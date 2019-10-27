 Від початку доби ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат не зафіксовано, - пресцентр

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Березового із СПГ і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції ОС поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї) і Золотого-4, поза межами ділянки розведення (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно). Відкривали вогонь неподалік Луганського (з великокаліберних кулеметів) і Травневого (зі стрілецької зброї, станкових і ручних протитанкових гранатометів).
Зазначається, що упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 26 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат немає.
И видно же, что они стремятся к миру !!!
Кому не видно ?
что за такое....а сколько это по расстоянию и зачем вообще такое печатать, обеливая не благие желания Зе посидеть за столом с европейцами+ботокс
Не лох, а президент ДНР
Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли Президенту Украины о своём желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра. О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат. Также ждём ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путём мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.
Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе.
Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР.
Тим Златкин
тихої ночки, синочки...
(бережи вас Боженька)