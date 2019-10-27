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Все про:Зеленський (3359) Білецький (110) Золоте (66)

 Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч. ВIДЕО

Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не намагатися вигнати із Золотого ветеранів, які виступають проти розведення військ.

Відповідне відео опубліковано на каналі Андрія Білецького в ютубі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ветерани залишаться в Золотому, бо вони мають таке право. Мають право на особисту думку, яку вони висловлюють президенту цієї країни. Вони здобули це право своєю кров'ю. Вони мають право перебувати не в Києві в Офісі президента чи в зручній квартирі. Вони мають право перебувати в Золотому для того, щоб наші позиції, які були кров'ю відвойовані, не здавали", - заявив Білецький.

Він додав, що захисники України не вважають президента своїм ворогом.

"Але якщо ви вирішите ці погрози виконувати - а у нас є такі ознаки - викинете звідти ветеранів, то замість кількох десятків людей наступного тижня буде там тисяча. А якщо з тисячею не вийде, то там буде десять тисяч", - пообіцяв лідер "Національного корпусу".

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"Хто у вас загинув? Хто з ваших друзів зазнав поранення на фронті? Друзів особистих. Хоча б хтось із вашого найближчого оточення, родичі тощо пішов воювати? Загинув, був поранений? Ви нічого про це не знаєте. А ми це прекрасно знаємо, прекрасно розуміємо", - додав Білецький.

"Нас не зламали 2014-2015 роки. Нас не зламала величезна навала, яка сунула тоді зі сходу. Ви думаєте, що нас зламає що? Ваше бажання домовитися з ворогом за будь-яку ціну? Україна цю ціну заплатила. Не ви її заплатили. Тому не вам все-таки вирішувати, чи віддавати нашу територію, чи ні. А, зокрема, кожному з нас, тим людям, які дотичні до оборони цієї країни, її захисту", - підсумував він.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156205
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил упрямо тянет Украину к гражданскому неповиновению И это ради того чтобы лицезреть луноликое хуйло? Сдай булаву и вали в Ростов, зеленая гнида!!!
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Билецкий дал хороший ответ мелкой Зеленой плесени, которая лижет Путину зад.
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... и передайте интернацику Сивохе
Не лох, а президент ДНР
Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч - Цензор.НЕТ 3175
Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли Президенту Украины о своём желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра. О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат. Также ждём ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путём мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.
Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе.
Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР.

Тим Златкин
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порошенко - это коллаборант! Его вздернуть надо!
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Малоросы в коментах поражают.
Азов красавцы!
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