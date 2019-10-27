 Передумов для повернення української делегації в ПАРЄ поки немає, - Разумков

Про це він повідомив в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У Страсбурзі у мене було багато і двосторонніх, і багатосторонніх зустрічей. Наприклад, із так званою групою "Балтік+", представники якої протестують проти повернення російської делегації (в ПАРЄ. - Ред.). Адже сьогодні це дуже небезпечний прецедент. Повернули російську делегацію фактично без виконання умов, резолюцій, які були застосовані щодо неї. Тому якщо і далі будуть такі прецеденти, то це призведе до серйозного дисбалансу в Раді Європи і взагалі в європейській спільноті", - сказав Разумков.

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За словами спікера Ради, деякі країни-члени ПАРЄ пропонують українській делегації повернутися до організації.

"Багато хто з цим не погоджується. Є і ті представники різних країн, які однаково пропонують повернутися українській делегації. Я казав, що це рішення буде ухвалюватися в стінах парламенту. Але я вважаю, що позиція української делегації була в той час абсолютно коректною і правильною... Наразі я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, яка дозволила делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти - 62, утрималися - 15) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень.

Українські депутати заявили, що на знак протесту залишають сесію асамблеї. 23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії. У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, однак вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту.

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30 вересня в Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально були присутні деякі члени української делегації.