 "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим

Відповідний текст Паша опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Інстаграм", інформує Цензор.НЕТ.

"Запитання звучало: "Чий Крим?" Питальним словом було "чий" і не інакше. Тому і відповідь вельми логічна. Вся територія землі належить людям, а Крим - це частина Землі, частина величезної планети. І, відповідно, він належить теж нам, людям!!!!" - вважає вона.

"Міс Україна-2019" рекомендує підписникам бути обережними під час спілкування зі ЗМІ.

"Завжди обмірковуйте запитання, які вам ставлять. У кожної медалі є два боки. І одного разу все може перевернутися!!! Ставайте мудрішими і вчіться аналізувати інформацію, яку публікують ЗМІ!!!" - написала модель.

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"Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, залежно від вигоди і того, що ви хочете зрештою отримати", - вважає Паша.

"Мені складно нав'язати чужу думку!!!" - додала вона.

Нагадаємо, раніше переможниця конкурсу "Міс Україна" Маргарита Паша на запитання журналістки про те, чий Крим, відповіла, що він "всіх людей". "Вся територія Землі, вона належить усім нам", - сказала вона.



