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Все про:Сирія (1371) США (5719) ІДІЛ (230) Трамп (2175)

 "Він помер як собака", - Трамп оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ аль-Багдаді

Президент США Дональд Трамп підтвердив поширену раніше ЗМІ інформацію про ліквідацію в Сирії ватажка терористичного угруповання "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Трамп розповів, що операція з ліквідації аль-Багдаді була "дуже і дуже небезпечною", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Американський президент зазначив, що під час операції збройних сил в США в сирійському Ідлібі було знищено також багато спільників аль-Багдаді.

Трамп назвав сьогоднішній день "великим для Америки" і заявив, що аль-Багдаді "помер як собака".

За словами глави Білого дому, аль-Багдаді "боягузливо тікав" і підірвав пояс смертника. Трамп додав, що разом з аль-Багдаді загинули троє його дітей. "Він помер як собака, як боягуз", - сказав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ліквідували в Сирії лідера ІДІЛ аль-Багдаді, - ЗМІ

Аль-Багдаді був проголошений лідером ІДІЛ 16 травня 2010 року після смерті його попередника Абу Омара аль-Багдаді. У ЗМІ не раз з'являлася інформація про його загибель, яку пізніше спростовували.

У травні 2018 року в МВС Іраку заявили, що ватажок ІДІЛ, ймовірно, переховується в Сирії.

29 квітня 2019 року аль-Багдаді вперше за останні п'ять років з'явився на відео. Останній раз Багдаді був перед камерами, коли виступав з проповіддю у Великій мечеті аль-Нурі в Мосулі (Ірак) в липні 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нехай хтось ще бореться за цей закривавлений пісок", - Трамп про виведення військ США із Сирії

26 жовтня видання Newsweek з посиланням на представника Пентагону написало про проведену американськими військовими спецоперацію з ліквідації аль-Багдаді. За даними співрозмовника видання, міністерство оборони заявило Білому дому, що у них є "висока впевненість" у тому, що загиблий в результаті спецоперації - саме аль-Багдаді, але перевірку ще не завершено. Джерело каже, що птриває ДНК-і біометричне тестування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156194
 
   
 Топ коментарі
 
А Путлєра слабо? Чи Пуйло швой парєнь?
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Это он про кремлёвского Фюрера первого или второго?"Він помер як собака", - Трамп оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ аль-Багдаді - Цензор.НЕТ 9569
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Все существующие в мире террористические организации созданы в рюзькой ПеДиРации и финансируются московией. Все лидеры террористов учились в московии в патриса лумумбы. Кацапия - есть корень мирового зла, мирового терроризма.
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Товарищ аль багдадов визжал как свинья, когда его убивали и это хорошо.
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Самое большое оскорбление в мусульманском и арабском мире, это назвать оппонента собакой, именно собакой. Чудовищнее и унизительнее у мусульман и арабов, чем это оскорбление, ничего нет. Вот Трап и распоясался.
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Что их как по команде сорвало...Трамп уже тоже 73 года как не лох ? Может он в один поезд с Зеленским сел ?
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Также перед виборами убили Бен Ладена, но тогда набирал бали Обама.
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Считаю, что политик любой страны должен быть мудрым и гибким и даже хитрым.
Зачем трамп такое ляпнул? Чтобы теперь в США участились теракты?

Никогда не понимала наших националистов: знали, какой придурковатый *****, но с первого дня независимости специально его подзуживали и как специально делали все, чтобы его разозлить. Разве умные политики так делают? Как мышка с котом.
И это при том, что россия имеет ядерное оружие, при том, что она уже оттяпала кусок у Молдавии и Грузии.

Взять, например, Болгарию. Эта страна легко вошла в ЕС, и россия почему-то даже не гавкнула в ту сторону. Почему? Да потому, что болгары на россию сильно не выступали, всегда всем рассказывали, что они чуть не братья, но при этом упорно делали свое дело по вхождению в ЕС и НАТО. И россия это молча проглотила.
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Хороший задел для Трампа в его предвыборный кейс. Победитель террористов - это понравится американскому избирателю. Так что второму сроку однозначно быть. А все недоброжелатели и завистники обломают об трампушу свои зубки и сами обломаются
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