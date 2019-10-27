 Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч. ВIДЕО

Відповідне відео опубліковано на каналі Андрія Білецького в ютубі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ветерани залишаться в Золотому, бо вони мають таке право. Мають право на особисту думку, яку вони висловлюють президенту цієї країни. Вони здобули це право своєю кров'ю. Вони мають право перебувати не в Києві в Офісі президента чи в зручній квартирі. Вони мають право перебувати в Золотому для того, щоб наші позиції, які були кров'ю відвойовані, не здавали", - заявив Білецький.

Він додав, що захисники України не вважають президента своїм ворогом.

"Але якщо ви вирішите ці погрози виконувати - а у нас є такі ознаки - викинете звідти ветеранів, то замість кількох десятків людей наступного тижня буде там тисяча. А якщо з тисячею не вийде, то там буде десять тисяч", - пообіцяв лідер "Національного корпусу".

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"Хто у вас загинув? Хто з ваших друзів зазнав поранення на фронті? Друзів особистих. Хоча б хтось із вашого найближчого оточення, родичі тощо пішов воювати? Загинув, був поранений? Ви нічого про це не знаєте. А ми це прекрасно знаємо, прекрасно розуміємо", - додав Білецький.

"Нас не зламали 2014-2015 роки. Нас не зламала величезна навала, яка сунула тоді зі сходу. Ви думаєте, що нас зламає що? Ваше бажання домовитися з ворогом за будь-яку ціну? Україна цю ціну заплатила. Не ви її заплатили. Тому не вам все-таки вирішувати, чи віддавати нашу територію, чи ні. А, зокрема, кожному з нас, тим людям, які дотичні до оборони цієї країни, її захисту", - підсумував він.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

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