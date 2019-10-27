 Зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву, - Вакарчук

Про це він заявив у себе в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Вакарчук нагадав, що в 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну.
"У час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками – люди різних професій, різного походження, російсько- і україномовні – стояли в чергах до військоматів.
Деякі з них створили добробати. Добробати часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту.
Сьогодні головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям: "Дякуємо!"
А будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами – не призведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова "Ви". Гнів завжди на "ти", - наголосив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".
Они набрали бы себе гораздо больше политических баллов, если бы занялись очисткой Украины от криминальных элементов с "горячей кавказской кровью", терроризирующих местное население уже не по детски, а не организацией беспорядков на линии разграничения.
Ни рыба ,ни мясо-короче соя
Люди які сміялися або мовчали над тим як ставили на коліна ветеранів під Радою 3 березня 2018 року сьогодні піднімають хвилі хайпу що президент назвав добровольця на "ти". Люди, які не звертали уваги на готовий до розстрілу добровольців у раді спецназ, зараз кричать що охоронець президента тримав автомат біля хлопця в Золотому. Ті хто НАПРАВЛЯЮТЬ зараз хвилі народного гніву не хочуть справедливості. Вони хочуть зміни влади знову на тих кого за ці місяці вони намагаються відмити до скрипу.
Це проходить з основною масою з людьми без пам'яті і доступу до інформації. Але коли прийде час вирішувати це буде робити невеликий прошарок адекватних і вольових. Яким мізки так просто не задурити. І які завжди будуть пам'ятати хто є хто в нашій країні. Хто лох, хто дебил, хто зрадник або вбивця. Не переплутаємо. І якщо знову доведеться міняти шило то це точно не буде ваше мило.
Напомним, что 31 августа 2015 года в парламенте рассматривали изменения в Конституцию по децентрализации власти. Возле стен ВР произошли стычки участников акции протеста и охраной. В сторону гвардейцев полетела граната. Четверо гвардейцев погибли. Больше ста человек получили ранения. По версии следствия, гранату бросил экс-боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, а помогал - его товарищ Сергей Крайняк. Сейчас они обвиняются в совершении теракта. Суд над ними и еще 15 участниками акции протеста продолжается.
Источник: https://censor.net.ua/v453506
Кацап, хочешь повторить?
но разве Путину можно верить?? интересно на что рассчитывает Зе? если он сдаст часть территории, причем месте с населением! Путин прекратит войну ? - не смешите!
А если Зе сдаст территорию, а Путин не сдержит обещания, это значит что Зе прямая дорога на Ростов!
Первое высказывание - слова прожжонного ворюги, в том числе и на армии для отвода глаз от своего дерибана.
Второе высказывание - слова молодого и не опытного еще политика, который не корчит из себя мальдивского поросенка
Проект кремля?
Лох - самець лосося у період нересту.[1]
Лох - село в Саратовській області, Росія.
Лох - жаргонний вислів, що позначає простака, який дозволяє себе обманювати, потенційну жертву злочинця.
Лох (шотл. ґел. loch) - шотландська назва прісного озера або глибокої морської затоки.
Интересно что имел ввиду наш чудо презик?
Океан Ельзи
@okeanelzy
Сьогодні в Одесі у нас дуже особливий виступ "Святослав Вакарчук. Концерт-подяка", для особливих гостей.Провели репетицію.Деталі - згодом
Интересно, что это не первый опыт Вакарчука в роли народного депутата. Когда он прошел в состав Рады 6-го созыва (2007-2008 годы), Вакарчук прогулял 78% заседаний.
Кто б киздел...
🤑
Питання:
1. Якщо в Станиці Луганській відбулось відведення військ і не було втрачено жодного метру української землі, то де зрада?
2. Після відведення в Золотому мали бути відбутись перемовини в Мінську і далі путєн мав виводити своїх іхтамнетів і давати кордон під контроль України. Що путєн не зробить НІКОЛИ.
3. В разі, якщо путєн не зробить ці кроки, то ніяких виборів в Лугандоні не буде і на Рашу не знимуть санкції.
4. Все це лежить на поверхні, але "націоналісти"(на ставці?) і порохоботи підняли хайп, що Вовік там комусь нагрубив.
5. Вовік прийшов на передову, зайшов до вороже налаштованих, озброєних чоловіків в будинок і поспілкувавсь з ними на рівних. Тільки за це Вовіка треба поважати.
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Висновок:
Підряд "націоналістів" під прикриттям тисяч платних порохоботів в мережах працюють на пуйла. Російського шпигуна Порошенка треба негайно в буцегарню, інакше він розвалить Україну, щоб не сидіти довічне з конфіскацією
8% дерьмо усрётся от Хнева???
А как зелебени возмущались что жена Семочко гражданка раши?
Они держат нас за идиотов?