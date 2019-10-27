 "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим

Відповідний текст Паша опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Інстаграм", інформує Цензор.НЕТ.
"Запитання звучало: "Чий Крим?" Питальним словом було "чий" і не інакше. Тому і відповідь вельми логічна. Вся територія землі належить людям, а Крим - це частина Землі, частина величезної планети. І, відповідно, він належить теж нам, людям!!!!" - вважає вона.
"Міс Україна-2019" рекомендує підписникам бути обережними під час спілкування зі ЗМІ.
"Завжди обмірковуйте запитання, які вам ставлять. У кожної медалі є два боки. І одного разу все може перевернутися!!! Ставайте мудрішими і вчіться аналізувати інформацію, яку публікують ЗМІ!!!" - написала модель.
"Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, залежно від вигоди і того, що ви хочете зрештою отримати", - вважає Паша.
"Мені складно нав'язати чужу думку!!!" - додала вона.
Нагадаємо, раніше переможниця конкурсу "Міс Україна" Маргарита Паша на запитання журналістки про те, чий Крим, відповіла, що він "всіх людей". "Вся територія Землі, вона належить усім нам", - сказала вона.
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Дівчинко, тут ось воно що. Є така тема - дайвінг, ну ти в курсі. Пропоную поїхати поплавати з аквалангом у відповідні акваторії, і коли зустрінеш під водою акуляку з хвостом - скажи їй "слы, тюлька, плыви отсюда! я тут такая вся человек, и мне принадлежит вся планета!"
Воно спрацює, зуб даю.
Першого разу було достатньо.
Вам краще знати.
В Матриці заглючило генератор прізвищ для NPC?
ватные падали + мызамир
Ще зіткнення з астероїдом накаркає, дурепа
Учителя из города Золотое на Донбассе, с которыми встретился президент Украины Владимир Зеленский, имеют паспорта России.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин. Он рассказал, что получил паспортные данные женщин и будет добиваться отмены для них социальных выплат.
"Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли президенту Украины о своем желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра", - написал он.
"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат", - добавил волонтер.
Также Златкин заявил, что ждет ответа на запросы в "Ощадбанк" и "ПриватБанк" об общей сумме "украденных бюджетных средств путем мошенничества иностранок под видом украинских граждан".
там все наши люди, шо у них паспорта проверять, ОНО же не ЛОХ?
😁
Навіть найглибші свердловини - якщо зменшити Землю до розмірів людини, то вони будуть набагато менш глибокими, ніж укус москіта. Тобто навіть шкіру не проб'ють.
Належить людям, казала вона...
😁
😁
🙄