуне в ПАСЕ нет Украины.....
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" Александр Костюк в своем блоге пишет о том, что без «режиссуры» Кремля вчерашнего скандального общения Зеленского с добровольцем в Золотом не было бы.

Кремль, очевидно, готовит старую псевдонационалистическую и псевдопатриотическую агентуру в лидеры протестов, в движущую силу будущего гражданского конфликта. А из этого становится очевидным, что именно гражданский конфликт Кремль уже готовит в Украине.

Костюк пишет, то, что Зеленский в результате этой «постановки» потерял часть рейтинга, Кремль, очевидно, беспокоит мало. Президентом в очередной раз сманипулировали, убедив, что он будет выглядеть «круто», если смело и жестко поговорит с «воинами с Азова», без риска для него, конечно же. То есть, Зеленского просто подставили. Собственно, для того Кремль и лоббировал приход к власти эстрадного комика, чтобы рано или поздно ничтожность этой фигуры стала очевидной для украинцев и спровоцировала гражданский конфликт.

По словам журналиста, Кремль получил дополнительные бонусы от вчерашнего инцидента: определенное противопоставление ЗСУ-добровольцы, а также отвлечение внимания от ползучей «штайнмаризации» Украины. А именно на ползучую «штайнмаризацию» делает сейчас ставку Кремль, убедившись, что «в лоб» протащить капитуляцию не удастся. Ползучая «штайнмаризация» - это и возобновление поставок электроэнергии из РФ. Это также попытки восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО. Это разговоры об упрощении выплат пенсий в ОРДЛО. Это уменьшение финансирования ВСУ и оборонных заказов. Это агитация в ВСУ. "
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