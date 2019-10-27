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Все про:Крим (7625) онкологія (48) кримські татари (1453) Чапух Асан (10)

 У фігуранта "справи Веджіє Кашка" Чапуха діагностували рак, - адвокат

У фігуранта кримської "справи Веджіє Кашка" Асана Чапуха діагностовано онкологічне захворювання. Чапух перебуває під домашнім арештом на винайманій квартирі.

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомив адвокат політв'язня Айдер Азаматов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не завершилися успіхом. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження і лікування, і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він уже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду ще стільки ж", - розповів адвокат.

За його словами, раніше Асан Чапух скаржився на те, що перебування під домашнім арештом у винайманій квартирі не кращим чином впливає на його здоров'я.

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Нагадаємо, 23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх звинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини. Під час затримання стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

У грудні 2017 року Чапух переніс мікроінсульт у СІЗО і потребував термінової госпіталізації. Пізніше заарештований пройшов медичне обстеження, однак діагноз і стан його здоров'я залишаються невідомими для адвоката.

У вересні 2018 року Чапух оголосив голодування, але незабаром був змушений припинити його за станом здоров'я. Цього ж місяця його госпіталізували.

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У жовтні 2018 року Чапуха за станом здоров'я відпустили з СІЗО під домашній арешт.

17 квітня 2019 року Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова засудили до 3 років умовно з випробувальним терміном (3 роки). Асана Чапуха - до 3,5 років умовно з таким же випробувальним терміном. Чоловіків обвинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини, вони не визнали провини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156195
 
 
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Суки кацапские, и методы применяют гестаповские. Кацапия не победила фашизм, а усыновила его.
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а какая женщина скончалась? та-у которой , якобы, что то вымогали? и она просто так себе умерла?
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приношу свои извинения за этот свой коммент..разобрался..а Цензору надо бы толковее инфу давать, но это с меня вины не снимает
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Пишите жалобу в ООН. В Украине украинских ментов не могут привлечь за ЕвроМайдан .
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Украинские ментьі с 2014 года, на заработках в Мацкве.
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