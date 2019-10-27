 Ситуація з електропостачанням у Донецькій і Луганській областях - саботаж і злочин, - Волинець

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що відбувається з електропостачанням Донецької та Луганської областей, - саботаж і злочин. Кабінет Міністрів власноруч залишає 5 мільйонів громадян України без світла, зупиняє інфраструктуру і залишки виробництва, ставить під загрозу життя і здоров'я шахтарів, а 5000 енергетиків змушує звільнятися і їхати з країни. Все тому, що Державна виконавча служба, підпорядкована Мін'юсту, заарештувала рахунки трьох постачальників - Луганської енергетичної компанії, "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" і "ДТЕК Донецькі електричні мережі". Тому понад два місяці люди не отримують заробітну плату і вже відмовляються їхати під кулі і ремонтувати те, що систематично знищують терористи", - заявив Волинець.
На думку профспілкового лідера, цю проблему створено штучно політикою держави в 2014-2018 роках, коли рішення РНБО і Кабміну змушували постачальників поставляти на окуповані території електроенергію, але водночас не передбачали жодної компенсації. І тепер виконавча служба блокує рахунки постачальників, заявив експерт.
Волинець вважає, що прем'єр-міністр Гончарук має вирішити питання з електрикою так само, як нещодавно було вирішено питання з газом.
"Жахливий парадокс ситуації в тому, що опис майна, заарештованого ДВС, розпочався з міста Вугледар - одного з останніх форпостів шахтарів на неокупованій частині Донбасу. Цей опис та розпродаж майна з аукціону може призвести до закриття найбільших держшахт, зокрема "Південнодонбаської №1" і шахти ім М.С. Сургая, і екологічної катастрофи. Без світла шахти не зможуть відкачувати ґрунтові води і буквально за кілька днів шахти повністю затопить", - заявив Волинець.
На його думку, ця ситуація - не тільки удар по екологічній безпеці і мільйонах громадян, які живуть у цих районах, це удар по безпеці і незалежності країни, оскільки "військовики будуть змушені захищати Україну у темряві".
Волинець закликав Зеленського і Гончарука втрутитися в ситуацію і знайти рішення. "Якщо цього не станеться найближчим часом, нас чекає дуже важка зима", - дійшов висновку Волинець.
Нагадаємо, на початку серпня експерт Центру енергетичних досліджень Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в шахті "Південнодонбаська" може призвести до екологічної катастрофи, але керівництво нічого не робить.
Ну. то есть. он не за бабки, ему за державу обидно.
Или такие вопросы уже считаются неприличными?
😋
Частные компании тем более это делать не обязаны.
Судились бы с ними годами.