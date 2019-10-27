 Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому. ПОВНЕ ВІДЕО

На каналі видання "НикВести" у ютубі з'явилося повне відео спілкування президента Володимира Зеленського з учасниками акції "Ні - капітуляції" в Золотому, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.
Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
Постоянные натяжки, перекручивания, манипуляции и ложь со стороны президента. Псевдодоверительный тон, снисходительность, от которой тошнит. Как будто он нам одолжение делает. Спустился, видите ли, до нас, грешных.
Что особо взбесило: он почти ни одной фразы не дал договорить бойцам. Постоянное забалтывание, постоянный "вброс дерьма на вентилятор". ДНРовские нанятые кудахчущие старушки, которые были бы смешны, если бы не были так надоедливы.
В конце сам не выдержал и стал наезжать, в общем, стало ясно, что эту битву Зеленский проиграл.
А наезд очень даже обоснован - чувак предъявы начал кидать. С ним по людски - попросили. Но это не та просьба на которую можно заводить дискуссию. Могли просто как с Сашком Билым - прийти и сделать что хотели. Но нет - президент проявил понимание и уважение к воинам! Только молодняк не понимает того, что свинопорохня подталкивает ситуацию в опасное русло - когда През утратит самоконтроль и сделает ту самую ошибку, которой вся эта падаль так ждет. Прольет кровь. И похрену соевым на чужую жизнь, нужна провокация что бы своего сбитого летчика затолкать обратно в кабину "самолета".
Шаурму жрать, в красных труселях фоткаться и по Золотому лазить это его работа? Эго скотину избрали с коррупцией покончить, а он её ещё большую развёл. И вместо бороться с коррупцией начал бороться с защитниками государства.
Был худшего мнения - признаю свою ошибку.
Езопова мова- це, саме та мова завдяки якій пан Зеленський став президентом!
Общество 27-окт, 03:529 4 275 19
Глупость или предательство?
На самом деле идиотов в мире гораздо меньше, чем нам кажется. Просто они как-то так грамотно расставлены, что мы на них постоянно натыкаемся.
С другой стороны, если дурак хорошо одет, занимает приличную должность во власти и влияет на общую политику государства - кто из вас действительно дурак?
Может, в данный момент времени просто выгодно симулировать глупость? Это я сейчас про работу СНБО и нового советника секретаря Сергея Сивохо.
Человека, приближенного к президенту намного больше, чем сам секретарь РНБО. Грубовато, конечно, но на то есть причины. Я потом извинюсь, если окажется, что ошибался. Но пока полное впечатление, что мы имеем дело с глупостью или с предательством. Других объяснений нет.
С самого начала было понятно, что затея с его назначением на должность советника секретаря РНБО по реинтеграции Донбасса здорово пахнет керосином. И даже не в связи с личностью Сергея, а с самой должностью. Просто реинтеграция полноценно начинается с того момента, как Украина восстанавливает контроль над оккупированной территорией.
Не факт, что о произойдет в обозримой перспективе. Так что можно писать стратегии. Спорить, обсуждать. Но вся работа начинается после того, как мы четко понимаем - завтра это наша территория и наши проблемы.
Что сверх того - игра в футбол на минном поле. Можно забить пару красивых голов, но вернуться в раздевалку без ноги.
Конечно, каждый имеет право развлекаться, как хочет. Но рискуя своим здоровьем, а не интересами Украины. Потому что не так страшен дурак, как дурак с инициативой. Особенно если эта инициатива законодательная.
Итак, новый советник в РНБО Сергей Сивохо рассказывает про первые результаты своей работы и делится планами.
Цитирую: "Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии.
Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.
Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года...
Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения".
Все очень красиво звучит и должно понравиться всем, кто не хочет включать головной мозг, ограничиваясь спинным.
Так что переведу на простой и понятный язык. Сергей Анатольевич предлагает Украине как можно больше денег по упрощенной процедуре вкачивать в ОРДЛО.
На пенсии, на соцвыплаты, на липовых переселенцев. В перспективе логично упростить процедуру и качать туда из украинского бюджета на пособия по безработице и выплаты по инвалидности тем, кто пострадал на войне с Украиной.
То есть вся Украина должна работать, платить налоги, урезать социалку и финансирование своих защитников, чтобы качать деньги в ОРДЛО?
Потому что Зеленский и Сивохо хотят понравиться жителям оккупированных территорий? Что мы получаем?
Кремль сохраняет полный контроль над ОРДЛО, там тотальная антиукраинская пропаганда и у власти российские марионетки, но весь этот праздник максимально нужно перевести на украинское финансирование?
Не нужно традиционных мантр про "наши люди", по факту советник РНБО с ведома президента предлагает упростить жизнь оккупанту, взять на себя его расходы и ничего не получить взамен.
Глупость или предательство - у меня всего два варианта объяснения. И я не знаю, какой настоящий. Но по факту это работа во вред Украине на оккупанта.
Или Сивохо может показать цифры взноса ОРДЛО в украинский Пенсионный фонд? Или он действительно не видит разницы между реальными переселенцами с "пенсионным туризмом" и "туризмом за пособием"?
Ответственность за оккупированные территории несет оккупант. Есть логика в том, чтобы сделать цену оккупации слишком высокой для Кремля и добиться, чтобы РФ убралось из Донбасса.
Нам предлагают, облегчить Кремлю содержание ОРДЛО в обмен на... нет, никаких условий с нашей стороны.
Просто под красивыми лозунгами помочь оккупанту.
Л-логика. Картинка для понимания...
Кирилл Сазонов
Этот парень действительно своим поведением несколько провоцировал,мол,"..а где оружие ?",хотя уже ему шепнули,что Зеленский знает где оно и сколько его.Просто Зеленский предложил вариант-он не станет как Порошенко "заламывать" ветеранов,а просто даёт возможность не напрягать ситуацию до ПРИНЦИПИАЛЬНОГО.И понятно в контексте,что Зеленскому неприятно видеть,что его пытаются за "лоха" держать-"..а где оружие?"Потому что дай Зеленский команду привести их к срятанному,то уже придётся применять криминальный кодекс.Да и "предохранители" довольно сильны для мгновенной реакции,если враг решил обмануть и воспользоваться отводом войска.
Вопрос конечно есть насчёт целесообразности вообще имплементации "штанов майера",поскольку подобные попытки Путин обращал в ущерб Украины.были уже и "режимы тишины".стОявшие украине утрат территорий,и отвод войск с вынужденностью немедленно сразу занимать свои прежние позиции и все эти увещевания и "гарантии" западных друзей-замирителей...Но это уже совершенно другая тема и работать над ней нужно в парламенте,а не на передовой.
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Но ведь пишут и не стесняются!
А ещё и общаться умеет, и ставит вопросы, что самые звизданутые вынуждены скромно отвесчат, да мол надо общаться с ПУТИНЫМ (не ******!). Кто ещё так может напрячь добробаты? Петя был в этом смысле соплёй.
Мля, ти уперед навчилося б розмовляти, бо нагадуєш неповнолітнього гопника
Общество 27-окт, 03:529 4 275 19
Глупость или предательство?
На самом деле идиотов в мире гораздо меньше, чем нам кажется. Просто они как-то так грамотно расставлены, что мы на них постоянно натыкаемся.
С другой стороны, если дурак хорошо одет, занимает приличную должность во власти и влияет на общую политику государства - кто из вас действительно дурак?
Может, в данный момент времени просто выгодно симулировать глупость? Это я сейчас про работу СНБО и нового советника секретаря Сергея Сивохо.
Человека, приближенного к президенту намного больше, чем сам секретарь РНБО. Грубовато, конечно, но на то есть причины. Я потом извинюсь, если окажется, что ошибался. Но пока полное впечатление, что мы имеем дело с глупостью или с предательством. Других объяснений нет.
С самого начала было понятно, что затея с его назначением на должность советника секретаря РНБО по реинтеграции Донбасса здорово пахнет керосином. И даже не в связи с личностью Сергея, а с самой должностью. Просто реинтеграция полноценно начинается с того момента, как Украина восстанавливает контроль над оккупированной территорией.
Не факт, что о произойдет в обозримой перспективе. Так что можно писать стратегии. Спорить, обсуждать. Но вся работа начинается после того, как мы четко понимаем - завтра это наша территория и наши проблемы.
Что сверх того - игра в футбол на минном поле. Можно забить пару красивых голов, но вернуться в раздевалку без ноги.
Конечно, каждый имеет право развлекаться, как хочет. Но рискуя своим здоровьем, а не интересами Украины. Потому что не так страшен дурак, как дурак с инициативой. Особенно если эта инициатива законодательная.
Итак, новый советник в РНБО Сергей Сивохо рассказывает про первые результаты своей работы и делится планами.
Цитирую: "Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии.
Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.
Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года...
Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения".
Все очень красиво звучит и должно понравиться всем, кто не хочет включать головной мозг, ограничиваясь спинным.
Так что переведу на простой и понятный язык. Сергей Анатольевич предлагает Украине как можно больше денег по упрощенной процедуре вкачивать в ОРДЛО.
На пенсии, на соцвыплаты, на липовых переселенцев. В перспективе логично упростить процедуру и качать туда из украинского бюджета на пособия по безработице и выплаты по инвалидности тем, кто пострадал на войне с Украиной.
То есть вся Украина должна работать, платить налоги, урезать социалку и финансирование своих защитников, чтобы качать деньги в ОРДЛО?
Потому что Зеленский и Сивохо хотят понравиться жителям оккупированных территорий? Что мы получаем?
Кремль сохраняет полный контроль над ОРДЛО, там тотальная антиукраинская пропаганда и у власти российские марионетки, но весь этот праздник максимально нужно перевести на украинское финансирование?
Не нужно традиционных мантр про "наши люди", по факту советник РНБО с ведома президента предлагает упростить жизнь оккупанту, взять на себя его расходы и ничего не получить взамен.
Глупость или предательство - у меня всего два варианта объяснения. И я не знаю, какой настоящий. Но по факту это работа во вред Украине на оккупанта.
Или Сивохо может показать цифры взноса ОРДЛО в украинский Пенсионный фонд? Или он действительно не видит разницы между реальными переселенцами с "пенсионным туризмом" и "туризмом за пособием"?
Ответственность за оккупированные территории несет оккупант. Есть логика в том, чтобы сделать цену оккупации слишком высокой для Кремля и добиться, чтобы РФ убралось из Донбасса.
Нам предлагают, облегчить Кремлю содержание ОРДЛО в обмен на... нет, никаких условий с нашей стороны.
Просто под красивыми лозунгами помочь оккупанту.
Л-логика. Картинка для понимания...
Кирилл Сазонов
Заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що наразі зброї у ветеранів-добровольців у Золотому немає.
Вони вивезли легальну власну зброю після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і розмовою з поліцією. Ветеранів супроводжували співробітники правоохоронних органів.
- В Золотому-4 та Катеринівці працює шість патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія, - повідомив Троян.
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.
Порох - наша слава боевая,
Порох - нашей юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Порохом идет.
Солнечным и самым светлым краем
Стала вся великая земля,
Петиным обильным урожаем
Ширятся колхозные поля.
Краше зорь весеннего рассвета
Юности счастливая пора.
Петиной улыбкою согрета,
Радуется наша детвора.
Улибайся і далі.