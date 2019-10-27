EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  6049  182
Матеріали за темою:
Все про:Вакарчук (142) Зеленський (3353) добровольці (352)

 Зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву, - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук висловив подяку українським добровольцями і засудив зневажливе поводження з ними.

Про це він заявив у себе в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вакарчук нагадав, що в 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну.

"У час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками – люди різних професій, різного походження, російсько- і україномовні – стояли в чергах до військоматів.

Деякі з них створили добробати. Добробати часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту.

Сьогодні головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям: "Дякуємо!"

А будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами – не призведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова "Ви". Гнів завжди на "ти", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сором за президента і гордість за бійця", - Сенцов про розмову Зеленського з "азовцем" Янтарем

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".

Зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву, - Вакарчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156188
 
   
 Топ коментарі
 
Важкий шлях в еміграцію. Зєля вже зробив перші кроки. Буде хайфовським лєгітімним.
 показати весь коментар
 
А Зєля виявляється не лох!!! Зєля зрадник і дебіл.
 показати весь коментар
 
Почему вы такие дегенераты,кацапы? Это такая ирония природы?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Так вся рука Коломойского, переданная по доверенности Богдану...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а где он был, когда добровольцев пэппо беспредельно морщил..? ох уж эти.................
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Проблема в том, что нравится это "патриотам" или не нравится, но Зеленский обязан выполнять то, за что его выбрали. А выбрали его за обещание принести в Украину мир. "Патриоты" при таком раскладе явно не вписываются в желание большинства украинцев.
Они набрали бы себе гораздо больше политических баллов, если бы занялись очисткой Украины от криминальных элементов с "горячей кавказской кровью", терроризирующих местное население уже не по детски, а не организацией беспорядков на линии разграничения.
 показати весь коментар
 
 
Ещё один смуту поднимает, может кто-то забыл война не окончена, в том числе информационная.
 показати весь коментар
 
 
А информационная война началась 21 мая 2019 года или была с 2014 года, как минимум?
 показати весь коментар
 
 
С 1992 года, когда меня в в/ч под Читой украинским шпионом назвали.
 показати весь коментар
 
Т.е. 5 лет до 21 мая 2019 года тоже была информационная война?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вакарчук вообще-то странный...Ни одного путевого предложения от него не услышал. Вечно какие-то лозунги и предсказания с умным видом. Косит чувак под "Айрон Мэйдэн," но нихера ж на них не тянет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Подмазадепутат
Ни рыба ,ни мясо-короче соя
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Отрыжка барыги
 показати весь коментар
 
 
Полезные идиоты Путлера..,Как Фарион...Возможно содержанки?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вся стрічка забита Зе і Золотим. Про це пишуть різні люди але частіше зустрічаю дуже знайомі прізвища. Прізвища тих, які при побитті ветеранів 3 березня 2018 року сміялися над фразою "ми теж прикрутили". Я боровся проти відводу військ все п'ять років, вважаю що якщо президент називає ветерана на "ти" він повинен спочатку запропонувати йому називати на «ти» самого себе, я згоден з багатьма простими людьми які критикують президента в стрічці. Однак чомусь в 90 відсотків фб мені виносить статті з іменами саме тих хто тоді коли було зроблено це фото кричали що "петро зробив все правильно!».
Люди які сміялися або мовчали над тим як ставили на коліна ветеранів під Радою 3 березня 2018 року сьогодні піднімають хвилі хайпу що президент назвав добровольця на "ти". Люди, які не звертали уваги на готовий до розстрілу добровольців у раді спецназ, зараз кричать що охоронець президента тримав автомат біля хлопця в Золотому. Ті хто НАПРАВЛЯЮТЬ зараз хвилі народного гніву не хочуть справедливості. Вони хочуть зміни влади знову на тих кого за ці місяці вони намагаються відмити до скрипу.
Це проходить з основною масою з людьми без пам'яті і доступу до інформації. Але коли прийде час вирішувати це буде робити невеликий прошарок адекватних і вольових. Яким мізки так просто не задурити. І які завжди будуть пам'ятати хто є хто в нашій країні. Хто лох, хто дебил, хто зрадник або вбивця. Не переплутаємо. І якщо знову доведеться міняти шило то це точно не буде ваше мило.Пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 991
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Иди пей,пой,пепе ср*ку поноси
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
славик а мир то в каком гаду ждать? 14 000 мертвых недостаточно чтоб понять что мы воюем с ежем голой жопой...сколько еще гробов надо? сколько еще вдов и сирот будет?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И именно по этому,ты Славик-шавка ******* почти половину заседаний,а в 2014-15 давал концерты олигархам с рашки))гениально
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все эти годы при Порошенко аресты, избиения и унижения ветеранов Святослава устраивали, а сегодня он прозрел
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
взрывали, расстреливали в спину, все норм, главное порох на троне
 показати весь коментар
 
 
31.08.17 10:05 Минутой молчания почтили память нацгвардейцев, погибших от взрыва гранаты под стенами ВР 31 августа 2015 года. ВИДЕО

Напомним, что 31 августа 2015 года в парламенте рассматривали изменения в Конституцию по децентрализации власти. Возле стен ВР произошли стычки участников акции протеста и охраной. В сторону гвардейцев полетела граната. Четверо гвардейцев погибли. Больше ста человек получили ранения. По версии следствия, гранату бросил экс-боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, а помогал - его товарищ Сергей Крайняк. Сейчас они обвиняются в совершении теракта. Суд над ними и еще 15 участниками акции протеста продолжается.
Источник: https://censor.net.ua/v453506

Кацап, хочешь повторить?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В порохоботи тільки дебілів беруть?
 показати весь коментар
 
 
Да, имбецилов не берут, потому у тебя нет шансов попасть в порохоботы.
 показати весь коментар
 
 
объясните логику, всу отходит, ветераны остались...дыровские снайпера не заходя в золотое зачищают снайперами, минометами...приезжают новые и так по тихоньку утилизируют всех добровольцев?
 показати весь коментар
 
Зе очень настаивает, допустим, возможно у Зе с Путиным есть какие-то договоренности,
но разве Путину можно верить?? интересно на что рассчитывает Зе? если он сдаст часть территории, причем месте с населением! Путин прекратит войну ? - не смешите!
А если Зе сдаст территорию, а Путин не сдержит обещания, это значит что Зе прямая дорога на Ростов!
 показати весь коментар
 
Зеб, даже твоя киска тебя, кормильца Украины, уже не может терпеть...
 показати весь коментар
 
реле,не сцы,главное,шоб у белароссийском субъекте расии не былопроблем
 показати весь коментар
 
Вот у твоей киски - проблемы, потому она и взмолилась.
 показати весь коментар
 
 
Ватники настолько привыкли к унижению и хамству что обожествляют это чмо.
 показати весь коментар
 
 
даже сявка пинкиса эльза понимает что штейн опозорился опять по крупной.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЭТО Я, БЫВШИЙ, ХОЧУ ОПЯТЬ НА ЦАРСТВО, ОБЯЗУЮСЬ ВОЕВАТЬ ВЕЧНО, ПОКА ДИАБЕТ НЕ ЗАДУШИТ
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко на Мальдивах. Зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3087
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На Сиваше
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это главный безальтернативный мыролюбный реформист из шыкаладного цеха?
 показати весь коментар
 
 
Это нечто другое.
Первое высказывание - слова прожжонного ворюги, в том числе и на армии для отвода глаз от своего дерибана.
Второе высказывание - слова молодого и не опытного еще политика, который не корчит из себя мальдивского поросенка
 показати весь коментар
 
 
Зачем нам такой "молодой и неопытный" в его 42? Неужели Вам не очевидно что в возрасте 42 года так себя вести может только олигофрен или дегенерат? И что с того что он не "мальдивский" если он московско-ялтинско-испанско-кипрский и в его жопе лапа Коломойского?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это и есть его сущность. Плевать на все знаки, правила и законы.
 показати весь коментар
 
 
Лахта, так за воровство и мародёрство не за что привлечь, так хоть за нарушение правил дорожного движения? Тогда дело - Труба. :D
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну чЫсто эуропейец ...ни дать не взять , свынство прёт даже в такой мелочи
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да, всеми можно пренебрегать без проблем с гневом: пенсионерами, пожарниками, учеными, ментами, военными, отслужившими по призыву или контракту, но ДОБРОВОЛЬЦЫ - это святое. Надо ясно понимать, что добровольцы - высший суд и исполнительная власть, так что когда они займут предприятия Ахметова, поставят своих директоров, установят себе оклады за надзор и уровень уплаты налогов в бюджет, то олигарх обязан будет подчинится так же, как Президент, иначе - ГНЕВ!!!! Собственно мы это каждый день видим, как добровольцы плюют на все буржуйские условности и выколачивают в пользу народа огромные средства, вскрывая уклонение от налогов, таможенных сборов и прочие жульнические штуки. Или не видим? А может быть наоборот, мы видим, как герои за мзду малую служат частными армиями отдельных олигархов?
 показати весь коментар
 
 
Що робити з хамом, який несподівано зайняв найвищу посаду у державі, не маючи ні знань, ні розуму, ні досвіду?
Проект кремля?
 показати весь коментар
 
 
Маслинка або лох (лат. Elaeagnus) - рід дерев і кущів родини маслинкових.[1]
Лох - самець лосося у період нересту.[1]
Лох - село в Саратовській області, Росія.
Лох - жаргонний вислів, що позначає простака, який дозволяє себе обманювати, потенційну жертву злочинця.
Лох (шотл. ґел. loch) - шотландська назва прісного озера або глибокої морської затоки.

Интересно что имел ввиду наш чудо презик?
 показати весь коментар
 
 
Це він відпочиваючи після концерту в Одесі нашкрябав ?




Океан Ельзи

@okeanelzy


Сьогодні в Одесі у нас дуже особливий виступ "Святослав Вакарчук. Концерт-подяка", для особливих гостей.Провели репетицію.Деталі - згодом
Зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 68
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Лидер партии «Голос» и по совместительству группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прогулял уже 10 из 27 заседаний нового созыва парламента. Таким образом он пропустил уже 37% заседаний.
Интересно, что это не первый опыт Вакарчука в роли народного депутата. Когда он прошел в состав Рады 6-го созыва (2007-2008 годы), Вакарчук прогулял 78% заседаний.

Кто б киздел...
🤑
 показати весь коментар
 
 
та там прєнєбрєженіє сувєрінітєтом України - от шо возмущаєт і визиваєт гнєв!!! Його вибрали протипсіхи по приколу на підставі тези "хуже нє будєт", а воно набундючилось "я -прізідєнт", а внутрішня невпевненість добавляє "я не якийсь там лох". Ти -ГІВНО Зє!льоноє!!! 73% - то не твої голоси і не твоя воля - то "КРЄДІТНІ КОШТИ", а не твої власні, ти їх НЕ ЗАРОБИВ!!! І вже не відробиш!!! Ти здаєш країну ворогам!!!! Падла Зє!льона!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я к примеру протыпсих. но я не голосовал за штейна.в первом туре голосовал за И.Бобула, во втором за капитана Марвелл. что из этого?
 показати весь коментар
 
Зє!біл - ти шмаркля случайна, тебе закинуло на посаду випадково, по нєдоразумєнію і скоро тебе приберуть на твоє місце на помойці, а Україна назавжди. І не тобі, паскуді Зє!льоній вирішувати долю українського народу, бо ти тут інородне, чуже, вороже!!!
 показати весь коментар
 
 
Перед добровольцями, які відстояли Україну у самий тяжкий час, умивалися своєю і побратимів кровью, цей хлопчик, повинен розмовляти з поклоном і пошепки. Люди холодильників повелися на його пропаганду, але ці люди не є державоутворюючими. Вони тільки споживають державу.
 показати весь коментар
 
 
Гамнакомандующий без жидковской шпаргалки выглядит очень убого . Шутки не веселые, а дурость просвечивает.Верните пацана на сцену ! Пока он не натворил БОЛЬШИХ глупостей.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дениса треба нагородити медальою "Герой Росії". Тепер з Раші знімуть санкції, а на Україну, мабуть, накладуть, бо зриває норманський формат.

Питання:
1. Якщо в Станиці Луганській відбулось відведення військ і не було втрачено жодного метру української землі, то де зрада?
2. Після відведення в Золотому мали бути відбутись перемовини в Мінську і далі путєн мав виводити своїх іхтамнетів і давати кордон під контроль України. Що путєн не зробить НІКОЛИ.
3. В разі, якщо путєн не зробить ці кроки, то ніяких виборів в Лугандоні не буде і на Рашу не знимуть санкції.
4. Все це лежить на поверхні, але "націоналісти"(на ставці?) і порохоботи підняли хайп, що Вовік там комусь нагрубив.
5. Вовік прийшов на передову, зайшов до вороже налаштованих, озброєних чоловіків в будинок і поспілкувавсь з ними на рівних. Тільки за це Вовіка треба поважати.
_______________________-
Висновок:
Підряд "націоналістів" під прикриттям тисяч платних порохоботів в мережах працюють на пуйла. Російського шпигуна Порошенка треба негайно в буцегарню, інакше він розвалить Україну, щоб не сидіти довічне з конфіскацією
 показати весь коментар
 
 
а вовик не забув что в его прямые обязанности входит гарантия суверинитета и терр. целостности Украины? Или вовику важнее мыролюбность?
 показати весь коментар
 
 
Пан навіть не читає, на що відповідає. Читай пункт 1.
 показати весь коментар
 
Перемога Зе на виборах,у порохоботів, це вже зрада.Зе треба вибачитись перед святим пєтром за прогаш самого пєті
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
приведет не к миру, а к гневу, - Вакарчук)))))

8% дерьмо усрётся от Хнева???
 показати весь коментар
 
Славко ох*євший, від гопника-піаніста. А, як топив проти Пороха і за "нові обличчя".
 показати весь коментар
 
 
И тишина.
А как зелебени возмущались что жена Семочко гражданка раши?
Они держат нас за идиотов?
 показати весь коментар
 
Зе лучше не соревноваться с петей по хамству. Добровольцы - это "цепные псы" Украины. Они нелживые патриоты из мвд, сбу, всу. Крым и Донбасс показал.
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук конечно правильно говорит, но какого хрена он когда мог не шел в президенты,а сейчас вещает? не было бы Зебила и других "прелестей" в стране
 показати весь коментар
 
можно долго скрывать свою сущность, недостаток образования за серйозностью, жуликоватость за красивыми и правильными словами, ит.д. но правда все равно рано или поздно выйдет наружу.ПрезидентУкраины ( не мой президент) - гопник.
 показати весь коментар
 
 
С.Вакарчук, уже 6-й год бьется признания добровольцев участниками боевых действий, принятия законодательства, которое освобождает от преследования добровольцев, воевавших в добробатах, за компенсацию затрат на их лечение или обеспечение по инвалидности, полученной в противостоянии агрессору. Вот почему он так обиделся за добровольцев. Он конечно в полном объеме осознает цену провокации в период разведения вооруженных сил, внимательно ознакомился с информацией СБУ и контр разведки в зоне разведения войск, учел конечно и отношение мировой общественности, к третьей силе, не контролируемой штабом ССО. Он просто очень обиделся!!!!
 показати весь коментар
 
славко, посмотри на это под другим углом, а может это добровольцы пренебрегают украинскими законами? этим добровольцам нужно было умничать в кабинке для голосований а не сей час. почему нельзя отвести силы например под личные гарантии зели, и если пойдет что то не так то зеля подает в отставку? по крайней мере это лучше чем 5 лет видеть грызню и ошибки зе
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору