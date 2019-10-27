 Зеленський: Втратити підтримку 1+1 або образити Коломойського не боюся

Про це він сказав в інтерв'ю The New Yorker, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час розмови з журналістом Джошуа Яффа, що проживає в Москві, Зеленський запевнив, що не збирається давати Коломойському ніяких привілеїв і наполягатиме на тому, щоб той витратився на соціальні та інфраструктурні об'єкти, як вже зробили Рінат Ахметов (купив автомобілі швидкої допомоги) і Віктор Пінчук ( купив квартири звільненим з полону морякам).
"Давай так, минуле в минулому ... Але прийшов час віддати більшу частину твоїх грошей на соціальні проєкти та відновлення Донбасу", - цитує видання слова Зеленського в розмовах з олігархами.
За словами президента, він зовсім не переймається про те, що Коломойський може не піти назустріч.
"Якщо телеканал (Коломойського. - Ред.) після цього обернеться проти мене, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", - сказав Зеленський.
Ты ему как нищему электроэнергию по 50 коп на......Получи валерьич 300 лямов ежемесячной халявы.И валерьич вынужден как побирушка принимать эти копейки. А фуле! Не попрёшь же против преза.
" Пливе якось по річці на унітазі сцарєвіч Вофка та бомки на дупі б'є . Коли це на зустріч йому пливе величезна купа лайна Бєні Калашмойського . Геть з дороги, кричить йому сцарєвіч Вофка, а то я тебе з'їм . Ні, відповідає купа бєніного лайна, давай ти геть з дороги, а то я тебе з'їм. І перемогло Добро Зло. І з'їв сцарєвіч Вофка всю ту купу бєніного лайна. І поплив собі далі Вофка бомки на дупі бити.... "
- Ось така муйня, малята... 😕
Як уже дістали оці придуркуваті зелебенські політики, жах!
Психология. 1 Класс, 1 четверть. Если существо употребляет частицу "не", то окружающие её тупо не слышат.
Говоришь - я не лох. Окружающие слышат исключительно "Я ЛОХ".
Говоришь - я не боюсь. Окружающие слышат "Я БОЮСЬ".
Это наиэлементарнейшие правила. Ораторам категорически запрещают употреблять частицу "НЕ" и заменять её выражениями синонимами.
То есть, вместо "я не лох" употреблять выражения типа "я предельно чётко представляю происходящее" и тому подобное.
Выражение "я не боюсь" это вообще за гранью, так носит оправдательный характер, что автоматически является признанием вины. Мол, я на самом деле боюсь, но не хочу чтобы это видели другие.
Для любого психолога это явка с повиной. А если сюда же добавить невольное копирование поведения хамского Бени, то вообще всё становится печально... ((
Зєлєбобики, АУ!, де ви, чому не відлизуєте?!!!
сц. , боягуз
зе-бидло =устало ат вайни=, про яку перемогу від них ви тут втираєте ?
Вона їм не потрібна, перемагати вони не збираються.
Їм треба =пєрєстать стрєлять і астанавіть вайну=, що вибрана ними істота і робить.
Тому припиніть свої ганебні маніпуляції.
Alex Flib: "мне 42 и я не лох!" - ну это МЕМ
elGringo: "Мне 42й год и я не лох" это новый слоган Слуги Народа!
Хто, хто сьогодні насправді президент? Цікавий аналіз на цю тему: https://www.youtube.com/watch?v=9LWKKZE8GRI&list=LLK35Go52ZdRBIMIV_Z-7H2g
Поздравляю, вы сделали это вместе.
К сожалению, за вашу глупость и некритичность страдать придется всей стране, если бы пострадали только вы, то это могло бы и порадовать здравомыслящих людей, понимавших, что происходит на самом деле, а не в придуманной на Г+Г реальности.
Вчера Президент Украины под камеры
сделал заявление о том, что он не лох.
Теперь мои и многих сомнения в этом
полностью развеялись.
(C)
@Anakoyher
🤔
Иеговой прошу!
ДонЗЕ: «...обидеть Коломойского не боюсь. Я в ужасе от самой мысли об этом!»
ЧитатьЧитать @viatrovychЕщеЗа головнокомандувача, який хамить солдату чужої армії чи навіть полоненому, було б соромно. За того, хто робить це з вояком, котрий з власної волі захищає його країну - страшно. Він не розуміє, на чому тримається його влада.
Вважає себе крутою, сильною ... і безсмертною.
Слухай ти, клієнт психіатра, нормальним просто смішно, як ти тужишся, і зрозуміло (вчора понаписували, кому не ліньки), чому ти так поводишся і талдичиш, як папуга =я не боюся-я не боюся= ....
Так що можеш іще трохи позайматися =самонавіюванням= ... Жодна притомна людина це не сприймає. На Заході і на твоєму дорогому поребрику тебе давно розкусили + спецслужби розписали твій жалюгідний портретик до дрібниць.
Але твоїм зе-лохам поки заходить ...
Читать @VALMICHEЕщеОдин актер, нанятый играть президента, постоянно всем повторяет, что он президент. В психологии это называется АУТОТРЕНИНГ.
А если дядя Беня больно по жопе отшлепает?
я не могу такого представить ))))))))))
Учителя из города Золотое на Донбассе, с которыми встретился президент Украины Владимир Зеленский, имеют паспорта России.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин. Он рассказал, что получил паспортные данные женщин и будет добиваться отмены для них социальных выплат.
"Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли президенту Украины о своем желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра", - написал он.
"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат", - добавил волонтер.
Также Златкин заявил, что ждет ответа на запросы в "Ощадбанк" и "ПриватБанк" об общей сумме "украденных бюджетных средств путем мошенничества иностранок под видом украинских граждан".