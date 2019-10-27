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Все про:ветерани (414) Зеленський (3359) добровольці (356) Золоте (66)

 Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому. ПОВНЕ ВІДЕО

Спочатку президент України Володимир Зеленський і учасники акції "Ні - капітуляції" спілкувалися про ситуацію на Донбасі, а наприкінці глава держави обурився зміною теми на політику.

На каналі видання "НикВести" у ютубі з'явилося повне відео спілкування президента Володимира Зеленського з учасниками акції "Ні - капітуляції" в Золотому, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч. ВIДЕО

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

Читайте також: Я був на фронті з 2014-го до 2017-го, поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, які ухиляються, - учасник акції "Ні - капітуляції" Ганза

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156207
 
   
 Топ коментарі
 
Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский участникам акции "Ні - капітуляції" в Золотом - Цензор.НЕТ 5998Планочка щодня нижче і нижче, помічаєте? Тренують больовий поріг суспільства. Телевізійне оскотинювання «Сватами», «Екстрасенсами», ледь не цілодобовим «95 кварталом» та іншим мотлохом переходить на рівень державних структур, які не десакралізують, а обнуляють у турборежимі.
Прямо в залі Верховної Ради жруть, курять, ремигають вчорашнім бодуном. Ківа ще, не проти ночі таке нагадати. Ледь не голосують за закон, який міг, серед іншого, скасувати Акт проголошення Незалежності Верховною Радою УРСР. А це принизливе шоу з апаратами, схожими на поліграф, що не мають нічого спільного з поліграфом?
З уряду зробили шапіто на самокаті, яке не має серйозних результатів, крім управлінського хаосу і феєричних дурниць - як, наприклад, від міністра закордонних справ про третину пенсій на оборону, а кодло на митниці тупо рже з усіх потуг щось там зробити, бо друзі президента вже сидять на звичних їм з часів Кучми-Януковича потоках.
Президент підставляє всю країну на дипломатичній арені, прямо здає українські інтереси під час перших же візитів в Париж і Берлін - липневий лист Богдана Кучмі про формулу Штайнмаєра тільки лінивий не читав. Там же під обіцянки сприяння миру зливає і ситуацію в ПАРЄ - нарешті я точно знаю, як воно було. Історію з Трампом намалювали всі світові карикатуристи. А дві поспіль образи Нідерландів обернулися проти України в питанні розслідування МН17. Тепер Зеленський взявся паплюжити звання головнокомандувача. В стилі пацанчика з райончика нахамив бійцю на передовій, а пікантності ситуації надає факт, що боєць в соцмережах висловлювався на користь Зеленського перед виборами.
Тому, коли я читаю чи чую, що він у своїх намірах щирий, то у мене логічно виникає два варіанти. Перший - якщо щирий, то щирий невіглас, нездара. Такий може завдати шкоди більше за ворога. Другий варіант - він дуже вміло переконує в своїй щирості. Янукович, за численними свідченнями його співрозмовників, теж вмів бути очаровашкою. Тоді це надзвичайно небезпечна людина, кінцеві наміри якої нічого доброго точно не принесуть.
Звідси, узагальнення: Перше - або ми присутні при написанні нової історії Глупова щирими керівниками, які за кілька місяців наробили глупств на дві каденції. Друге - це свідомий і методичний процес знецінення України. Обидва невтішні. Але зниження планки разом з оскотиненням, радше лягає в узагальнення номер 2. І тоді це стає питанням виживання держави.
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Трудно было смотреть этот разговор целиком. Приходилось постоянно морщиться, как если бы съел какую-нибудь гадость.

Постоянные натяжки, перекручивания, манипуляции и ложь со стороны президента. Псевдодоверительный тон, снисходительность, от которой тошнит. Как будто он нам одолжение делает. Спустился, видите ли, до нас, грешных.
Что особо взбесило: он почти ни одной фразы не дал договорить бойцам. Постоянное забалтывание, постоянный "вброс дерьма на вентилятор". ДНРовские нанятые кудахчущие старушки, которые были бы смешны, если бы не были так надоедливы.

В конце сам не выдержал и стал наезжать, в общем, стало ясно, что эту битву Зеленский проиграл.
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Зе коробило от детского лепета, постоянных съездов на обобщения. Когда просил конкретики - опять несвязный бред про Ротердамы. На вопрос: Что сейчас - уже сейчас - делать!? ответ укреплять экономику))) Ну ясно что в головах у парней вообще нет четкого понимания. Одно желание что то делать. Ну а что делать им нашептывают их фейсбучные лидеры, которые ради хайпа и красивой влучной фразы и отца родного обосрут.
А наезд очень даже обоснован - чувак предъявы начал кидать. С ним по людски - попросили. Но это не та просьба на которую можно заводить дискуссию. Могли просто как с Сашком Билым - прийти и сделать что хотели. Но нет - президент проявил понимание и уважение к воинам! Только молодняк не понимает того, что свинопорохня подталкивает ситуацию в опасное русло - когда През утратит самоконтроль и сделает ту самую ошибку, которой вся эта падаль так ждет. Прольет кровь. И похрену соевым на чужую жизнь, нужна провокация что бы своего сбитого летчика затолкать обратно в кабину "самолета".
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Думай что пишешь, не уподобляйся болтуну ЗЕ. Что он сделал для страны , ничего. Добровольцы на своём месте - защищают Родину, а ЗЕ не на своём месте, только, как он сам о себе говорил, - пи"дит и пи"здит. Ударения меняются, а результат и смысл нет.
Шаурму жрать, в красных труселях фоткаться и по Золотому лазить это его работа? Эго скотину избрали с коррупцией покончить, а он её ещё большую развёл. И вместо бороться с коррупцией начал бороться с защитниками государства.
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Да он у ЗЕ скопировал манеру общения. Нельзя так низко падать и уподобляться ЗЕ. Но по сути Поярков прав
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Посмотрел от и до. За президента НЕ стыдно.
Был худшего мнения - признаю свою ошибку.
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я тоже сначало попался на вырванные из контекста фрагменты видео и очень обширные комментарии.И попался,поведясь на мнение освобождённого Зеленским Сенцова.Мнение негативное.Потом просмотрел полный видеоролик и понял,что тот николаевский руководитель осередка просто провоцировал Зеленского тупняком-" а где оружие?...а нет оружия.." на что Зеленский ОЧЕНЬ даже по-приятельски объяснил,что ему известно ГДЕ И СКОЛЬКО оружия лежит спрятанным (то есть его служба знает дело) и не стоит "включать дурака",выставляя президента "лохом".А тол ли по туповатости,то ли по нагловатости этот тролль не унимался,пытаясь усугубить ситуацию,спровоцировав Зеленского на отдачу приказа по изгону добровольцев....Потом эти две "коавки" по видео с откровенными оскорблениями (уверен,что те вообще знали о содержании разговора Зеленского из пересказов)..
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выражаясь "Эзоповым языком" - рейтинг преЗедента растет
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"Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский с участниками акции "Ні - капітуляції" в Золотом."
Езопова мова- це, саме та мова завдяки якій пан Зеленський став президентом!
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Глупость или предательство?
Общество 27-окт, 03:529 4 275 19
Глупость или предательство?

На самом деле идиотов в мире гораздо меньше, чем нам кажется. Просто они как-то так грамотно расставлены, что мы на них постоянно натыкаемся.

С другой стороны, если дурак хорошо одет, занимает приличную должность во власти и влияет на общую политику государства - кто из вас действительно дурак?

Может, в данный момент времени просто выгодно симулировать глупость? Это я сейчас про работу СНБО и нового советника секретаря Сергея Сивохо.

Человека, приближенного к президенту намного больше, чем сам секретарь РНБО. Грубовато, конечно, но на то есть причины. Я потом извинюсь, если окажется, что ошибался. Но пока полное впечатление, что мы имеем дело с глупостью или с предательством. Других объяснений нет.

С самого начала было понятно, что затея с его назначением на должность советника секретаря РНБО по реинтеграции Донбасса здорово пахнет керосином. И даже не в связи с личностью Сергея, а с самой должностью. Просто реинтеграция полноценно начинается с того момента, как Украина восстанавливает контроль над оккупированной территорией.

Не факт, что о произойдет в обозримой перспективе. Так что можно писать стратегии. Спорить, обсуждать. Но вся работа начинается после того, как мы четко понимаем - завтра это наша территория и наши проблемы.

Что сверх того - игра в футбол на минном поле. Можно забить пару красивых голов, но вернуться в раздевалку без ноги.

Конечно, каждый имеет право развлекаться, как хочет. Но рискуя своим здоровьем, а не интересами Украины. Потому что не так страшен дурак, как дурак с инициативой. Особенно если эта инициатива законодательная.

Итак, новый советник в РНБО Сергей Сивохо рассказывает про первые результаты своей работы и делится планами.

Цитирую: "Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии.

Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.

Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года...

Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения".

Все очень красиво звучит и должно понравиться всем, кто не хочет включать головной мозг, ограничиваясь спинным.

Так что переведу на простой и понятный язык. Сергей Анатольевич предлагает Украине как можно больше денег по упрощенной процедуре вкачивать в ОРДЛО.

На пенсии, на соцвыплаты, на липовых переселенцев. В перспективе логично упростить процедуру и качать туда из украинского бюджета на пособия по безработице и выплаты по инвалидности тем, кто пострадал на войне с Украиной.

То есть вся Украина должна работать, платить налоги, урезать социалку и финансирование своих защитников, чтобы качать деньги в ОРДЛО?

Потому что Зеленский и Сивохо хотят понравиться жителям оккупированных территорий? Что мы получаем?

Кремль сохраняет полный контроль над ОРДЛО, там тотальная антиукраинская пропаганда и у власти российские марионетки, но весь этот праздник максимально нужно перевести на украинское финансирование?

Не нужно традиционных мантр про "наши люди", по факту советник РНБО с ведома президента предлагает упростить жизнь оккупанту, взять на себя его расходы и ничего не получить взамен.

Глупость или предательство - у меня всего два варианта объяснения. И я не знаю, какой настоящий. Но по факту это работа во вред Украине на оккупанта.

Или Сивохо может показать цифры взноса ОРДЛО в украинский Пенсионный фонд? Или он действительно не видит разницы между реальными переселенцами с "пенсионным туризмом" и "туризмом за пособием"?

Ответственность за оккупированные территории несет оккупант. Есть логика в том, чтобы сделать цену оккупации слишком высокой для Кремля и добиться, чтобы РФ убралось из Донбасса.

Нам предлагают, облегчить Кремлю содержание ОРДЛО в обмен на... нет, никаких условий с нашей стороны.

Просто под красивыми лозунгами помочь оккупанту.

Л-логика. Картинка для понимания...
Кирилл Сазонов
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Когда назодишь материал по соцсетям,он оказывается "куцым"-неполным.Это потом становится предметом домыслов,спекуляций и игрой "на чувство".После просмотра ПОЛНОЙ ВЕРСИИ видео того самого разговора Зеленского с николаевским руководителем националистической организации акценты заметно смещаются.Понятнее становятся эмоции и смысл,прикреплённый к контексту.
Этот парень действительно своим поведением несколько провоцировал,мол,"..а где оружие ?",хотя уже ему шепнули,что Зеленский знает где оно и сколько его.Просто Зеленский предложил вариант-он не станет как Порошенко "заламывать" ветеранов,а просто даёт возможность не напрягать ситуацию до ПРИНЦИПИАЛЬНОГО.И понятно в контексте,что Зеленскому неприятно видеть,что его пытаются за "лоха" держать-"..а где оружие?"Потому что дай Зеленский команду привести их к срятанному,то уже придётся применять криминальный кодекс.Да и "предохранители" довольно сильны для мгновенной реакции,если враг решил обмануть и воспользоваться отводом войска.
Вопрос конечно есть насчёт целесообразности вообще имплементации "штанов майера",поскольку подобные попытки Путин обращал в ущерб Украины.были уже и "режимы тишины".стОявшие украине утрат территорий,и отвод войск с вынужденностью немедленно сразу занимать свои прежние позиции и все эти увещевания и "гарантии" западных друзей-замирителей...Но это уже совершенно другая тема и работать над ней нужно в парламенте,а не на передовой.
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чого слово "путін" з великої літери, а Україна з маленької??? що з кацапської методички взято???
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там есть и другие опечатки,связанные с дефектами клавиатуры...почему по ним нет вопросов?Или нечего по существу сказать?...Украина..путин-х***о..Так сойдёт?...А впредь,отвечай по сути
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нутю погремуха плешивого без отих зірочок треба малювати, це вже "бренд" світовий нічого соромитись!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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чё сказать хотел то этим несвязным потоком сознания ?
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Дегенерат недомерок обдолбленный! Позорище 73%🐏🐑🦍🐸💩👅👅👅👅👅👅
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Пригадав президентство Кравчука... Йому також обговорення в суспільстві політичних питань було як шило в сраці... Весь час йому "надмірна політизація суспільства" муляла...
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Зараз ...по *мертвячуковському * 112 каналі ...про поїздку Моніки до Золотого . Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 1486
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И по ахметовской Украине тоже крутят С такой подачей все становится понятно
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Вас таких ромів багато в черзі?Зеля по губам порошенок давно вже грає хером.Чекайте.
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Зеля, вали на-хе-ррррр з пляжа! Балабол придуркуватий...
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Таких ****** в мире 0,01%. И достался он многострадальной Украине.
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Любопытно, что первая страница обсуждения от тех, кто реально не посмотрел ролик
Но ведь пишут и не стесняются!
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весь вовкин ролик сведён на 0 егоже словами что он не лох и что ему 42 года Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 7075
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Посмотрел ролик целиком - это президент за которого НЕ стыдно, в отличие от прошлой мрази.
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А что он имено сделал шоб было не стыдно. Или ты фанат Сватов и Слуги УРода, персмотрел Г+Г. так кацапы многие тоже гордяца своим ******
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Не стыдно, что он не просрал половину Донбасса и Крым. Это уже плюс 8000 к карме.
А ещё и общаться умеет, и ставит вопросы, что самые звизданутые вынуждены скромно отвесчат, да мол надо общаться с ПУТИНЫМ (не ******!). Кто ещё так может напрячь добробаты? Петя был в этом смысле соплёй.
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ЗЕбил козломордый топорно работаешь, на сру весне или на яндексе такое отровенное подлизывание царю прокатило бы на ура, но только не на Цензоре, холоп пресмыкающийся перед своим барином.
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Признал своё знание Яндекса и Весны, чмо тупорылое Где вас только берут немощей.
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А ничего, что тот ролик появился в инете на час раньше чем тут? Хотя это не для зебанутых мозгов...
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Ничего. Вашу претензию к мозгам редакции Цензора непременно рассмотрят и забанят
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Ничего не потеряли, т.к. за 35 минут и 21 секунду было сказано то же самое, что и за первые пять минут (в это время входят и вставки с Макроном и пр.), а окончание все видели.
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Так ти ж зелене лайно на езоповій мові тільки і спілкуєшься все побрехеньки у стилі езопа та езопові сказочки.
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Столько проплаченого визга в комментариях, значит Зеленский все делает правильно. Поддерживаю Президента!
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Столько проплаченого визга в комментариях, значит Порошенко все делает правильно. Поддерживаю Президента!
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эзопов язык он такой, когда им не умеют выражаться, то объясняюца изжоповым языком Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 5716
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Досмотрел до конца и испытал гордость за Лукашенко и беларусов, т.к. беларусы устали бы через пару минут от талдычанья одного и того-же, а Лукашенко - виртуоз в говорильне и не повторяет одного и того же, а может говорить убедительно и совершенно противоположные вещи...
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ну так Зеленский всю жизнь читает заготовленные тексты
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Еще раз доказывает, что как легко манипулировать вырванным из контекста.
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Езоповою мовою...
Мля, ти уперед навчилося б розмовляти, бо нагадуєш неповнолітнього гопника
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Глупость или предательство?
Общество 27-окт, 03:529 4 275 19
Глупость или предательство?

На самом деле идиотов в мире гораздо меньше, чем нам кажется. Просто они как-то так грамотно расставлены, что мы на них постоянно натыкаемся.

С другой стороны, если дурак хорошо одет, занимает приличную должность во власти и влияет на общую политику государства - кто из вас действительно дурак?

Может, в данный момент времени просто выгодно симулировать глупость? Это я сейчас про работу СНБО и нового советника секретаря Сергея Сивохо.

Человека, приближенного к президенту намного больше, чем сам секретарь РНБО. Грубовато, конечно, но на то есть причины. Я потом извинюсь, если окажется, что ошибался. Но пока полное впечатление, что мы имеем дело с глупостью или с предательством. Других объяснений нет.

С самого начала было понятно, что затея с его назначением на должность советника секретаря РНБО по реинтеграции Донбасса здорово пахнет керосином. И даже не в связи с личностью Сергея, а с самой должностью. Просто реинтеграция полноценно начинается с того момента, как Украина восстанавливает контроль над оккупированной территорией.

Не факт, что о произойдет в обозримой перспективе. Так что можно писать стратегии. Спорить, обсуждать. Но вся работа начинается после того, как мы четко понимаем - завтра это наша территория и наши проблемы.

Что сверх того - игра в футбол на минном поле. Можно забить пару красивых голов, но вернуться в раздевалку без ноги.

Конечно, каждый имеет право развлекаться, как хочет. Но рискуя своим здоровьем, а не интересами Украины. Потому что не так страшен дурак, как дурак с инициативой. Особенно если эта инициатива законодательная.

Итак, новый советник в РНБО Сергей Сивохо рассказывает про первые результаты своей работы и делится планами.

Цитирую: "Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии.

Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.

Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года...

Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения".

Все очень красиво звучит и должно понравиться всем, кто не хочет включать головной мозг, ограничиваясь спинным.

Так что переведу на простой и понятный язык. Сергей Анатольевич предлагает Украине как можно больше денег по упрощенной процедуре вкачивать в ОРДЛО.

На пенсии, на соцвыплаты, на липовых переселенцев. В перспективе логично упростить процедуру и качать туда из украинского бюджета на пособия по безработице и выплаты по инвалидности тем, кто пострадал на войне с Украиной.

То есть вся Украина должна работать, платить налоги, урезать социалку и финансирование своих защитников, чтобы качать деньги в ОРДЛО?

Потому что Зеленский и Сивохо хотят понравиться жителям оккупированных территорий? Что мы получаем?

Кремль сохраняет полный контроль над ОРДЛО, там тотальная антиукраинская пропаганда и у власти российские марионетки, но весь этот праздник максимально нужно перевести на украинское финансирование?

Не нужно традиционных мантр про "наши люди", по факту советник РНБО с ведома президента предлагает упростить жизнь оккупанту, взять на себя его расходы и ничего не получить взамен.

Глупость или предательство - у меня всего два варианта объяснения. И я не знаю, какой настоящий. Но по факту это работа во вред Украине на оккупанта.

Или Сивохо может показать цифры взноса ОРДЛО в украинский Пенсионный фонд? Или он действительно не видит разницы между реальными переселенцами с "пенсионным туризмом" и "туризмом за пособием"?

Ответственность за оккупированные территории несет оккупант. Есть логика в том, чтобы сделать цену оккупации слишком высокой для Кремля и добиться, чтобы РФ убралось из Донбасса.

Нам предлагают, облегчить Кремлю содержание ОРДЛО в обмен на... нет, никаких условий с нашей стороны.

Просто под красивыми лозунгами помочь оккупанту.

Л-логика. Картинка для понимания...
Кирилл Сазонов
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Це - свідома зрада. Домовлена і спланована.
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Із Золотого, у супроводі поліції, було вивезено зброю добровольців.

Заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що наразі зброї у ветеранів-добровольців у Золотому немає.

Вони вивезли легальну власну зброю після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і розмовою з поліцією. Ветеранів супроводжували співробітники правоохоронних органів.

- В Золотому-4 та Катеринівці працює шість патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія, - повідомив Троян.
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На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.
Порох - наша слава боевая,
Порох - нашей юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Порохом идет.
Солнечным и самым светлым краем
Стала вся великая земля,
Петиным обильным урожаем
Ширятся колхозные поля.
Краше зорь весеннего рассвета
Юности счастливая пора.
Петиной улыбкою согрета,
Радуется наша детвора.
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Якщо Донбас хоче назад в Україну, нехай виходять на мітинг, кличуть Україну так як кликали Росію.
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Именно за слова неадеката"азовца" в ФБ Поросенко просил кураторов-дымов из США признать "Азов" террористической организацией.Денис для тебя-герой?Ну,так хавай,не подавись-порось хотел его,как Юру Хорта посадить,но тот согласился сoтрудничать.Теперь отрабатывает за: "Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" от поступков Порошенко и его Ко". Денис Янтарь.
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Завдяки таким як ти кажеш "неадекватцям" кацапи у 2014 не дойшли до Полтави і Києва Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 8413
Улибайся і далі.
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Всё верно Зе делает. Соевая троллеферма своими комментами только рейтинг поднимает.
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о, ты уже на работе так рано, соевый кацапо-тролль? ах да, ты по московскому времени. продолжай поднимать рейтинг Зе.
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Как бы не обсиралось зеленое,тупой доцент асегда твердит- все верно. Конструктив по кацабски
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не обзывай папередника зелёным. только вот я умный доцент, а ты тупой абитуриент. и да, о, ты уже на работе так рано, соевый кацапо-тролль? ах да, ты по московскому времени. продолжай поднимать рейтинг Зе.
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Зеленский говорил на языке Эзопа-теперь его язык торчит из ж@пы.
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каЦАПские тролли ПоНаХу с украинского ресурса.
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Зеленский - профссионал говорить по написанному заранее сценарию. Поэтому так и разозлился отходу от темы - у него не было текста.
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Грав пісюном на клавішах, і раптом каже: "Я президент, а не лох какой-то".
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