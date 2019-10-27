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Все про:обстріл (5646) Донбас (13422) Об'єднані сили (389)

 Від початку доби ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат не зафіксовано, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 жовтня сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Березового із СПГ і великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції ОС поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї) і Золотого-4, поза межами ділянки розведення (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно). Відкривали вогонь неподалік Луганського (з великокаліберних кулеметів) і Травневого (зі стрілецької зброї, станкових і ручних протитанкових гранатометів).

Зазначається, що упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 26 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156201
 
 
 Топ коментарі
 
Это что еще за такая формулировка «потерь не зафиксировано»?!.........
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вы передайте сводку о Золотом нелоху, а то он не верит, что стреляют....
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Золотого-4 (за пределами участка разведения, из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), Источник: https://censor.net.ua/n3156201
что за такое....а сколько это по расстоянию и зачем вообще такое печатать, обеливая не благие желания Зе посидеть за столом с европейцами+ботокс
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Это что еще за такая формулировка «потерь не зафиксировано»?!.........
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вы передайте сводку о Золотом нелоху, а то он не верит, что стреляют....
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Чомусь здається, що йому передають інші сводки, ніж друкують для лєхторату, зокрема звіти СММ ОБСЄ, які читають і в Минську і в Берліні і в Парижі. Так наприклад, в звіті № 253/2019, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні 25 жовтня 2019 року читаємо наступне: "На вулиці Миру, що на південно-східній околиці н.п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), команда Місії знову бачила пошкодження триповерхової будівлі діючої школи, розташованої менш ніж за 1,5 км від лінії зіткнення. На першому поверсі спостерігачі бачили кульовий отвір у північному вікні (за оцінкою, від влучення кулі, ймовірно, калібром 7,62 мм) та подряпину на дерев'яних дверях навпроти вікна, за оцінкою, від рикошету кулі." Звідки ж могла потрапити куля у вікно школи, якщо на північ знаходиться підконтрольне уряду Оріхове? Також СММ майже щодня фіксує постріли в напрямку з заходу на схід через лінію розмежування, і теж виникає питання, а хто ж це робить?
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Ну видно же, что там такой же народ, как и Зеленский

И видно же, что они стремятся к миру !!!

Кому не видно ?
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Так и ты говори, что ты не лох. Кто же тебе не дает?
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Золотого-4 (за пределами участка разведения, из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), Источник: https://censor.net.ua/n3156201
что за такое....а сколько это по расстоянию и зачем вообще такое печатать, обеливая не благие желания Зе посидеть за столом с европейцами+ботокс
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назвіть по прізвищам тих хто стріляв , як мінімум тих що по це сповіщає - президент не вірить... він учора з тьотками там був і усьо зашібісь!. Чи Єрмак учора посодєйствовал?
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так это спецом выделено, что стреляют в Золотом4, а это 4мм в сторону.
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Ну ВСУ понятно - они соблюдают минские - а почему отпускники герои с Киева ( вон гаварят было 12000 героев на вече ) не едут сказать твердое - нет капитуляции - в Донецк или на границу? запутанно все как то ....
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Тобто ти вважаєш немічним нинішнього Президента України, який досі так і не оголосив війну Росії, не визволив Донецьк та не арештував Путіна і вся надія лише на отих 12 тисяч?
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Тобто ты считаешь что надо плевать на Европу Евроценности и минские соглашения и не стоит соблюдать ВСУ ?
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Надо отводить войска за Днепр тогда будет мир😁
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То есть наступать герои добровольцы не думают? ВСУ сдерживают минские а что тебя и других героев сдерживает от наступления?
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.. и передайте Сивохе
Не лох, а президент ДНР

Від початку доби ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат не зафіксовано, - пресцентр - Цензор.НЕТ 732

Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли Президенту Украины о своём желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра. О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат. Также ждём ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путём мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.
Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе.
Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР.

Тим Златкин
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