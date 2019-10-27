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Все про:Гонтарева (359) Бородянський Володимир (23)

 Хор імені Верьовки не каратимуть за пісню про згорілий будинок Гонтаревої, - Бородянський

Міністр культури України Володимир Бородянський заявив, що колектив не каратимуть за участь у номері "Кварталу-95", але потрібно "зробити висновки всім і більше так не робити".

Про це Бородянський сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Є речі, які перебувають у культурній площині. І не завжди в культурній площині має бути покарання. Покарання в тому розумінні, як хтось вважає, що треба когось чогось позбавити тощо. Це ж була ціннісна річ, тобто що можна, а що не можна, що добре, а що погано", - сказав Бородянський.

"Те, що сталося, на мій погляд, неприпустимо. Воно не смертельно, воно неприпустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити", - додав міністр.

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Глава Мінкульту анонсував поступовий перехід національних музичних колективів на проєктне фінансування.

"Якість і кількість культурного контенту мають збільшуватися. І всі наші зусилля будуть спрямовані на це. Чи призведе це до зміни форм фінансування? Так. Я думаю, що ми поступово будемо переходити на формати проєктного фінансування, як це зараз робить Український культурний фонд", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що перехід на проєктне фінансування відбудеться не відразу.

"Бо ми хочемо зберегти те надбання, ту спадщину, які у нас є, але ми хочемо їх покращувати, і щоб це покращення було зашите всередину тієї системи, яку ми будемо будувати", - зазначив Бородянський.

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Нагадаємо, пісню про згорілий будинок Гонтаревої, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала". "Хата горить у Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валеріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)". "Мораль проста – хата згоріла від стида". "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на 17 вересня унаслідок підпалу. Будівля вигоріла практично повністю, оскільки вогнищ пожежі було кілька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156198
 
 
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просто дадут каждому по верьовке, а там по украинской традиции, шо хошь, то и делай
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редкий случай, соглашаюсь с коломойским:"...он[Бородянский] не дебил, а подонок."(с)
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Хор, как и квартал нуждается в рекламе. Ведь скоро начнутся ёлки, утренники, корпоративы...
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Нужно принять закон!
Кто высмеивает кого-то из шоколадной шоблы - высшая мера наказания.
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Откуда Зеленский таких министров наковырял.
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Включил на телефоне сепар тв 112. Медведчука Орут что Зеленский узурпатор . Давит свободу слова. Нашел 5 канал . Порошенка Тоже самое, Зеленский узурпатор ,давит свободу слова. Вопрос . Совпадение ?
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"Непримеримьіе враги" обьединились, могуьт потерять "корьіто" и свободу, а єто для них во сто крат важнее какой то Украиньі.
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праільна, по мнєнію бородянського (спущенному йєму свєрху) вєрьовочниє подпєвали нічого прєдосудітєльного не накоїли
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Продажный хор выступил в продажном квартале......

Хор распустить, проституток и на Окружной хватает!
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мы хотим сохранить то достояние, Хор імені Верьовки не каратимуть за пісню про згорілий будинок Гонтаревої, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8885 которые у нас есть, но мы хотим его улучшать, и чтобы это улучшение было.....
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А переименуют хотя бы в хор имени Бени Коломойского, бо девки все же так старались, так заводили голосисто....
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Чего уж там! Понять и простить веревку! Ну и бабла подкинуть, типа давай еще раз!
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Да у него же на лице написано что оно даун...
"цирк уродов" захватил власть...

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сколько "Верёвочке не виться, а в петелька на шее Потроха и его "погорелицы" непременно затянется!!
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Хір Мотузки отримав максимально суворе "ай-яй-яй". Аналогічне "покарання" отримав отой "шевченко", що поліз мишобрататися на бавовняне шоу.
Тенденція, пані та панове...


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почему бородянский все еще министр? выгнать его надо...
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Хозяин ЗЕбилов Бабломойский обчистивший Приват минимум на 5,5 лярдов баксов, я уже промолчу про много десятилетний грабёж в масштабах всей Украины у ЗЕбилов вообще никаких претензий не вызывает, почему то вся месная сепарская ЗЕбилятня не просит его посадить в тюрягу. А Гонтарева залившая в Приват 160 лярдов и спасшая его, а заодно и всю банковскую систему от банкротства и развала у них преступник и воровка. Припекает сепарам ЗЕбилам что не получилось Украину уничтожить..Так понимаю что теперь вся сепарня ЗЕбильная молица на дефолт как завещал их хозяин Бабломойский..ведь любой ЗЕбил тебе за минуту докажет что дефолт пойдёт только на пользу Украине.
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А за шо их наказывать-то ? Всё было вполне в рамках европейских ценностей. Достаточно вспомнить Шарли Эбдо, те вообще любители над трупами шутить, даже над МН-17 глумились
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если это одни и те же персоны, то таки зебил встретился с повстанцами и их пособниками.
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"Хто всрався? - невістка"©
Наказать! Натурально, как есть - наказать - заставить в переходах напеть на новую хату Гонтаревой.
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Помилка більшості коментаторів коли мова заходить про "слуг" полягає в тому, що вони наділяють їх громадянством України. Тобто українським патріотизмом. А це жиди і для них все українське чуже, батьківщина Ізраїль, а Україна місце де вони тимчасово "заробляють". У них зовсім інша ментальність тому захищати цю країну, її культуру або розвивати моральні якості гоїв вони не збираються.
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Саме нормальне покарання - не ходити на концерти цих повій від культури, що в кварталі, що в хорі
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Выдать грант из казны , разучить ещё пару тройку хитов про пэдрену свыноэлиту и отправить на гастроли
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по моему наградить нужно. троллинг 80 уровня - у соевых пригорело.
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Этот хор пережиток советских республик, гнилой и воняет старухами, которые испоганили прекрасную старинную Украинскую песню.
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Конечно не будут наказывать потому что не за что! Хватит делать из мухи слона, согласитесь, просто согласитесь, что Петька придурок
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"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - добавил министр???

Удивительно! Воровка обокрала Украину, нажила сотни миллионов баксов, устроила инфляцияю гривны на 350%, а ее такие горе-министры как Бородянский берут под защиту. Ну и Кабмин у Гончарука
Источник: https://censor.net.ua/n3156198
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подкупила хор подпевал зедебилам поэтому наказывать не будут
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А при чём тут дом Гонтаревой - они его поджигали ?
Мало ли какие дома сгорели и у хозяек имя Валерия...
У Гонтаревой мания величия - известному хору прямо делать нечего,
как следить за пожарной безопасностью её недвижимости.
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Ну, а ви хотіли їх кудись там саджати, вкрадене і награбоване повертати.
Навіть жартувати з цього приводу не можна, не те, що пісні співати.
Це ж "антісоєвая" пропаганда спрямована проти "батька нації", його революційних соратників, держави і всього народу.
Як його, з такими піснями і анекдотами, потім в героїчну історію впихати будуть? Ви про це подумали?
Він нам про НАТО розповідає, може колись ще і про котли і склади щось розкаже.
Схаменіться, бо лихо вам буде.
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Та що ще дивуватися з бзіка якогось чергового зє-урода? Зє-урод він і є зє-урод. Тут вже медицина не допоможе. Лише кастрація, щоб більше собі подібних не плодили 😕
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лучшей антирекламы, для веревочников,как участие в совместном номере с квартальщиками ,не отыскать..
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Судя по количеству песиков в комментах, могли бы отстроить дом Лере по быстрому .
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Зважаючи на зміст коментарів зєбілів не всіх ще Кащенко вилікував 😕
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дом сгорел. кто поджог не известно. но мне жаль не дом, гонтарева натырила на 100 домов. жаль сотню сгоревших банков, сгоревшие сотни миллионов долларов вкладов миллионов людей, сотни тысяч сгоревих рабох мест, сгоревший курс по 8. Надо узнать кто поджёг и уже спеть и не такое.
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