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Все про:Зеленський (3359) Коломойський (623) 1+1 (61)

 Зеленський: Втратити підтримку 1+1 або образити Коломойського не боюся

Президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться образити олігарха Ігоря Коломойського або втратити підтримку його телеканалу 1 + 1.

Про це він сказав в інтерв'ю The New Yorker, повідомляє  Цензор.НЕТ.

Під час розмови з журналістом Джошуа Яффа, що проживає в Москві, Зеленський запевнив, що не збирається давати Коломойському ніяких привілеїв і наполягатиме на тому, щоб той витратився на соціальні та інфраструктурні об'єкти, як вже зробили Рінат Ахметов (купив автомобілі швидкої допомоги) і Віктор Пінчук ( купив квартири звільненим з полону морякам).

"Давай так, минуле в минулому ... Але прийшов час віддати більшу частину твоїх грошей на соціальні проєкти та відновлення Донбасу", - цитує видання слова Зеленського в розмовах з олігархами.

За словами президента, він зовсім не переймається про те, що Коломойський може не піти назустріч.

"Якщо телеканал (Коломойського. - Ред.) після цього обернеться проти мене, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву, - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156190
 
 
 Топ коментарі
 
и всё-таки зебил был первым ))
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Не боится, но ссыт безумно.
Ну потому, что-не лох.
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Хочешь дочку или сыночка ? ))
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Та мы уже поняли шо не боишься.
Ты ему как нищему электроэнергию по 50 коп на......Получи валерьич 300 лямов ежемесячной халявы.И валерьич вынужден как побирушка принимать эти копейки. А фуле! Не попрёшь же против преза.
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на фонє "янєлоха" вови януковічь виглядає досить пристойно.
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Дивно, його команда гівновозами черпає методи росії по спілкуванню граждан с Нелохом ( виставляючи одні й ті ж рожі учительок , якх за ним возять для фоток) , а не хоче вчитись на своїх помилках - невже таквірять що 73 відстоки українців складаються з отаких учітєлєй і "распятих девочєк -мальчіков-подростков із інтернета"?
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Старовинна японська казка про Добро і Зло.

" Пливе якось по річці на унітазі сцарєвіч Вофка та бомки на дупі б'є . Коли це на зустріч йому пливе величезна купа лайна Бєні Калашмойського . Геть з дороги, кричить йому сцарєвіч Вофка, а то я тебе з'їм . Ні, відповідає купа бєніного лайна, давай ти геть з дороги, а то я тебе з'їм. І перемогло Добро Зло. І з'їв сцарєвіч Вофка всю ту купу бєніного лайна. І поплив собі далі Вофка бомки на дупі бити.... "

- Ось така муйня, малята... 😕
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Група гастролерів - запам,ятаємо їх , вони скоро сюжети про" распятих мальчіков" отим бійцем Азову нам будуть демонмтрувати на дваждиговєнном каналі
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та же одежда и причёски спустя пять лет. а что такое качество плохое? фотошоп галимый.
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і мочу сдать не боїться, і на коліна перед кадировим, і прєзідєнт, і нє лох, і, взагалі, смєлий пацан.
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ЗЕЛЯ ТЕБЕ НАРОД ГОВОРИТ-ТЫ ЛОХ☺......сидел бы в с своем задрыпаном квартале и бабки потихоньку колотил а так вляпался в историю с зепрезиденством так что скоро твоим корешам по кварталу как и тебе останется давать концерты по птицефабрикам расеи как и лорак....😂
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О Небе!!!!
Як уже дістали оці придуркуваті зелебенські політики, жах!
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Это какой то сюр. Ну не может быть такого дилентатизма на таком уровне.
Психология. 1 Класс, 1 четверть. Если существо употребляет частицу "не", то окружающие её тупо не слышат.
Говоришь - я не лох. Окружающие слышат исключительно "Я ЛОХ".
Говоришь - я не боюсь. Окружающие слышат "Я БОЮСЬ".
Это наиэлементарнейшие правила. Ораторам категорически запрещают употреблять частицу "НЕ" и заменять её выражениями синонимами.
То есть, вместо "я не лох" употреблять выражения типа "я предельно чётко представляю происходящее" и тому подобное.
Выражение "я не боюсь" это вообще за гранью, так носит оправдательный характер, что автоматически является признанием вины. Мол, я на самом деле боюсь, но не хочу чтобы это видели другие.
Для любого психолога это явка с повиной. А если сюда же добавить невольное копирование поведения хамского Бени, то вообще всё становится печально... ((
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Шкода, але правда!!!
Зєлєбобики, АУ!, де ви, чому не відлизуєте?!!!

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Да, это элементарная психология, проверенная и подтвержденная научно.
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Я розумію ЗА ЧТО ЕМУ АБІДНО - за КВН, бо не знав, на що здатен гумор та сатира народу, якого зневажав усі роки й годував своїм квартальським гівном. Але часи сміху над владою це початок її кінця - він це зі своєї роботи проти Пороха занє... Чи ще не втюхав?
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Опам"ятайтеся всі хто тут плює один на одного,так ми путіна не переможемо -ані фізично ,ані духовно ! Любіть УкраЇну, шануймося браттяІ Смерть ворогам!
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Альо, гараж !
зе-бидло =устало ат вайни=, про яку перемогу від них ви тут втираєте ?
Вона їм не потрібна, перемагати вони не збираються.
Їм треба =пєрєстать стрєлять і астанавіть вайну=, що вибрана ними істота і робить.
Тому припиніть свої ганебні маніпуляції.
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"Я ЛОХ, А НЕ ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВАКОВУ". Все-таки, а хто ж тоді президент - Коломойський, Аваков, Богдан, Розумков...?
Alex Flib: "мне 42 и я не лох!" - ну это МЕМ
elGringo: "Мне 42й год и я не лох" это новый слоган Слуги Народа!
Хто, хто сьогодні насправді президент? Цікавий аналіз на цю тему: https://www.youtube.com/watch?v=9LWKKZE8GRI&list=LLK35Go52ZdRBIMIV_Z-7H2g
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И что Беня купит пару скорых и все? Получит прощение? А ведь он украл 5,5 миллиардов долларов!!! Его место в тюрьме и с конфискацией!!!
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Без поддержки Г+Г ваш рейтинг, таварищ нелох, гавкнет за неделю.
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Кошмар. Цензор превратился в порохоботское болото.
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она лохушка и продожает топить за быдло. И нет чтобы признать свою ошибку, хоть завтра сюда путин приедет, такие уроды будут продолжать талдычить "аби не барига"
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Так вали звідси і не пиши коменти - чим менше вашого зеленого духу тим краще для України буде!
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Ну вот, дорогие граждане, голосовавшие за это чудо и утверждавшие, что так решил народ. Товарищ НЕЛОХ популярно разъяснил вам, что ТОЛЬКО манипуляции с вашим сознанием при помощи самого честного бениного канала Г+Г привели к тому, что у вас, как у собачек Павлова, сформировали желаемое поведение и ваш выбор, да еще и оставили вас в убеждении, что это был ваш личный выбор.
Поздравляю, вы сделали это вместе.
К сожалению, за вашу глупость и некритичность страдать придется всей стране, если бы пострадали только вы, то это могло бы и порадовать здравомыслящих людей, понимавших, что происходит на самом деле, а не в придуманной на Г+Г реальности.
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вот це и прекрасно, значит обделаться жиденько он тоже не боится
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КАМИНГ-АУТ

Вчера Президент Украины под камеры
сделал заявление о том, что он не лох.
Теперь мои и многих сомнения в этом
полностью развеялись.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Де росте і як називається те, що воно вживає перед тим, як робити такі заяви?
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"Як півсраки з-за куща"©
ДонЗЕ: «...обидеть Коломойского не боюсь. Я в ужасе от самой мысли об этом!»
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Он не боится обидеть Коломойского, но делать он этого, конечно же, не будет
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Volodymyr Viatrovyc‏
ЧитатьЧитать @viatrovychЕщеЗа головнокомандувача, який хамить солдату чужої армії чи навіть полоненому, було б соромно. За того, хто робить це з вояком, котрий з власної волі захищає його країну - страшно. Він не розуміє, на чому тримається його влада.
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То есть других уважаемых и чтимых не существует?
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"Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь"... но, на всякий случай, воздержусь.
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...хотя длительное воздержание вредно для здоровья...
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Красавчик,альфа клоун!!Поэтому регулярно Бене регулярно ништяки перепадают .
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"Валєрич, ну как я крутого чєла лохам показал, норм?"
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Ого, як тля розходилася ...
Вважає себе крутою, сильною ... і безсмертною.

Слухай ти, клієнт психіатра, нормальним просто смішно, як ти тужишся, і зрозуміло (вчора понаписували, кому не ліньки), чому ти так поводишся і талдичиш, як папуга =я не боюся-я не боюся= ....

Так що можеш іще трохи позайматися =самонавіюванням= ... Жодна притомна людина це не сприймає. На Заході і на твоєму дорогому поребрику тебе давно розкусили + спецслужби розписали твій жалюгідний портретик до дрібниць.
Але твоїм зе-лохам поки заходить ...
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Красавчик,альфа клоун!!Поэтому регулярно Бене регулярно ништяки перепадают .
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Тогда почему разрешили Коломойскому у РФ электричество импортировать и спонсировать тем самым врага???
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Заяви зеленського не вартують часу, витраченого на знайомство з ними. Сьогодні одне, завтра інше і т.д.
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Ахметов купив парочку швидких. Та я був би олігархом в 2 рази більше купив би цим лохам. Заробляю міліарди на лохів потратив пару лямів. Так можна жити. Лох не мамонт, лох не вимре. І таки в нас є ГлавЛох.
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Вал Мишель‏
Читать @VALMICHEЕщеОдин актер, нанятый играть президента, постоянно всем повторяет, что он президент. В психологии это называется АУТОТРЕНИНГ.
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У боевого хомячка по имени Зеленский что-то случилось со зрением, совсем перестал берега видеть...
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Смотри, какой смелый - не боится ослушаться Беню.
А если дядя Беня больно по жопе отшлепает?
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интересно, а зебилы допускают, что что-то подобное можно было услышать от любого из первых пяти президентов??? какими бы они не были )))))))))))))))
я не могу такого представить ))))))))))
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фото его дружков говорит красочно, что нелох не вызывает доверия словами о не страхе против хозяина.
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Отправьте СМС-ку с текстом " Я НЕ ЛОХ" на номер 123. Чем больше СМС-ок вы отправите, тем больше вы не лох.
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так и это еще не всё!!!

Учителя из города Золотое на Донбассе, с которыми встретился президент Украины Владимир Зеленский, имеют паспорта России.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин. Он рассказал, что получил паспортные данные женщин и будет добиваться отмены для них социальных выплат.
"Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли президенту Украины о своем желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!

Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра", - написал он.

Зеленський: Втратити підтримку 1+1 або образити Коломойського не боюся - Цензор.НЕТ 4447

"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат", - добавил волонтер.
Также Златкин заявил, что ждет ответа на запросы в "Ощадбанк" и "ПриватБанк" об общей сумме "украденных бюджетных средств путем мошенничества иностранок под видом украинских граждан".
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УРЯД НЕ ПІДТРИМАВ ПРОПОЗИЦІЮ ВОЛИНСЬКИХ НАРДЕПІВ ЩОДО 33 МЛН НА ПОРЯТУНОК ШАЦЬКИХ ОЗЕР.
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Правильно, бояться не стоит. Тем более учитывая огромную поддержку народа Украины.
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Без г+г зе превратится в быковатого провинциального клоуна квнщика. Кем он и является.
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