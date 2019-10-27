 САП зареєструвала провадження через листування депутата від "Слуги народу" Медяника, - Холодницький

Про це розповів голова САП Назар Холодницький в ефірі каналу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Про це він повідомив у відповідь на запитання ведучої Наталії Мосейчук, "чому він зволікає" з розслідуванням діяльності народного депутата.

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"Щодо пана Медяника справді надійшла заява про злочин, і провадження таке зареєстровано", - повідомив Холодницький.

Запитання Мосейчук стосувалося також іншого представника парламентської монобільшості Євгена Шевченка, який в ефірі російського телеканалу звинувачував "українських націоналістів" і закликав "йти на компроміси". Втім, голова САП відповів, що це питання не підслідні його відомству.

Нагадаємо, 16 жовтня було оприлюднено фото телефону народного депутата В'ячеслава Медяника, який нібито обговорював із кимось, підписаним як Саша Яровий, співпрацю з прокурорами.

Зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком побалакаю". Заступник генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру".

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Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.