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Все про:Холодницький (548) Антикорупційна прокуратура (988) Медяник В’ячеслав (7)

 САП зареєструвала провадження через листування депутата від "Слуги народу" Медяника, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження стосовно народного депутата від фракції "Слуга народу" В'ячеслава Медяника.

Про це розповів голова САП Назар Холодницький в ефірі каналу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Про це він повідомив у відповідь на запитання ведучої Наталії Мосейчук, "чому він зволікає" з розслідуванням діяльності народного депутата.

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"Щодо пана Медяника справді надійшла заява про злочин, і провадження таке зареєстровано", - повідомив Холодницький.

Запитання Мосейчук стосувалося також іншого представника парламентської монобільшості Євгена Шевченка, який в ефірі російського телеканалу звинувачував "українських націоналістів" і закликав "йти на компроміси". Втім, голова САП відповів, що це питання не підслідні його відомству.

Нагадаємо, 16 жовтня було оприлюднено фото телефону народного депутата В'ячеслава Медяника, який нібито обговорював із кимось, підписаним як Саша Яровий, співпрацю з прокурорами.

Зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком  побалакаю". Заступник генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру".

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Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156208
 
 
 Топ коментарі
 
Жертва диджитализації!!
😁
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гляди рожу какую наел, в трусы жопа не влазит, и это молодой,, лечить
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один в один, это мой разговор с одним из моих соседей по даче.. у него страх в глазах, когда я сказал: "нужно отвечать за свои поступки!.. Голосовал?. Получите!".. он ватный совок и моральный урод!
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Я голосовал за Зелю. Это мой выбор. Другого выбора, мне не предоставил Народ Украины. В первом туре, я голосовал за бабу Юлю. Так, что теперь, мне голову пеплом посыпать??? У страны был выбор или прогнивший фБарыга, либо не опытный юнец. Страна сделала свой выбор. И каждый за него должен отвечать. И выбор не может быть хорошим или плохим. Правильным или не правильным. Аыбор это оценка действующец власти. Ее экзамен. Она его провалила и проиграла. Теперь другая власть и Народ вправе ее поменять ЛЮБЫМ способом
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сразу- на опережение- отрубать молодые яца
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гляди рожу какую наел, в трусы жопа не влазит, и это молодой,, лечить
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Cделать с Медяника медный гвоздь и вбить в кояшку гроба "Соплей народа"
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договонрняки, не может быть, это же новыйе лицца...
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Ну, а насколько это фото может быть аргументом в суде?
Скорее всего, любой суд пошлет прокурора на три буквы
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100% суддя після отримання такої собі "фінансової допомоги" винесе вердикт: "рафік ніучьом невинуватий"
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При чем тут это?
Просто, судят за конкретные действия, которые надо доказать.
А переписываться можно просто для понтов.
Если бы один написал, что будет иметь другого в одно место, это означает, скорее всего, что он хочет его оскорбить, а не изнасиловать.
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Это не слуги народа это холуи олигархов и *****.
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Украинцы уже устали от открытых производств против кого-то, а дальше ничего не происходит. Давайте уже новости давать по факту когда кого-то посадят.
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Эти дураки в Раде ничему не учатся. Сколько примеров уже. Знают же, что сверху сидят шныри с камерами, которые спят и видят, чтоб изюминку какую-то выловить. Хоть бы рукой свои телефоны прикрывали, или защитное покрытие на стекло телефона покупали. Позор.
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