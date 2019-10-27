EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  7253  51
Все про:Волинець (30) Донбас (13422) Електрика (301)

 Ситуація з електропостачанням у Донецькій і Луганській областях - саботаж і злочин, - Волинець

Глава незалежної профспілки гірників і конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець закликав президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука терміново втрутитися в ситуацію з електропостачанням Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбувається з електропостачанням Донецької та Луганської областей, - саботаж і злочин. Кабінет Міністрів власноруч залишає 5 мільйонів громадян України без світла, зупиняє інфраструктуру і залишки виробництва, ставить під загрозу життя і здоров'я шахтарів, а 5000 енергетиків змушує звільнятися і їхати з країни. Все тому, що Державна виконавча служба, підпорядкована Мін'юсту, заарештувала рахунки трьох постачальників - Луганської енергетичної компанії, "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" і "ДТЕК Донецькі електричні мережі". Тому понад два місяці люди не отримують заробітну плату і вже відмовляються їхати під кулі і ремонтувати те, що систематично знищують терористи", - заявив Волинець.

Читайте також: Від початку доби ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат не зафіксовано, - пресцентр

На думку профспілкового лідера, цю проблему створено штучно політикою держави в 2014-2018 роках, коли рішення РНБО і Кабміну змушували постачальників поставляти на окуповані території електроенергію, але водночас не передбачали жодної компенсації. І тепер виконавча служба блокує рахунки постачальників, заявив експерт.

Волинець вважає, що прем'єр-міністр Гончарук має вирішити питання з електрикою так само, як нещодавно було вирішено питання з газом.

"Жахливий парадокс ситуації в тому, що опис майна, заарештованого ДВС, розпочався з міста Вугледар - одного з останніх форпостів шахтарів на неокупованій частині Донбасу. Цей опис та розпродаж майна з аукціону може призвести до закриття найбільших держшахт, зокрема  "Південнодонбаської №1" і шахти ім М.С. Сургая, і екологічної катастрофи. Без світла шахти не зможуть відкачувати ґрунтові води і буквально за кілька днів шахти повністю затопить", - заявив Волинець.

На його думку, ця ситуація - не тільки удар по екологічній безпеці і мільйонах громадян, які живуть у цих районах, це удар по безпеці і незалежності країни, оскільки "військовики будуть змушені захищати Україну у темряві".

Читайте також: Дефіцит на ринку електроенергії створюється штучно, зокрема компанією Ахметова, - Герус

Волинець закликав Зеленського і Гончарука втрутитися в ситуацію і знайти рішення. "Якщо цього не станеться найближчим часом, нас чекає дуже важка зима", - дійшов висновку Волинець.

Ситуація з електропостачанням у Донецькій і Луганській областях - саботаж і злочин, - Волинець 01

Нагадаємо, на початку серпня експерт Центру енергетичних досліджень Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в шахті "Південнодонбаська" може призвести до екологічної катастрофи, але керівництво нічого не робить.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156204
 
 
 Топ коментарі
 
поставку на оккупированные територии вообще надо прекратить... пусть поднимают восстание и выгоняют кацапских оккупантов... а дальше надо посмотреть... а то это профсоюзное чмо еще что-то требует...
 показати весь коментар
 
задовбало вже слухати і читати про той іпучий дамбас..... Ситуация с электроснабжением в Донецкой и Луганской областях - саботаж и преступление, - Волынец - Цензор.НЕТ 5781 перейменуйте вже цей регіон в геморой
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Браво, соевый идиот! Ринат Леонидович тобой доволен!
Ситуация с электроснабжением в Донецкой и Луганской областях - саботаж и преступление, - Волынец - Цензор.НЕТ 3488
 показати весь коментар
 
 
Исполнительная служба арестовала счета компаний ДТЭК Ахметова на 2,5 миллиарда
 показати весь коментар
 
 
Ринат Леонидович доволен, что ты соевый идиот? Ситуация с электроснабжением в Донецкой и Луганской областях - саботаж и преступление, - Волынец - Цензор.НЕТ 7274
 показати весь коментар
 
 
Зеленая плесень еще не то накрутит. Он уже подрывает энергоснабжение страны, уже торгует с врагом энергией , покупает электроэнергию и уголь у Путина, платит ему деньги, которые идут на кацапскую армию, уже похерил санкции против агрессора и дал зеленый свет торговле с убийцами украинского народа. Вылитый сатана в овечьей шкуре, которому наплевать на народ.Ему роги нужно приделать и бородку и сатана как на картинке.
 показати весь коментар
 
По мнению профсоюзного лидера, эта проблема создана искусственно политикой государства в 2014-2018 гг.,Источник: https://censor.net.ua/n3156204. Где в это время была твоя зеленая плесень, блондинка???
 показати весь коментар
 
 
поставку на оккупированные територии вообще надо прекратить... пусть поднимают восстание и выгоняют кацапских оккупантов... а дальше надо посмотреть... а то это профсоюзное чмо еще что-то требует...
 показати весь коментар
 
 
Що там, що тут скрізь фірми Рижого. Перекладав гроші з кишені в кишеню. А тепер вже таку ж суму має заплатити Рижому бюджет.
 показати весь коментар
 
 
Є таке поняття «Італійський страйк», зараз народжується споріднене поняття: «Робота української влади».
 показати весь коментар
 
 
задовбало вже слухати і читати про той іпучий дамбас..... перейменуйте вже цей регіон в геморой
 показати весь коментар
 
 
не просто дамбас и дамбасянский бамбас.
 показати весь коментар
 
 
В цей геморой Пуйло примусить Залізну леді Зєлю вбухати наших з вами 100 млрд євро, звісно плюс зарплати сєпарам поліцейським, сєпарам суддям, сєпарам прикордонникам і т. д.
 показати весь коментар
 
 
то на нас вже давно навішали боргів за лугандонів
 показати весь коментар
 
 
шахты которые нужно дотировать и которые не приносят прибыли нужно все позакрывать.
 показати весь коментар
 
 
а может дамбасне еще и вареньем вокруг рота намазать? и угольной пылью припорошить?
 показати весь коментар
 
 
Ну этот деятель давно на подсосе у Ахметки..... Так, что он не шахтеров защищает, а рыжие кровавые барыши....
 показати весь коментар
 
 
Так его еще науськивает одна симпатичная бабуля.
 показати весь коментар
 
Бабуля уюе пройденный этап. Сейчас ему кашляет рыжый таракан...
 показати весь коментар
 
 
а к Ахметову претензий нет? ... ну и славно.
 показати весь коментар
 
 
...это удар по безопасности и независимости страны. Так как "военные будут вынуждены защищать Украину во тьме".

Ну. то есть. он не за бабки, ему за державу обидно.
 показати весь коментар
 
 
эти 5 млн. включают людей на оккупированных территориях?

Или такие вопросы уже считаются неприличными?
 показати весь коментар
 
 
В том то и дело что оккупированным пофиг у них свет с параши без света останутся наши Ситуация с электроснабжением в Донецкой и Луганской областях - саботаж и преступление, - Волынец - Цензор.НЕТ 3224
 показати весь коментар
 
это понятно, мне интересна позиция "радетелей за народ" которые пугают нас 5 миллионами людей без света - они включили в эти 5 млн. людей "с той стороны" чтоб цифра была посолиднее, или нет?
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего нет . Посчитать население на оккупированной территорий нет возможности . Конечно если оккупанты не поделятся переписью населения Ситуація з електропостачанням у Донецькій і Луганській областях - саботаж і злочин, - Волинець - Цензор.НЕТ 6672 Вообще население Донбасса было около 7 лямов
 показати весь коментар
 
а в этом самом бамбасе что нибудь хорошее хоть когда нибудь было? вот всегда читаешь и думаешь что это за такой чудесный край с особым народом который всегда страдает . помню как бамбасский народ приезжал в Киев (еще задолго до войны) то за януковича то за баблом, постучать касками об асфальт побухать и подраться, получить дюлей и отбыть домой! ну что вы за этнос такой? может вы действительно в Украине лишние?
 показати весь коментар
 
 
За окуповані території відповідає окупант і той хто його туди позвав а волинець хай іде в дупу.
 показати весь коментар
 
 
Зелохнесське чудо, кермує прямо в прірву, пора зривати стоп-кран.
 показати весь коментар
 
Так донбас же кормит и поит всю Украину, нє
 показати весь коментар
 
 
Не хватает электроэнергии, чтоб расеющка бесперебойно оружие поставляла, а ведь еще нужен шмат сала на кусочек хлебушка для всех шахтеров и трактористов, а лично Волынцу икорки со сливочным маслицем.
 показати весь коментар
 
всё таки права была М.Тэтчер когда поставила раком своих английских глав профсоюзов. никчемные крысы, продажные твари!
 показати весь коментар
 
 
Та пофиг на електричество! Билецкий требует доли с 250 миллионов долларов от США.
 показати весь коментар
 
форумчане, вы неправы. семья волынцов уже давно надели шелковые трусы и трутся об эбонитовый столб. добывают сепарам электричество. ну и рыжему тоже.
 показати весь коментар
 
 
Хватит дамбасу кормить Украину и Евросоюз, пусть себя сами обеспечивпют!!!
 показати весь коментар
 
 
Делился друг мыслишками еще в 2015(стояли на нулях), как жестко разрулить ситуацию... Только обстрелы с ДНРии идут-закрываем нахер ВСЕ пункты пропусков на неделю. Аборигены своих ополченцев сами с гамном смешают без денежного подсоса с Украины... Как-то так
 показати весь коментар
 
 
Це зрозуміло.Питання до влади:" Чому так не робили?" Весь час вкачували в ОРДЛО гроші через поставки електроенергії, води, газу, які ніхто не оплачував, пенсії і соцвиплати.Там мільярди. Нахрєна?
 показати весь коментар
 
Стороны тот ещё засранец и Вошьдю-нелоху подлизал и Пороха обосрал (как смог).. Йулины кадры, они такие..
 показати весь коментар
 
Зря надрываешься, Миша, всех денег не заработаешь, а сепары тебя по-любому расстреляли бы, независимо от света.
 показати весь коментар
 
Білецькому нєх робити? Нехай вчить основи електрики. U*I=P, I*R=U. Коли вивчить, нехай шукає де струм пішов у землю.
 показати весь коментар
 
Не надо было выполнять преступный приказ кабмина и снбо и поставлять в луганду свет.
Частные компании тем более это делать не обязаны.
Судились бы с ними годами.
 показати весь коментар
 
 
А для чого потрібно було фінансувати ДНР та ЛНР? Це ж чистої води фінансування.
 показати весь коментар
 
та пущай при лучине жывут, свет це тяжкое наследие комуняцкого прошлого
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору