 У фігуранта "справи Веджіє Кашка" Чапуха діагностували рак, - адвокат

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомив адвокат політв'язня Айдер Азаматов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не завершилися успіхом. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження і лікування, і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він уже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду ще стільки ж", - розповів адвокат.

За його словами, раніше Асан Чапух скаржився на те, що перебування під домашнім арештом у винайманій квартирі не кращим чином впливає на його здоров'я.

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Нагадаємо, 23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх звинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини. Під час затримання стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

У грудні 2017 року Чапух переніс мікроінсульт у СІЗО і потребував термінової госпіталізації. Пізніше заарештований пройшов медичне обстеження, однак діагноз і стан його здоров'я залишаються невідомими для адвоката.

У вересні 2018 року Чапух оголосив голодування, але незабаром був змушений припинити його за станом здоров'я. Цього ж місяця його госпіталізували.

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У жовтні 2018 року Чапуха за станом здоров'я відпустили з СІЗО під домашній арешт.

17 квітня 2019 року Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова засудили до 3 років умовно з випробувальним терміном (3 роки). Асана Чапуха - до 3,5 років умовно з таким же випробувальним терміном. Чоловіків обвинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини, вони не визнали провини.