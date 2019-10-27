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 Суспільство
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Все про:Крим (7625) міс (3)

 "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим

"Міс Україна-2019" вважає, що дала правильну відповідь на запитання "Чий Крим?". Вона закликає людей "бути добрішими і гуманнішими" і нагадує, що "одного разу все може перевернутися".

Відповідний текст Паша опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Інстаграм", інформує Цензор.НЕТ.

"Запитання звучало: "Чий Крим?" Питальним словом було "чий" і не інакше. Тому і відповідь вельми логічна. Вся територія землі належить людям, а Крим - це частина Землі, частина величезної планети. І, відповідно, він належить теж нам, людям!!!!" - вважає вона.

"Міс Україна-2019" рекомендує підписникам бути обережними під час спілкування зі ЗМІ.

"Завжди обмірковуйте запитання, які вам ставлять. У кожної медалі є два боки. І одного разу все може перевернутися!!! Ставайте мудрішими і вчіться аналізувати інформацію, яку публікують ЗМІ!!!" - написала модель.

Дивіться також: "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша. ВIДЕО

"Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, залежно від вигоди і того, що ви хочете зрештою отримати", - вважає Паша.

"Мені складно нав'язати чужу думку!!!" - додала вона.

Нагадаємо, раніше переможниця конкурсу "Міс Україна" Маргарита Паша на запитання журналістки про те, чий Крим, відповіла, що він "всіх людей". "Вся територія Землі, вона належить усім нам", - сказала вона.

Одного разу все може перевернутися, - Міс Україна Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим 01
Одного разу все може перевернутися, - Міс Україна Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156202
 
 
 Топ коментарі
 
Да что с этой дуры возьмешь... У нас бегающая зеленая какашка, которая гнусаво визжит на каждом углу, что она президент, такое несет...
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Иллюстрация к выражению "косить под дурака".
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Это не мисс Украина - это мисс Малоросия...(
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Люди , не берите в дурного голову, через пару дней про неё все забудут
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Яка тупість запитувати у соски про щось взагалі... там розуму, як у равлика.
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Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям !!!!" - считает она.

...
Дівчинко, тут ось воно що. Є така тема - дайвінг, ну ти в курсі. Пропоную поїхати поплавати з аквалангом у відповідні акваторії, і коли зустрінеш під водою акуляку з хвостом - скажи їй "слы, тюлька, плыви отсюда! я тут такая вся человек, и мне принадлежит вся планета!"
Воно спрацює, зуб даю.
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Думал не удачная фота. В инсте у нее такая же.. Да и на вид ей около 30, если не больше.. Это ж сколько надо было заплатить, что б ее выбрали.
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Ничто не ново-гибкость хребта ,скользкость натуры,приспособленчество и продажность есть проявлением "мудрости" в понимании определённой части общества! "Извозчиков и проституток не бить-эти будут работать на любую власть"!
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Пора уже принимать закон о публичных людях,представляющих Украину на международной арене.
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Не треба підтведжувати, що ти - дебілка.
Першого разу було достатньо.
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Пардон за непристойний ремікс афоризму, але... в її випадку "іноді краще смоктати, аніж говорити".
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Осьо ще "истиная ледя"... з дирдачками... "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 2721


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а вдруг кто то ещё сомневался, так сказать - теперь она подтвердила, двойное таки сильнее.
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Спочатку була Аліна Паш, тепер Маргарита Паша...
В Матриці заглючило генератор прізвищ для NPC?
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типичный электорат зеЛи!
ватные падали + мызамир
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ТП усугубляет. ее пз да тоже ей не принадлежит,а принадлежит Ашоту и Вахтангу. "но все может поменяться",конечно могут поменятся... местами, когда будут драть это тупое создание
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зачем она оскорбляет украинскую землю которая ее родила, и которую оккупировало рашистское куйло?...а если бы в рабсее ей задали вопрос "чей Крым?"уже перевернулось " была до этого заявления украинкой опосля сталасоучастницей оккупанта Украины..."мис рашиста" в Украине
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"однажды все может перевернуться"

Ще зіткнення з астероїдом накаркає, дурепа "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 6422
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да, так бывает, где то уже ...

Учителя из города Золотое на Донбассе, с которыми встретился президент Украины Владимир Зеленский, имеют паспорта России.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин. Он рассказал, что получил паспортные данные женщин и будет добиваться отмены для них социальных выплат.
"Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли президенту Украины о своем желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!

Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра", - написал он."Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 1862

"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат", - добавил волонтер.
Также Златкин заявил, что ждет ответа на запросы в "Ощадбанк" и "ПриватБанк" об общей сумме "украденных бюджетных средств путем мошенничества иностранок под видом украинских граждан".
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вот кто оказывается "люди" для него, а не добробаты и не народ Украины на акции "Ні капітуляції!"
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вот это поворот.... шо гарант с кацапскими крысами фоткается? на фига?
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ему не доложили, ОНО было не в курсе ... и вАще,
там все наши люди, шо у них паспорта проверять, ОНО же не ЛОХ?
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а шо лейтенант бакланов уже мышей совсем не ловит? там же всех контактирующих проверяют? шось пробздилося у датському князивстви (Лэсь Подеревьянский).
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Украина юридически не признает за гражданином Украины любое другое гражданство. Де-юре, если у человека есть паспорт Украины и другие паспорта, полученные после, по закону в Украине он считается только гражданином Украины. Соответственно, если гражданину Украины положена пенсия, ее в любом случае будут на законных основаниях выплачивать, если у него другое гражданство или нет, так как оно де-юре не признается. Или нужно инициировать изменения в закон о гражданстве.
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у тебя the тёлка так точно все перевернется (все обязательно перевернется) ! сначала спереди , а потом сзади....
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Да,земля принадлежит людям. Только непонятно каким боком к всему этому кацапы?
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глупо от этой миски чего то требовать . она как и положено представительницам ее професии ( говорят самой древней ) красива и дурна "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 2281
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Претендентка на мисс-Мира...,по дурости..
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Недаром во всем мире красавицам еще и вопросы разные на конкурсах задают. Что бы такое мурло в короне не позорило страну своим идиотизмом.
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Пора бы уже вводить уголовную ответственность за отрицание оккупации украинских территории.А то сильно умные развелись."Крым всех людей"...Может твоя квартира тоже всех людей?Давай запустим туда пару бомжей или беженцев?Чё,согласна,дура? "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 5719
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ну не фигесе...а мы живем на планете Земля, в Солнечной системе, Галактика -Млечный Путь,которая входит--но что дальше знать этой девочке уж точно знать не надо- у нее просто разорвет мозг, а я считаю, детей надо беречь "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 3877
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Треба ще враховувати Мікросвіт Там теж мають усі права на Крим.
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Лінь гуглити... на скільки там відсотків досліджена гідросфера (особливо океанські акваторії)? Та й з суходолом не сказати, щоб на 100%
Навіть найглибші свердловини - якщо зменшити Землю до розмірів людини, то вони будуть набагато менш глибокими, ніж укус москіта. Тобто навіть шкіру не проб'ють.
Належить людям, казала вона...
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У тебя вместо головы жопа оказалась!
😁
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та даже не жопа, а НЕЧТО пустое и вонючее...
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это "однажды" уже настало и тупая дебилка перевернулась.
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Это клевая карикатура на выборы Президента 2019 - у неее скоро к Магистр менеджмента прибавится диплом Магистра Международных отношений ... А красоток, кстати, по наличию интеллекта подбирать должны, а не укродипломов...
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имхо, страшненькая, хоть и в пропорциях
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Чому всі ці * Miss * настільки тупі? Ще жодного разу не бачив моделі у якій би хоч зрідка вискакували ознаки інтелекту
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Тут Маша Паша, у Словенії Раша Срака (дзюдоїстка). Срака нібито збирається у політику.
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Сепарша прикинулась дурой,думает никто не заметит.
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